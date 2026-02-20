KI als M&A-Stresstest: Was 2026 über Erfolg entscheidet

Der M&A-Stresstest für Unternehmen heißt 2026 Künstliche Intelligenz. Wer ein Unternehmen kaufen oder verkaufen will, steht vor einer neuen Prüffrage: Wie resilient ist das Geschäftsmodell gegenüber KI-getriebenen Veränderungen? Was früher eine Randbemerkung in der Due Diligence war, entscheidet heute über Erfolg oder Stillstand bei Transaktionen. Investoren fragen nicht mehr nur nach Umsatz und Margen – sie fragen nach der Zukunftsfähigkeit im Zeitalter der KI.

Der M&A-Markt hat sich verändert. Nach Jahren der Unsicherheit – politische Spannungen, Zinswende, Nachfrageeinbruch – zeichnet sich 2026 eine neue Normalität ab. Aber nicht die, die viele erwartet haben. Die Liquidität auf Käuferseite ist hoch. Das Angebot an überzeugenden Unternehmen hingegen ist knapp. Und was ein „überzeugendes Unternehmen“ ausmacht, hat sich grundlegend gewandelt.

Deal-Stau: Viel Kapital, wenig Qualität

Klaus Wagner und Thorsten Hackspiel, Gründer und Managing Partner der M&A-Boutique ox8 Corporate Finance, beobachten den Markt aus der Praxis. Ihre Diagnose: „Wir sehen einen Markt, in dem viel Kapital verfügbar ist, während die wirtschaftliche Substanz vieler Unternehmen eher abnimmt.“ Das klingt nach einem Widerspruch – ist aber die logische Folge der letzten Jahre. Unternehmen, die während der Krisen nicht investiert haben, stehen heute mit veralteten Strukturen da. Und diejenigen, die investiert haben, sind begehrt – und entsprechend teuer.

Die Folge: Ein Deal-Stau. Investoren suchen, finden aber wenig. „Wenn ein überzeugendes Konzept auf den Markt kommt, ist der Wettbewerb entsprechend intensiv“, beschreibt Wagner die Situation. Das treibt die Preise für die wenigen attraktiven Targets – und lässt die meisten Transaktionen schlichtweg nicht stattfinden. Qualität wird zum Engpassfaktor.

KI-Resilienz: Der neue M&A-Stresstest für Geschäftsmodelle

Was macht ein Unternehmen heute überzeugend? Neben den klassischen Kennzahlen – Umsatzwachstum, EBIT-Marge, Kundenbindung – ist ein neuer Faktor in den Fokus gerückt: die Widerstandsfähigkeit gegenüber technologischen Umbrüchen. Konkret: Wie angreifbar ist das Geschäftsmodell durch künstliche Intelligenz?

„Künstliche Intelligenz ist längst kein Add-on mehr, sondern ein Stresstest für Unternehmen“, bringt es Thorsten Hackspiel auf den Punkt. Käufer prüfen heute intensiver: Welche Prozesse könnten durch Automatisierung obsolet werden? Wie abhängig ist die Wertschöpfung von menschlicher Expertise, die KI-Systeme übernehmen könnten? Welche Margen sind durch datengetriebene Wettbewerber bedroht?

M&A-Stresstest KI 2026: Käufer prüfen die technologische Resilienz von Geschäftsmodellen vor dem Deal.

Unternehmen mit klarer technologischer Positionierung, eigener Datenbasis und skalierbaren Strukturen gelten als robuster. Sie stoßen auf höhere Aufmerksamkeit – und höhere Bewertungen. Geschäftsmodelle ohne erkennbare Differenzierung hingegen geraten unter Druck. Der Markt diskontiert sie bereits heute.

Was Käufer 2026 wirklich suchen

Die Liste der bevorzugten Sektoren liest sich wie ein Who-is-Who der Zukunftsbranchen: Technologieunternehmen, B2B-Dienstleister, spezialisierte Nischenanbieter, ausgewählte Healthcare-Segmente. Was sie eint: Sie nutzen strukturelle Veränderungen aktiv, statt von ihnen überrollt zu werden. Digitalisierung und KI verändern ihre Prozesse und Geschäftsmodelle – und sie profitieren davon.

„Technologieunternehmen, B2B-Dienstleister, spezialisierte Nischenanbieter und ausgewählte Healthcare-Segmente stehen dieses Jahr im Fokus von Käufern“, bestätigt Hackspiel. Die Treiber sind bekannt: Konsolidierung in den Branchen, strategische Zukäufe zur Erweiterung der eigenen Kapazitäten, der demografische Wandel mit seinen Nachfolgeregelungen im Mittelstand. Hinzu kommen regulatorische Vorgaben, die den Markt ordnen – und für klare Gewinner und Verlierer sorgen.

Wer kein klares Profil oder stabile Erträge vorweisen kann, hat es im Verkaufsprozess schwer. Das ist die Kehrseite des Deal-Staus: Die Messlatte liegt höher. Und wer sie nicht überspringt, bleibt am Rand stehen – mit einem Unternehmen, das niemand haben will.

Die Zinswende und ihre Folgen für Bewertungen

Ein Rückenwind kommt 2026 von der Finanzierungsseite. Sinkende Zinsen und eine rückläufige Inflation verbessern die Rahmenbedingungen für Übernahmen. Finanzierungen werden wieder planbarer. Das erhöht die Zahlungsbereitschaft auf Käuferseite – theoretisch.

In der Praxis ist es komplizierter. „Eine günstigere Finanzierung bedeutet nicht automatisch eine höhere Bewertung für alle“, warnt Hackspiel. „Sie verschärft vielmehr den Wettbewerb um jene Targets, die strategisch schon überzeugt haben und langfristig in bestehende Wachstumspläne passen.“ Kurz: Das Kapital fließt selektiv. In die Unternehmen, die den KI-Stresstest bestehen. Die anderen? Bleiben außen vor.

Regionale Fokussierung: Small und Mid-Cap im Vorteil

Ein Trend, den Wagner und Hackspiel beobachten: Die stärkere regionale Ausrichtung von Small- und Mid-Cap-Deals. Nach Jahren globaler Transaktionen kehren viele Investoren zu bewährten Märkten zurück. Deutschland, DACH-Region, Europa. Die Gründe liegen auf der Hand: Bessere Kontrollmöglichkeit, kürzere Wege, geringere politische Risiken.

Für mittelständische Unternehmen ist das eine gute Nachricht. Wer sich im deutschen oder europäischen Markt positioniert hat, wird von Investoren bevorzugt, die ihre Heimatmärkte wiederentdecken. Die Zeiten, in denen jeder Deal cross-border sein musste, sind vorbei. Regionale Tiefe zählt wieder.

Due Diligence neu gedacht: KI als Prüfkriterium

Was bedeutet das für den Due-Diligence-Prozess? Früher wurden Finanzkennzahlen, Verträge, Kundenlisten und Mitarbeiterstrukturen unter die Lupe genommen. Heute kommt eine neue Dimension hinzu: die technologische Due Diligence mit Fokus auf KI-Resilienz.

Fragen, die Käufer stellen: Welche Datenbasis verfügt das Unternehmen? Wie wird KI bereits eingesetzt – und wo liegen Potenziale? Welche Prozesse könnten automatisiert werden? Und nicht zuletzt: Wie abhängig ist das Unternehmen von externen KI-Dienstleistern? Die Antworten bestimmen nicht nur die Bewertung. Sie bestimmen, ob ein Deal überhaupt zustande kommt.

Wir bei digital-magazin.de haben immer wieder darüber berichtet, wie Unternehmen von KI profitieren können – wenn sie es richtig anpacken. Im M&A-Kontext wird daraus ein Prüfkriterium: Wer KI nicht im Portfolio hat, nicht wenigstens eine Strategie dafür, wird skeptisch beäugt.

Vorbereitung ist alles: Was Verkäufer tun können

Wer ein Unternehmen verkaufen will, sollte nicht erst warten, bis der erste Interessent auftaucht. Die Vorbereitung beginnt Monate, besser Jahre vorher. Und sie umfasst heute auch die technologische Positionierung.

Empfehlungen aus der Praxis: Dokumentieren Sie, welche Daten Ihr Unternehmen sammelt und wie sie genutzt werden. Zeigen Sie auf, wo KI bereits im Einsatz ist – und wo Potenziale liegen. Entwickeln Sie eine Technologie-Roadmap, die Investoren ein klares Bild der Zukunft vermittelt. Und nicht zuletzt: Sorgen Sie für skalierbare Strukturen, die den Übergang auf einen neuen Eigentümer nicht als Risiko, sondern als Chance erscheinen lassen.

Klingt nach viel Arbeit? Ist es auch. Aber in einem Markt, in dem Qualität zum Engpass wird, ist Vorbereitung der einzige Weg, um nicht im Deal-Stau zu versinken.

Der Wegweiser für 2026

Was nehmen Verkäufer und Käufer aus diesen Entwicklungen mit? Drei Punkte sind entscheidend: Erstens – KI-Resilienz ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Bewertungskriterium. Zweitens – Qualität ist knapp und wird teuer bezahlt, während der Rest auf der Strecke bleibt. Drittens – die Vorbereitung auf den Verkaufsprozess beginnt heute, nicht morgen.

Der M&A-Markt 2026 ist kein Markt für Schnellschüsse. Er belohnt jene, die vorausgedacht haben – technologisch, strategisch, operativ. Wer die Zeichen der Zeit erkannt hat, wird Deals schließen. Wer darauf wartet, dass sich der Markt von selbst dreht, wird weiter warten.

Praxisbeispiele: Wo KI-Resilienz den Unterschied macht

Theorie und Praxis liegen manchmal weit auseinander. Nicht so bei der KI-Resilienz im M&A-Kontext. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zeigen: Die Bewertungsunterschiede sind real und messbar. Ein Software-Unternehmen mit eigener KI-gestützter Datenanalyse-Plattform wurde 2025 mit einem Faktor von 8x EBITDA verkauft. Ein vergleichbares Unternehmen ohne nennenswerte KI-Integration kam auf 5x EBITDA. Der Unterschied? Die technologische Positionierung – und damit die Zukunftssicherheit.

Im Healthcare-Sektor zeigt sich ein ähnliches Bild. Diagnostik-Anbieter, die KI-basierte Bildanalyse-Tools entwickelt haben, erzielen Bewertungen, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen. Der Grund: Sie haben nicht nur ein funktionierendes Geschäftsmodell, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil, der schwer kopierbar ist. Und genau das suchen Investoren.

Umgekehrt: Ein klassischer Dienstleister im Finanzsektor – Buchhaltung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung – ohne digitale Prozesse und ohne erkennbare Automatisierungsstrategie scheiterte 2025 an der Verkaufsschwelle. Interessenten gab es viele. Aber die Due Diligence zeigte: Das Geschäftsmodell ist angreifbar. Softwarelösungen könnten einen Großteil der Wertschöpfung übernehmen. Das Risiko war zu hoch. Der Deal platzte.

Fehler, die Verkäufer vermeiden sollten

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre kristallisieren sich typische Fehler heraus, die Verkäufer immer wieder begehen. Der größte: Technologische Defizite beschönigen. Investoren sind nicht dumm. Eine oberflächliche PowerPoint-Präsentation mit KI-Buzzwords durchschauen sie sofort. Was zählt, sind echte Anwendungsfälle, messbare Effizienzgewinne und eine glaubwürdige Roadmap.

Ein zweiter Fehler: Die eigene Datenbasis unterschätzen. Viele Unternehmen sitzen auf Daten, die sie nicht systematisch nutzen. Das ist verschenktes Potenzial – und in der Due Diligence ein Warnsignal. Wer nicht weiß, welche Daten er hat und wie sie genutzt werden könnten, wird als rückständig wahrgenommen.

Drittens: Fehlende Skalierbarkeit. KI-Systeme leben von Datenmengen. Ein Geschäftsmodell, das nicht skalierbar ist, kann KI nicht sinnvoll nutzen. Und ein Geschäftsmodell ohne KI-Potenzial? Wird 2026 kritisch hinterfragt.

Was bedeutet das für den Mittelstand?

Der deutsche Mittelstand steht vor einer besonderen Herausforderung. Viele Unternehmen sind inhabergeführt, technologisch solide, aber nicht unbedingt digitale Vorreiter. Die anstehende Generationenwelle verschärft die Situation: Inhaberinnen und Inhaber gehen in den Ruhestand, Nachfolgerinnen und Nachfolger fehlen, externe Käufer sind die einzige Option.

Für diese Unternehmen ist die KI-Frage existenziell. Wer heute nicht digital aufgestellt ist, wird morgen Schwierigkeiten haben, einen Käufer zu finden. Das heißt nicht, dass jedes mittelständische Unternehmen ein KI-Startup werden muss. Aber es bedeutet: Eine klare Antwort auf die Frage, wie das Geschäftsmodell mit KI funktioniert – oder warum es trotz KI funktioniert –, ist Pflicht.

Wagner sieht das pragmatisch: „Der Mittelstand hat oft eine Stärke, die unterschätzt wird: Kundennähe, spezialisiertes Wissen, etablierte Beziehungen. Das sind Assets, die KI nicht einfach ersetzen kann. Aber sie müssen mit digitalen Strukturen kombiniert werden, um zukunftsfähig zu sein.“

Rolle der Berater: Mehr als nur Zahlen analysieren

M&A-Berater wie ox8 Corporate Finance sehen sich heute in einer erweiterten Rolle. Es geht nicht mehr nur darum, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und den Deal zu strukturieren. Es geht darum, Unternehmen fit zu machen für den Verkaufsprozess – und das schließt die technologische Positionierung mit ein.

„Wir beraten Verkäufer heute anders als noch vor fünf Jahren“, erklärt Hackspiel. „Früher ging es um Finanzoptimierung, um EBITDA-Steigerung, um Vertragsprüfung. Heute kommt die technologische Due Diligence hinzu. Wir fragen: Wo stehen Sie bei der Digitalisierung? Wo bei KI? Und wie können Sie das glaubwürdig darstellen?“

Das erfordert ein breiteres Kompetenzspektrum. M&A-Beraterinnen und -Berater müssen heute nicht nur Finanzexpertise mitbringen, sondern auch ein Verständnis für Technologie, Daten und Automatisierung. Wer das nicht kann, wird in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren.

Ausblick: Wie entwickelt sich der M&A-Markt weiter?

2026 ist ein Wendejahr. Das sagen Wagner und Hackspiel nicht nur, weil es gut klingt, sondern weil die Rahmenbedingungen passen: Sinkende Zinsen, hohe Liquidität, ein aufgestauter Dealflow. Aber – und das ist entscheidend – es wird ein selektiver Markt bleiben. Qualität zählt. KI-Resilienz zählt. Und Vorbereitung zählt.

Was kommt danach? Die nächste Entwicklungsstufe wird voraussichtlich die Integration von KI in die Transaktionsprozesse selbst sein. Automatisierte Due Diligence, KI-gestützte Unternehmensbewertungen, datengetriebene Matchmaking-Plattformen für Käufer und Verkäufer. Die Technologie, die heute Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellt, wird morgen die Transaktionen selbst verändern.

Für Unternehmen, die verkaufen wollen, heißt das: Der Zeitpunkt ist jetzt. Wer wartet, bis die Konkurrenz vorgeprescht ist, wird es schwerer haben. Wer sich heute vorbereitet – technologisch, strategisch, operativ –, hat die besten Chancen, 2026 einen erfolgreichen Exit hinzulegen.

Was Studien und Marktdaten zeigen

Die Einschätzungen von Wagner und Hackspiel decken sich mit dem, was Marktforschende und Beratungshäuser beobachten. PwC Deutschland dokumentiert in seinem jährlichen M&A-Report die veränderten Bewertungsmaßstäbe und bestätigt: Technologische Positionierung und KI-Readiness sind zunehmend dealentscheidend. Auch die Boston Consulting Group hat die Rolle von KI bei M&A-Transaktionen analysiert und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Unternehmen mit nachgewiesener KI-Kompetenz erzielen im Schnitt signifikant höhere Multiplikatoren beim Verkauf.

Für den deutschen Mittelstand ist das kein abstraktes Zukunftsthema. Laut dem KfW Mittelstandspanel stehen in den kommenden fünf Jahren Hundertausende Unternehmen vor einem Generationswechsel. Wer dabei als Verkäufer keine überzeugende Antwort auf die KI-Frage hat, wird es schwer haben – unabhängig davon, wie solide das Kerngeschäft ist.

Fazit: KI als Filter, nicht als Spielerei

Die Botschaft von Klaus Wagner und Thorsten Hackspiel ist klar: Künstliche Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr, das man in einer Präsentation erwähnt und dann wieder vergisst. Sie ist ein Filter, der den Markt in zwei Lager teilt – die Überzeugenden und die Zurückbleibenden. Für den M&A-Markt 2026 bedeutet das: Wer nicht zeigen kann, wie sein Geschäftsmodell mit KI funktioniert, wird es schwer haben, einen Käufer zu finden. Und wer es kann, wird umworben sein.

Die nächste Welle von Transaktionen steht bevor. Die Frage ist nur: Auf welcher Seite stehen Sie?