Google COSMO: Was der Android-KI-Assistent über die Zukunft mobiler Apps verrät

Stellen Sie sich vor: Eine Android-App taucht im Play Store auf. 47 Minuten lang. Dann ist sie weg. Kein offizielles Statement, kein Blog-Post, kein Tweet. Nur ein digitaler Geist namens Google COSMO – und eine Menge offener Fragen über die Zukunft von KI-Assistenten auf Android.

47 Minuten, die alles verändern könnten

Moment mal. Eine experimentelle Google-App erscheint im Play Store, bleibt knapp 47 Minuten online – und löst danach tagelange Diskussionen in der Tech-Community aus? Das ist krass. Und tatsächlich genau das, was am 1. Mai 2026 um 8:36 Uhr Pazifikzeit passiert ist. Die App heißt Google COSMO. Sie ist ein KI-Assistent für Android. Und sie ist anders als alles, was Google bisher gezeigt hat. Semantisch passt dazu unser Hintergrund neues Google Update noch im Juli 2023?.

Ich sitze hier und denke: Google hat diesen Moment nicht geplant. Oder doch? Ein versehentlicher Release kurz vor dem Google I/O-Event am 19. Mai 2026 klingt fast zu passend, um reiner Zufall zu sein. Aber lassen wir die Spekulation beiseite. Schauen wir uns an, was wir tatsächlich wissen – und was COSMO über die Richtung verrät, in die Android-KI gerade steuert.

Journalisten von Medien wie Android Authority und 9to5Google haben die App in diesen 47 Minuten reverse-engineered. Was sie gefunden haben, ist bemerkenswert. Google COSMO ist kein Chatbot. Google COSMO denkt mit. Es beobachtet. Es handelt. Das ist ein grundlegend anderes Konzept als das, was wir von Gemini oder dem klassischen Google Assistant kennen.

Was bedeutet das für Sie als Android-Nutzer? Und was bedeutet es für App-Entwickler, die morgen noch relevant sein wollen? Genau das klären wir jetzt.

Was ist COSMO eigentlich – und was unterscheidet es von Gemini?

Okay. Fangen wir beim Wesentlichen an. Google COSMO ist kein Ersatz für Gemini. Das ist wichtig. Google Assistant bleibt, Gemini bleibt – Google COSMO ist eine neue Schicht darüber. Ein proaktiver KI-Agent, der nicht auf Ihre Eingabe wartet, sondern Kontext liest und dann handelt. Das ist der Unterschied.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie lesen eine E-Mail über ein Meeting am Donnerstag. Gemini würde auf Ihre Frage „Kannst du das in meinen Kalender eintragen?“ reagieren. Google COSMO dagegen würde den Termin erkennen, bevor Sie überhaupt getippt haben, und Ihnen vorschlagen: „Soll ich das als Termin anlegen?“ Das ist der Paradigmenwechsel. Reaktiv versus proaktiv. Chatbot versus Agent.

Wie macht COSMO das? Durch den sogenannten AccessibilityService. Diese Android-API erlaubt der App, alles zu lesen, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Jeder Text, jede Schaltfläche, jeder Kontext. Das ist technisch mächtig. Und ja, das ist auch der Punkt, an dem Datenschutzfragen laut werden – dazu gleich mehr.

COSMO arbeitet mit Gemini Nano als Kern-Technologie. Gemini Nano ist die on-device-Variante von Googles großem Sprachmodell – kompakter, schneller, direkt auf dem Gerät ausführbar. Das ist entscheidend für das Datenschutz-Versprechen. Aber COSMO kann auch auf Server-Infrastruktur zurückgreifen. Das hängt vom gewählten Modus ab.

Die drei Ausführungsmodi: Wie COSMO zwischen Datenschutz und Leistung wählt

Das ist tatsächlich einer der spannendsten Aspekte von COSMO. Die App bietet laut reverse-engineerten Daten drei klar definierte Ausführungsmodi. Kein Black-Box-System, bei dem Google im Verborgenen entscheidet. Sondern eine explizite Wahl für Nutzer.

Modus 1: Nano Only. Hier läuft alles lokal auf dem Gerät. Gemini Nano übernimmt die komplette Verarbeitung. Keine Daten verlassen das Smartphone. Das ist der datenschutzfreundlichste Modus. Der Preis? Möglicherweise langsamere Antwortzeiten und eingeschränktere Fähigkeiten, weil das Modell auf dem Gerät naturgemäß kleiner ist als Cloud-Varianten. Semantisch passt dazu unser Hintergrund MWC 2026: Die 7 aufregendsten Smartphone-Neuheiten aus Barcelona.

Modus 2: PI Only. PI steht für „Personal Intelligence“ – hier läuft die gesamte Verarbeitung auf Googles Servern. Maximale Leistung, maximale Kontexttiefe, aber auch maximale Datenübertragung. Wer Cloud-Diensten skeptisch gegenübersteht, wird diesen Modus meiden wollen.

Modus 3: Hybrid. Die Kombination. Lokale und Cloud-Verarbeitung werden je nach Aufgabe kombiniert. Einfache Kontexterkennungen laufen lokal, komplexe Anfragen gehen in die Cloud. Das ist wahrscheinlich der Default-Modus für die meisten Nutzer – ein Kompromiss aus Datenschutz und Leistung.

Diese drei Modi sind ein echtes Signal. Google reagiert damit auf das wachsende Datenschutzbewusstsein, gerade in Europa. Die EU-Regulierung rund um KI-Systeme – Stichwort AI Act – macht es für Hersteller notwendig, Transparenz zu demonstrieren. Eine explizite Moduswahl ist ein Schritt in diese Richtung. Ob das in der Praxis ausreicht, bleibt abzuwarten.

Wichtiger Hinweis: Auch im Nano-Only-Modus könnte COSMO theoretisch Metadaten sammeln. Das ist eine Einschränkung, die die Fachpresse klar benennt. Was genau übertragen wird und was nicht, lässt sich erst nach einer offiziellen Veröffentlichung und unabhängiger Prüfung klären. Vorsicht ist angebracht.

Die 14 dokumentierten Skills: Was COSMO tatsächlich kann

Krass, was die Tech-Community in 47 Minuten aus einer App herausholen kann. Durch Reverse Engineering wurden 14 konkrete Funktionen – im COSMO-Kontext „Skills“ genannt – identifiziert. Diese Liste ist nicht vollständig und nicht offiziell bestätigt. Aber sie gibt uns eine Vorstellung.

Kalender-Events erstellen: COSMO erkennt Termine im Kontext und legt sie automatisch an.

COSMO erkennt Termine im Kontext und legt sie automatisch an. Dokumente schreiben: Texterstellung direkt aus dem Kontext heraus, ohne App-Wechsel.

Texterstellung direkt aus dem Kontext heraus, ohne App-Wechsel. Fotoverwaltung: Bilder sortieren, benennen, organisieren – kontextbasiert.

Bilder sortieren, benennen, organisieren – kontextbasiert. Notizen und Listen: Integration mit Google Keep für schnelles Festhalten von Informationen.

Integration mit Google Keep für schnelles Festhalten von Informationen. Browser-Automation: Webseiten navigieren, Formulare ausfüllen, Informationen extrahieren.

Webseiten navigieren, Formulare ausfüllen, Informationen extrahieren. Konversationszusammenfassungen: Chat-Verläufe oder E-Mails zusammenfassen.

Chat-Verläufe oder E-Mails zusammenfassen. Timer und Erinnerungen: Klassische Assistenten-Funktion, aber kontextbewusst getriggert.

Die restlichen sieben identifizierten Skills waren zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht vollständig dokumentiert oder lagen in fragmentierter Form vor. Das ist wichtig zu betonen: 14 ist die Zahl der reverse-engineerten Einträge, nicht die finale Feature-Liste von COSMO. Was Google tatsächlich ankündigt, könnte abweichen.

Was mich persönlich am meisten begeistert? Die Browser-Automation. Das ist COSMO als digitaler Assistent in Reinform. Nicht mehr „Okay Google, öffne Amazon.“ Sondern: COSMO erkennt, dass Sie ein Produkt suchen, navigiert dorthin, vergleicht Preise und legt es in den Warenkorb. Das ist easy gesagt – technisch aber eine erhebliche Komplexitätsstufe über dem heutigen Standard.

AccessibilityService: Mächtiges Werkzeug, große Verantwortung

Hier müssen wir ehrlich sein. Der AccessibilityService ist keine neue Technologie. Er existiert seit Jahren in Android und wurde ursprünglich für Barrierefreiheits-Apps entwickelt – für Nutzer mit Sehbehinderungen, motorischen Einschränkungen oder anderen Bedarfen. TalkBack, die Android-Screenreader-App, nutzt genau dieselbe API.

Aber der AccessibilityService ist auch ein bekanntes Angriffsziel für Malware. Banking-Trojaner wie Anubis oder Alien haben diese API jahrelang missbraucht, um Passwörter und Banking-Daten abzugreifen. Das schafft ein Problem: Wenn Google COSMO mit dieser API ausstattet, normalisiert das die Nutzung einer potenziell gefährlichen Berechtigung auf eine Weise, die auch Angreifer ausnutzen könnten.

Moment mal. Das bedeutet nicht, dass COSMO selbst Malware ist. Natürlich nicht. Aber es bedeutet, dass Google hier eine Abwägung trifft: maximale Kontexterkennung gegen maximales Datenschutzrisiko. Und es bedeutet, dass Nutzer verstehen müssen, was sie gewähren, wenn sie COSMO diese Berechtigung erteilen.

Ein konkretes Szenario: Sie öffnen Ihre Banking-App. COSMO sieht Ihren Kontostand, Ihre Transaktionen, Ihre IBAN. Im Nano-Only-Modus bleibt das lokal. Im PI-Only-Modus geht das potenziell in die Cloud. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den nicht jeder bereit sein wird zu geben. Und das ist okay so.

Die EU hat mit dem AI Act klare Regeln für Hochrisiko-KI-Systeme geschaffen. Ob COSMO in diese Kategorie fällt, hängt von der finalen Implementierung ab. Droid-Life hat die Berechtigungsstruktur der geleakten App dokumentiert – und die Fragen, die sich daraus ergeben, werden Google beim I/O sicher gestellt werden müssen.

Von Chatbot zu Agent: Der eigentliche Paradigmenwechsel

Okay, zoomen wir raus. Was bedeutet COSMO für das große Bild? Die KI-Assistenten-Welt war jahrelang in einem Chatbot-Paradigma gefangen. Sie sprechen, der Assistent antwortet. Sie fragen, er antwortet. Reaktiv. Passiv. Warten auf Input.

COSMO bricht dieses Muster. Ein proaktiver Agent beobachtet Ihren digitalen Alltag kontinuierlich und schlägt vor, unterstützt, handelt – ohne dass Sie explizit anfragen müssen. Das ist der Unterschied zwischen einem Werkzeug und einem Assistenten im eigentlichen Sinne des Wortes.

Diese Entwicklung ist nicht exklusiv bei Google. Microsoft hat mit Windows Copilot ähnliche Ambitionen. Apple Intelligence geht in dieselbe Richtung. Aber Android hat einen entscheidenden Vorteil: die schiere Gerätebasis. Weltweit laufen laut verschiedenen Marktanalysen mehr als 70 Prozent aller Smartphones auf Android. Wenn COSMO auf Android rolliert, erreicht es eine Nutzerzahl, von der andere Plattformen nur träumen können. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Subscription Fatigue: Das stille Abo-Drama auf Ihrem Smartphone.

Der Shift vom Chatbot zum Agenten hat weitreichende Implikationen. Apps müssen sich nicht mehr nur für menschliche Nutzer optimieren. Sie müssen sich für KI-Agenten optimieren. Was bedeutet das konkret? API-Schnittstellen müssen sauber dokumentiert sein. Intent-Strukturen müssen klar definiert sein. Manifest-Deklarationen müssen präzise angeben, was eine App kann und was nicht.

Das ist im Grunde das, was Analysten als „AEO“ bezeichnen – Agent Experience Optimization. Analog zu SEO für Suchmaschinen, aber für KI-Agenten. Wer heute noch keine Gedanken darüber macht, wie seine App für einen COSMO-artigen Agenten navigierbar ist, könnte morgen unsichtbar sein.

Was COSMO für App-Entwickler bedeutet – konkrete Handlungsschritte

Hier wird es praktisch. Wenn Sie Android-App-Entwickler sind oder ein Produkt auf Android betreiben, dann sollten Sie jetzt zuhören. COSMO verändert die Spielregeln für App-Sichtbarkeit und App-Nutzung fundamental. Und zwar in mehreren Dimensionen.

Erstens: API-Offenheit. Agenten wie COSMO können nur mit Apps interagieren, die saubere, dokumentierte APIs oder Intents bereitstellen. Eine App, die alles hinter proprietären UI-Elementen versteckt, ist für einen KI-Agenten schwer oder gar nicht erreichbar. Das bedeutet: offene Intent-Strukturen sind kein Nice-to-have mehr.

Zweitens: Manifest-Deklarationen. Android-Apps deklarieren ihre Fähigkeiten im App-Manifest. Wenn Google ein offizielles COSMO-API oder ein Agent-Capabilities-Framework einführt, werden Apps, die ihre Skills dort registrieren, bevorzugt von COSMO angesteuert. Das ist die neue App-Discovery.

Drittens: UX-Entkopplung. Wenn ein Agent eine Aufgabe erledigt, sieht der Nutzer oft nicht mehr die App-Oberfläche. Die Buchung passiert im Hintergrund, die Notiz wird direkt angelegt, der Timer läuft ohne App-Öffnung. Das stellt traditionelle UX-Metriken auf den Kopf. Session-Länge, Klickpfade, Screen-Views – all das verliert an Bedeutung, wenn der Agent die App im Hintergrund steuert.

Viertens: Trust-Signale für Agenten. Ähnlich wie Google Websites nach Vertrauenssignalen für das Suchranking bewertet, könnten Agenten wie COSMO Apps nach ihrer Zuverlässigkeit, Datensicherheit und API-Qualität einschätzen. Eine App mit schlechten Bewertungen, unklaren Berechtigungen oder instabilen APIs wird von COSMO möglicherweise gemieden.

Für Entwickler bedeutet das konkret: Jetzt ist der richtige Moment, die eigene App auf COSMO-Kompatibilität vorzubereiten. Nicht nach dem I/O, nicht nach dem offiziellen Launch. Jetzt.

Der AccessibilityService gibt COSMO Zugriff auf alles, was auf dem Bildschirm erscheint. (Symbolbild)

Checkliste: Ist Ihre App COSMO-ready?

Offene Intents: Sind die wichtigsten Aktionen Ihrer App als Android Intents deklariert und erreichbar?

Sind die wichtigsten Aktionen Ihrer App als Android Intents deklariert und erreichbar? API-Dokumentation: Haben Sie eine öffentliche API oder zumindest eine interne, die von Agenten angesprochen werden kann?

Haben Sie eine öffentliche API oder zumindest eine interne, die von Agenten angesprochen werden kann? Manifest-Hygiene: Ist Ihr App-Manifest sauber und enthält klare Angaben zu den Fähigkeiten der App?

Ist Ihr App-Manifest sauber und enthält klare Angaben zu den Fähigkeiten der App? Berechtigungs-Minimalprinzip: Fordert Ihre App nur die Berechtigungen an, die sie tatsächlich braucht? Übermäßige Berechtigungsanfragen könnten Agenten abschrecken.

Fordert Ihre App nur die Berechtigungen an, die sie tatsächlich braucht? Übermäßige Berechtigungsanfragen könnten Agenten abschrecken. Deeplinks: Unterstützt Ihre App Deeplinks, damit Agenten direkt auf bestimmte Funktionen oder Inhalte navigieren können?

Unterstützt Ihre App Deeplinks, damit Agenten direkt auf bestimmte Funktionen oder Inhalte navigieren können? Datenschutz-Dokumentation: Ist Ihre Privacy Policy klar und maschinenlesbar? Das wird für Agent-Systeme zunehmend relevant.

Ist Ihre Privacy Policy klar und maschinenlesbar? Das wird für Agent-Systeme zunehmend relevant. Stabilität: Ist Ihre App stabil genug für automatisierte Steuerung? Crashes bei Agenten-gesteuerten Aktionen können zu negativen Trust-Bewertungen führen.

Easy klingt diese Liste nicht. Aber sie ist machbar. Und wer sie abarbeitet, ist besser vorbereitet als der Wettbewerb.

Google I/O 2026: Was wir am 19. Mai erwarten können

Der 19. Mai 2026 ist das Datum. Google I/O. Das ist der Moment, an dem COSMO offiziell werden dürfte. Was können wir erwarten? Und was sind Fakten versus Wunschdenken?

Fakt ist: COSMO existiert. Die geleakte App belegt das. Fakt ist: Google I/O ist der logische Ankündigungsort. Fakt ist: Die Grundarchitektur – Gemini Nano on-device, drei Modi, AccessibilityService – wurde durch Reverse Engineering dokumentiert.

Was wir noch nicht wissen: Auf welchen Geräten COSMO starten wird. Logisch wäre eine initiale Verfügbarkeit für aktuelle Pixel-Smartphones – also wahrscheinlich Pixel 9 oder neuere Modelle, da diese Gemini Nano nativ unterstützen. Aber das ist eine Einschätzung, kein bestätigter Fakt.

Was wir auch noch nicht wissen: die offizielle Datenschutzerklärung, die genauen Rollout-Pläne, ob es ein Developer-Programm für Drittanbieter-Integration geben wird und wie die finale Feature-Liste aussieht. All das müssen wir bis zum 19. Mai offenlassen.

Was aber easy passieren könnte: Ein Beta-Programm für Early Adopter, ähnlich wie Google es bei anderen experimentellen Features gemacht hat. Und ein Developer-API, das es Drittanbieter-Apps erlaubt, sich als COSMO-Skill zu registrieren. Das wäre der logische nächste Schritt.

COSMO und der Datenschutz: Was EU-Nutzer wissen müssen

Für uns in Deutschland und der EU ist Datenschutz kein Trend. Es ist ein Grundrecht. Und COSMO stellt uns vor reale Fragen.

Der AccessibilityService liest alles, was auf dem Bildschirm erscheint. Das schließt Banking-Apps, Messaging-Dienste, Gesundheits-Apps und alle anderen privaten Anwendungen ein. Im Nano-Only-Modus bleibt das lokal – das ist der datenschutzfreundlichste Ansatz. Aber selbst hier: Was passiert mit den Erkenntnissen, die das Modell auf dem Gerät zieht? Werden die in irgendeiner Form gespeichert, synchronisiert oder für spätere Verarbeitung verwendet?

Diese Fragen sind noch nicht beantwortet. Und das ist okay für eine experimentelle App vor dem offiziellen Launch. Aber Google wird sie beim I/O beantworten müssen. Gerade in der EU, wo die DSGVO klare Anforderungen an Transparenz und Zweckbindung stellt.

Der AI Act der EU ist seit 2024 in Kraft und wirft seinen Schatten voraus. Hochrisiko-KI-Systeme – also solche, die in sensitive Bereiche wie Finanzdienstleistungen oder Gesundheit eingreifen – unterliegen strengen Auflagen. Ob COSMO in diese Kategorie fällt, hängt von der Implementierung ab. Ein Agent, der Ihre Banking-App liest und potenziell steuert, könnte unter bestimmte Anforderungen fallen.

Mein Rat: Schauen Sie sich die Berechtigungseinstellungen von COSMO genau an, wenn es offiziell verfügbar wird. Entscheiden Sie bewusst, welchen Modus Sie wählen. Und deaktivieren Sie den AccessibilityService für COSMO, wenn Sie Ihre Banking-Apps oder andere sensitive Anwendungen schützen möchten – zumindest so lange, bis unabhängige Audits Klarheit schaffen.

Der Vergleich: COSMO vs. bestehende KI-Assistenten

Wie steht COSMO im Vergleich zu dem, was wir bereits kennen? Schauen wir uns das ehrlich an.

Google Assistant (klassisch): Reaktiv, sprachgesteuert, setzt auf explizite Befehle. Wird von Google zunehmend zurückgebaut und durch Gemini ersetzt. COSMO geht weit darüber hinaus.

Gemini: Ein mächtiger Chatbot mit Multimodal-Fähigkeiten. Kann Text, Bilder, Code verarbeiten. Aber grundsätzlich reaktiv – Sie müssen anfragen. COSMO ist die proaktive Ergänzung, keine Konkurrenz.

Apple Intelligence / Siri: Apple hat mit iOS 18 große Schritte gemacht. Siri kann jetzt App-übergreifend agieren. Aber die Integration ist bisher enger an Apple-eigene Apps gebunden. COSMO verspricht eine offenere Plattform-Integration.

Microsoft Copilot auf Android: Ebenfalls ein proaktiver Agent mit System-Integration. Aber als Microsoft-Produkt naturgemäß weniger tief in Android verankert als ein Google-nativer Assistent.

Samsung Galaxy AI: Samsung hat eigene KI-Features tief in One UI integriert. Aber das ist herstellerspezifisch. COSMO wäre Android-weit verfügbar – zumindest theoretisch.

Das ist der entscheidende Vorteil von COSMO: Android-native Integration. Kein Overlay, kein Drittanbieter-Umweg. Direkt im Betriebssystem verankert, mit direktem Zugang zu Android-APIs und Systemfunktionen.

Mini-Szenarien: So könnte COSMO Ihren Alltag verändern

Theorie ist gut. Praxis ist besser. Lassen Sie uns ein paar konkrete Szenarien durchspielen, wie COSMO den Android-Alltag verändern könnte – wenn es funktioniert wie beschrieben.

Szenario 1: Die vergessene Reiseplanung. Sie chatten auf WhatsApp mit Freunden über einen Städtetrip. COSMO erkennt: Datum, Stadt, Personenzahl. Es schlägt automatisch vor: „Soll ich Hotel-Optionen suchen und verfügbare Flüge prüfen?“ Ein Tap – und COSMO öffnet relevante Apps, übergibt die Kontextdaten und präsentiert Ergebnisse. Was früher zehn App-Wechsel brauchte, wird zu einer einzigen Interaktion.

Szenario 2: Die E-Mail-Flut. Montag früh, Postfach voll. COSMO hat Ihre E-Mails analysiert und fasst zusammen: „3 Action Items, 2 Meetings diese Woche, 1 dringende Antwort erforderlich.“ Sie bestätigen, COSMO legt die Meeting-Termine im Kalender an und entwirft eine Antwort für die dringende Mail. Sie prüfen, korrigieren, senden. Zeit gespart: realistisch geschätzt 15 bis 20 Minuten täglich.

Szenario 3: Das smarte Einkaufen. Sie fotografieren den leeren Kühlschrank. COSMO analysiert, erstellt eine Einkaufsliste in Google Keep und schlägt vor: „Der nächste Supermarkt schließt in 40 Minuten. Soll ich die Route öffnen?“ Das ist proaktiv in Reinform.

Szenario 4: Das Developer-Dilemma. Sie sind App-Entwickler. COSMO ist offiziell. Ihre App hat keine offenen Intents. Nutzer fragen COSMO: „Öffne meine Fitness-App und zeig mir meine Woche.“ COSMO kann es nicht tun. Es weicht auf eine Konkurrenz-App aus, die COSMO-kompatibel ist. Ihre App verliert Nutzer – nicht weil sie schlechter ist, sondern weil sie nicht KI-bereit ist.

Diese Szenarien sind keine Garantien. Sie sind Möglichkeiten, basierend auf dem, was über COSMO bekannt ist. Aber sie zeigen: Das Potenzial ist real. Und die Konsequenzen des Nicht-Handelns auch.

Die App-Economy nach COSMO: Wird der Play Store überflüssig?

Krass gedacht – aber die Frage ist berechtigt. Wenn KI-Agenten wie COSMO die Navigation zwischen Apps übernehmen, verändert sich die Rolle des Play Stores fundamental. Heute ist der Play Store die zentrale Entdeckungsplattform. Nutzer suchen, stöbern, laden herunter.

Morgen könnte COSMO die erste Anlaufstelle sein. „Ich brauche eine App für X.“ COSMO schlägt vor, installiert direkt, konfiguriert. Der Play Store wird zum Backend-Repository, das COSMO durchsucht, statt zur Nutzer-facing Discovery-Plattform.

Das ist eine Verschiebung der Macht. Und sie ist nicht trivial. Wer COSMO’s Algorithmus beeinflusst, beeinflusst, welche Apps gefunden werden. Das ist ein neuer Gatekeeper. Google kontrolliert Android, Google entwickelt COSMO, Google betreibt den Play Store. Diese Konzentration verdient Aufmerksamkeit – aus Wettbewerbssicht genauso wie aus Verbraucherschutz-Perspektive.

Ob Regulierungsbehörden das auf dem Schirm haben? Wahrscheinlich. Der Digital Markets Act der EU verpflichtet große Gatekeeper – und Google ist einer – zu bestimmten Offenheits- und Fairness-Anforderungen. Wie COSMO in diesen Rahmen passt, wird eine spannende rechtliche Diskussion werden.

Was bleibt – und was als nächstes kommt

47 Minuten haben ausgereicht, um eine Community aufzuwühlen. Das sagt viel über den Hunger nach echter Innovation bei Android-KI-Assistenten. COSMO ist noch nicht verfügbar, noch nicht offiziell, noch nicht vollständig verstanden. Aber es zeigt eine klare Richtung: weg vom Chatbot, hin zum Agenten. Weg vom reaktiven Warten, hin zum proaktiven Handeln.

Für Nutzer bedeutet das: informiert bleiben, die eigenen Datenschutz-Einstellungen kennen und bewusst entscheiden, welche Berechtigungen Sie einem so mächtigen Werkzeug geben. Für Entwickler bedeutet es: jetzt handeln, API-Strukturen öffnen, COSMO-Kompatibilität als Priorität setzen – noch vor dem offiziellen Launch.

Tatsächlich glaube ich, dass COSMO einer der interessantesten Android-Momente seit der Einführung von Android 4.0 ist. Nicht weil es fertig ist. Sondern weil es zeigt, wo die Reise hingeht. Proaktive KI, on-device Processing, explizite Moduswahl, tiefe App-Integration – das sind keine Features, das ist eine neue Philosophie.

Der 19. Mai 2026 wird Antworten bringen. Auf die Datenschutz-Fragen, auf die Verfügbarkeit, auf die Developer-Story. Bis dahin: Was erwarten Sie von COSMO – und wie bereiten Sie sich vor?

Die App ist weg. Aber die Fragen bleiben.