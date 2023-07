neues Google Update noch im Juli 2023?

Die Zeichen für ein neues Google Update mehren sich – Datenlage zeigt hohe Volatilität im Google Index und bei den Rankings.

Google ist mit einem Marktanteil von über 90% die größte Suchmaschine der Welt. Um den Nutzern das beste Sucherlebnis zu bieten, muss der Suchdienst aus Mountain View immer die qualitativ hochwertigsten Ergebnisse liefern. Um das zu gewährleisten macht das Unternehmen jedes Jahr hunderte von kleineren Updates – und ab und zu auch große grundlegende Änderungen im Algorithmus, die sogenannten Core Updates. Aktuell zeigt die Datenlage, dass wohl wieder ein solches Core Update stattfinden wird.

Es gibt zahlreiche Tools und SAAS-Anbieter, die die Suchergebnisse permanent überwachen, um den Nutzern entsprechende Bewegungen und Rankingveränderungen so schnell wie möglich sichtbar zu machen. Ein Großteil der Anbieter zeigt seit letzter Woche bereits sehr auffällige Werte, die definitiv von den normalen Schwankungen in den Suchergebnissen abweichen und andeuten, dass eine größere Veränderung auf die Webseitenbetreiber zukommt, wie hier auf der Webseite der Agentur contentking.de nachzulesen ist: https://contentking.de/news/google-update-juli-2023-daten-der-seo-tools-schlagen-alarm/.

Wann die Änderungen dann tatsächlich auch fertig umgesetzt sind, bleibt aktuell noch offen. Es ist die Regel, dass Google zunächst die Indizes der größten Suchmärkte updated und dann später die Änderungen auch in anderen Ländern und Sprachen umsetzt. Auch das sogenannte „Ausrollen des Updates“ im Kernmarkt USA kann Tage und manchmal Wochen dauern. Unsichere Zeiten für Webmaster und Suchmaschinenoptimierer, denn wie bei jedem Update gibt es natürlich Gewinner und auch Verlierer und damit entweder einen Traffic-Zuwachs oder auch schlimmstenfalls einen Einbruch im Besucherstrom.

Das Problem bei solchen Google Updates: Google kommuniziert in der Regel, dass ein solches Update stattfinden wird, wann es passiert und was genau am Suchalgorithmus geändert wurde. Für Webmaster und SEOs besteht also keine Möglichkeit sich darauf entsprechend vorzubereiten, außer sich permanent an die „Google Guidelines“ zu halten und sauber zu optimieren. Und auch nach dem erfolgten Update gibt es erst mal wenig Patentrezepte, was zu tun ist, wenn die eigene Webseite negativ von den Algorithmusänderungen betroffen ist. Meist erst Tage und Wochen später kann im Ansatz festgestellt werden, was Google wirklich geändert hat und welche Rankingfaktoren möglicherweise neu gewichtet wurden.

Allein in den vergangenen 3 Jahren sind etwa 17 solcher größeren Updates erfolgt, siehe nachfolgende Liste:

Updates 2023

21.03.2023: Product Reviews Update Februar 2023

Updates 2022

19.10.2022 Google Spam Update 2022

12.09.2022: Google September 2022 Core Update

25.08.2022: Google Helpful Content Update

27.07.2022: Product Reviews Update 2022

25.05.2022: Google Core Update Mai 2022

23.03.2022: Google Product Reviews Update März 2022

Updates 2021

01.12.2021: Google Product Reviews Update 2021

17.11.2021: Google Core Update November 2021

03.11.2021 Google Nov 2021 Spam Update

27.07.2021: Google Link Spam Update, Juli 2021

06.07.2021: Google Core Update Juni 2021

30.06.2021: Google Spam Update Juni 2021, Teil 2

24.06.2021: Google Spam Update Juni 2021

16.06.2021: Page Experience Update (inkl. Core Web Vitals)

06.06.2021: Google Core Update Juni 2021

17.03.2021: Core Update Light: keine offizielle Bestätigung vorhanden

Kleinere Änderungen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Laut eigenen Angaben hat Google im letzten Jahr über 600 solcher Algorithmus-Anpassungen vorgenommen.

