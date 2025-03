Digital Services Act (DSA): Die neue EU-Verordnung revolutioniert das Internet

Der Digital Services Act (DSA) zählt zu den umfassendsten Regulierungen digitaler Dienste weltweit und verändert grundlegend, wie Online-Plattformen in der EU operieren müssen. Von Social-Media-Giganten über Online-Marktplätze bis hin zu Suchmaschinen – alle müssen nun strengere Regeln für Transparenz, Nutzerrechte und Bekämpfung illegaler Inhalte befolgen. In diesem Artikel erfährst du, was der DSA konkret regelt, welche Pflichten für Plattformen gelten und wie dies deinen Online-Alltag als Nutzer oder Unternehmen verändern wird.