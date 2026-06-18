Ein Team hat für jede Aufgabe das passende Programm, jede Lizenz ist bezahlt. Trotzdem dauern Freigaben länger als früher, und die aktuelle Version findet niemand. Willkommen an dem Punkt, an dem zusätzliche Software keine Zeit mehr spart, sondern kostet.

Was digitale Sättigung wirklich bedeutet

Wann ein effizienter Einsatz von Technologie tatsächlich gelingt, hängt heute weniger an neuen Werkzeugen als an einer unbequemen Frage: Welche der bestehenden schaffen überhaupt noch Wert? Der nächste Produktivitätsschub kommt für viele Organisationen nicht, indem sie weiter ergänzen, sondern indem sie gezielt reduzieren.

Jedes Tool stiftet anfangs Nutzen. Doch der Zusatznutzen jedes weiteren Werkzeugs nimmt ab, bis er ins Minus rutscht. Ab einem bestimmten Punkt kippt das Verhältnis: Die Komplexität wächst schneller als der Ertrag, und genau diesen Zustand beschreibt der Begriff der digitalen Sättigung. Von da an bremst jedes weitere Tool mehr, als es beschleunigt. Wo diese Schwelle liegt, ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, überschritten wird sie aber fast überall.

Der Grund dafür ist fast schon mathematisch. Der Nutzen eines einzelnen Werkzeugs steigt linear, der Abstimmungsaufwand zwischen den Systemen überproportional. Jede neue Anwendung muss mit den vorhandenen reden, will gepflegt und verstanden werden. So entsteht ein Aufwand, der lange unsichtbar bleibt und erst auffällt, wenn er kaum noch zu beherrschen ist.

Woran Sie den Sättigungspunkt erkennen

Der Sättigungspunkt kündigt sich selten mit einem lauten Ausfall an. Er versteckt sich in vielen kleinen Reibungen, die einzeln harmlos wirken. Wer die Signale früh liest, steuert gegen, bevor die Kosten entgleiten. Sie zeigen sich auf zwei Ebenen, im täglichen Arbeiten und in den nackten Zahlen.

Signale im Arbeitsalltag

Im Tagesgeschäft verdichten sich die Hinweise zu einem erkennbaren Muster:

Dieselben Daten werden parallel in mehreren Systemen gepflegt.

Einfache Auswertungen dauern Tage, weil Informationen verstreut liegen.

Für jede Ausnahme im Prozess existiert ein eigenes Spezial-Tool.

Fachbereiche bauen sich aus Ungeduld eigene Lösungen, die der Trend zu Low-Code- und No-Code-Plattformen zusätzlich befeuert.

Signale in Budget und Kennzahlen

Auf der Zahlenebene zeigt sich dasselbe Bild: Immer mehr finanzielle Mittel sichern nur noch den laufenden Betrieb, statt Neues zu ermöglichen. Sichtbar wird davon oft nur die Spitze, denn ein erheblicher Teil der Lizenzkosten entfällt auf Zugänge, die kaum noch jemand nutzt.

Die MaibornWolff Technologieeffizienz-Studie 2026 untermauert das. Nur 25 % von ihnen sehen den Nutzen ihrer laufenden Projekte deutlich über dem Aufwand, und 44 % benennen unnötig komplexe Anwendungen mit Funktionen, die niemand braucht.

Warum die Sättigung trotzdem weiterwächst

Die Ursache liegt seltener in der Technik als in der Organisation. Neue Lösungen lassen sich heute in Minuten buchen, und so zählen internationale Erhebungen in Großunternehmen bereits 200 bis 350 aktive Cloud-Anwendungen, jede mit eigenen Zugängen und Risiken der Cloud-Nutzung. Eine alte Lösung wieder loszuwerden, fällt dagegen schwer.

Hinzu kommt ein psychologischer Reflex. Was einmal eingeführt und bezahlt wurde, fühlt sich beim Abschalten wie ein Verlust an, selbst wenn es längst niemand mehr nutzt. So verschiebt sich das Verhältnis zwischen laufendem Betrieb und neuer Wertschöpfung schleichend zugunsten der reinen Verwaltung. Für echte Neuerungen bleibt dann immer weniger Spielraum.

Dieselbe Befragung macht die eigentliche Wurzel sichtbar. 46 % der Befragten nennen die fehlende Abstimmung zwischen Fachbereich und IT-Teams als häufigsten Grund für ineffiziente Lösungen. Mit Abstand dahinter folgen wechselnde und unklare Anforderungen, die jeweils etwa ein Drittel der Befragten angibt. Software-Wildwuchs ist damit vor allem ein Kommunikationsproblem. Wer ihn abbauen will, beginnt nicht im Rechenzentrum, sondern im Austausch zwischen den beiden Seiten.

Die häufigsten Treiber von Technologie-Komplexität sind organisatorischer, nicht technischer Natur. (© maibornwolff.de)

KI beschleunigt das Problem in beide Richtungen

Künstliche Intelligenz gilt als Gegenmittel, wirkt aber wie ein Verstärker. Auf sauberen Abläufen macht sie schneller; auf unsortierten Daten vervielfacht sie Fehler in beeindruckendem Tempo. Die KI-Nutzung in deutschen Unternehmen hat sich binnen eines Jahres nahezu verdoppelt, von 20 % auf rund 36 %, ohne dass Daten und Prozesse mitgewachsen wären.

Ein Modell, das auf widersprüchliche Stammdaten zugreift, liefert widersprüchliche Antworten. Und je günstiger sich Code und Inhalte produzieren lassen, desto mehr davon entsteht, sodass der digitale Ballast oft schneller wächst, als ihn die neue Technik abbaut.

Die Folgen spürt die Belegschaft unmittelbar. 47 % fühlen sich durch die schiere Menge neuer KI-Anwendungen überfordert, 59 % erwarten, dass die digitale Überfrachtung weiter zunimmt. Verschärft wird das durch unkontrollierte KI-Agenten, die als Schatten-KI an der Governance vorbei in die Fachbereiche wandern. Ohne ein aufgeräumtes Fundament zementiert die Technologie die Unordnung, die sie auflösen soll.

Der Wert entsteht im Weglassen

Der stärkste Hebel gegen digitale Sättigung ist unspektakulär: konsequent reduzieren, statt reflexhaft ergänzen. Wer seine Anwendungen ehrlich nach ihrem Beitrag zum Geschäft bewertet und Überflüssiges abschaltet, gewinnt Budget und Fokuszeit zurück. 49 % der Unternehmen berichten nach einem solchen Aufräumen sogar von höherer Akzeptanz in der Belegschaft.

Der Maßstab ist dabei allein der Wert fürs Geschäft, nicht das Alter oder der einstige Preis eines Systems. Die entscheidende Frage der nächsten Jahre lautet deshalb nicht, welches Tool als Nächstes kommt, sondern welches endlich gehen darf. Erst dann findet das eingangs beschriebene Team seine aktuelle Version wieder.