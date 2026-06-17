Ich saß neulich im Café, wollte einen Hotelzimmer-Tipp bei ChatGPT anfragen – und plötzlich tauchte direkt im Chat ein Booking.com-Angebot auf. Kein App-Wechsel. Kein Browser-Tab. Einfach so. Moment mal: Brauche ich dann überhaupt noch eine separate App?

Genau das fragt sich gerade die Tech-Welt. OpenAI hat mit dem ChatGPT Apps SDK eine Infrastruktur veröffentlicht, die Drittanbieter-Apps direkt in die ChatGPT-Oberfläche einbettet. Booking.com, Spotify, Canva, Expedia, Coursera, Figma und Zillow sind schon dabei. Das klingt technisch. Ist es auch. Aber die Konsequenz ist krass einfach: ChatGPT wird zur Meta-Plattform, die alles schluckt.

Von Plugins zu Apps: Was sich tatsächlich geändert hat

Wer die ChatGPT-Geschichte kennt, erinnert sich an die frühen Plugins. Die waren nett. Aber auch umständlich, instabil und schnell wieder vergessen. Das ChatGPT Apps SDK ist etwas grundlegend anderes – und zwar aus einem technischen Grund: Es basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), einem offenen Standard, der ChatGPT direkt mit externen Tools und Daten verbindet.

Technisch gesehen sind ChatGPT-Apps MCP-Server mit UI-Erweiterungen. Das bedeutet: Eine App wie Spotify liefert nicht nur Text-Antworten, sondern kann Formulare, Layouts und interaktive Komponenten direkt im Chat einbetten. Der Nutzer bleibt in ChatGPT. Die App liefert ihre Funktionen als Modul. Das ist ein echter Paradigmenwechsel gegenüber dem alten Plugin-Ansatz.

OpenAI hat das SDK offiziell als „available in preview“ markiert – Stand: Update vom 13. November 2025. Das ist wichtig: Es ist kein fertiges, versioniertes Produkt. Wer gerade von einem „Apps SDK v1″ liest, liest Spekulation. Die offizielle Bezeichnung lautet schlicht Apps SDK in preview. Entwickler finden Beispiele und UI-Komponenten im offiziellen GitHub-Repository von OpenAI, das laufend aktualisiert wird.

So funktioniert die Integration konkret

Okay, Theorie ist schön. Aber wie läuft das tatsächlich ab? Nutzer, die Zugang zu den Apps haben, öffnen das Tool-Menü in ChatGPT oder rufen chatgpt.com/apps auf. Dort verbinden sie eine App mit ihrem Account. Danach läuft alles über das @-Symbol: @Spotify im Chat und Spotify antwortet direkt – Playlist-Empfehlung, Abspielfunktion, der ganze Spaß.

Für Entwickler sieht der Stack so aus: Web-Backend mit HTTP und JSON, ein MCP-Server, dazu optional OAuth 2.1 oder OIDC für die Authentifizierung und React oder Next.js für UI-Komponenten. Ein Praxis-Beispiel aus dem Composio-Blog zeigt eine App mit Next.js plus Apps SDK plus MCP-Server, die über ngrok in ChatGPT eingebunden wird – alles testbar im Developer Mode unter Settings → Connectors.

Die Sicherheitsarchitektur ist dabei nicht trivial. ChatGPT blendet eigene Consent-Prompts ein, wenn eine App Schreibzugriffe oder sensible Datenbereiche benötigt. Das erinnert an das bekannte „Login with Google“-Muster, aber orchestriert vom KI-Client statt vom Browser. Stytch beschreibt diesen Mechanismus als wichtigen Schritt zur Standardisierung von Auth und Consent in KI-Umgebungen – vergleichbar mit dem, was OAuth für das Web geleistet hat.

Was viele unterschätzen: Das MCP-Protokoll selbst ist nicht OpenAI-exklusiv. Es handelt sich um einen offenen Standard, den grundsätzlich auch andere KI-Clients implementieren können. Das bedeutet, dass Entwickler, die heute einen MCP-Server für ChatGPT bauen, theoretisch dieselbe Infrastruktur für künftige KI-Agenten anderer Anbieter nutzen könnten. Wie das Zusammenspiel moderner Sprachmodell-Architekturen mit Tool-Calling-Fähigkeiten die Plattformlogik verändert, wird in den nächsten Monaten deutlicher sichtbar werden. Für Unternehmen, die jetzt in MCP-kompatible Backends investieren, ist das eine strategisch relevante Eigenschaft: kein vollständiger Vendor-Lock-in auf OpenAI.

Booking.com, Spotify, Canva: Was die Partner tatsächlich bringen

Die Pilotpartner sind kein Zufall. Sie decken drei große Alltagsbereiche ab: Reisen, Unterhaltung, kreatives Arbeiten. Booking.com und Expedia lassen sich im Chat direkt für Hotelsuchen und Buchungen nutzen. Canva bringt Design-Funktionen in die Konversation – man beschreibt einen Entwurf, Canva generiert ihn, alles ohne App-Wechsel. Spotify liefert Empfehlungen und kann Playlists direkt einbetten.

Das ist mehr als ein nettes Feature. Meiner Einschätzung nach ist das der erste ernsthafte Versuch, den klassischen App-Start-Reflex zu durchbrechen – also den Automatismus, für jede Aufgabe eine separate App zu öffnen. Wenn ich ChatGPT nach einem Reykjavik-Hotel frage und direkt Buchungsoptionen bekomme, warum sollte ich dann noch die Booking-App installieren?

OpenAI hat außerdem bereits weitere Partner angekündigt: DoorDash, Instacart, Uber und AllTrails sollen folgen. Dazu kommt ein Developer Directory und Monetarisierungsmöglichkeiten für Entwickler, die laut OpenAI „later this year“ kommen sollen – konkrete Daten gibt es bisher nicht. Das klingt nach einem kuratierten Ökosystem. Einem App Store inside ChatGPT, wenn man so will. Wobei das eine Vereinfachung ist: Ranking-Systeme, Reviews und Zahlungsinfrastruktur wie bei iOS oder Android sind so noch nicht vollständig dokumentiert.

Wer hat gerade keinen Zugriff – und warum das wichtig ist

Hier kommt die unangenehme Wahrheit für europäische Nutzerinnen und Nutzer: Die Apps-Funktion ist derzeit nicht im Europäischen Wirtschaftsraum, nicht in der Schweiz, nicht im Vereinigten Königreich verfügbar. Laut OpenAI-Ankündigung sind Apps aktuell für eingeloggte Nutzer außerhalb dieser Regionen zugänglich – auf Free, Go, Plus und Pro Tarifen. Für Business, Enterprise und Edu-Accounts gibt es eine separate Vorschau.

Das ist kein technisches Problem, sondern ein regulatorisches. Der Digital Markets Act, die DSGVO und britische Plattformregeln machen schnelle Rollouts in diesen Märkten kompliziert. Wann genau die EU-Freigabe kommt? Kein offizielles Datum bisher. Spekulationen über konkrete Quartale sind nicht belegt.

Interessant ist die Doppelnatur dieser Situation. Einerseits verpassen europäische Nutzer gerade ein Feature, das anderswo den Alltag verändert. Andererseits bekommen europäische Entwickler und Anbieter Zeit, eigene Strategien zu entwickeln. Ob das als Vorteil oder Rückstand endet, hängt davon ab, wie schnell hiesige Unternehmen reagieren. Die KI-App-Plattform Nele.ai hat zum Beispiel schon früh auf sichere ChatGPT-Nutzung in regulierten Umgebungen gesetzt – ein Ansatz, der für den europäischen Markt relevant bleiben wird.

MCP-Server, OAuth, Next.js: So sieht ChatGPT-App-Entwicklung heute aus. (Symbolbild)

Stirbt der klassische App-Store? Die ehrliche Einordnung

Die große Frage. Und die ehrliche Antwort lautet: Noch nicht. Aber das Spiel ändert sich.

ChatGPT-Apps legen eine KI-Schicht über bestehende APIs und Dienste. Sie ersetzen diese nicht, sie überlagern sie. Booking.com betreibt weiterhin seine Server, seine Datenbanken, seine Buchungslogik. Was sich ändert, ist die Einstiegsfläche: Nicht mehr App-Icon auf dem Homescreen, sondern @Booking im Chat.

Auf Hacker News wird heiß diskutiert, dass Unternehmen künftig AI-compatible ways anbieten müssen, damit ihre Inhalte in KI-Antworten auftauchen. Das verschiebt die strategische Priorität: Nicht mehr nur App Store Optimization oder SEO, sondern Sichtbarkeit in KI-Agenten. Wer als Drittanbieter kein ChatGPT Apps SDK-Integration hat, könnte unsichtbar werden – nicht weil die App schlecht ist, sondern weil der Nutzer sie schlicht nie öffnet.

Klassische App-Stores bleiben für native Funktionen, Offline-Nutzung und tiefe Systemintegration relevant. Eine Navigations-App braucht GPS-Zugriff auf Betriebssystem-Ebene. Ein Fitness-Tracker braucht Sensordaten. Diese Use Cases löst ChatGPT nicht. Aber für Informations-, Buchungs- und Kreativ-Workflows? Da wird es eng für die klassische App-Metapher. Die Integration von Drittanbieter-Apps in eine KI-Oberfläche adressiert genau den Reibungsverlust, den Nutzer täglich erleben: zu viele Apps, zu viele Kontextwechsel.

Was das für Entwickler und Unternehmen konkret bedeutet

Wer eine App oder einen digitalen Dienst betreibt, sollte jetzt aufhorchen. Das ChatGPT Apps SDK ist technisch zugänglich – das GitHub-Repository ist öffentlich, die Dokumentation auf der offiziellen OpenAI-Einführungsseite wächst. Entwicklerinnen und Entwickler mit Web-Backend-Kenntnissen können heute anfangen.

Für Unternehmen gelten drei konkrete Handlungsschritte: Erstens MCP-Kompatibilität prüfen – bestehende APIs lassen sich oft mit überschaubarem Aufwand als MCP-Server wrappen. Zweitens Auth-Strategie überdenken: OAuth 2.1 oder OIDC sind Pflicht, wenn die App Nutzerdaten schreibt oder liest. Drittens frühzeitig in die Partnerliste denken – OpenAI hat angekündigt, ein Directory aufzubauen. Wer früh dabei ist, profitiert von Sichtbarkeit.

Vibe Coding und Low-Code-Ansätze könnten hier eine Rolle spielen: Wer schnell MCP-Server-Prototypen bauen will, ohne tiefes Backend-Know-how, hat dank moderner KI-Entwicklungstools gute Chancen. Die Einstiegshürde für eigene ChatGPT-Apps ist niedriger als für native iOS- oder Android-Apps – keine App-Store-Gebühren, keine Zertifizierungsprozesse in dieser Phase, kein Swift oder Kotlin nötig.

Das ändert auch die Frage, wie KI-Agenten in Unternehmen eingesetzt werden. Wer bisher klassische Chatbots betrieben hat, merkt: Das Apps-SDK-Modell ist näher an einem autonomen Agenten als an einem Skript-Bot. Routinglogik, Tool-Calls, Consent-Prompts – das klingt nach Infrastruktur für echte Automatisierung, nicht nach FAQ-Robotern.

Gegenargumente: Was gegen das ChatGPT-Apps-Modell spricht

Wer ausschließlich die Chancen sieht, verpasst die relevanten Risiken. Es gibt strukturelle Einwände, die ernst genommen werden sollten.

Abhängigkeit von einer einzelnen Plattform: Wer heute seine App-Integration vollständig auf ChatGPT ausrichtet, macht sich von OpenAIs Pricing, Policy-Änderungen und Verfügbarkeit abhängig. Apple und Google als Gatekeeper zu kritisieren und sich gleichzeitig tief in ein weiteres geschlossenes Ökosystem einzuschreiben, ist keine widerspruchsfreie Strategie. OpenAI kann Gebühren erhöhen, Ranking-Algorithmen ändern oder Partner-Kriterien anpassen – wie jede andere Plattform zuvor.

Nutzererfahrung ist noch nicht ausgereift: Der Preview-Status des SDK ist kein Marketing-Disclaimer, sondern eine technische Realität. In der Preview-Phase können sich APIs, UI-Komponenten und Auth-Flows noch erheblich ändern. Unternehmen, die jetzt intensive Entwicklungsressourcen investieren, gehen ein Risiko ein, dass ihre Integration nach einem Breaking Change überarbeitet werden muss.

Konversationelle Interfaces sind nicht für jeden Use Case besser: Ein Formular mit klaren Feldern ist für manche Buchungsvorgänge effizienter als ein Gespräch im natürlicher Sprache. Wenn Canva im Chat arbeitet, verliert die visuelle Drag-and-Drop-Logik an Präzision. Der Kontextgewinn durch Chat-Integration kann durch den Kontrollverlust über die eigene UI erkauft werden – besonders für Anwendungen, bei denen Nutzende exakte visuelle Kontrolle erwarten.

Datenschutz bleibt eine offene Flanke: Selbst wenn OpenAI und Drittanbieter jeweils für sich DSGVO-konform handeln, entsteht durch die Kombination beider Systeme eine neue Komplexität. Welche Daten fließen zu welchem Zeitpunkt wohin? Für Unternehmensanwendungen mit sensiblen Kundendaten ist das keine akademische Frage, sondern ein Compliance-Thema, das vor der Integration geklärt sein muss.

Eine rhetorische Frage, die sich aber jeder stellen sollte: Wenn ich @Spotify im ChatGPT-Chat aufrufe und meine Musikvorlieben teile – wo landen diese Daten eigentlich?

Die technische Antwort: ChatGPT kommuniziert über MCP mit dem Spotify-MCP-Server, der seinerseits die Spotify-API aufruft. OAuth 2.1 regelt, welche Scopes (Lesezugriff, Schreibzugriff) gewährt werden. ChatGPT zeigt Consent-Prompts, bevor Schreibzugriffe passieren. Aber: Jede App hat ihre eigenen Datenschutzpraktiken, die unabhängig von OpenAIs Datenschutzrichtlinien gelten. Wer empfindliche Buchungs- oder Gesundheitsdaten über App-Integrationen laufen lässt, sollte die Datenschutzerklärungen beider Seiten lesen – OpenAI und der jeweilige Drittanbieter.

Das ist keine Panikmache. Es ist Basiswissen für die neue Plattform-Welt. Ähnlich wie bei „Login with Google“ hat man als Nutzer Kontrolle über Scopes – aber nur, wenn man die Consent-Prompts tatsächlich liest statt wegklickt. Das deutschsprachige Tech-Magazin Netzwoche hat diesen Aspekt in seiner Analyse der ChatGPT-App-Öffnung besonders hervorgehoben – und das zu Recht.

Hinzu kommt ein praktischer Aspekt, den viele Nutzer übersehen: ChatGPT-Apps erben nicht automatisch die Datenschutzeinstellungen des jeweiligen Haupt-Accounts. Wer in den ChatGPT-Einstellungen das Trainieren eigener Daten deaktiviert hat, muss prüfen, ob diese Einstellung auch für Drittanbieter-Interaktionen gilt. Unklarheiten dieser Art sind typisch für frühe Plattform-Phasen – und ein guter Grund, bei sensiblen Workflows zunächst zurückhaltend zu sein.

Was bleibt – und was jetzt zu tun ist

Das ChatGPT Apps SDK verändert, wie wir über Apps denken. Nicht schlagartig. Nicht vollständig. Aber merklich. Booking.com, Spotify und Canva direkt im Chat zu haben ist erst der Anfang – das Ökosystem wächst, und mit dem angekündigten Developer Directory wird die Integration von Drittanbieter-Apps bald noch sichtbarer.

Für Nutzerinnen und Nutzer außerhalb der EU: Jetzt ist ein guter Moment, die Apps-Funktion in ChatGPT zu erkunden und zu verstehen, welche Dienste sich wirklich sinnvoll integrieren lassen. Wer dabei auch wissen möchte, wie OpenAI die Plattform langfristig monetarisieren wird, sollte verfolgen, welche Rolle Werbung in ChatGPT künftig spielen könnte – denn die App-Integrationen und mögliche kommerzielle Modelle hängen strategisch eng zusammen. Für alle anderen: Die Pause ist keine Niederlage, sondern ein Zeitfenster. Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Monate nutzen, um MCP-kompatible Backends zu entwickeln, bevor der EU-Rollout kommt.

Meiner Meinung nach ist das Apps SDK der bisher ernsteste Angriff auf die Homescreen-Logik, die Smartphones seit über 15 Jahren dominiert. Nicht weil ChatGPT alles besser kann – sondern weil es den Kontextwechsel eliminiert, der Apps für viele Nutzer zur Hürde macht.

Die echte Frage ist nicht, ob der App Store stirbt. Die Frage ist: Wer baut das bessere Ökosystem schneller?