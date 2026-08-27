Backlink-Qualität: 5 Prüfungen vor dem Kauf

Die Kennzahl sieht gut aus, das Angebot passt ins Budget, der Link ist gebucht. Genau an dieser Stelle endet bei vielen Linkkäufen die Prüfung. Eine Analyse von Loganix zu 2.443 über den eigenen Marktplatz Shop the List abgewickelten Backlink-Bestellungen zeigt, wie stark die Auswahl auf Domain Rating (DR) verengt wird. Für die tatsächliche Backlink-Qualität reichen solche Toolwerte allein jedoch nicht aus.

Das ist keine Absage an Messwerte. DR, organischer Traffic und Sichtbarkeitsdaten helfen bei der Vorauswahl. Problematisch wird es, wenn eine Zahl die redaktionelle Prüfung ersetzt. Google nennt keine Drittanbieter-Metrik als Rankingfaktor. Die Spamrichtlinien zu Linkspam ziehen die Grenze vielmehr dort, wo Links hauptsächlich Suchergebnisse manipulieren sollen. Wer Geld für Platzierungen ausgibt, muss deshalb zugleich fachliche Relevanz, tatsächliche Reichweite und die Kennzeichnung des Links prüfen.

Backlink-Qualität: Was die Loganix-Analyse gemessen hat

Die Loganix-Auswertung stammt aus einem kommerziellen Marktplatz und bildet daher nicht den gesamten Linkmarkt ab. Sie ist trotzdem aufschlussreich: 2.443 Bestellungen liefern einen konkreten Blick darauf, nach welchen Filtern Kundschaft dort einkauft. Als Quelle für allgemeine Google-Rankingregeln taugt sie nicht; als Analyse von Kaufentscheidungen taugt sie durchaus.

Der Median lag bei DR 53. Die meistgewählte Einzelgruppe waren Domains mit DR 50 bis 59: Auf sie entfielen 29,1 Prozent der Bestellungen. Zusammengenommen lagen 66 Prozent im Bereich DR 40 bis 69. Die Studie beschreibt damit vor allem einen Preis- und Beschaffungsmarkt. Sie belegt nicht, dass eine Website mit DR 53 automatisch ein passendes oder wirkungsvolles Linkziel ist.

DR-Verteilung der 2.443 untersuchten Shop-the-List-Bestellungen. Screenshotquelle: https://loganix.com/what-makes-a-high-quality-backlink/

Loganix-Stichprobe Wo Käuferinnen und Käufer beim Domain Rating landen Die acht DR-Spannen bilden die Verteilung aller 2.443 untersuchten Bestellungen ab. DR 50–59 war die größte einzelne Gruppe. 2.443 Bestellungen

53 Median-DR

29,1 % DR 50–59 Anteil der Bestellungen (%) unter 20 2,6 %

DR 20–29 5,2 %

DR 30–39 11,1 %

DR 40–49 19,6 %

DR 50–59 29,1 %

DR 60–69 17,4 %

DR 70–79 13,2 %

DR 80+ 1,8 % Einordnung. Die Werte beschreiben das Kaufverhalten im Loganix-Marktplatz, nicht den Einfluss einer DR-Stufe auf Google-Rankings.

Auch der Preis erklärt einen Teil der Konzentration. Der Medianpreis pro Link lag laut Loganix bei 194 US-Dollar; 46,8 Prozent der Bestellungen kosteten 150 bis 199 US-Dollar. In diesem Korridor wirkt DR 50 bis 69 wie ein unkomplizierter Kompromiss aus Signalwert und Budget. Die entscheidende Frage bleibt dabei offen: Wird der Link auf einer Seite erscheinen, die für das eigene Thema glaubwürdig ist und von echten Menschen gelesen wird?

Warum Domain Rating nur ein Filter sein sollte

Domain Rating ist eine proprietäre Kennzahl von Ahrefs. Andere Anbieter nutzen vergleichbare Metriken mit eigenen Berechnungen. Solche Werte können bei der Triage helfen, etwa um eine offensichtliche Low-Quality-Domain nicht erst lange zu prüfen. Sie sagen aber weder, ob der konkrete Artikel redaktionell passt, noch ob eine Seite organischen Besuch erhält, noch wie ein Link platziert und gekennzeichnet wird.

Die Daten aus der Analyse legen genau diese Lücke offen. Rund ein Drittel der Bestellungen ging laut Loganix an Publisher mit weniger als 1.000 monatlichen organischen Besuchen; fast ein Prozent entfiel auf Seiten ohne erfassten Traffic. Ein hoher oder mittlerer DR-Wert kann also neben einer schwachen Reichweite stehen. Für Unternehmen, die qualifizierte Besuchende, Markenvertrauen oder Kontakte gewinnen wollen, ist das ein schlechter Tausch.

Verteilung der organischen Reichweite in der Loganix-Auswertung. Screenshotquelle: https://loganix.com/what-makes-a-high-quality-backlink/

Die Grafik ist eine Momentaufnahme der untersuchten Bestellungen, keine universelle Marktstatistik. Gerade deshalb lohnt der Blick auf die Methode: Loganix untersucht die eigenen Marketplace-Daten. Aussagen über andere Anbieter, Branchen oder nicht bezahlte Empfehlungen lassen sich daraus nicht ableiten. Wer die Zahl nutzt, sollte sie sauber als Befund dieser Stichprobe einordnen.

Der Preis pro DR-Punkt erklärt Kaufverhalten, nicht Wirkung

Besonders anschaulich wird das bei der Kostenbetrachtung. Loganix berechnet den medianen Preis je DR-Punkt für sieben DR-Spannen. Die Werte sinken bis zum Bereich DR 60 bis 69 und steigen oberhalb von DR 80 wieder an. Das erklärt, warum mittlere bis höhere Werte für Einkaufende attraktiv wirken können. Es ist aber eine Rechnung über eine Toolmetrik, kein Nachweis für den Wert eines einzelnen Links.

Loganix-Stichprobe Medianer Preis je DR-Punkt nach DR-Spanne Die günstigste Relation in den untersuchten Bestellungen lag bei DR 60–69. Daraus folgt keine Aussage über die Qualität eines konkreten Links. DR 20–29 7,35 US$

DR 30–39 5,65 US$

DR 40–49 4,25 US$

DR 50–59 3,50 US$

DR 60–69 3,04 US$

DR 70–79 3,10 US$

DR 80+ 5,47 US$ Einordnung. Medianpreise und DR-Werte stammen aus 2.443 Bestellungen über Shop the List; sie beschreiben das dortige Kaufverhalten.

Eine günstigere Relation kann sogar ein Warnsignal sein, wenn sie den Blick zu stark auf Einkaufseffizienz verengt. Ein Link ist kein Rohstoff mit festem Kilopreis. Relevant sind die Website, der veröffentlichte Beitrag, die Zielgruppe, das Umfeld der Verlinkung und die Frage, ob ein Link in diesem Kontext überhaupt sinnvoll ist. Wir bei digital-magazin.de haben uns das gerade mit Blick auf die Debatte um die Verschiebung von SEO zu GEO genauer angesehen: Kontext und nachvollziehbare Quellen gewinnen an Gewicht, wenn Inhalte auch in KI-Antworten auftauchen sollen.

Traffic und Thema müssen vor dem Kauf geprüft werden

Organischer Traffic ist kein Qualitätsstempel. Eine sehr spezialisierte Fachseite kann wenig Suchtraffic haben und dennoch die richtige Leserschaft erreichen. Umgekehrt kann ein breites Portal viele Besuche verzeichnen, aber kaum Berührungspunkte mit dem angebotenen Thema haben. Als Prüfpunkt ist Traffic trotzdem wertvoll, weil er eine harte Gegenfrage stellt: Gibt es Hinweise darauf, dass diese Website außerhalb des Linkmarkts überhaupt gefunden und genutzt wird?

Die Loganix-Analyse sieht die thematische Beziehung zwischen Publisher und Zielseite bei den Bestellungen nicht als sichtbar berücksichtigten Faktor. Für die Praxis ist genau diese Beziehung zentral. Ein Link aus einem fachlich passenden Artikel kann Lesenden eine echte Vertiefung geben. Ein Link aus einem beliebigen Umfeld wirkt dagegen wie eingekauftes Inventar, selbst wenn die Domain-Kennzahl beeindruckend aussieht.

Prüfen Sie deshalb nicht nur die Domain-Startseite. Öffnen Sie mehrere aktuelle Artikel, lesen Sie Überschriften und Autorenzeilen, kontrollieren Sie die Sprache der ausgehenden Links und suchen Sie nach Themen, die dem eigenen Angebot tatsächlich nahekommen. Prüfen Sie außerdem, ob die Seite Beiträge sichtbar aktualisiert, ob Inhalte nur für Suchmaschinen gebaut wirken und ob im gleichen Artikel mehrere fremde Ankertexte auffällig gedrängt stehen.

Eine Linkplatzierung sollte fachliches Umfeld, Kennzeichnung und Reichweite über mehrere Signale prüfen. (Symbolbild)

Eine tragfähige Prüfung braucht keine magische Punktzahl. Sie braucht nachvollziehbare Kriterien, die sich auf die konkrete Veröffentlichung beziehen. Diese Reihenfolge hilft im Alltag:

Themenbezug zuerst: Passt der geplante Artikel fachlich zur Zielseite und zur Leserschaft des Publishers? Der Link sollte einen Satz sinnvoll ergänzen, nicht nur ein Keyword transportieren.

Passt der geplante Artikel fachlich zur Zielseite und zur Leserschaft des Publishers? Der Link sollte einen Satz sinnvoll ergänzen, nicht nur ein Keyword transportieren. Reale Nutzung prüfen: Sehen Sie sich organischen Traffic, Sichtbarkeit und aktuelle Inhalte gemeinsam an. Schwankungen sind normal; Seiten ohne erkennbare Aktivität verdienen eine besonders kritische Prüfung.

Sehen Sie sich organischen Traffic, Sichtbarkeit und aktuelle Inhalte gemeinsam an. Schwankungen sind normal; Seiten ohne erkennbare Aktivität verdienen eine besonders kritische Prüfung. Den konkreten Platz sehen: Ein redaktioneller Link im Haupttext hat eine andere Qualität als ein Standardblock, Footer oder eine Liste mit wechselnden Sponsor-Links.

Ein redaktioneller Link im Haupttext hat eine andere Qualität als ein Standardblock, Footer oder eine Liste mit wechselnden Sponsor-Links. Kennzeichnung klären: Bezahlte oder gesponserte Verweise müssen transparent behandelt werden. Google erläutert ausdrücklich, dass bezahlte Links für Werbung oder Sponsoring mit rel="nofollow" oder rel="sponsored" gekennzeichnet werden sollen.

Bezahlte oder gesponserte Verweise müssen transparent behandelt werden. Google erläutert ausdrücklich, dass bezahlte Links für Werbung oder Sponsoring mit oder gekennzeichnet werden sollen. DR als Nachweis dokumentieren: Notieren Sie den Wert, aber behandeln Sie ihn als eines von mehreren Signalen. Eine begründete Entscheidung bleibt auch dann verständlich, wenn sich der Toolwert später ändert.

Diese Reihenfolge schützt auch vor einer üblichen Fehlannahme: Dass eine bezahlte Platzierung automatisch unzulässig sei. Google untersagt Werbung nicht pauschal. Die Google-Regeln für gekaufte oder gesponserte Links verlangen eine passende Kennzeichnung, damit bezahlte Beziehungen nicht als organische Rankingempfehlungen ausgegeben werden.

Backlink-Qualität beginnt bei der Absicht des Inhalts

Ein guter Link kann Suchenden helfen, ein Thema besser zu verstehen oder eine Quelle zu prüfen. Diese einfache Nutzerperspektive trennt viele sinnvolle Verweise von künstlich wirkenden Platzierungen. Google beschreibt hilfreiche Inhalte als Informationen, die primär für Menschen erstellt werden. In den Leitlinien zu hilfreichen, verlässlichen und nutzerorientierten Inhalten rät das Unternehmen dazu, Originalität, nachvollziehbare Autorenschaft und einen echten Nutzen gegenüber ähnlichen Seiten zu prüfen.

Für Linkbuilding bedeutet das: Die beste Auswahl entsteht nicht durch die Jagd nach einem perfekten DR-Korridor. Sie entsteht durch die Kombination aus passendem Thema, plausibler Reichweite, sauberer Platzierung und transparenter Kennzeichnung. Die Loganix-Zahlen zeigen vor allem, wie leicht dieser Maßstab im Einkaufsprozess verloren gehen kann.

Eine praktische Akte für jede Linkplatzierung

Die Prüfung muss nicht in einem unübersichtlichen Toolset verschwinden. Legen Sie für jede geplante Platzierung eine kurze Akte an. Dort gehören die URL des konkreten Beitrags, der geplante Ankertext, das Thema der Zielseite, ein Screenshot oder Export der sichtbaren Platzierung, die vereinbarte Kennzeichnung und die wichtigsten Reichweitenwerte hinein. So lässt sich später nachvollziehen, warum eine Freigabe erfolgt ist und welche Annahmen dabei galten.

Trennen Sie dabei Messwerte von Beobachtungen. DR und Sichtbarkeitswerte sind Messwerte aus einem bestimmten Tool und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Themenpassung, Tonalität und die redaktionelle Qualität eines Beitrags sind Beobachtungen, die jemand begründen muss. Beide Ebenen sind nützlich, aber keine kann die andere ersetzen. Gerade bei Kampagnen mit mehreren Platzierungen verhindert diese Trennung, dass Tabellenwerte unbemerkt zu Ersatzurteilen werden.

Ein zweiter Blick lohnt sich nach der Veröffentlichung. Ist der Artikel erreichbar? Steht der Link im vereinbarten Kontext? Wurde ein bezahltes Verhältnis passend markiert? Wurde die Seite inzwischen verändert oder mit weiteren unpassenden Verweisen überladen? Solche Nachkontrollen sind weniger glamourös als ein hoher DR-Wert, aber sie schützen vor fehlerhaften Abnahmen und geben der eigenen Dokumentation Substanz.

Auch die Entwicklung der Suche spricht gegen eine isolierte Kennzahl. Bei der Frage, wie sich SEO für Websites tatsächlich verändert, geht es längst um mehr als einen einzelnen Rankingimpuls: Quellen, fachliche Einordnung und die verständliche Zuordnung von Marken und Themen spielen zusammen. Wer diesen Maßstab schon beim Linkbuilding anlegt, erhält Entscheidungen, die sich intern besser erklären lassen.

Wer Budgets verantwortet, sollte die Prüfliste deshalb als Bestandteil des Angebots verlangen. Hilfreich ist auch, die Auswahl mit der Frage zu verbinden, wie Quellen, Zitate und Aktualität in KI-Suchen zusammenspielen. Dann wird aus einer Zeile in einer Linkliste eine nachvollziehbare Veröffentlichung, die für Lesende einen Zweck erfüllt und deren Zustandekommen sauber eingeordnet werden kann.

Für die Vergabe genügt oft ein kurzer Freigabevermerk: Warum passt die Quelle zum Thema, welche Reichweite wurde geprüft, wie lautet die Kennzeichnung und wer hat den konkreten Beitrag gesehen? Diese vier Fragen kosten wenig Zeit und verhindern spätere Diskussionen über Leistung, Kennzeichnung und Qualität. Sie schaffen zugleich eine belastbare Grundlage für Freigaben, Abnahmen und spätere Auswertungen. Sie machen jedoch sichtbar, ob die Auswahl auf redaktioneller Logik beruht oder lediglich auf einer gut aussehenden Zahl im Angebot.