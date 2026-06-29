Dominik Kienzle ist SEO- und GEO-Experte aus München und unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, in der klassischen Google-Suche und in modernen KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini und Google AI Overviews sichtbar zu werden.

Immer mehr Menschen stellen ihre Fragen nicht mehr bei Google, sondern direkt an ChatGPT, Gemini oder Perplexity – und erhalten eine fertige Antwort statt einer Linkliste. Für Unternehmen verschiebt sich damit die entscheidende Frage: Werde ich in dieser Antwort überhaupt genannt? Generative Engine Optimization (GEO) versucht, genau das systematisch zu beeinflussen. Dieser Beitrag erklärt, wie sich GEO von klassischem SEO unterscheidet, wie KI-Systeme ihre Quellen auswählen und mit welchen Stellhebeln Sie Ihre Sichtbarkeit erhöhen – inklusive einer ehrlichen Einordnung der Grenzen.

Die Suche verändert ihre Spielregeln

Suchen bedeutete fast zwei Jahrzehnte lang: ein Stichwort eingeben, eine Liste blauer Links erhalten, klicken. Dieses Muster bricht gerade auf. ChatGPT zählt inzwischen mehrere hundert Millionen wöchentlich aktive Nutzerinnen und Nutzer, und Googles AI Overviews – die generativen Antwortboxen über den klassischen Treffern – sind seit März 2025 auch in Deutschland aktiv. Ein wachsender Teil aller Suchanfragen wird damit beantwortet, ohne dass Nutzer eine einzige Website öffnen.

Für Unternehmen hat das eine unbequeme Konsequenz: Selbst wer auf Position 1 rankt, ist nicht mehr automatisch sichtbar. Sichtbar ist, wessen Inhalte das KI-System auswählt, zusammenfasst und – im besten Fall – als Quelle nennt. Analysten von Gartner gehen davon aus, dass das klassische Suchvolumen bis 2026 spürbar zurückgeht, während ein wachsender Anteil der Recherche in dialogorientierte Systeme abwandert. Wer in dieser neuen Schicht nicht vorkommt, verliert Reichweite – unabhängig vom klassischen Ranking.

Vom klassischen Suchergebnis zur generativen Antwort: Die Recherche verlagert sich zunehmend in KI-Systeme. (Quelle: eigene Darstellung)

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Was GEO von klassischem SEO unterscheidet

Generative Engine Optimization ist kein Ersatz für SEO, sondern eine Erweiterung. Klassische Suchmaschinenoptimierung zielt darauf, dass eine Seite für ein Keyword möglichst weit oben rankt. GEO zielt darauf, dass eine Aussage aus Ihren Inhalten in einer generierten Antwort auftaucht – idealerweise mit Markennennung oder Quellenlink.

Daraus ergeben sich drei wesentliche Verschiebungen:

Von der Seite zur Passage: KI-Systeme zitieren selten eine ganze Seite, sondern einzelne, klar formulierte Abschnitte. Die optimierbare Einheit wird kleiner.

Vom Keyword zur Frage: Nutzer formulieren in natürlicher Sprache ganze Fragen. Inhalte müssen diese Fragen direkt und unmissverständlich beantworten.

Vom Klick zur Erwähnung: Erfolg misst sich nicht mehr nur an Klicks, sondern auch daran, ob und wie eine Marke in Antworten genannt wird – auch ganz ohne Besuch der Website.

Diese Verschiebungen klingen technisch, haben aber eine sehr praktische Folge für die Content-Produktion: Inhalte, die primär auf ein einzelnes Keyword optimiert wurden, geraten ins Hintertreffen. Gefragt sind Texte, die ein Thema vollständig, präzise und in eigenständig verständlichen Abschnitten durchdringen – also genau das, was guten Fachjournalismus ohnehin auszeichnet. GEO belohnt damit tendenziell Substanz statt Keyword-Dichte.

Wie KI-Systeme ihre Quellen auswählen

Die meisten generativen Suchsysteme arbeiten nach dem Prinzip Retrieval-Augmented Generation (RAG). Vereinfacht gesagt läuft das in drei Schritten ab: Das System ruft zu einer Frage passende Dokumente ab (Retrieval), bewertet deren Relevanz und Vertrauenswürdigkeit, und formuliert daraus eine zusammenhängende Antwort (Generation). Entscheidend ist: Das Modell erfindet die Antwort nicht aus dem Nichts, sondern stützt sie auf abgerufene Quellen – und genau dort entsteht Ihre Chance auf Sichtbarkeit.

Die gute Nachricht für alle, die bereits in SEO investiert haben: Die Faktoren überschneiden sich stark. Inhalte, die in der organischen Suche gut positioniert sind, werden überdurchschnittlich häufig auch in generativen Antworten herangezogen. Wer eine saubere inhaltliche und technische Basis hat, startet bei GEO nicht bei null. Eine ausführlichere Einordnung dazu, wie die KI-Suche funktioniert, hilft, die folgenden Stellhebel einzuordnen.

Ein verbreitetes Missverständnis lautet, KI-Antworten seien reine Black Box und damit nicht beeinflussbar. Das stimmt so nicht. Zwar lässt sich die exakte Formulierung einer Antwort nicht steuern, doch die Auswahl der Quellen folgt nachvollziehbaren Mustern: thematische Relevanz, Klarheit der Aussagen, Aktualität, Vertrauenswürdigkeit der Domain und die Frage, wie eindeutig ein Inhalt eine konkrete Nutzerfrage beantwortet. Welche Eigenschaften generative Suchsysteme bevorzugen, untersucht inzwischen auch die wissenschaftliche Forschung. Wer an diesen Stellschrauben dreht, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Nennung messbar – auch wenn niemand eine Garantie geben kann.

Vereinfachtes RAG-Prinzip: Generative Systeme rufen Quellen ab, bewerten sie und fassen sie zu einer Antwort zusammen. (Quelle: eigene Darstellung)

Sechs Stellhebel für mehr Sichtbarkeit in KI-Antworten

Antwortorientiert schreiben. Stellen Sie die Kernaussage an den Anfang eines Abschnitts, bevor Sie sie ausführen. Ein Absatz, der mit einer klaren, eigenständig verständlichen Antwort beginnt, lässt sich von einem Modell leichter extrahieren als ein Text, dessen Kernpunkt erst im letzten Satz steht. Entitäten und Kontext schärfen. KI-Systeme denken in Entitäten – Personen, Marken, Orten, Konzepten und deren Beziehungen. Benennen Sie Dinge eindeutig, vermeiden Sie schwammige Umschreibungen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Marke konsistent mit ihren Themen verknüpft wird. Erfahrung, Expertise und Vertrauenswürdigkeit (im SEO-Umfeld als E-E-A-T bekannt) sind auch für generative Systeme ein wichtiges Signal. Strukturierte Daten einsetzen. Schema-Markup macht Inhalte maschinenlesbar: Was ist eine FAQ, was eine Anleitung, was ein Produkt, wer ist der Autor? Strukturierte Daten erleichtern es Systemen, Bedeutung und Zusammenhänge korrekt zu erfassen – eine kostengünstige Grundlage, die viele Websites noch immer vernachlässigen. Aktualität und Belege liefern. Generative Systeme bevorzugen erkennbar aktuelle, gut belegte Inhalte. Konkrete Zahlen, nachvollziehbare Quellenangaben, Datumsangaben und Expertenzitate erhöhen die Wahrscheinlichkeit, zitiert zu werden. Veraltete Inhalte ohne Belege haben es deutlich schwerer. Technische Zugänglichkeit sicherstellen. Was Crawler nicht erreichen, kann auch kein KI-System nutzen. Saubere Seitenstruktur, schnelle Ladezeiten und eindeutige Inhalte im HTML sind Pflicht. Ergänzend etabliert sich der Standard llms.txt, mit dem Websites zentrale Inhalte gebündelt für KI-Systeme bereitstellen können. Markensignale außerhalb der eigenen Seite aufbauen. Generative Systeme stützen sich nicht nur auf Ihre Website, sondern auf das gesamte Bild, das das Web von Ihrer Marke zeichnet. Konsistente Erwähnungen in Fachmedien, Verzeichnissen und auf themenrelevanten Seiten stärken die Wahrscheinlichkeit, als verlässliche Quelle eingestuft zu werden.

Eine ehrliche Einordnung: Was GEO (noch) nicht kann

Bei aller Dynamik ist Nüchternheit angebracht. GEO ist kein Schalter, den man umlegt, und keine Garantie für eine Nennung. Drei Punkte sollten Unternehmen realistisch einordnen:

Messbarkeit ist schwierig. Anders als beim klassischen Ranking gibt es keine stabile, einheitliche Positionsmessung. Antworten variieren je nach Formulierung, Nutzer und Zeitpunkt.

Wenig direkter Traffic. Wer in einer Antwort genannt wird, gewinnt Sichtbarkeit und Vertrauen – aber nicht zwingend Klicks. GEO zahlt stärker auf Marke und Autorität ein als auf kurzfristigen Besucherzuwachs.

Hohe Veränderungsgeschwindigkeit. Die Systeme entwickeln sich schnell weiter. Was heute funktioniert, kann morgen anders gewichtet werden. GEO ist ein fortlaufender Prozess, kein einmaliges Projekt.

Wichtig ist deshalb, GEO nicht als Gegenentwurf zu SEO zu verstehen, sondern als zweite Ebene auf einem soliden Fundament. Wer Inhalte ohnehin sauber, aktuell und nutzerorientiert aufbaut, bedient beide Welten gleichzeitig.

Fazit

Die Suche fragmentiert sich: Neben Google entscheiden zunehmend KI-Systeme darüber, welche Unternehmen überhaupt wahrgenommen werden. GEO ist die logische Antwort darauf – mit klar strukturierten, belegten und technisch zugänglichen Inhalten sowie konsistenten Markensignalen im gesamten Web. Die gute Nachricht: Die meisten dieser Maßnahmen zahlen gleichzeitig auf klassisches SEO ein. Wer jetzt beginnt, baut Sichtbarkeit für eine Such-Landschaft auf, die sich gerade erst formiert – und verschafft sich einen Vorsprung, solange viele Wettbewerber das Thema noch ignorieren.

Quellen und weiterführende Informationen

Google Search Central: KI-Funktionen in der Google-Suche

Search Engine Land: How to optimize for Google AI Overviews

arXiv-Studie: What Generative Search Engines Like and How to Optimize Web Content