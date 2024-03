Die Tiermedizin steht vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, hohe Arbeitsbelastung und der Ruf nach besserer Work-Life-Balance prägen den Berufsalltag von TierärztInnen. Das Berliner Start-up Rex reagiert auf diese Entwicklungen mit innovativen Lösungen, die sowohl das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen als auch die Qualität der tiermedizinischen Versorgung verbessern sollen.

Mit einem Fokus auf Digitalisierung, modernster Ausstattung und einer starken Unternehmenskultur verspricht das veterinärische Start-up Rex, die Arbeitsbedingungen für TierärztInnen grundlegend zu verändern.

Digitalisierung als Schlüssel zur Work-Life-Balance

Die Digitalisierung administrativer Tätigkeiten spielt eine zentrale Rolle im Konzept von Rex. Durch die Automatisierung zeitraubender Büroarbeiten können TierärztInnen und tiermedizinische Fachangestellte (TFAs) sich stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren: die medizinische Versorgung und das Wohl der Tiere. Julian Lechner, COO von Rex, betont, dass dieser Ansatz nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch dazu beiträgt, eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern. Die technologische Modernisierung der Praxen ermöglicht es zudem, veraltete Arbeitsweisen zu überwinden und die Patientenbetreuung zu optimieren.

Investition in Fortbildung und persönliche Entwicklung

Ein weiterer Faktor, der Rex von traditionellen Tierarztpraxen unterscheidet, ist das Engagement für die berufliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter. Mit jährlichen Fortbildungsbudgets von bis zu 2.000 € pro Person unterstreicht das Start-up die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung. Rex erkennt an, dass die Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen entscheidend für die Zufriedenheit und Effektivität der TierärztInnen ist. Diese Investitionen in das Personal sind ein klares Bekenntnis zum Wert des lebenslangen Lernens und zur Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters für den Unternehmenserfolg.

Eine moderne Unternehmenskultur als Fundament

Die Kultur bei Rex wird als modern, offen und auf gegenseitigem Respekt basierend beschrieben. Die aktive Einbindung der MitarbeiterInnen in Entscheidungsprozesse und die Förderung eines starken Teamgeistes sind zentrale Elemente dieser Kultur. Wöchentliche Meetings, bei denen Feedback und Ideen ausgetauscht werden, sowie regelmäßige Team-Events stärken das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit dem Unternehmen. Diese Ansätze tragen dazu bei, dass sich die „Rexies“, wie die Mitarbeiter liebevoll genannt werden, nicht nur als Teil eines Teams, sondern einer Familie sehen.

Rex als Vorreiter einer neuen Tiermedizin?

Rex möchte sich als Vorreiter in der Tiermedizin positionieren, indem es innovative Ansätze zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit verfolgt. Die Kombination aus Digitalisierung, Fortbildungsmöglichkeiten und einer lebendigen Unternehmenskultur kann Rex zu einem attraktiven Arbeitgeber für TierärztInnen und TFAs machen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Ansätze auch langfristig zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der Tiermedizin beitragen können. Dennoch bietet Rex ein spannendes Modell, das zeigt, wie moderne Arbeitswelten in traditionellen Berufsfeldern aussehen können.