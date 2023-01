Was ist RFID? Eine Definition, einfach erklärt.

RFID wird in einer Reihe von verschiedenen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Logistik, im Gesundheitswesen und in der Sicherheit. In der Logistik wird RFID zum Tracking und Tracing von Waren verwendet. In der Gesundheitsbranche können RFID-Tags zur Identifizierung von Patienten, Medikamenten oder Geräten verwendet werden. Und in der Sicherheit werden RFID-Systeme häufig für Zutrittskontrollen und Personalausweise eingesetzt.