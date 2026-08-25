ECM mit KI: Dokumente sofort besser nutzen

Eine Rechnung, ein Vertrag oder eine Personalakte löst selten nur eine Ablageaufgabe aus. Meist hängt daran eine Frist, eine Freigabe oder eine Rückfrage. Genau dort kann Künstliche Intelligenz im Enterprise Content Management helfen, wenn das Unternehmen vorher festgelegt hat, welche Informationen gelten und wer entscheiden darf.

ECM und KI können verstreute Dokumente besser auffindbar machen und wiederkehrende Arbeit verkürzen. Der Ausgangspunkt entscheidet über den Nutzen. Ein ungeordneter Bestand liefert auch mit einer neuen Oberfläche widersprüchliche Ergebnisse.

ECM mit KI braucht einen geregelten Prozess

In vielen Firmen liegt die Rechnung im E-Mail-Postfach, die Bestellung im ERP und der Vertrag auf einem Netzlaufwerk. Mitarbeitende suchen dann nach Angaben, gleichen sie ab und geben den Vorgang weiter. Ein ECM bündelt Dokumente, Versionen, Metadaten, Berechtigungen und Aufbewahrungsregeln. KI kann diese Struktur nutzen, um Informationen vorzubereiten oder passende Dokumente schneller zu finden.

Das Interview von ELO zu ECM und KI in Geschäftsprozessen beschreibt denselben Zusammenhang. Ein Modell wird erst dann praktisch, wenn es mit Dokumenten, Zuständigkeiten und vorhandenen Abläufen arbeitet. Eine allgemeine Antwort aus einem Chatfenster reicht im Tagesgeschäft selten weiter.

Ein Sprachmodell kann einen Vertrag zusammenfassen. Das ECM liefert den Rahmen dazu. Es kann die gültige Fassung, die zuständige Stelle, Zugriffsrechte und Fristen zuordnen. Eine Zusammenfassung wird dadurch für die weitere Bearbeitung brauchbar.

Bei digital-magazin.de sehen wir deshalb vor allem eine Organisationsaufgabe. Die KI arbeitet mit dem Informationsraum, den ein Unternehmen ihr gibt. Sind Dokumente doppelt abgelegt, falsch klassifiziert oder unvollständig, tauchen diese Probleme später auch in den Ergebnissen auf.

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Wo KI im Dokumentenmanagement Arbeit abnehmen kann

Für den Einstieg eignen sich wiederkehrende Aufgaben mit klaren Regeln. Im Posteingang kann ein System Dokumenttypen erkennen, Akten vorschlagen, Rechnungsnummern auslesen und einen Vorgang zur Prüfung vorbereiten. Das spart vor allem Erfassungsschritte. Gerade dort entstehen in vielen Teams jeden Tag kleine Verzögerungen.

Bei Rechnungen lassen sich etwa Kreditor, Betrag, Bestellnummer, Datum und Zahlungsziel auslesen. Bei Verträgen können Laufzeiten und Kündigungsfristen markiert werden. In der Personalverwaltung hilft die Zuordnung eingehender Unterlagen zu festgelegten Dokumentklassen. Eine interne Suche kann Fragen auf Basis freigegebener Bestände beantworten, statt dass jemand mehrere Ordner und SharePoint-Bereiche durchsucht.

Welche Technik passt, hängt vom Material ab. Für stabile Formulare funktionieren regelbasierte Verfahren und klassische Modelle häufig gut. Generative KI spielt ihre Stärken eher bei Freitext, langen Verträgen, E-Mails oder unterschiedlichen Layouts aus. Ein großes Modell für jede Aufgabe treibt Kosten hoch und schafft zusätzliche Fehlerquellen. Viele Prozesse fahren besser mit einer Kombination aus mehreren Verfahren.

Auch im Workflow kann die Software unterstützen. Sie kann unvollständige Anträge erkennen, fehlende Unterlagen anfordern, Auffälligkeiten markieren oder einen Vorgang priorisieren. Bei Zahlungen, Vertragsfreigaben und vergleichbaren Fällen braucht es jedoch eine zuständige Person, die die Entscheidung trifft. Eine auffällige IBAN darf das System melden. Die Überweisung gehört weiterhin in einen kontrollierten Freigabeprozess.

Unsere Einordnung dazu, wie KI-Agenten Systeme und Aufgaben verbinden, zeigt die weitergehende Perspektive. Im ECM sollten Datenqualität und Berechtigungen vor dem Ausbau automatisierter Schritte stehen.

Eine Suche braucht Quellen und Grenzen

Den Unterschied merken viele Teams zuerst bei der Recherche. Statt sich an Dateinamen oder Aktennummern zu erinnern, können sie nach Rahmenverträgen mit automatischer Verlängerung fragen, die im nächsten Quartal auslaufen. Das System sollte dann die passenden Textstellen aus dem freigegebenen Bestand liefern.

Zu jeder Antwort gehört eine Quelle. Mitarbeitende müssen sehen können, aus welchem Dokument, welcher Version und welchem Abschnitt die Information stammt. Fehlt dieser Nachweis, wird die Prüfung mühsam und das Vertrauen in die Suchfunktion sinkt schnell.

Das NIST AI Risk Management Framework behandelt Risiken als laufende Aufgabe. Für ein ECM-Projekt heißt das, mit echten geschützten Dokumenten zu testen, Fehler festzuhalten und das Verhalten nach Änderungen erneut zu prüfen. Eine überzeugende Vorführung deckt selten alle Sonderfälle ab.

Für jede KI-Ausgabe sollten Verantwortliche klären, auf welchem Dokument sie beruht, wie zuverlässig sie ist und welche Folgen ein Fehler hätte. Bei einer internen Wissensfrage kann ein Hinweis genügen. Bei einer Vertragsänderung oder einer Zahlung gelten deutlich strengere Maßstäbe.

Bevor ein Modell Dokumente verarbeitet, lohnt sich ein Blick auf die beteiligten Systeme. Ein ECM tauscht Daten oft mit ERP, CRM, E-Mail, Fachverfahren, Scanstrecke und Identitätsverwaltung aus. Fehlt der Abgleich zwischen Rechnung und Bestellung, bleibt die Prüfung unvollständig. Wird eine Vertragsfrist erkannt, aber nicht an die zuständige Anwendung übergeben, entsteht lediglich eine weitere Nachricht.

Teams brauchen deshalb eine einfache Übersicht. Welches System führt welche Information? Welche ID verbindet Dokument und Geschäftsvorgang? Was darf zurückgeschrieben werden und was bleibt lesend? Diese Fragen entscheiden darüber, ob aus einer ausgelesenen Rechnungsnummer ein brauchbarer Freigabevorschlag wird.

Metadaten gehören dazu. Ohne Vertragspartner, Status, Laufzeit, Kategorie und Berechtigung bleibt ein Dokument schwer auffindbar. KI kann fehlende Angaben vorschlagen, doch die Zielstruktur muss feststehen. Sonst speichert eine Abteilung den Liefervertrag als Einkauf, die nächste als Rahmenvereinbarung und jemand anders als Final_neu_neu.pdf. Das ist ein Klassiker, der sich in vielen Archiven findet.

Auch die Rechteverwaltung sollte aus dem ECM kommen. Das System definiert, welche Inhalte eine Person sehen darf. Suche, Zusammenfassung und Workflow übernehmen diese Vorgabe. So entstehen weniger Lücken, wenn neue Funktionen hinzukommen.

Selbst ein kleiner KI-Einsatz profitiert von dieser Vorarbeit. Klare Aktenstrukturen, eindeutige Prozesse und verlässliche Schnittstellen erleichtern das Tagesgeschäft unabhängig vom späteren Automatisierungsgrad.

Berechtigungen und Kontrolle im ECM

Dokumente enthalten häufig Gehälter, Gesundheitsdaten, Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten oder Verhandlungsstände. Ein KI-gestütztes ECM muss Berechtigungen beim Suchen und Zusammenfassen genauso beachten wie beim Öffnen einer Datei. Wer eine Personalakte bisher nicht einsehen durfte, darf ihren Inhalt auch nicht über ein Chatfenster abrufen.

Zum Berechtigungskonzept gehören außerdem Löschfristen, Aufbewahrung, Mandantentrennung und Protokolle. Unternehmen sollten prüfen, ob Inhalte die eigene Umgebung verlassen und unter welchen Vertragsbedingungen sie verarbeitet werden. Diese Entscheidungen liegen vor der Auswahl eines Modells.

Der EU AI Act nennt für Hochrisiko-KI unter anderem Risikomanagement, technische Dokumentation, Protokollierung, Transparenz und menschliche Aufsicht. Eine Dokumentensuche fällt nicht automatisch in diese Kategorie. Die Anforderungen zeigen dennoch, worauf Unternehmen bei folgenreichen Prozessen achten sollten.

Fachbereiche müssen an der Einführung beteiligt sein. IT kann die Plattform betreiben, kennt aber nicht zwangsläufig Ausnahmen bei Rechnungen, die Wirkung einzelner Vertragsklauseln oder interne Eskalationsregeln. Fachlich Verantwortliche liefern Testfälle, bewerten Ergebnisse und legen fest, wann eine Freigabe nötig ist.

Zwischen manueller Arbeit und vollständiger Automatisierung liegen viele sinnvolle Varianten. KI kann vorsortieren, während ein Fachbereich bestätigt. Sie kann eine Zusammenfassung erstellen, die anschließend mit der Quelle abgeglichen wird. Sie kann eine Route vorschlagen, die der Workflow erst nach Freigabe ausführt. Unser Beitrag darüber, wie KI-Agenten Entscheidungen an Menschen zurückgeben, ordnet diese Aufteilung ein.

Das Betriebskonzept entscheidet mit

Bei der Auswahl einer KI-Komponente geht es um Anforderungen des jeweiligen Prozesses. Ein lokales Modell kann bei besonders sensiblen Beständen sinnvoll sein, verlangt aber Betrieb, Rechenleistung und Aktualisierungen. Ein Cloud-Dienst ist oft schneller eingerichtet. Dafür müssen Datenflüsse, Vertragsbedingungen, Regionen und Zugriffe genau geprüft werden.

In der Praxis kann eine Mischform passen. Feste Regeln und klassische Extraktion verarbeiten standardisierte Belege. Ein Sprachmodell unterstützt bei variablem Text. Eine kontrollierte Suche greift auf freigegebene Wissensbestände zu. So lassen sich Funktionen dort einsetzen, wo sie tatsächlich gebraucht werden.

Teams sollten später nachvollziehen können, welche Dokumente verarbeitet wurden, welche Modell- oder Prompt-Version lief, auf welche Quelle sich eine Antwort bezog und wer eine Korrektur vorgenommen hat. Diese Informationen helfen bei Rückfragen und wenn sich Ergebnisse nach einem Update verändern.

Ein Test sollte auch schwierige Fälle enthalten. Dazu zählen schlecht gescannte Anhänge, widersprüchliche Vertragsstände, fremdsprachige Schreiben, unvollständige Rechnungen und falsche Zuordnungen. Standardbeispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt des späteren Alltags.

KI kann Informationen für Freigaben strukturieren. Die Verantwortung bleibt bei der zuständigen Person (Symbolbild)

Fünf Schritte für den Einstieg

1. Einen kleinen Vorgang auswählen. Wählen Sie etwa Eingangsrechnungen einer Gesellschaft, Vertragsfristen eines Bereichs oder die interne Suche in einem abgegrenzten Handbuchbestand. Geeignet sind Aufgaben mit wiederkehrenden Mustern, ausreichend Volumen und einem bekannten manuellen Aufwand.

2. Den Bestand aufräumen. Dokumentklassen, Pflichtmetadaten, Dubletten, Berechtigungen und Aufbewahrungsregeln gehören vor dem Pilot auf den Tisch. Ein chaotisches Archiv bleibt auch mit KI chaotisch.

3. Freigaben festlegen. Die Software kann Vorschläge machen, Werte auslesen und fehlende Angaben markieren. Für Ausnahmen, Zahlungen, Vertragsfreigaben oder sensible Personalvorgänge braucht es klare Zuständigkeiten. Legen Sie fest, wer prüft, bis zu welchem Betrag eine Regel greift, wann eskaliert wird und wo Entscheidungen dokumentiert werden.

4. Ergebnisse messen. Vergleichen Sie Durchlaufzeit, korrekt zugeordnete Dokumente, Korrekturaufwand und Fehlertypen mit dem bisherigen Prozess. Besonders wichtig sind Fälle mit hohem Schadenpotenzial, etwa eine falsche Lieferantenzuordnung, eine übersehene Frist oder ein unzulässiger Zugriff.

5. Schrittweise erweitern. Läuft der Pilot verlässlich, kann der nächste Dokumenttyp folgen. Einkauf, Service und HR arbeiten mit unterschiedlichen Unterlagen und brauchen daher oft unterschiedliche Funktionen. Das ECM bietet die gemeinsame Grundlage, die konkrete Nutzung bleibt fachlich geprägt.

Planen Sie außerdem eine Rückfalloption. Ein Dienst kann ausfallen, ein Modell kann aktualisiert werden oder die Trefferqualität kann nachlassen. Kritische Vorgänge brauchen weiterhin einen funktionierenden manuellen Weg. Hilfreich sind eine Ansprechperson für Fehler, kurze Schulungen und eine einfache Möglichkeit, falsche Vorschläge zu korrigieren.

Halten Sie auch die Ausgangslage fest. Wer weiß, wie lange ein Vorgang bisher dauert und wo er liegen bleibt, kann später beurteilen, ob die neue Technik wirklich hilft.

Das gilt auch für Informationsketten rund um Produktdaten. Unser Beitrag darüber, welche Daten Unternehmen für den digitalen Produktpass vorbereiten sollten, zeigt, wie sehr klare Strukturen und Verantwortlichkeiten über die eigene Ablage hinauswirken.

KI im ECM als praktische Unterstützung

ECM mit KI beginnt nicht beim Chatfenster. Zuerst geht es um Dokumente, Rechte und Prozesse. Unternehmen sollten prüfen, welche Informationen verlässlich sind, wer sie sehen darf, wo Vorgänge beginnen und an welcher Stelle eine Person bewusst entscheidet.

Wenn diese Grundlagen stehen, finden Teams Informationen schneller und müssen weniger Werte aus Dokumenten kopieren. Entscheidungen lassen sich besser belegen, weil Quelle und Bearbeitung nachvollziehbar bleiben. Für viele Unternehmen ist das nützlicher als eine auffällige Demo, die im Alltag keine festen Aufgaben übernimmt.

Die beste Unterstützung fällt oft gerade deshalb positiv auf, weil sie sich unaufdringlich in die Arbeit einfügt. Sie spart Zeit bei wiederkehrenden Schritten, weist auf Unsicherheiten hin und lässt Entscheidungen mit Folgen bei den Verantwortlichen.