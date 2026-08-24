OpenAI und CodeAI kündigen eine Bildungspartnerschaft an: Hour of AI, eine Builders Challenge und ein Jugend-Beirat sollen Schülerinnen und Schülern einen reflektierten Umgang mit KI vermitteln - die Ankündigung selbst beweist aber noch keine Wirkung.

Ein US-Softwareunternehmen und der gemeinnützige Bildungsanbieter CodeAI wollen gemeinsam festlegen, wie eine ganze Schülergeneration den Umgang mit künstlicher Intelligenz lernt. OpenAI und CodeAI haben eine langfristige Partnerschaft angekündigt, die Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften Zugang zu Werkzeugen und Materialien für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI geben soll. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Ankündigung fällt mit dem Start eines eigenen Jugend-Angebots von OpenAI zusammen und reiht sich in eine wachsende Zahl von Bildungsinitiativen großer KI-Anbieter ein. Für Schulen, Eltern und Lehrkräfte stellt sich damit eine praktische Frage, die über die Pressemitteilung hinausgeht: Welche der angekündigten Programme sind bereits konkret nutzbar, welche sind erst als Vorhaben beschrieben – und wo verlässt sich die Ankündigung allein auf das Wort der beteiligten Unternehmen.

Die OpenAI-CodeAI-Partnerschaft reiht sich damit in eine Entwicklung ein, die sich seit dem breiten Einzug von Chatbots in Schulen beobachten lässt: Bildungseinrichtungen suchen händeringend nach Orientierung, während Unternehmen gleichzeitig Nutzerzahlen unter Jugendlichen aufbauen wollen. Beide Interessen lassen sich in einer Partnerschaft wie dieser bündeln, ohne dass sie sich automatisch widersprechen müssen – entscheidend ist, wie transparent die konkrete Umsetzung am Ende ausfällt und wie stark externe Fachleute tatsächlich mitbestimmen können, statt lediglich als Referenz in einer Pressemitteilung aufzutauchen.

Die Partnerschaft steht nicht für sich allein: OpenAIs aktuelle Entwickleroffensive zeigt, wie stark das Unternehmen seine Werkzeuge zugleich für neue Zielgruppen öffnet. Für Schulen bleibt entscheidend, ob aus dem Ankündigungstext belastbare Lernangebote entstehen und wie Lehrkräfte sie in den Unterricht einordnen. Auch die Frage, wie junge Menschen eigene Anwendungen verstehen lernen, berührt der Blick auf den Agent Builder für mobile Anwendungen – allerdings ersetzt Produktentwicklung keine pädagogische Begleitung.

Was OpenAI und CodeAI konkret ankündigen

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Im Kern beschreiben beide Organisationen ein Bündel aus Lernressourcen, Unterrichtsmaterial und einem neuen Beratungsgremium. CodeAI, bekannt für seine Programmierkurse an tausenden Schulen, bringt seine Reichweite in Klassenzimmern ein, während OpenAI Zugang zu eigenen Werkzeugen und Trainingsressourcen bereitstellt. Die Partner beschreiben das Ziel weniger als Technikvermittlung im engen Sinne, sondern als Versuch, Jugendliche zu befähigen, KI-Systeme einzuordnen, ihre Grenzen zu erkennen und sie im Alltag sinnvoll einzusetzen. Auf der eigenen Nachrichtenseite formuliert es CodeAI so, dass junge Menschen KI künftig „mit Neugier, Selbstvertrauen und Urteilskraft“ begegnen sollen – eine unabhängig veröffentlichte Formulierung, die zumindest zeigt, dass beide Partner ein gemeinsames Verständnis der Stoßrichtung öffentlich vertreten. Bemerkenswert ist, dass sich die Ankündigung explizit an zwei Zielgruppen zugleich richtet: Schülerinnen und Schüler einerseits, Lehrkräfte andererseits. Für Schulen, die bislang eigene, oft uneinheitliche Leitlinien zum Umgang mit Chatbots im Unterricht entwickelt haben, wäre ein gemeinsamer Referenzrahmen durchaus ein praktischer Fortschritt, sofern er sich als nutzbar erweist. Gerade weil viele Lehrkräfte derzeit ohne einheitliche Vorgaben improvisieren müssen, dürfte ein von einem großen Anbieter mitgetragenes Rahmenwerk zumindest eine gemeinsame Diskussionsgrundlage schaffen, selbst wenn einzelne Schulträger am Ende eigene, strengere Regeln für den Einsatz im Unterricht festlegen.

ChatGPT for Teens und die neuen Jugendschutzfunktionen

Die Partnerschaft ist nicht isoliert zu betrachten. Sie fällt zeitlich mit dem Start von ChatGPT for Teens zusammen, einer eigenen Variante des Chatbots, die OpenAI nach eigenen Angaben von Grund auf mit Blick auf junges Lernen konzipiert hat. Dazu gehören laut Unternehmensdarstellung eingebaute Schutzfunktionen, die einen gesünderen Umgang fördern sollen, sowie zusätzliche Kontrollmöglichkeiten für Eltern. Details, wie granular diese Kontrollen tatsächlich sind, welche Daten dafür verarbeitet werden und wie sie sich in bestehende Familien- oder Schulkonten einfügen, nennt die Ankündigung selbst nicht. Für Eltern und Schulträger bedeutet das: Die grundsätzliche Richtung – mehr Aufsicht, mehr Kontext für Minderjährige – ist erkennbar, die praktische Umsetzung lässt sich aus der Pressemitteilung allein aber noch nicht bewerten. Wer ein Jugendkonto einrichten oder schulische Nutzung freigeben möchte, wird die konkreten Einstellungsmöglichkeiten erst prüfen können, wenn die Funktion tatsächlich breit verfügbar ist. Erfahrungsgemäß zeigt sich bei vergleichbaren Jugendschutzfunktionen anderer Plattformen erst im laufenden Betrieb, ob Voreinstellungen tatsächlich restriktiv genug sind oder ob Eltern und Schulen aktiv nachjustieren müssen; eine reine Ankündigung kann diese Frage naturgemäß nicht beantworten.

Hour of AI: KI-Grundlagen für Millionen Schüler

Ein zentraler Baustein der Partnerschaft trägt den Namen Hour of AI und lehnt sich damit hörbar an CodeAIs bekanntes Format Hour of Code an, das in den vergangenen Jahren bereits Millionen Kinder an einfache Programmierkonzepte herangeführt hat. Über Hour of AI wollen OpenAI und CodeAI nach eigener Aussage Millionen Schülerinnen und Schüler an die Grundlagen eines durchdachten und verantwortungsvollen KI-Einsatzes heranführen. Die Übertragung eines bewährten Formats auf ein neues Thema ist naheliegend, weil sie auf ein bestehendes Vertriebs- und Schulnetzwerk zurückgreifen kann, statt eine Bildungsinfrastruktur von null aufzubauen. Offen bleibt in der Ankündigung, wie die Inhalte konkret aussehen, wer sie entwickelt und nach welchen Kriterien geprüft wird, ob sie altersgerecht und fachlich verlässlich sind. Eine Ankündigung mit Reichweitenversprechen ist etwas anderes als ein bereits erprobtes, extern evaluiertes Curriculum. Schulen, die eine Teilnahme erwägen, dürften diese Lücke vor einem Einsatz im eigenen Unterricht schließen wollen. Ein Vergleich mit dem ursprünglichen Hour-of-Code-Format liegt dabei nahe: Jenes Programm konnte seine Reichweite über Jahre aufbauen, weil es sich in bestehende Lehrpläne einfügte und Lehrkräften fertige Unterrichtseinheiten bereitstellte. Ob Hour of AI dieselbe organisatorische Reife von Beginn an mitbringt oder erst über mehrere Durchläufe erreicht, lässt sich der aktuellen Ankündigung nicht entnehmen.

Builders Challenge: Schüler entwickeln eigene KI-Projekte

Über die reine Wissensvermittlung hinaus geht die geplante Builders Challenge, laut Ankündigung ein erstmaliges Format, in dem High-School-Schüler eigene Projekte mit KI-Unterstützung entwickeln sollen. Vorgesehen sind Mentoring durch Mitarbeitende von OpenAI sowie eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse gemeinsam mit den begleitenden Lehrkräften. Ein solches Format kann für einzelne, ohnehin technikaffine Schulen ein greifbares Angebot sein, weil es praktische Erfahrung mit unmittelbarem Feedback verbindet. Zugleich handelt es sich um ein Wettbewerbsformat mit begrenzten Plätzen, dessen Teilnahmebedingungen, Auswahlkriterien und tatsächliche Reichweite die Ankündigung nicht beziffert. Wie viele Schulen teilnehmen können, welche Ressourcen eine Teilnahme voraussetzt und ob das Format über die erste Ausgabe hinaus dauerhaft angelegt ist, lässt sich aus dem bisherigen Material nicht ableiten. Für die breite Masse der Schulen dürfte die Builders Challenge deshalb zunächst ein Signalprojekt sein und kein flächendeckendes Angebot. Wettbewerbsformate dieser Art haben in der Vergangenheit oft den Vorteil, dass sie mediale Aufmerksamkeit erzeugen und einzelnen Schülerinnen und Schülern echte Chancen eröffnen, zugleich aber den Nachteil, dass sie strukturell nur eine kleine, meist bereits gut ausgestattete Gruppe von Schulen erreichen. Ob CodeAI und OpenAI diesem Muster gezielt entgegenwirken wollen, etwa durch Förderprogramme für unterversorgte Schulen, bleibt in der aktuellen Ankündigung offen.

Ein gemeinsamer Beirat für Kinder- und Jugendentwicklung

Neben den unterrichtsnahen Formaten kündigen OpenAI und CodeAI einen gemeinsamen Beirat an, der Fachleute aus kindlicher Entwicklung, Jugendpolitik und Lernwissenschaft zusammenbringen soll. Ein solches Gremium kann relevant werden, wenn es tatsächlich Einfluss auf Produktentscheidungen nimmt, etwa auf Sicherheits- und Alterseinstufungen oder auf die Gestaltung von Lerninhalten. Bislang liegt jedoch weder eine Mitgliederliste noch ein Mandat vor, das beschreibt, welche Entscheidungen der Beirat tatsächlich mitbestimmt und welche allein bei den Unternehmen verbleiben. Beratungsgremien dieser Art können ein sinnvolles Korrektiv sein, wenn sie über reine Beratungsfunktion hinaus wirken; sie können aber auch, wie bei vergleichbaren Formaten anderer Technologiefirmen zu beobachten war, primär der öffentlichen Kommunikation dienen. Ob der neue Beirat mehr ist als eine Ankündigung, wird sich erst zeigen, wenn erste Ergebnisse oder Empfehlungen öffentlich dokumentiert sind. Für Eltern- und Lehrerverbände dürfte deshalb weniger die Existenz des Gremiums selbst von Interesse sein als die Frage, ob es Zugriff auf interne Nutzungsdaten erhält, eigene Berichte veröffentlichen darf und mit welchem zeitlichen Vorlauf es vor größeren Produktänderungen tatsächlich konsultiert wird.

Für Schulen und Bildungsbehörden außerhalb der USA stellt sich zudem eine Frage, die in der englischsprachigen Ankündigung naturgemäß nicht beantwortet wird: ob und wann vergleichbare Programme auch außerhalb des ursprünglichen Marktes verfügbar werden. CodeAI ist zwar international aktiv, doch Partnerschaften dieser Art starten erfahrungsgemäß zunächst regional, bevor sie – wenn überhaupt – auf weitere Länder und Sprachen ausgeweitet werden. Wer in Deutschland, Österreich oder der Schweiz über den Einsatz ähnlicher Materialien nachdenkt, wird deshalb zunächst prüfen müssen, ob und in welcher lokalisierten Form Hour of AI oder vergleichbare Bausteine tatsächlich ankommen, statt die US-Ankündigung eins zu eins auf die eigene Schule zu übertragen.

Was Schulen und Eltern jetzt konkret beachten sollten

Bis zu diesem Punkt lässt sich festhalten, dass OpenAI und CodeAI ein ambitioniertes, mehrteiliges Programm angekündigt haben, dessen einzelne Bausteine unterschiedlich weit ausgearbeitet sind. Am konkretesten beschrieben sind die Jugendschutzfunktionen von ChatGPT for Teens, weil sie an ein bereits existierendes Produkt anknüpfen. Am wenigsten greifbar bleibt der gemeinsame Beirat, weil er bislang nur als Absichtserklärung existiert. Für die praktische Einordnung empfiehlt es sich, die Ankündigung in genau diese Reihenfolge zu bringen: bereits nutzbare Funktionen zuerst prüfen, dann angekündigte, aber noch nicht gestartete Programme wie Hour of AI und die Builders Challenge beobachten, und schließlich strukturelle Versprechen wie den Beirat erst dann ernst nehmen, wenn sie sich in überprüfbaren Ergebnissen niederschlagen. Diese Reihenfolge schützt davor, eine Ankündigung mit ihrer tatsächlichen Umsetzung zu verwechseln – ein Fehler, der bei größeren Technologiepartnerschaften im Bildungsbereich in der Vergangenheit wiederholt zu enttäuschten Erwartungen geführt hat.

So breit die Partnerschaft angelegt ist, so klar sind auch ihre Grenzen als Beleg. Eine gemeinsame Presseerklärung zweier Partner ist zunächst eine Absichtserklärung, kein Nachweis für Wirkung. Wie viele Schulen tatsächlich teilnehmen, wie sich der Unterricht in der Praxis verändert und ob die Programme den erhofften Effekt auf einen kompetenteren KI-Umgang haben, lässt sich anhand der Ankündigung allein nicht beurteilen. Auch die parallel genannten Zahlen zu Schüler- und Schulleiterbefragungen stammen aus unternehmenseigenen Erhebungen und sind daher als Eigenangabe und nicht als unabhängig geprüfter Befund einzuordnen. Für Schulen und Eltern lohnt sich deshalb ein zweistufiger Blick: Erstens, welche der genannten Bausteine – etwa Hour of AI oder die Jugendschutzfunktionen von ChatGPT for Teens – tatsächlich schon nutzbar sind, sobald sie starten. Zweitens, ob unabhängige Stimmen aus Bildungsforschung oder Datenschutz die Umsetzung später bestätigen oder korrigieren. Die Partnerschaft zwischen OpenAI und CodeAI markiert damit vor allem den Anfang eines längeren Prozesses, dessen konkreter Nutzen für einzelne Klassenzimmer erst über die kommenden Monate sichtbar werden dürfte. Wer als Schule, Lehrkraft oder Elternteil eine Entscheidung über die Nutzung treffen muss, sollte deshalb weniger auf die Ankündigung selbst als auf die konkrete Verfügbarkeit einzelner Bausteine achten: Startet Hour of AI tatsächlich in der eigenen Region, lassen sich die Materialien unabhängig prüfen, und veröffentlicht der angekündigte Beirat erkennbare Ergebnisse. Erst dann lässt sich beurteilen, ob aus einer gemeinsamen Presseerklärung tatsächlich ein belastbares Bildungsangebot geworden ist.