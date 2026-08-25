Neue EU-Konditionen gelten ab Oktober

Apple zieht die EU-Regeln für App-Anbieter auf einen gemeinsamen Vertrag zusammen. Ab dem 1. Oktober 2026 sollen alle Entwickler, die Apps in der Europäischen Union vertreiben, unter denselben Geschäftsbedingungen arbeiten. Das hat Apple am 18. August angekündigt. Der Konzern verbindet den Wechsel ausdrücklich mit seiner Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und mit der Beilegung von Streit über Geschäftsbedingungen und alternative Distribution. Für Teams mit mehreren Vertragsständen ist das zunächst eine Erleichterung. Für die Kalkulation wird es komplizierter, weil der Zahlungsweg nun sichtbar in die Gebührentabelle hineinragt.

Die Nachricht verdient einen nüchternen Blick. Apple ändert nicht einfach einen Tarif, sondern bündelt Regeln für App Store, alternative Zahlungen, Web-Links und Vertrieb außerhalb des App Store. Der Apple-Beitrag vom 18. August 2026 nennt den 1. Oktober als Starttermin und erlaubt Entwicklern, die neuen Bedingungen schon jetzt zu akzeptieren. Wer in der EU verkauft, sollte deshalb nicht nur Preise nachrechnen, sondern die eigene Kombination aus Store, Checkout und Vertrieb sauber erfassen.

Einheitliche Bedingungen schaffen nur dann weniger Arbeit, wenn die Vertragsdaten auch in den Systemen zusammenlaufen. Viele Anbieter haben Preislisten, Zahlungsdienstleister und Store-Einstellungen getrennt gepflegt. Jetzt muss eine Person bestätigen können, welche App in welchem EU-Land unter welchen Bedingungen verkauft wird. Ohne diese Zuordnung bleibt selbst eine korrekte Prozentzahl eine Zahl ohne Entscheidung.

Die neue Tabelle belohnt nicht jede App gleich

Für App-Store-Apps mit Apple In-App Purchase setzt Apple künftig 26 Prozent Provision an. Der Satz von 15 Prozent gilt laut Ankündigung für die große Mehrheit der Entwickler, darunter Teilnehmer des Small Business Program, Mini Apps Partner Program und Video Partner Program, außerdem für automatisch verlängernde Abonnements nach dem ersten Jahr. Diese Gruppen müssen ihre Berechtigung nicht erraten; sie müssen prüfen, ob ihr aktuelles Programm und ihr Abomodell tatsächlich in die genannte Ausnahme fallen.

Bei alternativer Zahlungsabwicklung innerhalb einer App nennt Apple 20 Prozent. Entwickler aus den genannten Programmen sollen dafür zehn Prozent zahlen. Ein Link aus der App zu einem Kauf im Web kostet 15 Prozent, für dieselben berechtigten Programme ebenfalls zehn Prozent. Das ist keine kleine Fußnote: Zwei Produkte mit gleichem Umsatz können je nach Checkout anders in der Marge landen. Die Gebühr folgt hier dem Weg zur Zahlung, nicht bloß dem Namen der App.

Apple nennt die niedrigeren Sätze nicht pauschal für kleine Unternehmen, sondern bindet sie an konkrete Programme und bei Abonnements an den Zeitpunkt nach dem ersten Jahr. Das verlangt eine getrennte Betrachtung von Neukunden, Bestandskunden und einzelnen Produktarten. Wer nur einen Mischwert in die Planung schreibt, versteckt die Differenz dort, wo sie später als überraschende Abweichung in der Abrechnung auftaucht.

Die Core Technology Commission ersetzt die Installationsgebühr

Apple streicht die Core Technology Fee, die pro Installation bei außergewöhnlich großer Reichweite anfallen konnte. An ihre Stelle tritt eine Core Technology Commission: fünf Prozent auf digitale Transaktionen in Apps, die über alternative App-Marktplätze oder über das Web verteilt werden. Apple erklärt zugleich, dass die neue Konstruktion auch die bisherige Gebühr für die erste Akquisition und die Store-Services-Gebühr beseitigt. Das schafft weniger einzelne Rechnungsposten, aber keineswegs automatisch eine niedrigere Belastung für jedes Geschäftsmodell.

Für Anbieter außerhalb des klassischen App Store zählt künftig der Transaktionsmix. Wer kostenlose Reichweite, In-App-Umsätze und externe Käufe kombiniert, kann die alte Installationslogik nicht einfach gegen fünf Prozent austauschen. Die entscheidende Rechnung lautet: Welche digitalen Transaktionen fallen unter die neue Provision, und auf welchem Vertriebsweg entstehen sie? Apple liefert die Gebührenregel. Die Marge entsteht erst aus dem konkreten Produkt, seinem Preis und dem Anteil der zahlenden Nutzer.

Das ist der Punkt, an dem Marketingbegriffe nichts helfen. Ein alternativer Vertriebskanal kann Reichweite bringen, doch die Gebührenbasis hängt an digitalen Transaktionen und nicht an einem Schlagwort wie Offenheit. Finanzverantwortliche brauchen deshalb ein Szenario für den Umsatz innerhalb und außerhalb des App Store. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die neue Struktur für das eigene Angebot günstiger, teurer oder schlicht anders verteilt ausfällt.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2; model=pro; resolution=1k; aspect_ratio=16:9; web derivative 1200x675 Prompt At dusk in a civic meeting room, four reviewers guide unmarked purchase tokens through separate approval lanes while a guardian stands beside a younger participant. A documentary composition emphasizes practical consequences; every surface is blank and unbranded, with no readable text, words, numbers, labels, logos, screens, user interfaces, dashboards, or signs. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Die zusätzlichen Freigabeschritte verdeutlichen den vorgesehenen Schutz Minderjähriger bei alternativen Zahlungen.

Apple erlaubt parallele Zahlungswege mit fester Bindung

Apple will Apple In-App Purchase und alternative Zahlungsoptionen in EU-Apps nebeneinander zulassen. Zuvor war diese Kombination in der EU nach Apples Darstellung nicht erlaubt. Entwickler können Apple In-App Purchase, alternative Zahlungsabwicklung in der App, einen Link ins Web oder eine Kombination auswählen. Die Wahl bleibt allerdings nicht beliebig veränderbar: Apple verlangt, dass die gewählten Optionen zwölf Monate beibehalten werden. Das ist ein Vertragsdetail mit direkter Produktfolge.

Ein Team sollte den Zahlungsweg daher nicht als kurzfristigen A/B-Test behandeln. Wenn der Checkout, der Kundendienst und die Rückerstattungslogik an eine Option gebunden werden, braucht die Entscheidung Eigentümer und eine belastbare Dokumentation. Der Streit über Plattformöffnung ist dabei der größere Rahmen, den unser Beitrag zur wachsenden Öffnungspflicht für Apple und Google einordnet. Im Alltag bleibt die Frage banaler und teurer: Welcher Pfad lässt sich zwölf Monate verlässlich betreiben?

Die zwölf Monate wirken zunächst wie eine technische Frist. Tatsächlich betreffen sie auch Support, Hilfetexte, Datenschutzinformationen und die Kommunikation bei Zahlungsproblemen. Ein Produkt kann nicht einen neuen externen Checkout ankündigen und ihn wenige Wochen später ohne Folgekosten wieder entfernen. Die Regel gibt Nutzern Berechenbarkeit; sie nimmt Entwicklern aber einen Teil der Beweglichkeit, die viele bei alternativen Zahlungen suchen.

Für Minderjährige zieht Apple klare Grenzen

Apple koppelt alternative Zahlungen an zusätzliche Schutzvorgaben. Apps in der Kids-Kategorie dürfen keine Links zu Webseiten enthalten, über die Transaktionen abgeschlossen werden. Für Nutzer unter 18 Jahren müssen alle App-Store-Apps mit alternativer Zahlungsabwicklung oder Web-Link eine Elternsperre einbauen. Sie soll jüngere Nutzer vor einem Kauf dazu bringen, einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten einzubeziehen. Unter 13 Jahren sind Links zu Webseiten für Transaktionen ausgeschlossen.

Apple schreibt außerdem, dass diese Schutzmaßnahmen in EU-Staaten mit weitergehenden Einwilligungspflichten für ältere Kinder entsprechend ausgeweitet werden. Für Produktteams heißt das: Alterslogik, Kaufdialog und Zahlungsoption dürfen nicht als getrennte Baustellen behandelt werden. Wer alternative Zahlungen aktiviert, verändert den Ablauf für Minderjährige zwangsläufig mit. Apples Formulierung nennt Betrugs- und Scam-Risiken als Grund; sie beantwortet aber nicht, wie gut jede einzelne Umsetzung in einer konkreten App funktioniert.

Die Altersgrenzen verlangen besonders sorgfältige Tests an der tatsächlichen Kaufstrecke. Eine Elternsperre ist kein dekorativer Hinweis am Ende eines langen Dialogs. Sie muss vor dem Kauf greifen und darf nicht durch einen anderen Einstieg umgangen werden. Apple beschreibt die Regel für alle betroffenen App-Store-Apps, nicht nur für Angebote, die sich ausdrücklich an Kinder richten. Das erweitert den Prüfkreis deutlich.

Auch der Web-Vertrieb bekommt neue Zugangshürden

Apple erweitert nach eigener Darstellung den Kreis der Unternehmen, die einen alternativen App-Marktplatz betreiben oder Apps in der EU über das Web verteilen dürfen. Als mögliche Nachweise nennt Apple eine moderate finanzielle Stabilität nach Dun & Bradstreet, Börsennotierung oder Eigentum durch ein börsennotiertes Unternehmen, Venture-Finanzierung durch einen etablierten Investor, eine Prüfung durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer sowie die Eigenschaft als staatliche Stelle, Bildungseinrichtung oder Nonprofit-Organisation.

Der Konzern hält zugleich an der Notarisierung aller alternativ vertriebenen Apps fest. Apple beschreibt sie als grundlegende Prüfung auf Basisfunktionalität und Schutz vor ernsten Bedrohungen. Das ist wichtig, aber begrenzt: Eine Notarisierung ist keine Zusage über Preisgestaltung, Rückerstattungen oder die Qualität eines externen Checkouts. Wer seine Compliance-Unterlagen ohnehin ordnen muss, findet in unserem Überblick zu prüfbaren Compliance-Angaben eine verwandte Lektion: Ein Nachweis entbindet nicht von sauberer Produktverantwortung.

Die Liste der Qualifikationswege liest sich bewusst breiter als ein reiner Börsenzugang. Dennoch bleibt sie ein Zugangskriterium, keine Vertriebsgarantie. Unternehmen sollten ihre Nachweise frühzeitig zusammenstellen und die eigene Rechtsform nicht als Selbstläufer behandeln. Apple verweist für Details auf seine Entwickler-Unterlagen. Für die operative Planung zählt vor allem, dass Web-Vertrieb und Marktplatzbetrieb an dokumentierbare Voraussetzungen gebunden bleiben.

Fünf Entscheidungen bis zum 1. Oktober

Erstens sollten Sie jede EU-App einem Vertriebs- und Zahlungsweg zuordnen. Zweitens gehört die Provision als konkrete Annahme in die Umsatzplanung: 26, 20, 15, 10 oder fünf Prozent sind keine austauschbaren Zahlen. Drittens braucht jedes Team einen Abgleich, ob Programmstatus und Abo-Laufzeit die niedrigeren Sätze wirklich auslösen. Viertens muss die zwölfmonatige Bindung der Zahlungsoptionen in Roadmap und Verträgen stehen. Fünftens verdienen Minderjährigenschutz und Elternsperren einen Testfall, bevor ein alternativer Checkout live geht.

Apple reduziert mit den einheitlichen Bedingungen die Zahl paralleler Regelwerke. Der Preis dafür ist, dass Entwickler ihre Entscheidungen genauer dokumentieren müssen. Der 1. Oktober ist kein Anlass für Symbolpolitik, sondern ein Termin für eine belastbare Gebühren- und Produktentscheidung. Wer nur auf die auffälligste Prozentzahl schaut, übersieht den Kern der Ankündigung: Vertrieb, Zahlung und Schutzvorgaben greifen künftig enger ineinander.

Diese fünf Punkte sind keine fertige Compliance-Checkliste, denn Apple beschreibt hier seine Bedingungen und keine individuelle Freigabe. Sie bringen aber die Reihenfolge in die Diskussion: erst den tatsächlichen Zahlungs- und Vertriebsweg erfassen, dann Gebühr und Berechtigung zuordnen, anschließend die Schutzmechanismen prüfen. Das ist weniger glamourös als eine Debatte über Plattformmacht, aber es verhindert, dass ein Wechsel im Checkout die Produktorganisation überrascht.

Bei den Apple EU App-Gebühren sollte die Entscheidung schriftlich festhalten, welcher Satz für welche Einnahmequelle angesetzt wurde, wer die Programmvoraussetzungen bestätigt und wann die Zahlungsoptionen erneut überprüft werden. Das klingt nach Verwaltung, verhindert aber die übliche Verwechslung von Produktentscheidung und Gebührenannahme. Besonders bei Abonnements lohnt ein Blick auf den Zeitpunkt: Apple unterscheidet ausdrücklich zwischen dem ersten Jahr und späteren automatischen Verlängerungen. Eine Umsatzplanung ohne diese Trennung kann die erwartete Provision verzerren.