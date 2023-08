Die vier Säulen der digitalen Transformation im Einzelhandel

Neue Technologien wie e-Wallets, m-Commerce und der Aufstieg von Künstlicher

Intelligenz und Augmented Reality (AR) fordern einen Wandel im Einzelhandel.

Besonders Augmented Reality wird immer wichtiger und ändert die Art und

Weise, wie Kund:innen mit Marken und ihren Produkten interagieren, enorm. Der

elementare Bestandteil der Branche ist inzwischen nicht mehr ein:e gut

geschulte:r Verkäufer:in hinter der Ladentheke, sondern Software. Damit

Einzelhandelserlebnisse zukunftssicher werden, muss Software diese vier Säulen

der digitalen Transformation vereinen: Immersion, Integration, Intelligenz und

Intuitivität.

Es ist schwierig, zu bestimmen, wo die Grenzen zwischen den vier Säulen verlaufen. Um tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen, müssen sich Tools nahtlos in das Einkaufserlebnis

einfügen (integriert). Sie müssen einfach und leicht verständlich zu bedienen sein (intuitiv). Außerdem müssen sie Nutzer:innen ermöglichen, sie an ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen (intelligent) – und zwar auf eine Art und Weise, die sie bei der Stange hält (immersiv).

Nehmen wir an, ein Baumarkt bietet ein interaktives Designtool an, mit dem

Kund:innen verschiedene Layouts und Produktoptionen für eine Renovierung

ausprobieren können, z. B. eine Küchenumgestaltung. Können sie online

bestellen? Eine Einkaufsliste erstellen? Einen Termin mit einem Mitarbeitenden in

der Filiale vereinbaren, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten? Den Plan mit

einem Familienmitglied, Designer oder Bauunternehmerin teilen? Je

umfassender und einfacher das Designtool in das Produktangebot des Geschäfts

– und in den Kaufprozess des Kunden – integriert ist, desto wahrscheinlicher hält

es die Kundinnen bei der Stange und regt sie zu weiteren Käufen an.

Immersion

Kundinnen kaufen erst, wenn sie verstehen, wie sich ein Produkt in den eigenen

vier Wänden oder den eigenen zwei Händen anfühlt. Vieles kann die

Entscheidung von Kund:innen beeinflussen: von Ausstellungsstücken im

Geschäft bis zu Website-Angeboten, die 360-Grad-Produktansichten,

detaillierte Spezifikationen und Bewertungen anderer Kundinnen enthalten.

Die meisten Einzelhändler wissen um den Wert von Erlebniswelten in den

Geschäften. Signierstunde in Buchhandlungen, Umkleidemöglichkeiten in

Bekleidungsgeschäften sowie Kostproben im Supermarkt sind schon

Industrienormen. Jetzt aber entwerfen Einzelhändler noch intensivere Erlebnisse,

sowohl physisch als auch online. Bei einem Trend, den Forbes als „brick-and-

mobile“ bezeichnet, haben einige Einzelhändler Smartphones in das

Einkaufserlebnis im Laden integriert und Augmented-Reality-Apps eingeführt, mit denen Kund:innen mit Ausstellungsstücken interagieren oder Kleidung

virtuell anprobieren können.

Integration

Die verschiedenen Funktionen sollten auf eine Art und Weise miteinander

verknüpft sein, die Kund:innen in die Website oder App eintauchen lässt, ihnen

Zeit erspart und einen Mehrwert bietet. In einer kürzlich erschienenen McKinsey-

Studie heißt es: „Die besten Einzelhändler waren in der Lage, ein

unverwechselbares, konsistentes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu

bieten, indem sie zu einer Headless-Commerce-Architektur migrierten, die alle

Berührungspunkte mit gemeinsamen Funktionen unterstützt, wie z. B.

Wunschlisten, Terminbuchungen und Zahlungen.“

Unternehmen müssen herausfinden, wie sie verschiedene Systeme,

Datenquellen und Komponenten der Customer Journey zusammenführen

können und so ein reibungsloses und effizientes Erlebnis schaffen. Wenn

beispielsweise ein Artikel nicht mehr vorrätig ist, erhalten Kund:innen dann eine

Benachrichtigung, sobald er wieder auf Lager ist? Kann man die Ware im

Geschäft vor Ort abholen? Anstatt sich nur auf kundenorientierte Systeme zu

beschränken, sollten Einzelhändler:innen prüfen, ob die Anbindung von Back-

End-Tools wie Bestandsverwaltung oder betriebliche Abläufe in der Filiale die

Kundenzufriedenheit steigern und verbessern können.

Intelligenz

Durch die Unterstützung von KI in allen Bereichen können Einzelhändler ein

attraktiveres und bequemeres Einkaufserlebnis schaffen – von

Produktempfehlungen bis Selbstbedienungskassen. Es wird immer wichtiger,

Interaktionsmuster zu entwickeln, die das Kundenverhalten antizipieren und die

nächsten Schritte einleiten. Einige der wertvollsten Anwendungsfälle für KI

ermöglichen es Einzelhändler:innen, Käuferverhalten und die Verweildauer der

Kund:innen zu verstehen, die Produktplatzierung und Planogramme zu

optimieren und Nachbestellungen durch die Empfehlung von automatischen

Lieferungen zu fördern.

Um KI in verschiedene Bereiche zu integrieren, sollten Einzelhändler:innen

prüfen, wo ihr Unternehmen bereits über Daten verfügt, die zur Rationalisierung

und Verbesserung der aktuellen Prozesse genutzt werden können. Welche

Funktionen können dem Kundenerlebnis hinzugefügt werden? Können zum

Beispiel automatisierte Chatbots und Sprachsysteme dazu beitragen, die Kosten

für den Kundensupport zu senken? Können gezieltere Produktempfehlungen

den durchschnittlichen Bestellwert verbessern? Kann die Analyse des

Kundenverhaltens in den Geschäften Aufschluss über die Produktplatzierung und

das visuelle Merchandising geben, das die Kunden anspricht – oder meiden?

Können fortschrittliche Analysen effektive Werbeaktionen für verschiedene

Regionen, Geschäfte oder Kundengruppen empfehlen?

Intuition

Egal, ob sie in einem Geschäft, auf einer Website oder in einer App einkaufen,

Kund:innen haben bestimmte Erwartungen. Wenn sie in einem Ladengeschäft

nicht wissen, wo sie etwas finden oder wie sie mit einer Transaktion fortfahren

sollen, können aufmerksame Mitarbeitende möglicherweise eingreifen und den

Verkauf retten. Online jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein:e Kund:in

den Einkauf abbricht. Und dann kann es schwierig sein, ihn oder sie wieder zum

eigenen Shop zurückzuholen.

Laut Forbes ist „die Schaffung digitaler Kanäle, um Kunden dort anzusprechen,

wo sie sind, nur der Anfang. Benutzerfreundlichkeit (UX), Personalisierung,

Navigation (UI) und die Integration von Erfahrungen sind entscheidend.“

Konsistenz über alle Kanäle hinweg hilft dabei, die Kundenerwartungen

festzulegen und sie bei der Navigation durch verschiedene Transaktionen zu

leiten. Genauso wie Kundinnen in einem physischen Geschäft Einkaufswagen

und Kassen erwarten, erwarten sie auch bei digitalen Interaktionen bestimmte

Elemente an bestimmten Stellen vorzufinden. Von der Einrichtung eines Kontos

über die Produktsuche bis hin zur Kasse, Bezahlung und Rückgabe muss alles für

den Kunden einfach durchzuführen sein.

Erweiterte Realität = Erweiterte Kundenerfahrung

Einer der großen Trends im Einzelhandel ist Augmented Reality. Das ist eine

Technologie, bei der virtuelle Inhalte in die reale Welt eingeblendet werden, um

die Wahrnehmung der Nutzer:innen und deren Interaktion mit ihrer Umgebung

zu erweitern. Im Einzelhandel hat sich AR zu einem leistungsstarken Werkzeug

entwickelt. Zum Beispiel ermöglicht AR Kund:innen, Produkte wie Kleidung,

Accessoires und Kosmetika virtuell anzuprobieren. Durch den Einsatz von AR-

Technologie können Kunden ihre Smartphones, Tablets oder AR-fähigen Spiegel

verwenden, um zu sehen, wie die Produkte an ihnen aussehen, ohne sie physisch

anzuprobieren. Selbiges gilt auch für Möbel oder andere

Einrichtungsgegenstände, die in die eigenen vier Wände projiziert werden

können. Solche Möglichkeiten erhöhen die Bequemlichkeit, reduzieren Retouren

und stärken das Vertrauen der Kund:innen bei der Kaufentscheidung.

Außerdem können Einzelhändler:innen AR-Erlebnisse in ihren physischen

Geschäften implementieren, um Kunden zu binden und den Einkaufsprozess

spannender zu gestalten. So kann AR etwa digitale Inhalte wie

Produktinformationen, Videos oder interaktive Elemente über physische Objekte

legen. Auf diese Weise entsteht eine immersive und interaktive Umgebung, die

den Kunden zur Erkundung und zum Engagement anregt. Auch können

Kundendaten integriert werden, um personalisierte Empfehlungen und

Angebote bereitzustellen.

Bei AR-Technologien kommen eine Menge unterschiedlicher Endpunkte

zusammen, die alle ineinandergreifen und reibungslos funktionieren müssen, um

zu halten, was sie versprechen. Die vier Säulen sind daher besonders wichtig.

Nicht nur, weil sie die Technologie zu dem machen, was sie ist. AR integriert sich

direkt in das Erlebnis des Kunden – wirkt die erweiterte Realität nicht real,

schreckt sie eher ab, als Kund:innen anzuziehen und deren Einkaufserlebnis zu

bereichern.

Die Säulen müssen auch tragen

Nicht nur die problemlose Funktionalität, sondern auch das perfekte

Zusammenspiel der einzelnen Funktionen sind besonders wichtig. Ein Hindernis

an einer Stelle kann den gesamten Einkauf aufhalten. Daher ist es besonders

wichtig, die Interaktionen der verschiedenen Funktionen vor der Bereitstellung

auf Herz und Nieren zu prüfen.

Um dabei zu helfen, sollten die folgenden Überlegungen Teil einer Teststrategie

sein:

Funktionen müssen für alle Nutzer:innen zugänglich sein. Barrierefreiheit

ist hier das Stichwort: Können Menschen mit Behinderungen problemlos

einkaufen, oder schränkt sie das Design ein oder schließt sie gar von der

Teilhabe aus?

Das Feedback von Usern aus der realen Welt kann Einzelhändlern helfen, Funktionen zu entwickeln, die nicht nur funktionieren, sondern die Kund:innen wirklich wollen.

Funktionen zu entwickeln, die nicht nur funktionieren, sondern die

Kund:innen wirklich wollen.

Benutzerakzeptanz-Tests (UAT) und User Experience (UX)-Tests sind ebenfalls wichtig, um ein angenehmes Erlebnis zu schaffen oder fehlende Features aufzudecken.

ebenfalls wichtig, um ein angenehmes Erlebnis zu schaffen oder fehlende

Features aufzudecken.

ebenfalls wichtig, um ein angenehmes Erlebnis zu schaffen oder fehlende Features aufzudecken. Tests sollten über eine breite Palette von Geräten und Bedingungen

erfolgen. Ein und derselbe Prozess kann sich über verschiedene Geräte

oder Hardwarekomponenten, Netzwerke, Betriebssysteme oder andere

Software hinweg stark unterscheiden. Mögliche Fehlerquellen lassen sich

hier nur mit einer großen Datenbasis finden.

Die technische Seite darf nicht außer Acht gelassen werden und die Anwendung auf mögliche Sicherheitslücken überprüft. APIs sollten Lücken effektiv schließen.

Anwendung auf mögliche Sicherheitslücken überprüft. APIs sollten

Lücken effektiv schließen.

Die Algorithmen von KI und ML sollten getestet werden. Das verhindert unter anderem Produktvorschläge, die in bestimmten Regionen sinnfrei oder schlicht nicht verfügbar sind, als auch Bias.

unter anderem Produktvorschläge, die in bestimmten Regionen sinnfrei

oder schlicht nicht verfügbar sind, als auch Bias.

Wie zukunftssichere Einkaufserlebnisse wirklich aussehen

Oft glauben Einzelhändler, dass alle Innovationen mit Hightech zu tun haben

müssen – und schaffen digitale Alibi-Erlebnisse, die dem Kunden wenig

Mehrwert bieten, sagt Albert Vita, ehemaliger Director of Innovation bei The

Home Depot bei einem Applause-Webinar. Vita rät Einzelhändlern, „zufällige

digitale Handlungen“ zu vermeiden. Ein klares Verständnis der Auswirkungen von

digitalen Features auf die Customer Journey kann das verhindern. Die echten

Einkaufserlebnisse der Zukunft werden von Anfang bis Ende nahtlos verknüpft

und verbinden sich reibungslos mit physischen Interaktionen.

Gerade im Einzelhandel kommt es darauf an, dass die Erfahrung auch für jede:n

einzelne:n Kund:in funktioniert. Sie brechen den Einkauf schnell ab, wenn sie auf

eine Hürde stoßen. Das Spektrum an Fehlerquellen ist breit: Unterschiedliche

User:innen an diversen Endgeräten, mit variierenden Konfigurationen, dazu aus

verschiedenen Kulturkreisen, mit anderen Sprachen und Gewohnheiten.

Crowdtesting ermöglicht es, diese Fehlerquellen aufzudecken: Echte Menschen

testen die Software unter echten Bedingungen. Damit stehen die vier Säulen

nicht wie zufällig im virtuellen Raum – Immersion, Integration, Intelligenz und

Intuitivität werden zu tragenden Elementen des digitalen Geschäfts.