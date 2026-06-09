AI Coding Observability macht sichtbar, was KI-Coding-Assistenten im Entwicklungsalltag wirklich tun: Kosten, Tool-Nutzung, Produktivität, Sicherheitsrisiken und Governance werden messbar. New Relic trifft damit einen wunden Punkt in Unternehmen, die Claude Code, Cursor, GitHub Copilot und ähnliche Werkzeuge längst nutzen, aber kaum sauber überwachen.

Mein Lieblingssatz aus vielen KI-Demos lautet inzwischen: „Das hat der Assistent automatisch gemacht.“ Klingt nach Fortschritt. Klingt auch nach einem Incident-Report, der nur noch auf seinen großen Auftritt wartet.

Denn genau da liegt das Problem: KI-Coding-Assistenten schreiben Code, lesen Dateien, greifen auf Repositories zu, rufen Tools auf, erzeugen Pull Requests und verändern Arbeitsweisen in Entwicklungsteams. Nur sehen viele Unternehmen davon erstaunlich wenig. Die Lizenzrechnung kommt. Der eigentliche Ablauf bleibt wolkig.

New Relic will diese Lücke mit „AI Coding Observability“ schließen. Das neue Open-Source-Feature soll am 23. Juni verfügbar werden und Telemetrie aus KI-Coding-Assistenten wie Claude Code im Entwickleralltag, Cursor, GitHub Copilot, Windsurf und Amazon Q erfassen. Es geht nicht um die nächste Chat-Oberfläche. Es geht um Kontrolle.

Wir bei digital-magazin.de finden: Das ist der spannendere Teil der KI-Coding-Welle. Nicht, ob ein Assistent eine React-Komponente in 14 Sekunden ausspuckt. Sondern ob ein Unternehmen danach noch weiß, wer was erzeugt hat, welches Modell beteiligt war, was es gekostet hat und welches Risiko im Repository gelandet ist.

AI Coding Observability: Warum der blinde Fleck größer wird

KI-Coding-Assistenten sind nicht mehr nur nette Autocomplete-Helfer. Sie planen Tasks, lesen Projektkontext, schreiben Tests, refaktorieren Code und verbinden sich über Tool-Schnittstellen mit externen Systemen. Genau deshalb reicht klassisches Application Performance Monitoring allein nicht mehr aus. Es sieht, wie sich Software in Produktion verhält. Aber nicht zwingend, wie KI den Code vorher verändert hat.

Help Net Security beschreibt New Relic AI Coding Observability als Open-Source-Werkzeug, das KI-gestützte Entwicklungsworkflows überwachen, analysieren und auditierbar machen soll. Die Stoßrichtung ist klar: Engineering- und Platform-Teams sollen nicht mehr nur auf Bauchgefühl vertrauen.

Das klingt trocken, ist aber praktisch. Wenn mehrere Teams parallel Claude Code, Cursor und GitHub Copilot einsetzen, entstehen schnell drei verschiedene Realitäten. Das Security-Team sieht nur den fertigen Pull Request. Finance sieht die monatlichen Kosten. Die Plattformgruppe sieht vielleicht steigende API-Nutzung. Niemand sieht die ganze Kette.

New Relic nennt das sinngemäß fragmentierte, unkontrollierte KI-Nutzung. Ich würde es simpler sagen: Viele Unternehmen fahren gerade mit eingeschalteter Nebelmaschine durch ihre eigene Entwicklungsabteilung. Funktioniert. Bis es kracht.

Was New Relic konkret messen will

AI Coding Observability soll mehrere Ebenen zusammenführen. Erstens: Einblicke in Entwicklungsaktionen. Teams sollen nachvollziehen können, wie KI-Coding-Tools während der Arbeit agieren. Also nicht nur, dass am Ende Code im Repository liegt, sondern welche Assistenzsysteme beteiligt waren und welche Art von Aktionen sie ausgelöst haben.

Zweitens: Kostenkontrolle. KI-Coding-Assistenten sind längst ein eigener Budgetposten. Einzelne IDE-Plugins, Unternehmenslizenzen, Modellnutzung, Tokenverbrauch, Zusatzdienste. In kleinen Teams fällt das kaum auf. In größeren Organisationen wird daraus schnell eine Kostenstelle mit Überraschungspotenzial. Genau hier will New Relic Budgets, Prognosen und Schwellenwerte sichtbar machen.

Drittens: Produktivitätsmetriken. Das ist der heikelste Punkt. Jeder kennt die Anekdote vom Team, das „viel schneller“ geworden ist. Die spannendere Frage lautet: schneller wobei? Boilerplate? Debugging? Testabdeckung? Review-Durchlaufzeit? Oder nur beim Erzeugen von mehr Code, den später jemand aufräumen muss?

Viertens: Sicherheit und Compliance. New Relic kündigt einen Local-only-Modus ohne ausgehende Verbindungen an. Der soll Abfragen im privaten Netzwerk halten und damit Datenschutz, Datensouveränität und regulatorische Anforderungen besser abdecken. Für Unternehmen mit sensiblen Codebasen ist das kein nettes Extra, sondern der Unterschied zwischen Pilotprojekt und Freigabe.

Fünftens: Anbieterneutralität. Die Lösung soll auf OpenTelemetry und dem Model Context Protocol aufsetzen. Damit zielt New Relic auf ein Problem, das viele Plattformteams kennen: Heute wird ein Tool eingeführt, morgen ein anderes, übermorgen will die Security-Abteilung alle Spuren in einem zentralen System sehen. Ohne Standards endet das im Connector-Sumpf.

OpenTelemetry dokumentiert bereits semantische Konventionen für generative KI-Systeme, darunter Events, Metriken, Spans und MCP-Bezüge. Genau solche Standards werden wichtig, wenn KI-Tooling nicht in fünf proprietären Dashboards verschwinden soll.

Coding-Assistenten brauchen Governance, nicht nur Begeisterung

Ein Coding-Assistent ist im Unternehmen kein Spielzeug mehr. Er sitzt mitten im Entwicklungsprozess. Er sieht Code, Tickets, Architekturentscheidungen, Fehlermeldungen, manchmal auch interne Dokumentation. Wenn MCP-Server dazukommen, kann er auf weitere Werkzeuge zugreifen. Datenbanken, Figma, GitHub, Monitoring, interne APIs. Nett. Gefährlich. Beides gleichzeitig.

Das Team von digital-magazin.de hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach mit KI-Coding beschäftigt. Der rote Faden ist immer derselbe: Je mächtiger die Tools werden, desto weniger reicht die alte Frage „Darf unser Team Copilot nutzen?“ aus. Die bessere Frage lautet: Unter welchen Bedingungen, mit welchen Protokollen, welchen Grenzen und welcher Nachvollziehbarkeit?

Bei KI-Code-Security und Supply-Chain-Risiken zeigt sich schon heute, dass automatisch erzeugter Code nicht automatisch sicherer wird. Ein Assistent kann veraltete Bibliotheken vorschlagen, riskante Pattern übernehmen, secrets-nahe Konfigurationen anfassen oder externe Pakete einbauen, die später Ärger machen. Ohne Beobachtung fällt das oft erst im Review oder im Scan auf. Manchmal später.

Governance bedeutet hier nicht: alles verbieten. Das wäre bequem und ziemlich weltfremd. Governance bedeutet: erlauben, aber mit Leitplanken. Welche Repositories dürfen KI-Agenten bearbeiten? Welche Daten dürfen in Prompts landen? Welche MCP-Tools sind freigegeben? Welche Aktionen brauchen menschliche Bestätigung? Welche Telemetrie landet wo, und wer darf sie auswerten?

Genau an dieser Stelle wird Observability zum Kontrollinstrument. Nicht im Sinne von Überwachung einzelner Beschäftigter. Das wäre der falsche Reflex. Sondern als technische Evidenzschicht für Teams, Security, Compliance und Plattformverantwortliche.

OpenTelemetry und MCP sind mehr als Buzzwords

New Relic betont die Unterstützung von OpenTelemetry und Model Context Protocol. Das klingt zunächst nach Pressemitteilungs-Vokabular. Ist es aber nicht nur.

OpenTelemetry ist im Observability-Umfeld längst ein wichtiger Standard, weil es Metriken, Logs und Traces über Systemgrenzen hinweg transportierbar macht. Wenn KI-Coding-Assistenten Telemetrie nach ähnlichen Regeln liefern, können Unternehmen sie mit vorhandener Produktions- und Infrastrukturtelemetrie korrelieren. Plötzlich lässt sich fragen: Hat ein KI-generierter Commit später zu mehr Fehlern geführt? Haben bestimmte Agenten-Workflows mehr Hotfixes nach sich gezogen? Wo steigen Kosten, ohne dass Qualität messbar besser wird?

MCP wiederum standardisiert, wie KI-Anwendungen mit externen Werkzeugen und Datenquellen sprechen. Die MCP-Dokumentation beschreibt das Protokoll als offene Verbindungsschicht für KI-Anwendungen und externe Systeme. Für Coding-Agenten ist das mächtig, weil sie nicht nur Text ausgeben, sondern echte Tools nutzen können.

Genau deshalb braucht MCP Beobachtung. Wenn ein Agent einen MCP-Server nutzt, um ein Ticket zu lesen, eine Datei zu öffnen oder Monitoring-Daten abzufragen, ist das nicht bloß ein Chatverlauf. Es ist eine Aktion in einer Tool-Kette. Und Tool-Ketten brauchen Auditierbarkeit.

Die meisten Teams können nach drei Wochen KI-Coding ziemlich überzeugende Geschichten erzählen. „Wir sind schneller.“ „Die Tests entstehen nebenbei.“ „Juniorige Aufgaben laufen fast automatisch.“ Ich glaube das sogar oft. Nur: Geschichten sind keine Steuerungsdaten.

Wenn ein Team 30 Prozent mehr Pull Requests erzeugt, ist das noch kein Produktivitätsgewinn. Vielleicht sind die Änderungen kleiner. Vielleicht steigen Review-Zeiten. Vielleicht sinkt die Qualität. Vielleicht wird mehr Code generiert, aber weniger Architekturarbeit geleistet. Vielleicht werden Bugs schneller gefixt, aber technische Schulden schneller aufgebaut.

AI Coding Observability kann hier helfen, sofern die Metriken vernünftig gewählt werden. Sinnvoll sind nicht nur Tokenverbrauch oder Anzahl der KI-Sessions. Spannender sind Verbindungen zwischen KI-Nutzung und Entwicklungswirkung: Lead Time, Change Failure Rate, Review-Schleifen, Testabdeckung, Incident-Bezug, Revert-Quote, Kosten pro akzeptierter Änderung.

Das ist der Punkt, an dem Management-Dashboard und Engineering-Realität gerne auseinanderlaufen. Ein hübscher Graph „KI spart 8 Stunden pro Woche“ ist wertlos, wenn niemand erklären kann, welche Arbeit gemeint ist. Ein nüchterner Zusammenhang zwischen Agenten-Nutzung, Codequalität und Produktionsstabilität ist weniger sexy. Aber deutlich brauchbarer.

New Relic beschreibt bei seiner GitHub-Copilot-Integration, wie Telemetrie, GitHub Actions, Pull Requests und Produktionsdaten zusammengeführt werden können. Genau diese Kopplung ist für KI-Coding relevant: Der Assistent endet nicht am Editor. Seine Wirkung zeigt sich im Betrieb.

KI-Coding-Assistenten brauchen messbare Telemetrie statt Bauchgefühl im Entwicklerteam. (Symbolbild)

Sicherheit: Der Local-only-Modus ist der interessante Teil

Der Local-only- beziehungsweise Zero-outbound-Modus klingt in der Ankündigung fast wie ein Detail. Für viele europäische Unternehmen dürfte er aber der entscheidende Prüfpunkt sein. Wenn Abfragen vollständig im privaten Netzwerk laufen, sinkt das Risiko, dass sensible Code- oder Promptdaten in falsche Richtungen fließen.

Natürlich löst das nicht alles. Auch lokale Telemetrie kann personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse oder sicherheitsrelevante Informationen enthalten. Wer KI-Coding beobachtet, muss selbst wieder Governance für die Beobachtungsdaten bauen. Zugriffskontrollen, Redaktion von Prompt-Inhalten, Aufbewahrungsfristen, Zweckbindung. Klingt bürokratisch? Willkommen im Enterprise-Betrieb.

Gerade bei Coding-Agenten ist das heikel. Ein Trace kann verraten, welche Datei geändert wurde, welcher Befehl ausgeführt wurde, welcher MCP-Server antwortete und welche Fehlermeldung dabei entstand. Für Debugging ist das Gold. Für Datenschutz und Security ist es ein Datensatz, den man nicht nebenbei in irgendein Dashboard kippen sollte.

Bei KI-Agenten im Site Reliability Engineering wird diese Logik schon sichtbar: Autonomie ohne Telemetrie ist schwer verantwortbar, Telemetrie ohne Zugriffskonzept aber auch. Der Betrieb braucht beides. Kontrolle und Kontext.

Was Unternehmen jetzt praktisch tun sollten

Der erste Schritt ist kein Toolkauf. Der erste Schritt ist Inventur. Welche KI-Coding-Assistenten sind bereits im Einsatz? Offiziell und inoffiziell. Welche Teams nutzen persönliche Accounts? Welche Repositories sind betroffen? Welche Modelle, Extensions und MCP-Server tauchen im Alltag auf?

Danach kommt die Klassifizierung. Nicht jede Codebasis ist gleich sensibel. Ein internes Demo-Projekt braucht andere Regeln als ein Zahlungsdienst, ein Gesundheitsprodukt oder eine proprietäre Machine-Learning-Pipeline. Unternehmen sollten Repository-Klassen definieren: offen experimentell, intern regulär, sensibel, reguliert. Jede Klasse bekommt eigene Regeln für KI-Nutzung und Telemetrie.

Dritter Schritt: Metriken festlegen, bevor Dashboards entstehen. Wer nur misst, was das Tool zufällig ausspuckt, baut ein Kontrollpult ohne Plan. Besser ist ein kleiner Satz harter Fragen: Welche Kosten wollen wir steuern? Welche Risiken wollen wir erkennen? Welche Produktivitätsannahme wollen wir prüfen? Welche Events müssen für Audits rekonstruierbar sein?

Vierter Schritt: Standards bevorzugen. OpenTelemetry und MCP sind nicht automatisch die Antwort auf alles, aber sie reduzieren Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Wer heute mehrere Assistenten nutzt, sollte sich nicht in ein Observability-Modell einsperren lassen, das nur für ein Tool funktioniert.

Fünfter Schritt: Reviews neu denken. Wenn KI stärker an der Codeerstellung beteiligt ist, muss der Review nicht nur Code lesen, sondern Entstehungskontext verstehen. Welche Teile kamen aus dem Assistenten? Welche Tests wurden vorgeschlagen? Welche Tools wurden aufgerufen? Welche Warnungen gab es? Genau da kann AI Coding Observability nützlich werden.

Der eigentliche Test kommt nach der Demo

New Relic trifft mit AI Coding Observability einen realen Bedarf. Trotzdem entscheidet sich der Nutzen nicht in der Ankündigung, sondern in der praktischen Integration. Wie sauber sind die Daten? Wie breit ist die Unterstützung der Assistenten? Wie gut funktioniert der Local-only-Modus? Welche Felder lassen sich redigieren? Wie verständlich sind die Dashboards für Security und Engineering zugleich?

Und natürlich: Wie viel Aufwand braucht das Setup? Entwicklerteams akzeptieren Observability, wenn sie hilft. Sie hassen sie, wenn sie nur Latenz, Reibung und Pflichtfelder bringt. Das gilt für Produktionsmonitoring, und es gilt erst recht im Editor.

Der Markt bewegt sich aber klar in diese Richtung. KI-Coding wird nicht kleiner. Assistenten werden agentischer, Tool-Zugriffe breiter, Modelle austauschbarer. Damit wächst der Bedarf an einer neutralen Sicht auf das, was im Entwicklungsprozess passiert. Nicht aus Misstrauen gegenüber KI. Sondern aus Erfahrung mit Software.

Die kurze Version: KI-Coding ohne Observability ist ein Blindflug mit sehr gutem Autopiloten. Beeindruckend, solange die Route stimmt. Problematisch, sobald niemand mehr weiß, warum die Maschine gerade abbiegt.

New Relic liefert dafür nicht automatisch die perfekte Antwort. Aber die richtige Frage steht jetzt ziemlich sichtbar im Raum: Wenn KI Code schreibt, wer beobachtet eigentlich die KI?