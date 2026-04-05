Cursor 3 vorgestellt: So verändert die IDE der dritten Generation die Softwareentwicklung

Cursor 3 kam am 3. April 2026 heraus – und die neue Version des KI-Editors verändert, wie Software entwickelt wird. Statt einzelne Dateien zu bearbeiten, steuern Entwicklerinnen und Entwickler nun ganze Teams von KI-Agenten, die gleichzeitig an verschiedenen Features arbeiten. Was dahintersteckt und warum das wichtig ist, erklärt dieser Artikel.

Die meisten Code-Editoren der letzten Jahre folgen einem einfachen Prinzip: Der Mensch schreibt, die KI macht Vorschläge. Mal ist das ein Autocomplete, mal ein Chat-Fenster, das Codeblöcke generiert. Nützlich, keine Frage. Aber im Kern ist die KI dabei immer ein Assistent – man tippt eine Frage, bekommt eine Antwort, übernimmt sie oder nicht.

Cursor 3 dreht das Verhältnis um. Das Unternehmen Anysphere hat keine verbesserte Version seines Editors gebaut, sondern eine neue Art zu arbeiten erfunden. Die Idee: Entwickler sollen aufhören, selbst Code zu schreiben, und stattdessen KI-Agenten beauftragen, die das für sie erledigen. Der Entwickler gibt die Richtung vor, die Agenten setzen um.

Das klingt nach Marketingsprache – aber nach einem kurzen Blick auf die neue Oberfläche wird klar, was gemeint ist.

Das neue Agents Window zeigt alle laufenden KI-Agenten auf einen Blick.

Viele Agenten gleichzeitig – die Grundidee von Cursor 3

Stellen Sie sich vor, Sie wollen an einem Projekt drei Dinge auf einmal angehen: einen neuen Login-Bereich, eine Überarbeitung der Zahlungslogik und einen Bugfix im Dashboard. Bisher würde das bedeuten: dreimal wechseln, dreimal den Kontext neu aufbauen, dreimal warten.

In Cursor 3 öffnen Sie das neue Agents Window mit Cmd+Shift+P und starten drei separate KI-Agenten – einen für jede Aufgabe. Jeder arbeitet in seiner eigenen, isolierten Umgebung. Sie sehen im Überblick, was jeder tut, können eingreifen, wenn etwas hakt, und werden benachrichtigt, wenn ein Agent fertig ist oder eine Entscheidung von Ihnen braucht.

Was das in der Praxis bedeutet: Sie müssen nicht mehr zwischen Aufgaben springen. Sie verteilen Arbeit wie ein Teamleiter und schauen bei Bedarf nach dem Stand. Das spart Zeit – und macht Entwicklung strukturierter.

Für Teams ist das besonders interessant. Mehrere Personen können gleichzeitig verschiedene Agenten betreuen, die am selben Repository arbeiten. Dabei sieht jede Person genau, was die anderen Agenten tun und welche Dateien gerade bearbeitet werden. Zusammenhänge zwischen Änderungen werden früher sichtbar, bevor sie zu Konflikten führen.

Das Agents Window im Detail

Das Agents Window ist das wichtigste neue Element in der Oberfläche. Es zeigt alle laufenden Agenten als Karten, mit Status, letzter Aktion und Ressourcenverbrauch. Wer eine Karte aufklappt, sieht den kompletten Verlauf: welche Dateien geöffnet wurden, welche Befehle ausgeführt wurden, und wo der Agent unsicher war und auf eine Rückmeldung gewartet hat.

Das ist ein echter Unterschied zu bisherigen KI-Assistenten. Früher war es oft ein Rätsel, warum ein Assistent eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Cursor 3 macht den Prozess transparent. Man kann jederzeit eingreifen – einen Agenten anhalten, neu priorisieren oder mit einem Screenshot oder einer Erklärung weiterhelfen.

Wer mehrere Agenten koordiniert, wird das schätzen: Statt in verschiedenen Fenstern zu suchen, hat man alles an einem Ort. Und weil jeder Agent seinen eigenen Kontext hat, gibt es keine Verwirrung darüber, welche Aufgabe gerade bearbeitet wird.

Laptop zuklappen, Agent arbeitet weiter

Eine der praktischsten Neuerungen ist der sogenannte Cloud-Handoff. Das löst ein alltägliches Problem: Was passiert mit einer laufenden Agenten-Sitzung, wenn man in ein Meeting muss oder Feierabend macht?

In Cursor 3 klickt man einfach auf „In Cloud verschieben“. Der Agent läuft auf Anyspheres Servern weiter. Man klappt den Laptop zu. Am nächsten Tag verbindet man sich wieder – und findet im besten Fall einen fertigen Pull Request vor, der auf Review wartet.

Das funktioniert auch umgekehrt: Eine Cloud-Sitzung lässt sich jederzeit wieder auf den lokalen Rechner holen, wenn man tiefer einsteigen will oder keine Verbindung hat.

Für Teams, die zwischen Büro und Home Office wechseln, ist das mehr als ein nettes Feature. Es bedeutet, dass Agenten-Aufgaben nicht mehr an die Laufzeit des eigenen Rechners gebunden sind. Ein langer Refactoring-Prozess, der nachts gestartet wird, läuft einfach weiter – ohne dass jemand dabei sein muss.

Unternehmen, denen Datenschutz bei Quellcode wichtig ist, können Enterprise-Pläne mit Zero-Retention-Policy oder On-Premise-Optionen nutzen. Gerade in Branchen mit strengen Compliance-Vorgaben ist das ein relevantes Argument.

Mit dem Cloud-Handoff laufen KI-Agenten weiter, auch wenn der eigene Rechner ausgeschaltet ist.

Composer 2: Das eigene Coding-Modell

Cursor 3 kommt mit Composer 2 als fest integriertem Modell. Composer 2 wurde bereits im März 2026 veröffentlicht und ist speziell auf Coding-Aufgaben trainiert – auch auf große, komplexe Codebasen. Das Besondere: Es ist auf Geschwindigkeit optimiert. Einfache Änderungen bearbeitet es lokal auf dem eigenen Gerät, komplexere Aufgaben werden automatisch in die Cloud geroutet. Das passiert ohne Verzögerung und ohne manuelle Konfiguration.

Neben Composer 2 unterstützt Cursor 3 weiterhin externe Modelle. Wer für bestimmte Aufgaben Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 oder GPT-5.3 Codex bevorzugt, kann das mit einem Klick einstellen. Die Integration externer Modelle war schon immer eine Stärke von Cursor – das bleibt auch mit Version 3 so.

Den Hintergrund zu Composer und seiner Entwicklung haben wir bereits in einem früheren Artikel über Cursor Composer 1.5 ausführlich behandelt. Composer 2 baut darauf auf und verbessert insbesondere die Benchmark-Werte bei großen Migrationsaufgaben und umfangreichen Refactorings deutlich.

Design Mode: Klicken statt beschreiben

Für alle, die an Weboberflächen arbeiten, gibt es eine Funktion, auf die viele gewartet haben: Der Design Mode bringt eine vollständige Browser-Vorschau direkt in die IDE. Nicht nur zur Ansicht – sondern interaktiv.

Sie klicken ein Element in der Vorschau an und tippen, was sich ändern soll. Cursor 3 weiß, welches Element gemeint ist, und gibt diese Information direkt an den Agenten weiter. Statt zu beschreiben „der rote Button oben rechts in der zweiten Sektion“ – einfach draufklicken.

Das klingt nach einer kleinen Vereinfachung, ist aber in der Praxis ein großer Unterschied. Der Großteil der Zeit beim Arbeiten mit KI-Assistenten geht bisher für die Kommunikation drauf: den richtigen Kontext liefern, Missverständnisse klären, erklären, was gemeint ist. Cursor 3 ersetzt einen Teil dieser Kommunikation durch direkte Interaktion.

Unterstützt werden React, Vue, Svelte und Angular. Für andere Setups gibt es Plugins. Der integrierte Browser basiert auf Chromium und rendert die Seite so, wie sie auch im echten Browser aussehen würde – inklusive responsiver Layouts und JavaScript-Verhalten.

Im Design Mode klickt man UI-Elemente direkt an und gibt Änderungen als Text ein – kein langes Beschreiben mehr.

MCPs, Skills und Git – das Ökosystem dahinter

Cursor 3 führt zwei neue Erweiterungstypen ein: MCPs (Model Context Protocols) und Skills.

MCPs verbinden externe Tools direkt mit den Agenten. Ein Datenbank-MCP kann beispielsweise automatisch Schemas und Beispieldaten liefern, wenn ein Agent an einem Datenbankproblem arbeitet – ohne dass man das manuell einfügen muss. Die Agenten bekommen so Zugriff auf Informationen aus der eigenen Infrastruktur, nicht nur aus dem Code selbst.

Skills sind kleinere Erweiterungen, die Agenten spezifische Fähigkeiten beibringen: wie das eigene Deployment-System funktioniert, welche Code-Standards gelten, wie bestimmte interne APIs genutzt werden. Zum Launch gibt es über 200 solcher Erweiterungen, darunter Integrationen für Monitoring-Tools, Cloud-Provider und Datenbanken. Partner-Plugins kommen von Anbietern wie Atlassian und GitLab.

Auch die Git-Integration wurde überarbeitet. Agenten können selbstständig committen, Pull Requests erstellen und Beschreibungen schreiben. KI-Agenten übernehmen zunehmend Aufgaben, die bisher manuell erledigt wurden – die Git-Integration in Cursor 3 ist ein konkretes Beispiel dafür, wie das im Entwickleralltag aussieht. Kommentare aus einem offenen PR tauchen im Agents Window auf und können direkt als neue Aufgabe an einen Agenten weitergeleitet werden – ohne das Fenster zu wechseln.

Für wen ist Cursor 3 interessant?

Cursor 3 richtet sich nicht an alle. Wer hauptsächlich kleine Skripte schreibt oder an einem Solo-Projekt arbeitet, wird den Unterschied zu Cursor 2 kaum spüren. Die neuen Features entfalten ihren Mehrwert erst dann, wenn mehrere Aufgaben parallel laufen, wenn Teams zusammenarbeiten, oder wenn Projekte groß genug sind, dass das Verwalten von Kontext selbst zur Herausforderung wird.

Für genau diese Fälle ist Cursor 3 ein echter Fortschritt. Es nimmt eine Arbeit ab, die KI-Editoren bisher nicht lösen konnten: nicht nur einzelne Zeilen oder Funktionen generieren, sondern eigenständig an Aufgaben arbeiten, die Stunden dauern – und dabei transparent, steuerbar und nachvollziehbar bleiben.