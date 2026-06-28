Ab dem 2. August 2026 gilt: Wer Deepfakes oder KI-generierte Informationstexte veröffentlicht, muss sie sichtbar kennzeichnen. Vier Monate später, am 2. Dezember 2026, folgt die Pflicht zur maschinenlesbaren Markierung. Social-Media-Plattformen, Nachrichtenseiten und Werbenetzwerke stehen damit vor einem handfesten technischen und organisatorischen Problem – und die Zeit läuft.

Zwei Fristen, ein Gesetz, viel Unklarheit

Der EU AI Act ist in der öffentlichen Debatte oft auf „Hochrisiko-KI“ und Chatbot-Hinweise reduziert worden. Das greift zu kurz. Artikel 50 des Gesetzes bringt eine eigene Pflichtenkategorie mit sich, die Millionen von Inhalten täglich betrifft: die Kennzeichnung synthetischer Medien. Und die Fristen sind knapp.

Zum 2. August 2026 tritt die sichtbare Kennzeichnungspflicht für Betreiber und Nutzer in Kraft. Wer ab diesem Datum Deepfakes oder KI-generierte Texte zu öffentlichen Angelegenheiten veröffentlicht, muss das klar und unmissverständlich ausweisen. Kein Kleingedrucktes, kein versteckter Hinweis in den Metadaten – sichtbar für Nutzerinnen und Nutzer. Zum 2. Dezember 2026 folgt dann die zweite Stufe: Anbieter von KI-Systemen müssen ihre Ausgaben maschinenlesbar kennzeichnen, etwa über Wasserzeichen in Metadaten oder robuste digitale Signaturen. Das ist Watermarking im technischen Sinne.

Die Verwechslung dieser beiden Pflichten zieht sich durch viele Branchenkommentare. Wer nur eine der beiden Fristen kennt, versteht das Gesamtbild nicht. Betreiber – also Medienhäuser, Creator, Unternehmen – tragen die Pflicht zur sichtbaren KI-Kennzeichnung. Die technische Watermarking-Pflicht trifft primär die Anbieter der KI-Systeme selbst, also Modellanbieter und API-Betreiber. Beide Ebenen greifen aber ineinander: Ohne verlässliche Watermarks aus dem Modell lässt sich die sichtbare Kennzeichnungspflicht weiter unten in der Kette kaum automatisiert durchsetzen.

Was unter die Kennzeichnungspflicht fällt – und was nicht

Hier liegt eine der größten Fehlerquellen in der aktuellen Diskussion. Die pauschale Aussage „alle KI-Inhalte müssen gekennzeichnet werden“ ist schlicht falsch. Artikel 50 AI Act zielt auf konkrete Kategorien.

Kennzeichnungspflichtig sind Deepfakes – also realistisch wirkende KI-generierte oder manipulierte Inhalte, die reale Personen oder Ereignisse täuschend echt darstellen. Dazu kommen KI-generierte Texte, die die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren, sofern sie nicht redaktionell geprüft und von einer verantwortlichen Person freigegeben wurden. Synthetische Audio-, Video- und Bildinhalte, die realistische Szenarien abbilden, fallen ebenfalls darunter.

Ausgenommen sind hingegen Inhalte, die intern genutzt oder redaktionell vollständig geprüft und verantwortet werden. Auch klar fiktionale oder illustrierende Inhalte ohne öffentlichen Informationsanspruch fallen nicht zwingend unter die Pflicht – aber hier gibt es Auslegungsspielraum, den Gerichte erst noch füllen werden. Ein KI-generiertes Produktfoto in einem Online-Shop ist anders zu bewerten als ein synthetisches Interview-Video mit einem Politiker. Wer glaubt, diese Grenze sei immer eindeutig, unterschätzt die juristische Komplexität.

Wichtig für alle, die sich fragen, ob sie alte Inhalte nachkennzeichnen müssen: Die Pflichten gelten nicht rückwirkend. Entscheidend ist der Erstellungs- oder Veröffentlichungszeitpunkt nach dem jeweiligen Stichtag.

Watermarking: Technisch komplex, politisch erwünscht

Das Wort „Wasserzeichen“ klingt nach einer simplen Lösung. Es ist keine. Die Branche arbeitet mit drei grundlegend verschiedenen Ansätzen, die jeweils eigene Stärken und Schwächen haben.

Sichtbares Watermarking bedeutet klare Textlabels oder Overlays wie „KI-generiert“ direkt im Inhalt. Es ist einfach zu implementieren und für Menschen sofort erkennbar, aber leicht entfernbar und damit anfällig für Missbrauch. Unsichtbares Watermarking – steganografische Signale in Bild-, Audio- oder Videodaten – ist maschinenlesbar und kann robuster gegen Bearbeitung sein, scheitert aber oft an Kompression und wird durch einfaches Screenshot-Erstellen ausgehebelt. Metadatenbasierte Kennzeichnung über Standards wie XMP, EXIF oder das Content Credentials-Ökosystem der C2PA ist vielversprechend, weil es Herkunftsinformationen strukturiert transportiert – aber nur so lange, wie Plattformen diese Metadaten nicht beim Upload herausfiltern, was heute noch häufig passiert.

Das zentrale ungelöste Problem ist Interoperabilität. Ein Wasserzeichen, das ein Modellanbieter einbettet, muss von einer Plattform auch gelesen und interpretiert werden können. Offene Standards existieren, sind aber noch nicht flächendeckend implementiert. Hinzu kommt: Robuste Watermarks, die wirklich gegen Manipulation resistent sind, gibt es noch nicht zuverlässig für alle Medientypen. Wer behauptet, KI-Watermarking sei das Ende von Deepfake-Desinformation, lügt sich in die Tasche.

Social Media und Medienplattformen: Die eigentliche Druckzone

Wo die Pflichten am härtesten einschlagen werden, ist nicht bei den großen Modellanbiern mit ihren Rechtsabteilungen. Es ist bei den Plattformen, die täglich Millionen von Inhalten verarbeiten, und bei den Medienhäusern, die KI in der Redaktion einsetzen.

Social-Media-Anbieter stehen vor mehreren simultanen Anforderungen: Sie müssen Upload-Systeme um Detektionsmechanismen für synthetische Medien erweitern, Interface-Elemente für sichtbare Hinweise auf KI-Inhalte schaffen und ihre Nutzungsbedingungen an den AI Act anpassen. Das ist nicht trivial. Erkennungssysteme für Deepfakes sind heute fehleranfällig – sowohl False Positives, die legitime Inhalte fälschlicherweise kennzeichnen, als auch False Negatives, die echte Manipulationen durchlassen, sind reale Probleme. Es gibt keinen 100-prozentigen Filter, und das wird auch 2026 nicht anders sein.

Für Nachrichtenplattformen gilt die von mir bereits länger beobachtete Doppelrolle: Sie sind gleichzeitig Empfänger und Sender von KI-Inhalten. Wer KI-generierte Zusammenfassungen, automatisierte Ticker oder synthetische Nachrichtenbilder einsetzt, trägt die sichtbare Kennzeichnungspflicht selbst. Wer User-Generated Content hosten will, der möglicherweise KI-manipuliert ist, muss Erkennungs- und Moderationssysteme vorhalten. Beides kostet Ressourcen, die viele kleinere Medienhäuser schlicht nicht haben.

Besonders kritisch wird die Lage rund um Wahlen. KI-generierte Desinformation zu politischen Themen fällt direkt unter die Kennzeichnungspflicht für Inhalte zu öffentlichen Angelegenheiten. Plattformen, die hier bei der Kennzeichnungspflicht versagen, riskieren nicht nur Bußgelder – sie riskieren Vertrauen in demokratische Prozesse. Das ist der eigentliche Einsatz dieser Regulierung.

Maschinenlesbare Watermarks über Standards wie Content Credentials sollen ab Dezember 2026 automatisierte Erkennung ermöglichen. (Symbolbild)

Sanktionen: Bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent Jahresumsatz

Die Bußgeldrahmen des AI Act sind kein zahnloser Tiger. Verstöße gegen die Transparenzpflichten nach Artikel 50 können mit bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden – je nachdem, welcher Betrag höher ist. Für internationale Plattformen bedeutet der Umsatzprozentsatz deutlich mehr als die Millionengrenze.

Entscheidend wird die nationale Durchsetzung. Der AI Act delegiert die Überwachung an nationale Behörden, und wie konsequent diese vorgehen, wird sich erst zeigen. Wer auf laxe Enforcement-Praxis spekuliert, spielt Russisch Roulette – zumal die EU-Kommission bei großen Plattformen direkten Durchgriff über den Digital Services Act kombinieren kann. Die aktuellen VDE-Updates zum AI Act zeigen, dass die Behörden die Fristen ernst nehmen.

Kleiner Akteure – Selbstständige, Creator, kleine Redaktionen – sollten sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Der Rechtsrahmen unterscheidet nicht strikt zwischen kommerziellen und privaten Veröffentlichungen, sondern nach Art und Zweck des Inhalts. Wer als Creator Deepfake-Videos mit öffentlichem Informationsanspruch veröffentlicht, ist genauso in der Pflicht wie ein Medienkonzern.

Was Plattformen und Medienhäuser jetzt konkret tun müssen

Die verbleibende Zeit ist knapp. Wer bis August 2026 compliant sein will, muss jetzt handeln – nicht im Herbst.

Erstens: Bestandsaufnahme der eigenen KI-Nutzung. Welche Inhalte werden mit welchen KI-Tools erstellt? Fallen sie unter die Kennzeichnungspflicht? Diese Frage lässt sich nicht pauschal mit „ja“ oder „nein“ beantworten, sondern erfordert eine inhaltliche Prüfung pro Anwendungsfall. Zweitens: Sichtbare Kennzeichnungssysteme implementieren. Das bedeutet konkret: Labels, Autorenzeilen mit KI-Hinweis, Overlays bei Videos. Hier gibt es keine technischen Ausreden – es ist eine Darstellungsentscheidung. Drittens: Prozesse für redaktionelle Verantwortung dokumentieren. Wer die Ausnahme für redaktionell geprüfte Inhalte nutzen will, muss nachweisen können, dass echte menschliche Prüfung stattgefunden hat. Ohne Dokumentation kein Ausnahmeschutz.

Für die Dezember-Frist gilt: Modellanbieter und API-Nutzer müssen prüfen, ob die eingesetzten KI-Systeme bis dahin maschinenlesbare Kennzeichnung unterstützen. Wer auf externe Anbieter setzt, sollte jetzt in den Verträgen nachlesen, wer die technische Watermarking-Pflicht trägt und ob der Anbieter diese bis Dezember erfüllen kann. Laut den Haufe-Analysen zum AI Act sind viele Unternehmen noch nicht ausreichend vorbereitet.

Praxisszenarien: Wer konkret handeln muss

Um die abstrakten Pflichten greifbarer zu machen, lohnt ein Blick auf typische Anwendungsfälle, die in den nächsten Monaten relevant werden. Ein regionales Nachrichtenportal, das KI-Zusammenfassungen von Gemeinderatssitzungen automatisch publiziert, fällt klar unter die sichtbare Kennzeichnungspflicht – es sei denn, ein Redakteur prüft und verantwortet jeden Text namentlich. Eine solche redaktionelle Freigabe muss dokumentierbar sein, also beispielsweise über ein Redaktionssystem, das Bearbeitungsschritte protokolliert.

Ein Marketing-Team, das für eine B2B-Kampagne KI-generierte Erklärvideos mit synthetischen Sprecherinnen produziert, bewegt sich in einer Grauzone. Enthält das Video keine reale Person und keinen expliziten Informationsanspruch zu öffentlichen Angelegenheiten, ist die Kennzeichnungspflicht nach Artikel 50 möglicherweise nicht zwingend – ratsam ist sie trotzdem, allein um Vertrauen bei der Zielgruppe nicht zu verspielen. Wer hingegen synthetische Testimonials erstellt, die den Eindruck echter Kundenstimmen erwecken, bewegt sich nicht nur im Bereich der KI-Regulierung, sondern auch im Bereich des Wettbewerbsrechts.

Für Podcaster und YouTuber, die KI-generierte Sprachklone oder Avatare einsetzen, gilt: Sobald die Inhalte einen informatorischen Anspruch zu gesellschaftlichen Themen erheben – sei es in Finanz-, Gesundheits- oder Politikformaten – greift die Kennzeichnungspflicht. Dass solche Formate oft an der Schnittstelle von Unterhaltung und Information operieren, macht die Einordnung schwieriger, aber nicht optionaler.

Offene Fragen und die Rolle der Normierung

Trotz der gesetzlichen Fristen bleiben zentrale technische und rechtliche Fragen offen, die das Gesamtbild entscheidend prägen werden. Welche technischen Spezifikationen gelten konkret als ausreichend für maschinenlesbare Kennzeichnung? Der AI Act selbst gibt keine detaillierten technischen Parameter vor. Stattdessen verweist er auf harmonisierte Normen, die von europäischen Standardisierungsorganisationen wie CEN und CENELEC erarbeitet werden sollen. Diese Normen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht finalisiert – ein Umstand, der für alle Beteiligten erhebliche Planungsunsicherheit erzeugt.

In der Praxis bedeutet das: Unternehmen müssen sich jetzt auf Basis des aktuellen Kenntnisstands vorbereiten und dabei ein gewisses regulatorisches Restrisiko akzeptieren. Eine vernünftige Strategie ist es, auf bereits etablierte offene Standards wie C2PA Content Credentials zu setzen und diese Entscheidung intern zu dokumentieren. Sollten spätere Normen abweichende Anforderungen stellen, lässt sich eine nachvollziehbare Anpassung leichter rechtfertigen als gar keine Maßnahme.

Hinzu kommt die Frage der grenzüberschreitenden Durchsetzung. Anbieter, die außerhalb der EU ihren Sitz haben, aber Inhalte für EU-Nutzerinnen und -Nutzer bereitstellen, unterliegen ebenfalls dem AI Act. Wie nationale Behörden in solchen Fällen vorgehen werden, ist noch weitgehend ungeklärt. Die bisherige DSGVO-Praxis legt nahe, dass Durchsetzung möglich ist, aber zeitintensiv bleibt – was für manche Akteure kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil durch Regulierungsarbitrage schafft, langfristig aber kein tragfähiges Geschäftsmodell darstellt.

Die Grenzen des Watermarkings – und warum das niemand gern hört

Meine ehrliche Einschätzung: Watermarking ist ein notwendiger, aber bei weitem nicht hinreichender Baustein gegen Deepfake-Desinformation. Das ist keine Kritik am Ansatz, sondern Realismus.

Kriminelle Akteure werden keine KI-Systeme nutzen, die ihre Outputs pflichtgemäß markieren. Sie werden auf offene Modelle ohne Kennzeichnungsmechanismen ausweichen, auf Systeme außerhalb der EU-Jurisdiktion oder auf nachträgliche Entfernung von Wasserzeichen. Das lässt sich nicht wegregulieren. Wasserzeichenrobustheit ist ein aktives Forschungsfeld, kein gelöstes Problem.

Was die Regulierung trotzdem leistet: Sie schafft eine Grundlage für legitime Akteure – Medienhäuser, Plattformen, Werbenetzwerke –, synthetische Inhalte nachvollziehbar zu kennzeichnen. Sie macht Nachlässigkeit sanktionierbar. Und sie senkt die Schwelle für automatisierte Erkennung, wenn Plattformen Content Credentials flächendeckend lesen können. Das ist nicht nichts. Aber wer von Watermarking als Lösung spricht, sollte ergänzen: Lösung wofür, und gegen wen?

Häufige Fragen zur KI-Kennzeichnungspflicht

Gilt die Kennzeichnungspflicht auch für KI-generierte Bilder in der Werbung?

Es kommt auf den Kontext an. Ein KI-generiertes Produktbild mit illustrativem Charakter ist anders zu bewerten als ein realistisches Personenbild, das eine reale Person darstellt oder Deepfake-Charakter hat. Reine Werbegrafiken ohne Deepfake-Qualität fallen nicht zwingend unter Artikel 50 – aber hier gibt es keine finale Rechtsprechung, und eine vorsichtige Kennzeichnung ist ratsam.

Was ist der Unterschied zwischen sichtbarer Kennzeichnung und Watermarking?

Sichtbare KI-Kennzeichnung bedeutet ein für Menschen lesbares Label – etwa „Dieser Inhalt enthält KI-generierte Elemente“. Watermarking bezeichnet maschinenlesbare, oft unsichtbare Markierungen in den Daten selbst, die automatisierte Systeme auslesen können. Beide Ansätze ergänzen sich, adressieren aber unterschiedliche Pflichten im AI Act und unterschiedliche Akteure in der Kette.

Müssen private Social-Media-Nutzer ihre KI-Posts kennzeichnen?

Wenn ein Deepfake oder ein KI-generierter Text zu öffentlichen Angelegenheiten veröffentlicht wird, ja – unabhängig davon, ob der Urheber kommerziell oder privat agiert. Der AI Act unterscheidet nach Art und Zweck des Inhalts, nicht nach dem rechtlichen Status des Veröffentlichenden.

Was passiert ab dem 2. Dezember 2026 zusätzlich?

Neben der Watermarking-Pflicht für Anbieter tritt auch ein Verbot bestimmter KI-Systeme in Kraft, die zur Erstellung nicht-einvernehmlicher intimer Deepfakes genutzt werden. Die Kombination aus Kennzeichnungspflicht und Verbot soll besonders schädliche Anwendungsfälle eingrenzen.

Was jetzt bleibt

Die Fristen rücken vor, und die technischen Fragen sind noch nicht alle gelöst. Watermarking-Standards, Plattform-Integration, redaktionelle Prozesse und Bußgeldrisiken stehen auf der To-Do-Liste von Medienhäusern und Social-Media-Anbietern. Die Deepfake-Abwehr wird kein einmaliges Projekt sein, sondern ein laufender Kampf gegen Akteure, die keine Regulierung kennen.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob KI-Kennzeichnung sinnvoll ist – das ist sie. Die Frage ist, ob Plattformen und Medienhäuser die Pflichten wirklich umsetzen oder nur formal erfüllen. Ein Label „KI-generiert“ kann informieren. Es kann auch zur leeren Formel verkommen, die niemand mehr wahrnimmt. Welchen Weg die Branche wählt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen – und Nutzerinnen und Nutzer werden daran erkennen, ob Transparenz ernst gemeint ist oder nur Compliance-Theater.

Haben Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Redaktion schon konkrete Schritte zur Umsetzung der KI-Kennzeichnungspflicht eingeleitet – oder warten Sie noch ab?