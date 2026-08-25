Semrush ist in vielen Teams gesetzt, aber nicht automatisch die beste Wahl für jeden Workflow. Wer vor allem Keywords und Wettbewerber untersucht, verlässlich reporten oder die eigene Sichtbarkeit in Antworten von KI-Systemen beobachten will, findet mehrere ernsthafte Alternativen. Mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten und, was im Alltag noch mehr wiegt, mit sehr unterschiedlichen Preislogiken.

Denn die Zahl auf der Tarifkarte sagt inzwischen wenig aus. Ob KI-Prompts im Einstiegstarif stecken oder ein eigenes Produkt sind, ob Rankings täglich oder wöchentlich aktualisiert werden, ob die lange Datenhistorie im ersten Paket enthalten ist: Diese drei Zeilen entscheiden häufiger über die Kosten als der Grundpreis. Genau darauf schaut dieser Vergleich, für SE Ranking, Ahrefs, SISTRIX und Mangools.

Stand der Prüfung: 24.08.2026. Alle Preise wurden am Prüfungstag direkt auf den Preisseiten der Anbieter abgerufen, aus deutscher Perspektive und in Euro. Verglichen wird jeweils der Einstiegstarif bei monatlicher Zahlung, weil das der Betrag ist, den ein Team ohne Jahresbindung wirklich zahlt. Preise und Limits ändern sich häufig, ein eigener Test vor der Beschaffung bleibt Pflicht.

Die kurze Antwort

Für Inhouse-Teams und wachsende Agenturen ist SE Ranking derzeit die ausgewogenste Alternative zu Semrush. Der Grund liegt nicht in einer längeren Funktionsliste, sondern in der Aufteilung: Rank-Tracking, Audits, Wettbewerbsanalyse, Reporting und die Messung der KI-Sichtbarkeit laufen in einem Arbeitsbereich, und die KI-Prompts stecken schon im Einstiegstarif statt in einem separaten Produkt.

Ahrefs bleibt die richtige Wahl, wenn Backlink- und Content-Recherche den Arbeitsalltag bestimmen. SISTRIX punktet dort, wo die langfristige Sichtbarkeitskurve im DACH-Markt die Diskussion bestimmt, allerdings erst ab dem dritten Tarif. Mangools ist die bewusst schlanke Option für kleine Teams mit klar umrissenem Bedarf.

Keine dieser Plattformen ersetzt Semrush eins zu eins. Sie ersetzen bestimmte Arbeitsweisen. Deshalb lohnt es sich, zuerst die Aufgabe zu definieren und dann auf die Funktionsliste zu schauen.

Die vier Alternativen im Überblick

Tool Einstiegstarif, monatlich Bei Jahreszahlung KI-Sichtbarkeit im Einstiegstarif Getrackte Keywords Aktualisierung der Rankings SE Ranking (Core) 109,00 € 87,20 € pro Monat 100 Prompts pro Tag, 5 LLM-Systeme, unbegrenztes Tracking der zitierten Quellen 2.000, täglich geprüft täglich Ahrefs (Lite) 119,00 € bis 17 % Rabatt, buchbar nur über den Support 5 getrackte Prompts, 150 Checks pro Monat 750 wöchentlich, auf allen Tarifen bis Enterprise SISTRIX (Start) 119,00 € zzgl. MwSt. kein Jahrestarif ausgewiesen im Paket enthalten, 100 Prompts pro Monat 2.500 SERP-Aktualisierungen für eigene Keywords keine Frequenzangabe auf der Preisseite Mangools (Basic) 61,00 € 37,70 € pro Monat 500 beobachtete Prompts über AI Search Watcher 200 wöchentlich, täglich erst im Agency-Tarif

Erhoben am 24.08.2026 auf den Preisseiten der Anbieter. SISTRIX weist seine Preise ausdrücklich netto aus, die 119,00 € entsprechen 141,61 € brutto. Die übrigen drei Anbieter machen auf ihren Preisseiten keine Angabe zur Umsatzsteuer.

Woran sich eine Suite messen lassen muss

Jeder Anbieter hat eine Keyword-Datenbank, jeder findet technische Fehler, jeder baut Diagramme. Für erfahrene Fachleute aus SEO und Marketing ist das keine Entscheidungsgrundlage. Fünf Fragen helfen weiter.

Erstens: Wie schnell lässt sich aus einem Keyword-Cluster eine priorisierte Arbeitsliste machen? Zweitens: Trennt das Tool echte Wettbewerber von SERP-Zufällen? Drittens: Wie oft werden die Rankings tatsächlich aktualisiert, und was kostet eine höhere Frequenz? Viertens: Was kostet der Alltag inklusive Zusatznutzern, Projekten und Add-ons? Und fünftens: Lassen sich Google-Rankings, AI Overviews und Antworten aus ChatGPT oder Perplexity im selben Prozess bewerten?

Der fünfte Punkt ist der neue. Wer sich mit der Verschiebung von klassischer Suche zu KI-Antworten beschäftigt, kennt das Problem: Rankings und Erwähnungen sind nicht dasselbe, müssen aber zusammen gelesen werden. Wer beides in getrennten Tools misst, bekommt zwei Wahrheiten und keine Entscheidung.

SE Ranking: Klassische Suche und KI-Sichtbarkeit im selben Workflow

SE Ranking war lange vor allem ein Rank-Tracker. Heute ist es eine Suite, die klassische SEO-Arbeit und die Messung der Sichtbarkeit in KI-Antworten bewusst zusammenlegt. Der Core-Tarif kostet 109,00 € monatlich, bei Jahreszahlung 87,20 € pro Monat, und enthält 10 Projekte, 2.000 täglich geprüfte Keywords, Website-Audits für 250.000 Seiten pro Monat sowie unbegrenzte Keyword-, Wettbewerbs- und Backlink-Analysen.

Interessant wird es beim GEO-Teil. Im selben Tarif stecken 100 KI-Prompts im täglichen Tracking über fünf LLM-Systeme, dazu unbegrenztes Tracking der zitierten Quellen und KI-Wettbewerbsanalyse für fünf Domains. Damit lässt sich die Frage beantworten, die in vielen Reportings gerade offen bleibt: Wer wird in den Antworten zitiert, die unsere Kunden lesen, und seit wann sind wir nicht mehr dabei? Wer tiefer einsteigen will, bucht für zusätzlich 79,00 € monatlich, bei Jahreszahlung 63,20 €, das AI-Search-Modul mit 200 Prompts hinzu. Der Unterschied zum Wettbewerb liegt aber im Einstieg: 100 tägliche Prompts im Basistarif sind eine andere Größenordnung als fünf getrackte Prompts oder 100 Prompts pro Monat.

Der zweite Punkt, der im Alltag zählt, ist die Anbindung. Credits für die Schnittstelle und Zugriff auf den MCP-Server sind in jedem Tarif enthalten. Über eine autorisierte Verbindung greifen KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT oder Cursor auf mehr als 180 SEO- und GEO-Funktionen zu, ohne Export und ohne Zwischenschritt. Ein Team formuliert dann Fragen statt Filter: verlorene Keywords einer Domain, gruppiert nach Suchintention, daneben die sichtbarsten Wettbewerber. Das ersetzt keine fachliche Prüfung, verkürzt aber wiederkehrende Abläufe deutlich. Zusätzlich veröffentlicht der Anbieter quelloffene Claude Skills, die daraus fertige Berichte machen, etwa Content-Briefs oder eine Heatmap der Sichtbarkeit in der KI-Suche. Für Teams, die SEO-Entscheidungen mit sauberer Quellenlage verbinden wollen, ist das mehr als ein Demo-Feature.

Ehrlich bleiben muss man bei den Grenzen. Der Backlink-Index ist kleiner als der von Ahrefs, das merkt jedes Team, dessen Alltag aus tiefen Link-Gap-Analysen und digitaler PR besteht. Auch der Core-Tarif ist ein Einstieg und kein Vollausbau: Er umfasst einen Manager-Platz, zusätzliche Plätze kosten ab 14,40 € monatlich, und die Ranking-Historie reicht sechs Monate zurück, die vollständige Projektlaufzeit erst ab dem Growth-Tarif für 235,00 €. Agentur-Werkzeuge wie White-Label-Reporting und der Lead-Generator liegen im Agency Pack, das mit 59,00 € monatlich bei Jahreszahlung separat gebucht wird. Wer zehn Kundenprojekte betreut, sollte das vorher einkalkulieren.

Wählen Sie SE Ranking, wenn organische Sichtbarkeit, KI-Erwähnungen, Audits und Reporting in einem nachvollziehbaren Prozess zusammenlaufen sollen und tägliche Datenaktualität wichtiger ist als der größte Linkindex.

Ahrefs ist die erste Adresse, sobald Backlinks, Content-Lücken und große Keyword-Recherchen das Gespräch bestimmen. Site Explorer, die Datenhistorie und die eigene Crawling-Infrastruktur sind der Kern. Die Frage, über welche Seiten ein Wettbewerber organischen Traffic gewinnt und welche Links dabei neu hinzugekommen sind, beantwortet kaum ein Tool schneller.

Zwei Details gehören trotzdem in die Beschaffungsakte. Der Lite-Tarif kostet 119,00 € monatlich und umfasst 750 getrackte Keywords, einen Nutzer sowie fünf Projekte ohne Domain-Verifizierung, während verifizierte eigene Domains unbegrenzt sind. Die Rankings werden dabei wöchentlich aktualisiert, und zwar auf allen Tarifen bis hinauf zu Enterprise. Für Teams, die morgens auf Bewegungen reagieren, ist das ein struktureller Unterschied und keine Feinheit.

Auch die KI-Sichtbarkeit ist enthalten, aber knapp bemessen: fünf getrackte Prompts und 150 Checks pro Monat. Das reicht für einen ersten Eindruck, nicht für ein GEO-Programm, denn Quellen und Aktualität in KI-Antworten folgen anderen Regeln als eine klassische Position auf Seite eins. Wer mehr braucht, kauft Brand Radar ab 179,00 € monatlich als eigenständiges Produkt oder Prompt-Pakete ab 46,70 € monatlich. Damit beantwortet die Zahl auf der Tarifkarte die Preisfrage nicht.

Wählen Sie Ahrefs, wenn Link- und Content-Recherche die dominierenden Aufgaben sind, wöchentliche Ranking-Daten ausreichen und Budget für Zusatzmodule vorhanden ist.

SISTRIX: Sichtbarkeit im DACH-Markt über Jahre lesen

SISTRIX ist in deutschsprachigen SEO-Runden aus gutem Grund fest verankert. Der Sichtbarkeitsindex liefert eine Kurve, die auch im Management verstanden wird, und macht Domain-Bewegungen über lange Zeiträume lesbar. Für die Frage, ob ein Problem punktuell ist oder sich seit Monaten aufbaut, ist das oft nützlicher als eine Sammlung einzelner Keyword-Screenshots. Positiv fällt auf, dass die KI-Sichtbarkeit ohne Aufpreis in jedem Paket steckt, im Start-Tarif mit 100 Prompts pro Monat.

Der Haken sitzt genau dort, wo die Stärke liegt. Der Start-Tarif kostet 119,00 € monatlich zuzüglich Mehrwertsteuer und bietet drei Monate Datenhistorie, drei Projekte, einen Nutzer, 30.000 gecrawlte URLs pro Monat und keinen API-Zugriff, sondern nur Export-Credits. Die vollständige Historie von mehr als 13 Jahren, also das eigentliche Argument für SISTRIX, beginnt erst im Professional-Tarif bei 419,00 € monatlich. Dazwischen liegt Plus mit 239,00 € und fünf Jahren Historie. Der Anbieter weist außerdem darauf hin, dass der Start-Tarif nicht upgradefähig ist, er ist also ein Einstieg und kein Wachstumspfad.

Zum Index selbst gehört eine zweite Einschränkung: Er ist eine Beobachtung, keine Diagnose. Ein Einbruch kann von einem Google-Update, weggefallenen URLs, technischen Fehlern oder einer veränderten Keyword-Basis kommen. Hinter jede Kurve gehört eine URL- und SERP-Prüfung.

Wählen Sie SISTRIX, wenn die langfristige DACH-Sichtbarkeit die zentrale Kennzahl ist, die Kommunikation ins Management zählt und das Budget für den Tarif reicht, der die lange Historie wirklich freischaltet.

Mangools: Weniger Suite, mehr Fokus

Mangools verfolgt einen anderen Gedanken. Statt jede Disziplin abzubilden, bündelt es überschaubare Werkzeuge für Keyword-Recherche, SERP-Analyse, Rank-Tracking, Backlinks und Website-Prüfung. Der Basic-Tarif kostet 61,00 € monatlich, bei Jahreszahlung 37,70 € pro Monat, und ist damit die günstigste Option im Vergleich.

Für eine einzelne Marke, eine kleine Redaktion oder ein fokussiertes SEO-Setup kann diese Reduktion ein Vorteil sein. Bemerkenswert ist, dass Schnittstelle und MCP-Zugriff in allen Tarifen enthalten sind und der AI Search Watcher 500 Prompts beobachtet. Die Grenzen liegen anderswo: 200 getrackte Keywords, wöchentliche Ranking-Aktualisierung und keine zusätzlichen Nutzerplätze im Basic-Tarif. Tägliche Ranking-Daten gibt es erst im Agency-Tarif bei 141,00 € monatlich. Sobald internationale Accounts, viele Rollen oder tiefe Wettbewerbsdaten dazukommen, ist die Grenze schnell erreicht.

Mangools ist keine abgespeckte Semrush-Kopie, sondern die Antwort auf eine andere Frage.

Wählen Sie Mangools, wenn Recherche und regelmäßige Positionskontrolle den Kernbedarf abdecken, das Setup überschaubar bleiben soll und keine Enterprise-Funktionen erwartet werden.

Was Semrush weiter besser kann

Semrush kleinzureden wäre falsch. Teams, die SEO, Anzeigen-Recherche, Content-Planung und Reporting seit Jahren in einer eingespielten Umgebung betreiben, zahlen nicht nur für Funktionen. Sie zahlen für Gewohnheiten, historische Vergleiche und einen Prozess, den alle Beteiligten verstehen. Ein Wechsel, nach dem Tabellen von Hand zusammengeführt werden und zwei Dashboards parallel laufen, ist keine Ersparnis.

Bei Paid Search bleibt Semrush außerdem der rundere Ausgangspunkt. Wer organische Chancen direkt neben Anzeigen, Marktanteilen und Kampagnenentscheidungen diskutiert, sollte prüfen, ob die Alternative diesen Kontext überhaupt abbildet. Gleiches gilt für große internationale Portfolios, wo wöchentlich Entscheidungen an Datenabdeckung, Ländern und Exportlimits hängen.

Und noch eine Einordnung, die dieser Kategorie generell fehlt: Wenn zwei Anbieter unterschiedliche Zahlen zeigen, ist nicht automatisch einer falsch. Sie erfassen andere Keywords, Länder, Geräte oder Zeitfenster. Die nützliche Frage ist nicht, welches Tool recht hat, sondern welche Daten die eigene Realität besser erklären.

So trifft man die Entscheidung

Ein belastbarer Test beginnt nicht mit einer kostenlosen Testphase, sondern mit drei echten Aufgaben: ein Keyword-Cluster mit zehn bis zwanzig Seiten, für das eine redaktionelle Priorität festgelegt werden muss, eine Wettbewerbsanalyse gegen drei echte Suchkonkurrenten und ein Monatsreport, der ohne Nachbearbeitung eine Entscheidung auslöst. Wer GEO aufbauen will, ergänzt eine vierte Aufgabe: zehn Marken-Prompts mit Erwähnung, zitierter Quelle und sichtbarer Veränderung.

Danach zählt nicht die Demo, sondern die Reibung. Wie viele Exporte mussten zusammengeführt werden? Konnten Kollegen nachvollziehen, warum eine Empfehlung entstand? Wie viele Minuten lagen zwischen der Frage und einer verwendbaren Arbeitsliste? Diese Rechnung ist ehrlicher als ein Preisvergleich auf Monatsbasis.

Ein praktischer Rat zum Schluss: Lassen Sie ein kleines Team vier Wochen mit einem Kandidaten arbeiten, ohne die bisherige Suite sofort abzuschalten. Legen Sie vorher drei Kennzahlen fest, die am Ende zählen, etwa schnellere Content-Priorisierung, geringerer Reporting-Aufwand und eine belastbare Liste verlorener Sichtbarkeit. Bewegen sich diese Kennzahlen nicht, lohnt der Wechsel nicht. Auch dann nicht, wenn die Lizenz günstiger aussieht.

Häufige Fragen zu Semrush-Alternativen

Welche Semrush-Alternative ist die beste?

Das hängt von der dominierenden Aufgabe ab. Für kombinierte Workflows aus Tracking, Audits, Reporting und KI-Sichtbarkeit ist SE Ranking derzeit die ausgewogenste Wahl, weil tägliche Ranking-Daten und 100 tägliche KI-Prompts bereits im Einstiegstarif für 109,00 € monatlich enthalten sind. Für Link- und Content-Recherche führt Ahrefs, für langfristige DACH-Sichtbarkeitskurven SISTRIX, für ein schlankes Setup Mangools.

Gibt es eine günstigere Alternative zu Semrush?

Ja, aber der Vergleich muss vollständig sein. Mangools Basic ist mit 61,00 € monatlich die günstigste Option im Vergleich, deckelt dafür das Tracking auf 200 Keywords bei wöchentlicher Aktualisierung. SE Ranking Core liegt bei 109,00 € monatlich und 87,20 € bei Jahreszahlung. Entscheidend sind die Zusatzposten: weitere Nutzerplätze, Projekte, Agentur-Funktionen und Prompt-Kontingente verschieben den Preis in allen Suiten deutlich.

Welche Alternative eignet sich für KI-Sichtbarkeit?

Hier trennt sich das Feld am klarsten, und zwar an der Menge der beobachtbaren Prompts. SE Ranking trackt im Core-Tarif 100 Prompts pro Tag über fünf LLM-Systeme mit unbegrenztem Tracking der zitierten Quellen. Mangools beobachtet 500 Prompts über den AI Search Watcher, SISTRIX im Start-Tarif 100 Prompts pro Monat. Ahrefs enthält im Lite-Tarif fünf getrackte Prompts bei 150 Checks pro Monat, alles darüber läuft über Brand Radar ab 179,00 € monatlich. Entscheidend bleibt trotzdem, ob das Team aus Prompts, Quellen und Erwähnungen konkrete Content-, PR- oder Technikaufgaben ableitet.

Das ist der am häufigsten überlesene Unterschied. SE Ranking prüft im Core-Tarif täglich. Ahrefs aktualisiert den Rank Tracker wöchentlich, und das auf allen Tarifen einschließlich Enterprise. Mangools aktualisiert im Basic- und Premium-Tarif wöchentlich, täglich erst im Agency-Tarif. Wer auf Bewegungen kurzfristig reagieren muss, sollte diese Zeile vor dem Preis lesen.

Ist ein großer Backlink-Index ein Kaufgrund?

Allein nicht. Ein großer Index hilft bei Link- und Wettbewerbsanalyse, ersetzt aber weder die Bewertung einzelner Links noch eine Content-Strategie. Sinnvoller ist ein Praxistest: dieselben zehn Domains in zwei Testkonten prüfen und vergleichen, welche Treffer, welche Aktualität und welche daraus folgende Arbeit tatsächlich entsteht.