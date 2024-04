Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung in Geschäftsprozessen stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Eine verantwortungsvolle Implementierung dieser Technologien, die Wert und Sicherheit über die Geschwindigkeit der Entwicklung stellt, könnte langfristig zu nachhaltigen Verbesserungen führen.



Cosima von Kries, Director of Solution Engineering EMEA bei Nintex, hebt die Bedeutung der verantwortungsvollen Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung hervor und betont die Priorisierung von Wert und Sicherheit über die reine Entwicklungsgeschwindigkeit. Im Rahmen ihrer Ausführungen diskutiert sie vier wesentliche Veränderungen in der Zukunft der KI, die sich auf Kundenintegration, Verbesserung der Kundenerfahrungen, Optimierung interner Abläufe und direkte KI-Integration in Produktfunktionen erstrecken.

Kundenintegration in die Automatisierung: Von Kries sieht eine Zukunft, in der Kunden aktiv in die Gestaltung ihrer Automatisierungsprozesse eingebunden sind. Dies umfasst das Design intuitiver Arbeitsabläufe mithilfe generativer KI, die in der Lage ist, Dokumente zu analysieren und Daten für automatisierte Prozesse bereitzustellen. Verbesserung der Kundenerfahrungen: KI wird eingesetzt, um Lernprozesse zu erleichtern und die Benutzerfreundlichkeit von neuen Automatisierungstools zu steigern. Ein KI-gestützter persönlicher Assistent könnte dabei helfen, die Einarbeitungszeit zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Optimierung interner Abläufe: KI-Tools werden zunehmend in verschiedensten Arbeitsabläufen integriert, was zu einer neuen Ära der Präzision und Effizienz führt. Das Ziel ist es, mit bestehenden Mitarbeitern effizienter zu arbeiten und so das Unternehmenswachstum zu fördern. KI in Produktfunktionen: Von Kries unterstreicht die Bedeutung der Integration von KI in Produktfunktionen, die die Time-to-Value für Kunden beschleunigen soll, insbesondere durch KI-basierte Design-Funktionen.

Von Kries betont außerdem die Notwendigkeit einer ethischen und verantwortungsbewussten Herangehensweise bei der Implementierung von KI. Dazu zählt die Betonung menschlicher Einflussnahme im Designprozess, die Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie der Schutz von Datenschutz und Sicherheit. Durch diese Ansätze wird sichergestellt, dass KI und Automatisierung nicht nur technologische Fortschritte bringen, sondern auch ethisch verantwortungsvoll und im Interesse der Benutzer eingesetzt werden.

Verantwortungsvolle Implementierung von KI

KI bietet unbestreitbare Vorteile, jedoch ist es von essenzieller Bedeutung, dass Unternehmen beim Einsatz dieser Technologien stets die Ethik und Sicherheit im Blick behalten. Der Mensch sollte immer im Mittelpunkt der technologischen Entwicklung stehen, um sicherzustellen, dass die Technik den Benutzern dient und nicht umgekehrt.

Der Mensch im Mittelpunkt des Designs

Es ist unerlässlich, dass jedes KI-gestützte System mit einer klaren Ausrichtung auf den Endnutzer entwickelt wird. So wird nicht nur die Benutzerfreundlichkeit erhöht, sondern auch die Akzeptanz der Technologie gefördert.

Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht

Ein offener Umgang mit den Fähigkeiten und Grenzen von KI-Systemen schafft Vertrauen und ermöglicht eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten dieser Technologien.

Governance und Ethik

Die Einhaltung ethischer Standards und eine verantwortungsvolle Steuerung sind unerlässlich, um die Integrität der Technologie zu wahren und Missbrauch zu vermeiden.

Schutz von Privatsphäre und Sicherheit

Der Schutz der Datenintegrität ist ein zentrales Element jeder KI-Implementierung. Hierbei spielt auch die Einhaltung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.

KI und Automatisierung sinnvoll verbinden

Die Integration von KI in Automatisierungsprozesse sollte immer unter Berücksichtigung der menschlichen Komponente erfolgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Technologie tatsächlich zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beiträgt.