BeyondTrust nimmt an Project Glasswing von Anthropic teil

Zugang zu Claude Mythos Preview beschleunigt die fortlaufende Erkennung und Behebung von Schwachstellen

BeyondTrust, marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, nimmt am Project Glasswing teil, einer Kooperationsinitiative von Anthropic für die IT-Sicherheit kritischer Softwareinfrastruktur weltweit. Mit der Teilnahme zählt BeyondTrust zu einer Gruppe ausgewählter Anbieter, deren Codebasis für kritische digitale Infrastrukturen im globalen Handel, Regierungsumfeld und Gesundheitswesen sowie bei essentiellen Dienstleistungen genutzt werden. Beim Betrieb und Schutz ihrer IT-Umgebungen sind Organisationen zunehmend auf privilegierte Identitäten angewiesen, so dass sichere Software für die Privilegiensteuerung ein wesentlicher Bestandteil für Cyberresilienz ist.

„Unsere Innovationen und Weiterentwicklungen schützen Millionen Workloads weltweit durch eine wirksame Privilegienkontrolle — eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen“, kommentierte Janine Seebeck, CEO bei BeyondTrust. „Künstliche Intelligenz verändert die Softwareentwicklung und Cybersicherheit gleichermaßen, und verantwortliche Organisationen müssen daher die Ansprüche beim Schutz kritischer Infrastrukturen immer höher schrauben. Project Glasswing sorgt dafür, dass Sicherheit und Resilienz der eingesetzten Software weiter gestärkt werden und unsere Kunden alle menschlichen, maschinellen und Agentic-AI-Identitäten schützen können.“

Digitale Identitäten bilden einen neuen Netzwerkperimeter, der sich über zugewiesene Rechte und Privilegien definiert. KI-Technologien beschleunigen sowohl die Softwareentwicklung als auch die Ausnutzung von Sicherheitslücken, welche das Zeitfenster zwischen der Erkennung und Ausnutzung von Schwachstellen von Monatszeiträumen auf mittlerweile wenige Sekunden verkürzt. Das rasante Wachstum von menschlichen, maschinellen und Agentic-AI-Identitäten sorgt zugleich für eine besonders hohe Komplexität in Unternehmensumgebungen.

KI-Agenten gehören zu den aktuell am schnellsten wachsenden, aber auch am wenigsten kontrollierten Identitäten, die oft über privilegierte Zugangsrechte auf sensible Systeme, Daten und Geschäftsprozesse verfügen. Neben menschlichen Administratoren, Servicekonten und Workload-Identitäten zählen sie zu den attraktivsten Angriffszielen für Bedrohungsakteure. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen können ihre IT-Resilienz nur dann sicherstellen, wenn sie digitale Identitäten und Zugriffsprivilegien für alle vernetzten Nutzer, Systeme, Anwendungen und KI-gesteuerten Prozesse schützen können.

Im Rahmen der kürzlich erweiterten Cybersicherheitsinitiative Project Glasswing erhält BeyondTrust jetzt Zugang zum KI-Modell Claude Mythos Preview. Nach Angaben von Anthropic konnten die beteiligten Partnerunternehmen bislang mehr als 10.000 Schwachstellen in etablierten Software-Infrastrukturen mit hoher und kritischer Schwere aufdecken.

„Der Zusammenschluss mehrerer Anbieter folgt der Erkenntnis, dass die Bedrohungen am besten gemeinsam zu bewältigen sind“, bemerkte Marc Maiffret, Chief Technology Officer bei BeyondTrust. „Für uns ist es eine Ehre, mit Anthropic und den weiteren Project-Glasswing-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, indem wir Mythos auf den eigenen Code anwenden und die Sicherheit der Produkte insgesamt erhöhen. Unsere Kunden profitieren von den gemeinsamen Bemühungen für eine höheren Schutz, den kein Anbieter allein erreichen könnte.“

BeyondTrust wird Claude Mythos Preview defensiv nutzen, um potenzielle Softwarelücken im Produktportfolio und auf der BeyondTrust Pathfinder-Plattform identifizieren, validieren und beheben zu können. Als vollständig integrierte und KI-gesteuerte Identitätssicherheitsplattform kombiniert Pathfinder die Visualisierung, Verwaltung und Governance von digitalen Identitäten, Berechtigungen und Zugriffen.

Im folgenden Blogbeitrag befinden sich detaillierte Informationen über BeyondTrusts Teilnahme am Project Glasswing: https://www.beyondtrust.com/blog/entry/project-glasswing-ai-powered-cyber-defense .

Weitere Informationen über Project Glasswing: https://www.anthropic.com/news/expanding-project-glasswing .

Mehr Informationen über BeyondTrust Pathfinder sind hier abrufbar: https://www.beyondtrust.com/de/products .

BeyondTrust ist globaler Marktführer für Privileged Access Management (PAM) und ermöglicht Organisationen eine umfassende Absicherung aller Nutzerprivilegien. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in klassischen, hybriden und Cloud-Umgebungen verkleinern.

BeyondTrusts ganzheitlicher Ansatz für Universal Privilege Management vereint Lösungen zu Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust sichert und schützt privilegierte Zugriffe auf IT-Systeme, Passwörter und Endpunkte, um Unternehmen die erforderliche Visibilität und Kontrolle zur Reduzierung von Risiken und Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verschaffen. Mit einem weltweiten Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen.

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Quelle: PR-Gateway