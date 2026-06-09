Moment mal. Ich öffne morgens meine Lieblings-App – und die kennt mich schon besser als mein Wecker. Sie weiß, was ich als Nächstes tippen will. Sie schlägt mir genau den Song vor, den ich gerade brauche. Sie filtert Spam-Nachrichten raus, bevor ich sie überhaupt sehe. Klingt nach Sci-Fi? Ist tatsächlich schon Alltag auf iOS und Android. Der Grund: KI ist längst im Smartphone gelandet – und zwar direkt auf dem Gerät.

Apps im Jahr 2025: Krass, was sich verändert hat

Wer noch denkt, Apps seien einfach kleine Programme, die man herunterlädt und startet, hat die letzten zwei Jahre verpennt. Der Google Play Store zählt aktuell rund 2,6 Millionen Apps, der Apple App Store rund 1,8 Millionen – das sind Schätzwerte aus der Branche, da Apple und Google seit Jahren keine offiziellen Live-Zählungen mehr veröffentlichen. Okay, das sind Zahlen, die erstmal kaum greifbar sind. Was sie aber erzählen: Apps sind das zentrale Interface unseres digitalen Lebens. Und dieses Interface wird gerade massiv umgebaut.

Der eigentliche Wandel passiert nicht in der Quantität, sondern in der Qualität. Apps werden smarter. Sie lernen. Sie passen sich an. Und sie rechnen dabei zunehmend nicht mehr in einer fernen Cloud, sondern direkt auf Ihrem Chip. Das nennt sich On-Device-AI – und das ist gerade der heißeste Trend in der mobilen Welt, egal ob iOS oder Android.

Ich finde das ehrlich gesagt krass faszinierend: Noch vor drei Jahren war „KI in der App“ fast immer gleichbedeutend mit „KI in der Cloud“. Heute verabschieden sich immer mehr Entwickler von dieser Abhängigkeit – aus gutem Grund.

On-Device-KI: Die stille Revolution auf Ihrem Sperrbildschirm

Was genau bedeutet On-Device-AI? Ganz einfach: Die KI-Berechnungen laufen direkt auf dem Prozessor Ihres Smartphones, nicht auf einem Server irgendwo in einem Rechenzentrum. Das hat drei massive Vorteile. Erstens: Geschwindigkeit. Keine Latenz, keine Wartezeit. Zweitens: Datenschutz. Ihre Sprachaufnahme, Ihr Foto, Ihre Nachricht verlässt das Gerät gar nicht erst. Drittens: Offline-Fähigkeit. Die App funktioniert auch ohne Netz.

Genau deshalb haben Apple und Google in den letzten Jahren massiv in spezialisierte KI-Chips investiert. Apples Neural Engine steckt seit Jahren in iPhones, Googles Tensor-Chip kommt in Pixel-Geräten. Die Hardware war da – die Apps holen jetzt auf. Aktuelle Analysen zu Mobile-App-Trends sehen On-Device-AI explizit als einen der wichtigsten Entwicklungstrends bis 2026.

Praktische Beispiele? Easy. Ihre Kamera-App erkennt Objekte in Echtzeit, ohne eine Anfrage zu versenden. Ihr Keyboard schlägt den nächsten Satz vor, basierend auf Ihrem persönlichen Schreibstil. Eine Übersetzungs-App arbeitet ohne Internetverbindung. All das passiert lokal. All das ist KI. Und all das wird in den nächsten Monaten zur Selbstverständlichkeit.

Was das für Sie als Nutzer bedeutet

Moment mal: Heißt das, alles läuft jetzt automatisch besser und datenschutzfreundlicher? Nicht ganz. On-Device-AI braucht leistungsstarke Hardware. Ältere Geräte profitieren seltener oder gar nicht von diesen Features. Wer ein drei Jahre altes Mittelklasse-Android nutzt, wird manche KI-Funktionen einfach nicht bekommen – nicht weil die App es nicht will, sondern weil der Chip es nicht kann. Das ist eine reale Spaltung, die sich durch alle App-Kategorien zieht.

Dazu kommt: Auch App-Berechtigungen spielen weiter eine zentrale Rolle. Selbst wenn KI lokal rechnet, möchte eine App oft immer noch auf Mikrofon, Kamera, Kontakte oder Standort zugreifen. Der Datenmarkt rund um App-Berechtigungen auf dem Smartphone funktioniert auch in der KI-Ära weiter – das sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn eine neue App nach auffällig vielen Zugriffsrechten fragt.

Cross-Plattform vs. nativ: Die Frage, die nie stirbt

Apps für iOS und Android entwickeln – das klingt nach doppelter Arbeit. Und lange war es das auch. Entweder schrieb man in Swift für iPhone-Nutzer und in Kotlin für Android-Fans, oder man schluckte Kompromisse und wählte eine Cross-Plattform-Lösung wie Flutter oder React Native. Der Trade-off war klar: nativ bedeutete mehr Aufwand und höhere Kosten, aber bessere Performance und tiefere Integration ins Betriebssystem.

Heute hat sich das Bild ein Stück weit verschoben. Cross-Plattform-Frameworks sind deutlich ausgereifter geworden. Flutter etwa, Googles Open-Source-Framework, ermöglicht es, eine einzige Codebasis für iOS und Android zu nutzen und dabei trotzdem nativ wirkende Oberflächen zu erzeugen. Vergleiche zwischen Android- und iOS-Entwicklung zeigen: Für viele Business-Apps und Startups ist Cross-Plattform heute die wirtschaftlichere Wahl – mit vertretbaren Abstrichen.

Aber – und das ist wichtig – hochperformante Consumer-Apps, Games mit komplexer Grafik, AR-Anwendungen oder Apps mit tiefer Hardware-Integration setzen weiterhin überwiegend auf native Entwicklung. Die Faustformel lautet: Je tiefer die App ins System muss, desto eher lohnt sich der native Weg.

Was Nutzer davon spüren

Als Nutzerin merke ich den Unterschied manchmal sofort. Cross-Plattform-Apps fühlen sich gelegentlich leicht „fremd“ an – Animationen, die minimal hinter dem System-Standard hängen, Gesten, die nicht ganz wie erwartet reagieren. Das ist kein Drama, aber es fällt auf. Native Apps dagegen wirken wie selbstverständlicher Teil des Betriebssystems. Für eine Banking-App, bei der Vertrauen alles ist, kann genau dieser Unterschied entscheidend sein.

iOS oder Android zuerst? Die ewige Frage

Das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen in der App-Szene. Und die Antwort ist weniger strategisch als viele denken. Es hängt schlicht von Ihrer Zielgruppe ab. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der iOS-Anteil unter kaufkräftigen Nutzergruppen überdurchschnittlich hoch. Wer eine Premium-App mit In-App-Käufen plant, landet mit iOS oft schneller bei Umsatz. Wer hingegen eine möglichst breite Nutzerbasis erreichen will – oder in Märkten mit starker Android-Dominanz unterwegs ist – kommt um Android nicht herum.

In der Praxis entscheiden sich die meisten Entwickler heute ohnehin für parallele Entwicklung oder Cross-Plattform von Anfang an. Der Grund ist simpel: Wer zu lange wartet, verschenkt Marktanteile auf der jeweils anderen Plattform. Und KI-gestützte Entwicklungstools machen es heute leichter als je zuvor, beide Plattformen gleichzeitig zu bedienen.

Android-Fragmentierung: Dieselbe App, drei Geräte – und schon sieht es überall anders aus. (Symbolbild)

Welche OS-Versionen noch unterstützen?

Okay, hier wird es technisch – aber das ist relevant für jeden, der Apps nutzt und sich wundert, warum seine alte Software plötzlich nicht mehr funktioniert. Die Faustregel für iOS lautet: App-Entwickler unterstützen in der Regel die aktuelle und die vorletzte Major-Version. Apple-Nutzer aktualisieren ihr Betriebssystem schnell und konsequent – das macht die Versionsfragmentierung vergleichsweise überschaubar.

Bei Android sieht das krasser aus. Praxisratgeber zur OS-Versions-Strategie machen deutlich: Die Android-Welt ist massiv fragmentiert. Zu alte Versionen zu unterstützen treibt Testaufwand und Wartungskosten exponentiell nach oben. Gleichzeitig nutzen weltweit noch viele Menschen ältere Android-Versionen – vor allem in Schwellenländern oder mit günstigen Geräten, die keine Updates mehr bekommen.

Was bedeutet das für Sie? Wenn eine App plötzlich Ihr Gerät nicht mehr unterstützt, ist das kein willkürlicher Akt der Entwickler. Es ist fast immer eine Kosten-Nutzen-Entscheidung. Wer ein älteres Android-Gerät hat, sollte damit rechnen, dass neue Apps und Updates irgendwann nicht mehr kompatibel sind. Das ist kein Bug – das ist der Markt.

Android-Fragmentierung: Das unsichtbare Problem

Was viele Nutzer nicht wissen: „Android“ ist keine homogene Plattform. Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola – alle bauen ihre eigenen Oberflächen und Anpassungen obendrauf. Eine App, die auf einem Pixel-Gerät perfekt läuft, kann auf einem stark modifizierten Hersteller-Android plötzlich Darstellungsfehler oder Abstürze zeigen. Das ist einer der Gründe, warum Android-Entwicklung tatsächlich komplexer ist als iOS-Entwicklung – obwohl die Geräteanzahl viel größer ist.

Für Nutzer bedeutet das: Wenn eine App auf Ihrem Gerät merkwürdig aussieht oder abstürzt, liegt das nicht immer am Entwickler. Manchmal liegt es an der Kombination aus Hersteller-Anpassung und App-Version. Ein Update – entweder der App oder des Betriebssystems – löst das Problem oft.

Super-Apps: Kommt das auch in Europa?

In Asien ist es längst normal: Eine App für alles. WeChat in China ist gleichzeitig Messenger, Bezahldienst, Shopping-Plattform und Behördenportal. Grab in Südostasien verbindet Taxidienst, Essenslieferung und Banking in einer einzigen App. Das Konzept der Super-App fasziniert westliche Entwickler schon lange.

In Europa und den USA ist die Entwicklung zögerlicher. Regulatorische Hürden – Stichwort DSGVO und Wettbewerbsrecht – machen es schwerer, solche Ökosysteme aufzubauen. Stattdessen entstehen hier eher „Super-App-artige“ Strukturen: Banking-Apps mit integrierten Partner-Services, E-Commerce-Apps mit eingebautem Chat, Gesundheits-Apps mit vernetzten Wearables. Die Richtung ist dieselbe, der Weg ist regulierter.

Ob das gut oder schlecht ist? Meine Meinung: Ein bisschen Fragmentierung schützt uns. Wer alles in einer App bündelt, schafft auch ein enormes Datenmacht-Zentrum. Die europäische Skepsis gegenüber Super-Apps hat durchaus ihre Berechtigung.

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KI-Apps im Alltag: Zwischen Komfort und Kontrollverlust

KI-gestützte Apps können heute übersetzen, transkribieren, Fotos bearbeiten, Code schreiben, Texte zusammenfassen und Kalender optimieren. Das ist verblüffend nützlich. Und gleichzeitig wirft es eine Frage auf, die ich nicht einfach ignorieren kann: Wie viel geben wir dabei preis?

Die gute Nachricht: On-Device-AI reduziert das Risiko tatsächlich. Was lokal berechnet wird, verlässt Ihr Gerät nicht. Aber nicht alle KI-Features sind lokal. Viele Apps – auch namhafte – senden Daten in die Cloud, um dort komplexere Modelle zu nutzen. Personalisierung, Empfehlungen, Chatbots: Das läuft häufig noch serverseitig. Und damit landen Ihre Interaktionsdaten potenziell auf fremden Servern.

Die Frage, die Sie sich bei jeder neuen KI-App stellen sollten: Läuft das hier auf meinem Gerät – oder weiß da draußen jemand, was ich gerade tue? Die Antwort steht selten prominent in der App. Aber die Datenschutzerklärung – so unbeliebt sie auch ist – verrät es meistens.

Fünf konkrete KI-Trends, die gerade Ihr Smartphone verändern

Es reicht nicht, KI-Apps als abstraktes Phänomen zu betrachten. Schauen wir auf die fünf konkreten Entwicklungen, die iOS und Android gerade sichtbar umbauen – und die Sie als Nutzerin oder Nutzer wahrscheinlich schon bemerkt haben, ohne sie unbedingt als „KI“ zu identifizieren.

1. Intelligente Texterkennung und Handlungsvorschläge

Wenn Sie auf iOS eine Telefonnummer in einer Nachricht antippen und Ihr iPhone sofort anbietet, einen Termin dazu anzulegen oder direkt anzurufen – das ist KI. iOS nennt es „Live Text“ und „Siri Suggestions“, Android nennt es „Now on Tap“ und „Smart Actions“. Beide Systeme analysieren Inhalte auf dem Bildschirm in Echtzeit und leiten kontextbezogene Aktionen ab. Was vor drei Jahren noch als Spielerei galt, ist heute tief ins Betriebssystem eingebettet und wird von Millionen Menschen täglich genutzt, ohne darüber nachzudenken.

2. KI-gestützte Fotoverbesserung in Echtzeit

Die Kamera-App auf modernen Smartphones ist kein simpler Auslöser mehr. Bevor Sie auf den Knopf drücken, berechnet die KI bereits Belichtung, Weißabgleich, Rauschunterdrückung und Tiefeneffekte – in Echtzeit, auf dem Gerät. Apple’s Photonic Engine und Googles Computational Photography laufen vollständig lokal. Das Ergebnis: Bilder, die aus technischer Sicht weit über das hinausgehen, was die Hardware-Optik allein leisten könnte. Der Haken: Die KI trifft dabei auch ästhetische Entscheidungen für Sie. Manche Nutzer empfinden das als Bevormundung – besonders dann, wenn Fotos „zu glatt“ oder „zu optimiert“ wirken.

3. Adaptive App-Oberflächen

Einige Apps lernen aktiv, wie Sie sie nutzen, und passen ihre Oberfläche entsprechend an. Spotify rückt die Playlist, die Sie montags immer hören, automatisch nach oben. Google Maps zeigt Ihnen montags früh automatisch die Route zur Arbeit, ohne dass Sie fragen müssen. Diese Art von Verhaltensanpassung ist subtil, aber wirksam – und sie findet auf KI-Basis statt, die Ihre Nutzungsmuster auswertet.

4. KI im Gesundheitsbereich

Gesundheits-Apps gehören zu den am schnellsten wachsenden Kategorien im App Store und Play Store. KI-gestützte Features analysieren Schlafmuster, erkennen Herzrhythmusstörungen über die Smartwatch, schätzen Stressniveaus anhand von Bewegungsdaten und liefern personalisierte Ernährungsempfehlungen. Gerade in diesem Bereich ist die Frage nach lokaler versus Cloud-Verarbeitung besonders sensibel: Gesundheitsdaten gehören zu den schützenswertesten persönlichen Informationen überhaupt.

5. KI-Assistenten als App-Schicht

Apple Intelligence, Google Gemini Nano und ähnliche Systeme etablieren sich als übergeordnete KI-Schicht, die quer durch alle Apps funktioniert. Sie können Texte in einer Notiz-App zusammenfassen, E-Mails in einer Mail-App priorisieren und gleichzeitig Ihren Kalender optimieren – alles über denselben KI-Assistenten, der tief ins Betriebssystem integriert ist. Diese Entwicklung verschiebt die Macht schrittweise von einzelnen App-Entwicklern hin zu den Plattformanbietern Apple und Google selbst. Für Nutzer bedeutet das mehr Komfort – für unabhängige App-Entwickler bedeutet es zunehmend härtere Konkurrenz durch das Betriebssystem selbst.

Was bleibt – und was kommt als Nächstes?

Apps auf iOS und Android sind 2025 kein statisches Feld mehr. KI, On-Device-Verarbeitung, Cross-Plattform-Entwicklung und smarte Betriebssysteme verändern, was eine App leisten kann – und was sie über Sie weiß. Die entscheidende Verschiebung ist: KI wandert vom Server auf Ihr Gerät. Das ist gut für Datenschutz und Geschwindigkeit. Aber es stellt auch höhere Anforderungen an die Hardware und verschärft die Kluft zwischen neuen und alten Geräten.

Wer als Nutzer mitkommen will: Betriebssystem aktuell halten, App-Berechtigungen kritisch prüfen, und bei neuen KI-Features ruhig kurz nachdenken, wo die Daten eigentlich landen. Wer als Entwickler oder Gründer überlegt, eine App zu bauen: Cross-Plattform lohnt sich für viele Fälle, native bleibt unverzichtbar für anspruchsvolle Anwendungen, und On-Device-KI wird in zwei Jahren kein Differenziator mehr sein – sondern die Erwartung.

Und die Frage, die mich dabei am meisten beschäftigt: Wenn KI-Apps uns immer besser kennen – wer entscheidet eigentlich, was sie mit diesem Wissen machen?

Haben Sie eine KI-App, die Sie täglich nutzt und die Sie manchmal überraschend gut trifft – oder gruselig daneben liegt? Schreiben Sie es in die Kommentare.