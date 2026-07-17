Wenn Unternehmen Marken, Wettbewerber oder Standorte übernehmen, wandert oft ein kaum sichtbarer Teil des Geschäfts mit: Domains, Websites, Hosting-Verträge, Zugänge, Tracking-Konten und gewachsene WordPress-Installationen. Genau dort entstehen nach dem Deal schnell Risiken, weil die Website zwar öffentlich funktioniert, intern aber niemand mehr sicher sagen kann, wem was gehört und wer wofür zuständig ist.

Warum das Website-Erbe nach einer Übernahme Chefsache ist

Bei einer Firmenübernahme liegt der Fokus verständlicherweise zuerst auf Verträgen, Kunden, Mitarbeitern, Marke und Umsatz. Die Website der übernommenen Firma wirkt dagegen häufig wie ein technisches Nebenthema. Sie ist erreichbar, sie zeigt Inhalte, sie generiert vielleicht weiterhin Anfragen. Also bleibt sie erst einmal laufen.

Genau diese Ruhe ist trügerisch. Hinter einem Webauftritt stecken Domains, DNS-Zonen, Hosting-Pakete, CMS-Zugänge, Agenturverträge, Plugins, Tracking-Tools, Newsletter-Listen, Cookie-Banner, Formulare, E-Mail-Adressen und oft auch ältere Kampagnenseiten. Nach außen ist das eine Website. Operativ ist es eine kleine Infrastruktur.

Nach einem Kauf oder Zusammenschluss muss deshalb schnell geklärt werden, welche digitalen Vermögenswerte tatsächlich übernommen wurden. Dazu gehören auch unscheinbare Domains. Wer hier zu spät prüft, riskiert ablaufende Registrierungen, verlorene Admin-Rechte, unsichere Benutzerkonten oder alte Landingpages, die weiter Leads sammeln, aber intern niemandem mehr gehören.

Das Thema ist damit nicht nur IT. Es betrifft Recht, Marketing, Vertrieb, Datenschutz, Sicherheit und Markenführung. Die Website ist häufig der erste Ort, an dem Kunden die neue Unternehmensrealität wahrnehmen. Wenn diese Oberfläche brüchig ist, wirkt auch die Integration dahinter brüchig.

Die erste Aufgabe heißt Inventur, nicht Relaunch

Viele Unternehmen starten nach einer Übernahme instinktiv mit der Frage, wie die neue Website aussehen soll. Das ist verständlich, aber zu früh. Vor Design, Migration und Konsolidierung steht eine nüchterne Bestandsaufnahme. Sie muss zeigen, welche Auftritte existieren, wem sie gehören, welche Systeme sie nutzen und welche Abhängigkeiten im Hintergrund laufen.

Zur Hauptdomain kommen oft Nebenmarken, regionale Seiten, Karriere-Portale, alte Kampagnen, Subdomains, Testumgebungen oder Shop-Bereiche. Manche Domains sind sichtbar, andere dienen nur noch als Weiterleitung oder für E-Mail-Verkehr. Gerade diese stillen Domains werden gerne vergessen, obwohl sie für Kunden, Partner oder Suchmaschinen weiter relevant sein können.

Zur Inventur gehören mindestens Domains, Registrar-Zugänge, DNS-Einstellungen, Hosting-Pakete, CMS-Installationen, Administratoren, Datenbanken, SSL-Zertifikate, Wartungsverträge, verwendete Drittanbieter und technische Ansprechpartner. Auch die Frage, ob frühere Agenturen oder Freelancer noch Zugriff besitzen, sollte nicht nebenbei geklärt werden.

Wer die Domain-Landschaft neu sortiert, sollte außerdem prüfen, welche Namen strategisch wichtig bleiben. Schon die Auswahl einer passenden Webadresse entscheidet darüber, ob ein Auftritt langfristig verständlich und wiedererkennbar bleibt. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die Frage, wie Unternehmen die richtige Domain für sich finden, bevor alte Adressen vorschnell abgeschaltet oder umgeleitet werden.

Eine gute Inventur endet nicht mit einer Tabelle. Sie muss Verantwortlichkeiten sichtbar machen. Für jede Website sollte klar sein, wer fachlich entscheidet, wer technisch administriert, wer Rechnungen bezahlt, wer Sicherheitsupdates freigibt und wer im Notfall reagieren kann. Ohne diese Zuordnung bleibt selbst eine vollständige Liste nur ein weiteres Dokument im Datenraum.

Zugänge sichern, bevor alte Strukturen verschwinden

Nach einer Übernahme werden Teams zusammengelegt, Agenturverträge gekündigt, E-Mail-Konten deaktiviert und Zuständigkeiten neu verteilt. Genau in dieser Phase dürfen Website-Zugänge nicht lose mitlaufen. Ein funktionierender Login reicht nicht. Entscheidend ist, ob das neue Unternehmen die rechtliche und technische Kontrolle über alle kritischen Komponenten besitzt.

Besonders kritisch sind Registrar-Konten, Hosting-Backends, DNS-Verwaltung, CMS-Administratoren, Datenbankzugänge, Cloud-Speicher, Analyse-Tools und Zahlungsdaten. Läuft ein Vertrag noch auf eine Privatadresse, eine frühere Agentur oder eine nicht mehr aktive Gesellschaft, ist das kein Schönheitsfehler. Es ist ein operatives Risiko.

Für die Übergabe braucht es deshalb einen klaren Zugriffsschnitt: alte Konten prüfen, notwendige Benutzer übernehmen, überflüssige Accounts entfernen, Passwörter rotieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und die neuen Eigentumsverhältnisse bei Dienstleistern sauber hinterlegen. Je länger dieser Schritt offen bleibt, desto schwieriger wird er. Ansprechpartner wechseln, Postfächer werden geschlossen, Wissen verschwindet.

Checkliste zur Bestandsaufnahme einer übernommenen Website-Landschaft. Bildquelle: publuence.

Das gilt nicht nur für große Konzerne. Auch kleinere Unternehmen haben heute schnell mehrere digitale Schichten: Hauptwebsite, Karrierebereich, Shop, Newsletter, Analytics, CRM-Formulare und Social-Login. Wenn eine dieser Schichten unklar bleibt, kann sie später die gesamte Integration blockieren.

Welche Website bleibt, welche verschwindet?

Nach der technischen Sicherung folgt die strategische Entscheidung. Nicht jede übernommene Website sollte sofort verschwinden. Manchmal trägt ein alter Markenauftritt weiterhin Vertrauen, Suchmaschinen-Sichtbarkeit oder eine klare Zielgruppenfunktion. In anderen Fällen erzeugt er nur Doppelstrukturen, veraltete Informationen und unnötige Betriebskosten.

Eine schnelle Vereinheitlichung sieht auf dem Papier ordentlich aus, kann aber Kunden irritieren. Wer eine bekannte Marke kauft, kauft oft auch deren digitale Gewohnheiten mit. Kunden suchen nach dem alten Namen, klicken alte Newsletter-Links oder speichern Login-Seiten. Wird alles abrupt abgeschaltet, wirkt die Integration unsauber, selbst wenn sie intern gut gemeint ist.

Für jede Website gibt es im Kern vier Optionen: weiterbetreiben, modernisieren, zusammenführen oder kontrolliert archivieren. Die Entscheidung sollte nicht allein aus IT-Sicht fallen. Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Datenschutz müssen mit am Tisch sitzen, weil jede Option andere Folgen hat.

Bleibt die Marke eigenständig, kann ein separater Webauftritt sinnvoll sein. Wird sie vollständig in eine Dachmarke integriert, spricht mehr für Migration und Weiterleitungen. Gibt es rechtliche Archivpflichten, technische Altlasten oder Kundenbereiche, braucht die Abschaltung einen eigenen Plan. Und wenn der Auftritt zwar sichtbar, aber inhaltlich schwach ist, kann eine Modernisierung ausreichen.

Vier Optionen für übernommene Websites nach einer Firmenübernahme. Bildquelle: publuence.

Wichtig ist ein Zeitplan. Provisorien sind nach Übernahmen normal. Gefährlich werden sie, wenn sie dauerhaft bleiben. Eine Website, die nur „bis zur endgültigen Lösung“ weiterläuft, hat nach zwei Jahren oft noch dieselben Plugins, dieselben alten Inhalte und dieselben ungeklärten Zugänge.

Die technische Zielarchitektur muss zur Organisation passen

Wenn mehrere Websites weiterbetrieben werden, stellt sich die Frage nach der technischen Basis. Separate Installationen können sinnvoll sein, wenn Marken, Teams, Compliance-Anforderungen oder Systeme klar getrennt bleiben sollen. Sie bedeuten aber auch mehr Updates, mehr Monitoring, mehr Backups und mehr Abstimmung.

Eine gemeinsame Plattform kann den Betrieb vereinfachen. Einheitliche Themes, zentrale Sicherheitsrichtlinien, standardisierte Plugins und klare Rollenmodelle reduzieren Aufwand. Gerade bei mehreren ähnlichen Marken- oder Standortseiten ist das attraktiv. Gleichzeitig entsteht eine stärkere technische Kopplung. Ein Fehler in einem gemeinsam genutzten Plugin kann dann mehrere Auftritte betreffen.

Bei übernommenen WordPress-Auftritten beispielsweise kann ein WordPress-Multisite-Netzwerk infrage kommen. Damit lassen sich mehrere Websites innerhalb einer WordPress-Installation verwalten. Die einzelnen Sites führen eigene Inhalte, während Plugins und Themes zentral bereitgestellt werden können. Installationen, die bislang getrennt liefen, lassen sich grundsätzlich auch nachträglich in ein Netzwerk migrieren.

Multisite ist aber keine Abkürzung für jede Übernahme. Sie passt vor allem dann, wenn Websites organisatorisch zusammengehören, ähnliche technische Anforderungen haben und zentral betreut werden sollen. Benötigt ein Auftritt besondere Erweiterungen, andere Datenschutzprozesse oder bewusste Isolation, kann eine getrennte Installation die bessere Wahl sein.

Der Vergleich verschiedener CMS-Modelle hilft bei dieser Entscheidung. WordPress, Joomla, Drupal und TYPO3 unterscheiden sich nicht nur in Bedienung und Ökosystem, sondern auch darin, wie gut sie zu gewachsenen Unternehmensstrukturen passen. Für einen schnellen Überblick lohnt der Blick auf den detaillierten Vergleich von WordPress, Joomla, Drupal und TYPO3.

Migration ist mehr als Inhalte kopieren

Wenn eine übernommene Website in den Auftritt des Käufers übergehen soll, beginnt die eigentliche Detailarbeit. Texte lassen sich schnell übertragen. Schwieriger sind URL-Strukturen, Downloads, Formulare, Kontaktpunkte, Bilder, technische Metadaten und Seiten, die noch regelmäßig Besucher bringen.

Vor einer Migration sollte klar sein, welche Inhalte behalten, zusammengeführt, aktualisiert oder gelöscht werden. Alte Produktseiten können weiterhin über Suchmaschinen gefunden werden. Pressebereiche enthalten vielleicht wichtige Referenzen. Supportseiten beantworten Fragen, die auch nach der Übernahme relevant bleiben. Wer hier nur nach Bauchgefühl löscht, vernichtet möglicherweise Sichtbarkeit und Servicequalität.

Für jede relevante alte URL sollte ein neues Ziel feststehen. Dauerhafte serverseitige Weiterleitungen helfen Nutzern und Suchmaschinen, verschobene Inhalte zu finden. Google empfiehlt bei einem Website-Umzug eine möglichst genaue Zuordnung alter und neuer URLs. Eine pauschale Weiterleitung sämtlicher Unterseiten auf die neue Startseite ist deshalb keine saubere Lösung.

Diese Arbeit ist mühsam, aber sie schützt vor Rankingverlusten, defekten Kampagnenlinks und frustrierten Nutzern. Gerade durch KI-Suchergebnisse, Snippets und neue Suchoberflächen werden saubere Strukturen wichtiger. Website-Betreiber müssen heute stärker prüfen, welche Inhalte überhaupt noch auffindbar und verständlich eingeordnet werden. Das zeigt auch die Debatte um Google AI Overviews und die Folgen für Website-Betreiber.

Auch Bilder, PDFs und Downloads gehören in die Migrationsplanung. Sie sind oft in alten Angeboten, Whitepapern oder Kunden-E-Mails verlinkt. Wenn diese Dateien ohne Weiterleitung verschwinden, bricht nicht nur SEO-Traffic weg. Auch bestehende Kundenprozesse können ins Leere laufen.

Nach einer Übernahme werden Website-Projekte gerne in einzelne Arbeitsstränge zerlegt: SEO macht die Weiterleitungen, IT macht das Hosting, Datenschutz prüft die Tools, Marketing kümmert sich um Inhalte. Das ist organisatorisch bequem, aber riskant. In der Praxis hängen diese Themen zusammen.

Ein Formular ist nicht nur ein Conversion-Element, sondern verarbeitet personenbezogene Daten. Ein Tracking-Script ist nicht nur Marketing, sondern beeinflusst Cookie-Banner und Ladezeit. Ein altes Plugin ist nicht nur Technik, sondern ein Sicherheitsrisiko. Eine Domain ist nicht nur SEO, sondern auch Marken- und E-Mail-Infrastruktur.

Deshalb sollte jede übernommene Website auf drei Ebenen geprüft werden: Sichtbarkeit, Rechtmäßigkeit und technische Sicherheit. Gibt es indexierte Seiten mit veralteten Angaben? Stimmen Impressum, Datenschutz, Cookie-Einwilligung und Tracking-Konfiguration? Sind CMS, Plugins, Themes und Serverkomponenten aktuell? Gibt es Benutzerkonten, die niemand mehr benötigt?

Besonders Hosting-Backends verdienen Aufmerksamkeit. Angriffe zielen nicht nur auf sichtbare Websites, sondern auch auf Verwaltungsoberflächen, Control Panels und schlecht gepflegte Serverdienste. Der Fall rund um eine cPanel-Lücke und Sorry-Ransomware zeigt, warum Hosting-Zugänge und Admin-Systeme nach einer Übernahme nicht als Nebensache behandelt werden sollten.

Ein realistischer Sicherheitscheck muss pragmatisch bleiben. Nicht jede alte Website braucht sofort ein komplettes Redesign. Aber jede Website braucht aktuelle Software, geklärte Verantwortlichkeiten, dokumentierte Backups, ein Monitoring und einen Ansprechpartner für Vorfälle. Ohne diese Basis wird aus digitalem Erbe technische Schuld.

Aus Übergangsbetrieb muss Regelbetrieb werden

Der wichtigste Schritt nach Inventur, Sicherung und Migration ist oft der unspektakulärste: Die neue Website-Landschaft braucht ein Betriebsmodell. Sonst rutscht sie nach der ersten Projektphase zurück in denselben Zustand, aus dem sie gerade befreit wurde.

Für jede verbleibende Website sollte feststehen, wer Inhalte freigibt, wer technische Updates verantwortet, wer Dienstleister steuert, wer Budgets freigibt und wann der Zweck des Auftritts erneut bewertet wird. Auch ein Eskalationsweg für Störungen gehört dazu. Wenn niemand weiß, wer am Freitagabend ein DNS-Problem löst, ist die Governance nicht fertig.

Hilfreich ist ein kleines Website-Register. Es muss nicht kompliziert sein. Wichtig sind Domain, Zweck, Zielgruppe, technisches System, Eigentümer, Fachverantwortliche, Dienstleister, Kosten, Vertragslaufzeiten, Datenschutzstatus, Sicherheitsstatus und nächster Prüftermin. Damit werden Websites als digitale Assets geführt, nicht als vergessene Nebenprodukte der Übernahme.

Dieses Register sollte regelmäßig aktualisiert werden. Nach einem Firmenkauf entstehen schnell neue Microsites, Kampagnen und Standortseiten. Ohne klare Regeln wächst die Landschaft wieder unkontrolliert. Dann beginnt die nächste Übernahme nicht bei null, sondern bei einem deutlich größeren Problem.

Struktur schlägt Gleichmacherei

Ein Website-Erbe nach einer Übernahme sauber zu ordnen bedeutet nicht, alle Auftritte möglichst schnell gleich aussehen zu lassen. Entscheidend ist, die digitale Landschaft steuerbar zu machen. Manche Marken brauchen weiterhin eigene Websites. Andere können sinnvoll zusammengeführt werden. Wieder andere sollten sauber archiviert und dauerhaft weitergeleitet werden.

Wer zuerst Eigentum, Zugänge und Abhängigkeiten klärt, danach den strategischen Zweck jeder Website bewertet und erst anschließend Technik, Inhalte und Weiterleitungen umbaut, schützt Sichtbarkeit, Vertrauen und Betriebssicherheit. Aus einer unübersichtlichen Sammlung alter Auftritte wird dann eine Weblandschaft, die zur neuen Organisation passt.

Die eigentliche Herausforderung ist also nicht die Migration. Es ist die Entscheidung, welche digitalen Werte erhalten bleiben sollen und welche Altlasten kontrolliert verschwinden dürfen. Genau diese Entscheidung macht aus einem Website-Erbe ein brauchbares Fundament für die nächste Phase des Unternehmens.