Destatis zeigt: KI wächst in Unternehmen deutlich, aber nicht gleichmäßig. Die Daten zeigen Größe, Tempo und echte Bremsklötze.

KI-Nutzung in Unternehmen klingt nach einem dieser Themen, bei denen jeder eine Zahl parat hat. 40 Prozent hier, 60 Prozent dort, irgendwo noch eine Studie mit „fast alle planen etwas“. Für einen belastbaren Blick reicht das nicht. Wenn digital-magazin.de Daten visualisiert, müssen die Zahlen vergleichbar, belegbar und sauber platziert sein.

Darum stützt sich dieser Artikel bewusst auf eine enge Datenbasis: die IKT-Erhebung des Statistischen Bundesamts. Keine Herstellerpreise. Keine Schätzungen aus Sekundärblogs. Keine hübschen Balken, nur weil Balken hübsch sind. Die Frage lautet: Was zeigen die amtlichen Zahlen wirklich über KI-Nutzung in deutschen Unternehmen?

KI-Nutzung in Unternehmen: 26 Prozent sind viel – und wenig zugleich

Nach Destatis nutzten 2025 etwas mehr als ein Viertel der Unternehmen in Deutschland Technologien der künstlichen Intelligenz. Konkret: 26 Prozent der Unternehmen ab zehn Beschäftigten setzen KI ein. Das ist kein Nischenthema mehr. Aber es ist auch noch kein flächendeckender Standard.

Der eigentliche Befund liegt in der Größenverteilung. Kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten kommen auf 23 Prozent. Mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten liegen bei 36 Prozent. Große Unternehmen ab 250 Beschäftigten erreichen 57 Prozent. Anders gesagt: Je größer die Organisation, desto wahrscheinlicher ist KI bereits Teil der Arbeit.

Analyse KI-Nutzung 2025: Große Unternehmen ziehen davon Insgesamt nutzt gut jedes vierte Unternehmen KI. Bei großen Unternehmen ist es bereits mehr als jedes zweite. 26 % aller Unternehmen nutzen KI

57 % großer Unternehmen nutzen KI

20 % haben KI geprüft, nutzen sie aber nicht KI-Nutzung nach Unternehmensgröße 2025 (%) 10–49 Beschäftigte 23 %

50–249 Beschäftigte 36 %

250+ Beschäftigte 57 % Einordnung. Der Größenabstand ist der wichtigste Befund: KI-Adoption hängt nicht nur vom Toolzugang ab, sondern von Budget, Datenlage, Zuständigkeiten und Umsetzungskapazität.

Man kann diese Zahlen optimistisch lesen: KI ist angekommen. Man kann sie aber auch nüchtern lesen: Fast drei Viertel der Unternehmen nutzen 2025 noch keine KI. Die Wahrheit liegt dazwischen. Die Technik ist sichtbar im Markt, aber die Umsetzung bleibt ungleich verteilt.

Der Trend zeigt den Knick nach 2023

Interessant wird es im Zeitvergleich. In der Destatis-Pressemitteilung vom 25. November 2024 steht: 2021 nutzte etwa jedes neunte Unternehmen KI, also 11 Prozent. 2023 waren es 12 Prozent. 2024 stieg der Wert auf 20 Prozent. Für 2025 weist die aktualisierte Tabelle 26 Prozent aus.

Das ist kein Raketenstart, sondern eher ein verspäteter Schub. Erst nach 2023 wird aus dem Experiment ein breiterer betrieblicher Einsatz. Das passt zur Praxis: Generative KI hat viele Teams erstmals mit Werkzeugen konfrontiert, die ohne großes Datenprojekt sofort sichtbar nützlich waren. Text, Recherche, Code, Bilder, Supportentwürfe – plötzlich war KI nicht mehr nur ein Thema für Spezialabteilungen.

Trend KI-Nutzung in Unternehmen: Der Schub beginnt nach 2023 Von 2021 bis 2023 bewegt sich wenig. Danach steigt die amtlich erfasste Nutzung deutlich. Anteil der Unternehmen mit KI-Nutzung (%) 2021 11 %

2023 12 %

2024 20 %

2025 26 % Methodik. Die Werte 2021, 2023 und 2024 stammen aus der Destatis-Pressemitteilung; der Wert für 2025 aus der aktualisierten Destatis-Tabelle. Ab 2025 gilt laut Tabelle der EU-Unternehmensbegriff.

Was Unternehmen mit KI machen

Die Destatis-Tabelle zeigt außerdem, welche KI-Technologien unter den nutzenden Unternehmen vorkommen. Besonders stark sind Text Mining und die Erzeugung von Bildern, Videos, Ton oder Audio mit jeweils 52 Prozent. Spracherkennung kommt auf 42 Prozent. Die Erzeugung natürlicher Sprache inklusive Programmiercode liegt bei 35 Prozent.

Das ist aufschlussreich, weil es das Bild vom großen autonomen KI-System erdet. In vielen Unternehmen beginnt KI nicht mit dem selbststeuernden Roboter, sondern mit Informationsarbeit. Texte auswerten. Sprache erkennen. Medien erzeugen. Code schreiben. Arbeitsabläufe anstoßen.

Praktische KI-Governance und Prozesskontrolle in Unternehmen (Symbolbild)

Autonome Bewegung von Maschinen erreicht in der Tabelle nur 6 Prozent. Das bedeutet nicht, dass Robotik unwichtig wäre. Es zeigt nur: Die breite KI-Adoption findet zuerst dort statt, wo bestehende Büro-, Kommunikations- und Analyseprozesse digital genug sind, um KI-Werkzeuge anzudocken.

Warum viele Unternehmen trotz Interesse nicht starten

Destatis erfasst auch Unternehmen, die KI in Betracht gezogen haben, sie aber bisher nicht nutzen. Diese Gruppe entspricht 2025 insgesamt 20 Prozent aller Unternehmen. Die Gründe lesen sich wie eine Checkliste für jedes gescheiterte Transformationsprojekt.

72 Prozent nennen fehlendes Wissen. 62 Prozent sehen Unklarheit über rechtliche Folgen. 60 Prozent nennen Datenschutz und Privatsphäre. Danach folgen Inkompatibilität mit vorhandenen Geräten, Software und Systemen mit 45 Prozent sowie Schwierigkeiten mit Verfügbarkeit oder Qualität der Daten mit 44 Prozent. Zu hohe Kosten liegen bei 32 Prozent.

Das ist der Punkt, an dem manche KI-Debatten zu oberflächlich werden. Es reicht nicht, Beschäftigten ein Chatfenster hinzustellen. Unternehmen brauchen Regeln, Datenzugänge, Schulungen, Verantwortlichkeiten und eine Vorstellung davon, was sie mit KI nicht tun wollen. Ohne diese Schicht bleibt der produktive Einsatz Glückssache.

Warum ich Preise und Tool-Matrix hier nicht visualisiere

Für diesen Test lagen zwar offizielle Herstellerseiten zu Microsoft, OpenAI, Google und Anthropic nahe. Einige davon waren aus der Rechercheumgebung aber nicht sauber abrufbar oder änderten Preislogik je nach Region, Laufzeit und Plan. Genau deshalb fehlen hier bewusst Pricing-Chart und Feature-Matrix.

Das ist keine Lücke, sondern die richtige redaktionelle Entscheidung. Ein Preisvergleich wäre nur dann fair, wenn alle Tarife am selben Tag direkt aus den offiziellen Seiten geprüft werden, inklusive Währung, Steuerlogik, Laufzeit und Enterprise-Ausnahmen. Alles andere wäre eine hübsche Grafik mit wackligem Fundament. Und wacklige Fundamente gehören nicht in eine Datenvisualisierung.

Was Unternehmen aus den Zahlen lernen können

Die amtlichen Daten erzählen keine Science-Fiction-Geschichte. Sie zeigen eine nüchterne Kurve: KI wächst, aber nicht gleichmäßig. Große Unternehmen haben bessere Voraussetzungen, weil sie Budget, Datenzugriff, Compliance-Strukturen und spezialisierte Teams bündeln können. Kleine Unternehmen müssen stärker priorisieren.

Für die nächsten Monate ist deshalb nicht die Frage entscheidend, welches Modell gerade die schönste Demo zeigt. Spannender ist: Welche Organisation baut genug Wissen auf, um KI kontrolliert einzusetzen? Welche Daten dürfen genutzt werden? Wer prüft Ergebnisse? Wo lohnt Automatisierung wirklich? Und wo ist ein normaler Prozess ohne KI weiterhin besser?

Hand aufs Herz: Genau diese Fragen sind weniger glamourös als ein neuer Chatbot. Aber sie entscheiden darüber, ob aus KI ein Werkzeug wird – oder nur ein weiterer Tab im Browser, den niemand richtig verantwortet.