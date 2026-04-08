Finanzinfluencer auf Social Media: 56% liefern schlechte Renditen

Finanzinfluencer auf Social Media versprechen schnelle Renditen und finanzielle Unabhängigkeit. Eine Studie des Swiss Finance Institute zeigt: 56 Prozent liefern deutlich schlechtere Ergebnisse als der Gesamtmarkt. Warum das so ist — und wie Sie sich schützen können.

Finanzinfluencer sind das Phänomen der letzten Jahre. Auf TikTok, Instagram und YouTube erzählen sie Millionen Menschen, wie sie angeblich mit Aktien, Krypto und Trading reich werden. „Folge mir, und ich mach dich reich!“ — dieser Satz taucht täglich millionenfach auf. Hinter den Kulissen steckt meist ein Mensch mit drei Jahren Börsenerfahrung, einem Ringlicht und einem Affiliate-Link.

Hand aufs Herz: Wem ist das nicht begegnet? Irgendein Video im Feed, das genau die Frage beantwortet, die man sich sowieso schon gestellt hat. Und plötzlich fühlt man sich schlauer als vorher — obwohl man eigentlich nichts Genaues weiß.

Das Phänomen: Warum Finanzinfluencer so erfolgreich sind

Finanzinfluencer haben eine Lücke geschlossen, die klassische Banken und Finanzberatung jahrelang ignoriert haben. Ihr Ton ist nahbar, ihre Themen praxisnah. Wie lege ich meinen ersten 500 Euro an? Was sind die besten Kryptowährungen? Warum reicht das Sparbuch nicht mehr? Genau diese Zugänglichkeit macht sie so erfolgreich — und gleichzeitig so gefährlich.

Denn hier liegt ein grundsätzliches Problem: Jeder kann Anlagetipps posten. Kein Ausbildungsnachweis nötig, keine Lizenz, keine Haftung. Die Niedrigschwelligkeit der Plattformen, die eigentlich eine Stärke ist, wird zum Risikofaktor. Die Social-Media-Trends 2026 zeigen: Plattformen wie Threads und Reddit gewinnen an Bedeutung — und mit ihnen neue Kanäle für Finanzberatung ohne Qualitätskontrolle.

Die Algorithmen tun ihr Übriges. Sie belohnen emotionale, polarisierende Inhalte — genau die Art von Content, die Finanzinfluencer mit fragwürdigen Versprechen besonders gut beherrschen. Besonders betroffen sind junge Menschen, deren Social-Media-Nutzung sich 2025 dramatisch verändert hat — und die am anfälligsten für einfache „Du-wirst-reich“-Narrative sind.

Laut einer Analyse der Tagesschau greifen immer mehr junge Anlegerinnen und Anleger auf Social Media als primäre Informationsquelle für Finanzfragen zurück — oft ohne die Inhalte gegenprüfen.

56 Prozent Anti-Skill: Was die Studie zeigt

Eine systematische Untersuchung des Swiss Finance Institute hat die Anlagetipps von Finanzinfluencern im englischsprachigen Raum unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Von den untersuchten Accounts fielen 56 Prozent in die Kategorie „anti-skilled“. Wer deren Anlageempfehlungen gefolgt wäre, hätte im Schnitt ein monatliches Alpha von minus 2,3 Prozent erzielt. Im Klartext: Man hätte besser blind gewürfelt. Weitere 28 Prozent lieferten Tipps ohne jede messbare Auswirkung auf die Rendite. Nur 16 Prozent — weniger als einer von sechs — erzielten tatsächlich bessere Ergebnisse als der Markt.

Besonders pikant: Ungelernte Finanzinfluencer haben mehr Follower, mehr Reichweite und mehr Einfluss als ausgebildete Fachleute. Die Reichweite korreliert negativ mit der Qualität. Die mit dem größten Publikum richten im Durchschnitt den größten finanziellen Schaden an.

Das klingt absurd, hat aber eine Logik. Qualifizierte Fachleute kommunizieren differenziert, vorsichtig, oft langweilig. Finanzinfluencer hingegen versprechen klare Regeln, schnelle Erfolge und das Gefühl, jetzt endlich dazuzugehören. Der Unterschied zwischen Investieren und Spekulieren geht dabei oft unter — und genau das ist Teil des Problems.

Die Verbraucherzentrale Bremen warnt davor, Finanzentscheidungen allein auf Basis von Social-Media-Empfehlungen zu treffen — und bietet am 22. April 2026 eine kostenlose digitale Informationsveranstaltung an.

Das Geschäftsmodell: Wer verdient wirklich?

Fast ausnahmslos eint die Finanzinfluencer eines: Es geht ums Geldverdienen. Und zwar ihres, nicht ihres Publikums. Kostenlose Seminare dienen als Einstieg in teure Kurse. Coachings für 2.000 Euro und mehr werden als „Investition in sich selbst“ verkauft. Trading-Strategien, die in der Praxis selten funktionieren, werden mit aggressiven Deadline-Marketing-Kampagnen angepriesen.

Wenn jemand auf YouTube verspricht, dass Sie mit einer einfachen Strategie 10.000 Euro im Monat verdienen können — warum sollte er diese Strategie dann für 297 Euro verkaufen? Die Antwort ist simpel: Weil der Verkauf des Kurses lukrativer ist als die Strategie selbst.

Auch der provisionsabhängige Vertrieb tarnt sich gerne als kostenlose Beratung. Teure, oft unnötige Versicherungen werden empfohlen, ohne dass die bezahlte Partnerschaft offengelegt wird. Das ist nicht nur unseriös — es verstößt gegen das Wettbewerbsrecht.

Im Krypto-Bereich sieht es noch düsterer aus. Ponzi-Schemes verbreiten sich über Telegram-Gruppen, locken mit Renditen jenseits der 200 Prozent und verschwinden dann spurlos. Die Muster sind immer gleich: Ein charismatisches Gesicht, eine einfache Story und das Versprechen, dass genau jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt ist.

Warnsignale erkennen: So schützen Sie sich

Nicht alle Finanzinfluencer sind unseriös. Es gibt durchaus qualifizierte Stimmen auf Social Media, die echte Bildungsarbeit leisten. Woran erkennt man den Unterschied?

Warnsignale:

Übertriebene Renditeversprechen bei angeblich geringem Risiko

Emotionalisierte Inhalte mit Dringlichkeitsrhetorik („Jetzt investieren, bevor es zu spät ist!“)

Fehlendes Impressum oder unklare Identität hinter dem Account

Ungekennzeichnete Werbung für Finanzprodukte

Kostenlose Seminare, die auf teure Kurse hinführen

Positive Zeichen:

Transparentes Impressum mit klarer Identität

Offenlegung von Affiliate-Links und bezahlten Partnerschaften

Ausgewogene, differenzierte Inhalte

Nachweisbare fachliche Qualifikation

Keine Garantieversprechen, sondern realistische Einschätzungen

Die Daumenregel: Wenn jemand hohe Renditen bei geringem Risiko verspricht, sollten Sie skeptisch werden. Das betrügerische Geschäftsmodell auf Online-Marktplätzen folgt denselben Mustern — nur auf andere Branchen übertragen.

Regulierung: Ein blinder Fleck

Die Regulierung von Finanzberatung auf Social Media hinkt der Realität weit hinterher. Die Kennzeichnungspflichten aus dem Medienstaatsvertrag gelten zwar auch für Influencer — doch die Durchsetzung ist auf Länderebene organisiert und häufig unterfinanziert.

Am 22. April 2026 führen die Bremische Landesmedienanstalt und die Verbraucherzentrale Bremen eine kostenlose digitale Veranstaltung durch: „Finanz-Influencer im Fokus — Was Sie wissen sollten und wie Sie sich schützen können“. Die Anmeldung ist kostenlos, die Teilnahme anonym möglich.

Die europäische Regulierung hat mit dem Digital Services Act zwar Rahmenbedingungen für Plattformen geschaffen — doch die spezifische Kontrolle von Finanzberatung in sozialen Medien bleibt ein blinder Fleck. EU-weite Lösungen fehlen, weil die Plattformen in den USA sitzen, die Finanzinfluencer aus aller Welt kommen und die betroffenen Nutzer überall sind.

Fazit: Social Media ist kein Ersatz für Fachwissen

Social Media hat Finanzthemen zugänglicher gemacht. Das ist gut. Aber die niedrige Schwelle für Inhalte bedeutet auch: Falsche Informationen verbreiten sich mindestens so schnell wie gute.

Wer auf Basis von Social-Media-Inhalten Finanzentscheidungen trifft, sollte mindestens eine zweite, unabhängige Quelle heranziehen. Und skeptisch bleiben, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein — denn in der Finanzwelt gilt das fast immer. Die 56 Prozent Anti-Skill in der Swiss-Finance-Institute-Studie sprechen eine deutliche Sprache: Nicht jeder, der Reichweite hat, hat auch Ahnung.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/finfluencer-social-media-finanzbilung-100.html