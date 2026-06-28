AWS Bedrock Agents sind mächtig. Aber ungekonfiguriert sind sie auch erschreckend langsam und teuer. Wer autonome Systeme in Produktion bringt, muss verstehen, welche Hebel wirklich Latenz und Kosten senken – und welche Mythen dabei im Weg stehen.

Klartext: Was Bedrock Agents so langsam macht

Seien wir ehrlich: Wer einen AWS Bedrock Agent das erste Mal in Produktion schickt und sich dann über Antwortzeiten von fünf, acht oder zehn Sekunden wundert, hat ein Architekturproblem – kein Modellproblem. Die harte Wahrheit lautet: Ein Bedrock Agent ist keine optimierte Inferenz-Pipeline. Er ist ein Orchestrierungsrahmen mit mehreren sequenziellen LLM-Aufrufen, Retrieval-Schritten, optionalen Action-Group-Invocations und Pre- sowie Post-Processing-Phasen. Jeder dieser Schritte addiert Latenz.

AWS dokumentiert das selbst klar: Im Standard-Orchestration-Flow durchläuft eine Anfrage mehrere LLM-Calls. Das ist gewollt, denn die Reasoning-Kette braucht Iterationen. Für einfache, latenz-sensitive Workloads ist das allerdings reine Kostenverschwendung. Wer hier nicht aktiv optimiert, verbrennt Token-Budget und Geduld der Nutzer gleichzeitig.

Autonome Systeme in Multi-Agent-Workflows leiden besonders. Wenn Agent A einen Subtask an Agent B weitergibt, der seinerseits eine Knowledge Base befrägt und eine Lambda-Funktion aufruft, summieren sich diese Latenzen. Was in einem Demo-Notebook harmlos aussieht, wird im Production-Setup zur ernsthaften Performanceblockade.

Der latency-optimierte Flow: Vier Bedingungen, eine Entscheidung

AWS hat auf der re:Invent 2024 die latency-optimized inference für Bedrock vorgestellt. Seit Ende 2024 ist diese Option nicht nur für direkte Modellaufrufe via InvokeModel verfügbar, sondern auch für Agents, Flows und Knowledge Bases. Der Status war initial Public Preview – für produktive Deployments sollte der aktuelle GA-Status in der offiziellen AWS-Dokumentation zur Agent-Performance-Optimierung geprüft werden.

Die kritische Einschränkung dabei: Der latency-optimierte Agent-Flow greift nur unter vier sehr konkreten Bedingungen. Erstens darf der Agent genau eine Knowledge Base haben – nicht null, nicht zwei, genau eine. Zweitens müssen alle Action Groups deaktiviert oder gar nicht vorhanden sein. Drittens darf der Agent keine Rückfragen an den Nutzer stellen, wenn Informationen fehlen. Viertens muss das Standard-Orchestration-Prompt-Template genutzt werden – wer ein eigenes Override eingesetzt hat, fällt automatisch auf den normalen, teureren Flow zurück.

Das klingt einschränkend. Ist es auch. Aber das ist der Punkt: AWS zwingt Architekten damit, eine klare Entscheidung zu treffen. Entweder maximale Flexibilität mit voller Orchestierungskomplexität – oder schlanke, schnelle Systeme mit definierten Grenzen. Beides hat seinen Platz. Den Fehler macht, wer glaubt, beides gleichzeitig ohne Kosten zu bekommen.

Für den latency-optimierten Pfad gilt: Wenn die vier Bedingungen erfüllt sind, reduziert AWS die Anzahl der für eine Anfrage notwendigen LLM-Aufrufe aktiv. Weniger Aufrufe bedeuten direkt weniger Latenz und weniger Token-Kosten pro Query.

Modellwahl ist Agent Optimization, nicht Nebensache

Hier liegt einer der hartnäckigsten Mythen der AWS-Bedrock-Welt begraben. Viele Teams wählen standardmäßig das leistungsfähigste verfügbare Modell – Claude 3.5 Sonnet oder ähnliche – für alle Agent-Tasks. Das ist für komplexe Reasoning-Aufgaben sinnvoll. Für Orchestrierung und einfache Klassifikationsschritte ist es schlicht überdimensioniert.

AWS selbst hält fest, dass kleinere Foundation Models für latenz-sensitive Workloads zwei- bis fünfmal schneller sein können. Claude 3.5 Haiku und Llama 3.1 70B sind hier die aktuell empfohlenen Modelle für Agenten-Orchestrierung, bei denen Geschwindigkeit über Tiefe geht. Das ist konkreter Agent Optimization in der Praxis: nicht das leistungsfähigste Modell für jeden Schritt, sondern das passende.

Meine persönliche Einschätzung dazu: Model-Tiering ist die wichtigste und am meisten unterschätzte Optimierungsebene. Ein standardmäßig kleines, schnelles Modell für 80 Prozent der Anfragen – und ein Fallback auf ein großes Modell für die komplexen 20 Prozent – spart in High-Volume-Szenarien erhebliche Kosten, ohne die Nutzererfahrung zu verschlechtern. Wer das noch nicht getestet hat, sollte damit sofort anfangen.

Ergänzend lohnt sich ein Blick auf den breiteren Trend zu kleineren, spezialisierten Modellen: Die Entwicklung rund um Edge-KI und Small Language Models zeigt, dass kompakte Modelle für eng definierte Aufgaben in vielen Szenarien nicht nur schneller, sondern auch vorhersehbarer agieren als ihre großen Pendants – ein Argument, das für Agenten-Orchestrierung auf AWS Bedrock unmittelbar relevant ist.

Prompt-Design für Agents: Schluss mit dem Verbose-Ansatz

Ältere LLM-Guides empfehlen ausführliche Prompts mit vielen Beispielen und detaillierter Kontextverankerung. Für Bedrock Agents ist das kontraproduktiv. AWS betont explizit: Lange, verbose Orchestrations-Prompts erhöhen die Latenz und verursachen mehr Token-Kosten. Unnötige Beispiele raus. Multi-Step-Reasoning im Prompt vermeiden. Eine klare Anweisung wie „answer in a single response“ kann bereits messbar Latenz sparen.

Konkret: Wer seinen Orchestrations-Prompt auf unter 500 Token hält, schlanke Anweisungen ohne lange Few-Shot-Beispielketten schreibt und Pre- sowie Post-Processing-Phasen deaktiviert, wo er sie nicht braucht, gibt dem Agent Optimization-Stack bereits einen erheblichen Spielraum zurück. Das klingt banal. Die Realität zeigt, dass produktive Agent-Deployments oft mit Prompts aus der Prototyp-Phase laufen – vollgestopft mit Kontexttext, den kein Produktions-Agent benötigt.

Schluss damit. Prompt-Audits gehören in jeden Agent-Deployment-Prozess, genauso wie Code-Reviews.

Amazon OpenSearch Serverless: von AWS empfohlener Vektor-Store für Low-Latency-Retrieval. (Symbolbild)

Knowledge Bases, Chunking und der unterschätzte Retrieval-Bottleneck

Knowledge Bases sind für viele autonome Systeme der unsichtbare Latenz-Killer. Jede zusätzliche KB, die ein Agent befragen muss, erhöht die Retrieval-Latenz. Noch wichtiger: Wer mehr als eine Knowledge Base anhängt, verliert automatisch die Möglichkeit, den latency-optimierten Flow zu nutzen. Das ist kein Bug, das ist eine Architekturentscheidung von AWS mit direkten Performance-Konsequenzen.

Für die Retrieval-Latenz selbst empfiehlt AWS Fixed-Size-Chunking mit kleineren Chunk-Größen für schnelle Antworten. Wichtig dabei: Die Chunking-Strategie lässt sich an einer bestehenden Data Source nicht nachträglich ändern. Wer seine Knowledge Base umchunken will, muss eine neue Data Source anlegen und resynchronisieren – ein operativer Aufwand, der frühzeitig eingeplant werden sollte.

Als Vektor-Store empfiehlt AWS ausdrücklich Amazon OpenSearch Serverless als „recommended option for low latency managed vector search“. Das ist keine Marketing-Aussage, sondern eine Architektur-Empfehlung mit konkretem Performance-Hintergrund. Wer bisher einen anderen Vektor-Store verwendet und Retrieval-Latenzprobleme hat, sollte diesen Wechsel evaluieren.

Autonome Workflows, die regelmäßig dieselben Abfragen stellen, profitieren zusätzlich von Query-Caching. Amazon ElastiCache als Caching-Layer vor der Knowledge-Base-Anfrage kann wiederholte Modellaufrufe für identische oder sehr ähnliche Queries komplett eliminieren. Das ist Agent Optimization auf Systemebene – nicht auf Modell- oder Prompt-Ebene.

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Streaming, Netzwerk und der oft vergessene Infrastruktur-Stack

Response-Streaming via InvokeAgent API ist einer der einfachsten Hebel, der häufig ignoriert wird. Streaming bedeutet nicht, dass die Inferenz schneller wird – aber erste Tokens erreichen den Client früher, was die wahrgenommene Latenz massiv reduziert. Für interaktive autonome Systeme, die mit menschlichen Nutzern kommunizieren, ist das der Unterschied zwischen einem System, das sich schnell anfühlt, und einem, das sich langsam anfühlt – auch wenn die Gesamtverarbeitungszeit identisch ist.

Netzwerklatenz ist ein weiterer blinder Fleck. Wer seinen Bedrock Agent in us-east-1 deployed und die Applikation in Frankfurt betreibt, schreibt die transatlantische Netzwerklatenz fälschlicherweise dem Modell zu. AWS empfiehlt dezidiert, Applikation und Bedrock-Endpoint in derselben Region zu betreiben. VPC Endpoints und AWS PrivateLink für Bedrock vermeiden zusätzliche Netzwerk-Hops durch das öffentliche Internet und senken damit Latenz und Angriffsfläche gleichzeitig.

Für global verteilte Nutzerbases gibt es Cross-Region Inference Profiles. Statt einer festen Modell-ID können Agents ein Cross-Region Inference Profile ARN nutzen, das AWS ermöglicht, Last auf mehrere Regionen zu verteilen und regionale Latenz-Spitzen abzufedern. Das ist kein Feature für jeden Use Case, aber für internationale autonome Systeme mit strikten SLA-Anforderungen ein wichtiger Baustein.

Lambda-basierte Action Groups haben ihren eigenen Latenz-Stack: Cold Starts, Deployment Package Size, Memory-Konfiguration. Provisioned Concurrency, kleinere Packages und ausreichend Lambda-Memory sind Standard-Optimierungen, die aber im Agent-Kontext oft vergessen werden, weil der Fokus auf dem LLM liegt. Die harte Wahrheit: Ein gut konfiguriertes Modell, das auf eine langsame Lambda-Function wartet, ist trotzdem ein langsamer Agent.

Architekturmuster für produktive Multi-Agent-Setups

Ein Thema, das in vielen Optimierungsdiskussionen zu kurz kommt, ist die Frage der Granularität: Wann ist ein einzelner, gut konfigurierter Agent sinnvoller als ein verteiltes Multi-Agent-System? Die Antwort hängt weniger von den technischen Möglichkeiten ab als von den tatsächlichen Anforderungen des Anwendungsfalls.

Ein praxisnahes Szenario: Ein internes Wissensmanagementsystem, das Mitarbeiterfragen zu HR-Richtlinien beantwortet, benötigt in der Regel keine komplexe Agent-Choreographie. Ein einzelner Bedrock Agent mit einer gut gepflegten Knowledge Base, Claude 3.5 Haiku als Modell und aktiviertem latency-optimierten Flow deckt diesen Use Case schneller und günstiger ab als ein Multi-Agent-Stack mit separaten Routing-, Retrieval- und Response-Agents. Der Overhead der Agent-zu-Agent-Kommunikation ist in diesem Fall reiner Mehraufwand ohne Qualitätsgewinn.

Anders sieht es aus, wenn Aufgaben echte Parallelisierung erfordern oder stark unterschiedliche Kompetenzprofile abgedeckt werden müssen – etwa ein Recherche-Agent, der gleichzeitig strukturierte Datenbanken und unstrukturierte Dokumentenkorpora befragen soll, kombiniert mit einem Syntheseagenten, der die Ergebnisse zusammenführt. Hier ist die Komplexität durch den Anwendungsfall gerechtfertigt. In solchen Szenarien, in denen autonome Workflows im Unternehmenskontext zunehmend kritische Prozesse übernehmen, wird die sorgfältige Latenz- und Kostenplanung von Anfang an zur strategischen Pflicht.

Die Faustregel für die Architekturentscheidung lautet: So einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Wer beginnt, einen Use Case mit dem einfachsten möglichen Setup zu testen, und Komplexität nur dann hinzufügt, wenn konkrete Anforderungen es verlangen, trifft bessere Architekturentscheidungen als Teams, die von Beginn an auf maximale Flexibilität setzen und die Performancekosten erst in der Produktion entdecken.

Kostenoptimierung: Was latency-optimized inference wirklich kostet

Hier muss präzise getrennt werden. Latency-optimized inference ist pro Aufruf teurer – Community-Berichte aus der Post-re:Invent-2024-Phase beziffern den Aufschlag auf etwa 25 Prozent gegenüber Standard-Inferenz. Das ist eine Approximation, kein offizieller AWS-Wert; die genauen Preise sind modell- und regionsspezifisch und sollten gegen die aktuelle AWS Bedrock Pricing-Seite geprüft werden.

Was bedeutet dieser Aufschlag in der Praxis? Für interaktive Systeme mit kurzen Sitzungen kann latency-optimized inference trotz höherem Preis pro Aufruf insgesamt günstiger sein: Wenn Nutzer schneller zu einem Ergebnis kommen, entstehen weniger Folge-Interaktionen und damit insgesamt weniger Token-Kosten. Für Batch-Workloads ohne Latenz-SLA ist der Aufschlag dagegen schwer zu rechtfertigen.

Token-Ökonomie ist der zweite Kostenhebel. AWS empfiehlt, Input- und Output-Token-Counts per CloudWatch ( input token count , output token count ) pro Modell zu überwachen. max_tokens auf realistische Werte zu begrenzen – nicht pauschal auf den maximalen Wert zu setzen – senkt Rechenzeit und Kosten direkt. Wer seinen Agent noch nie auf Token-Verbrauch per Request analysiert hat, wird bei dieser Analyse regelmäßig überrascht sein.

Für die Entscheidung, ob latency-optimized inference sich lohnt, gibt es keine universelle Antwort. A/B-Tests mit echten Lastprofilen sind Pflicht. Wer allein auf Basis von Demo-Runs entscheidet, trifft Architektur-Entscheidungen auf Basis von Daten, die mit der Produktion nichts gemein haben.

Monitoring und Observability: Ohne Metriken kein Agent Optimization

Seien wir ehrlich: Wer nicht misst, optimiert blind. AWS Bedrock Agents liefern über CloudWatch eine Reihe verwertbarer Metriken – darunter Modell-Latenz ( ModelLatency ), Token-Counts und Throttling-Events. Diese Metriken müssen aktiv instrumentiert werden; sie laufen nicht automatisch in jedes Dashboard ein.

Meine klare Empfehlung für jeden, der autonome Systeme auf AWS Bedrock betreibt: Metriken für Latenz und Token-Verbrauch pro Agent, pro Action Group und pro Knowledge Base getrennt erfassen. Nur wer sieht, wo der tatsächliche Latenz-Bottleneck liegt, kann gezielt eingreifen. Ob es der Retrieval-Schritt ist, der LLM-Aufruf selbst, die Lambda-Invocation oder die Netzwerkstrecke – das beantwortet kein Bauchgefühl, das beantworten Daten.

Für die Kostenüberwachung von KI-Ausgaben in Echtzeit und Token-Budgetierung gibt es inzwischen spezialisierte Ansätze, die über natives CloudWatch hinausgehen. Wer mehrere Agenten in einem Multi-Agent-Stack betreibt, kommt mit Standard-Dashboards schnell an Grenzen – insbesondere wenn unterschiedliche Modelle, Regionen und Action Groups involviert sind.

Ein strukturierter Monitoring-Ansatz empfiehlt sich dabei in drei Ebenen: erstens Modell-Ebene mit Latenz- und Token-Metriken pro Foundation Model, zweitens Agent-Ebene mit End-to-End-Latenzen inklusive Retrieval- und Action-Group-Anteilen, und drittens Systemebene mit Gesamtkosten pro Workflow-Typ und Zeitraum. Wer diese drei Ebenen konsequent instrumentiert, erkennt Regressionen nach Konfigurationsänderungen frühzeitig – und kann fundiert entscheiden, welche Optimierungsmaßnahme den größten Hebel bietet.

Was bleibt

AWS Bedrock Agents sind produktionstauglich. Aber „produktionstauglich“ und „produktionsoptimiert“ sind zwei verschiedene Zustände. Der latency-optimierte Flow funktioniert – unter vier Bedingungen, die eine bewusste Architekturentscheidung erzwingen. Model-Tiering spart in der Breite mehr als jede andere Einzelmaßnahme. Prompt-Kompression wird systematisch unterschätzt. Und Monitoring bleibt die Grundbedingung, ohne die jede andere Maßnahme ins Leere läuft.

Die eigentliche Frage, die Entwickler- und Architektenteams beantworten müssen: Wie viel Orchestrierungskomplexität braucht das System wirklich – und zu welchem Preis in Millisekunden und Token-Budget? Wer die AWS-Dokumentation zur latency-optimierten Inferenz noch nicht gelesen hat, sollte das vor dem nächsten Deployment nachholen. Die Antwort liegt dort schwarz auf weiß.