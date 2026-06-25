HelloFresh hat in einem Kühllager in Phoenix seine SKU-Kapazität mit Locus Robotics von 100 auf 500 Artikel erhöht. Der Fall zeigt, warum autonome mobile Roboter im E-Commerce nicht nur Tempo bringen, sondern Sortiment, Kühlkette und Fulfillment-Flexibilität neu sortieren.

In der Logistik klingt „mehr Auswahl“ erst einmal harmlos. Ein paar zusätzliche Gerichte, ein paar neue Varianten, ein breiteres Markenportfolio. Im Kühllager wird daraus aber sehr schnell ein operatives Problem: mehr Artikel, mehr Laufwege, mehr Fehlerquellen, mehr Temperaturdruck.

HelloFresh hat genau an dieser Stelle angesetzt. Gemeinsam mit Locus Robotics wurde die Kapazität in der gekühlten Kommissionierung eines Lagerkomplexes in Phoenix, Arizona, von 100 auf 500 Artikel erhöht. Das ist keine kleine Stellschraube. Es ist eine Verfünffachung der SKU-Kapazität in einem Bereich, in dem Zeit, Temperatur und Prozessstabilität zusammenhängen.

Der technische Hebel: autonome mobile Roboter, kurz AMR, des Typs Locus Origin. Sie wurden für den Einsatz in gekühlten Umgebungen angepasst und sollen HelloFresh mehr Flexibilität in der Kommissionierung geben. Die Marke Factor startete laut Pressemitteilung im Juli 2025 mit 13 Robotern als Pilotprojekt. Innerhalb von drei Monaten kamen 26 weitere Roboter hinzu.

Das klingt nach klassischer Automatisierungsmeldung. Spannend wird es aber, wenn man genauer hinschaut. Denn gekühltes Fulfillment ist nicht einfach normales Lager mit niedrigerer Temperatur. Es ist ein anderes Spielfeld.

Gekühlte Kommissionierung ist ein Härtetest für Automatisierung

In vielen Lagern kann Automatisierung relativ frei geplant werden. Fördertechnik, Roboter, Scanner, Behälter, Wegeführung. Alles anspruchsvoll, aber vergleichsweise stabil. In der gekühlten Kommissionierung kommt eine zweite Ebene hinzu: Die Ware verzeiht weniger, die Umgebung belastet Technik stärker und Prozesse müssen schnell bleiben, ohne die Temperaturführung zu gefährden.

Niedrige Temperaturen setzen vor allem batteriebetriebenen Systemen zu. Akkus reagieren empfindlich auf Kälte, Ladeprozesse können schwieriger werden, Material verhält sich anders. Laut Locus Robotics sieht das Betriebsmodell von HelloFresh zudem vor, die Roboter sowohl während des Einsatzes als auch beim Laden dauerhaft in der gekühlten Umgebung zu belassen.

Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, einen Roboter kurz in ein Kühllager hineinzuschicken und danach wieder in eine gemütliche Technikzone zu holen. Die Systeme müssen im kalten Arbeitsalltag funktionieren.

Die Pressemitteilung nennt für den Pilotbetrieb eine durchschnittliche Zeit von drei Minuten und 36 Sekunden vom Start des Auftrags bis zur Abgabe des Kartons. Solche Zahlen sollte man nicht als universellen Benchmark missverstehen; Lagerlayouts, Artikelstruktur und Prozesse unterscheiden sich stark. Aber sie zeigen, worauf es ankommt: kurze Wege, verlässliche Abläufe und wenig Reibung zwischen Mensch, Ware und Maschine.

Wir bei digital-magazin.de hatten Automatisierung im Lager bereits im Kontext von Warehouse-Management und KI in der Logistik betrachtet. Der HelloFresh-Fall zeigt eine konkrete Fortsetzung dieser Entwicklung: Nicht jedes Lager braucht starre Großtechnik. Manche Prozesse profitieren gerade von beweglicher Automatisierung.

Warum SKU-Kapazität im E-Commerce über Wachstum entscheidet

SKU steht für Stock Keeping Unit, also eine einzeln geführte Artikelposition. Im Kochbox- und Ready-to-eat-Umfeld ist das mehr als eine Lagerkennzahl. Jede zusätzliche SKU kann eine neue Mahlzeit, eine Zutat, eine Variante oder eine Markenoption bedeuten. Mehr SKU-Kapazität heißt deshalb: mehr Auswahl im Sortiment.

Für HelloFresh als digital ausgerichteten Kochbox- und Food-Anbieter ist das strategisch relevant, weil das Unternehmen mehrere Marken und Angebotsformen bündelt. Wer Gerichtevielfalt verspricht, muss diese Vielfalt operativ abbilden. Marketing kann Auswahl bewerben. Das Lager muss sie picken.

Genau hier entsteht die Spannung. Je breiter das Sortiment, desto komplexer werden Bestände, Wege, Temperaturzonen und Kommissionierlogik. Klassische Fördertechnik kann sehr effizient sein, aber sie ist oft auf definierte Abläufe zugeschnitten. Wenn sich Sortimente, Marken oder Volumen verändern, wird starre Automatisierung schnell unflexibel.

Autonome mobile Roboter können diese Lücke schließen, weil sie nicht zwingend eine komplette Neuarchitektur des Lagers verlangen. Sie bewegen sich in bestehenden Prozessen, übernehmen Wege und lassen sich flottenweise erweitern. Das ist kein Freifahrtschein. Aber es senkt die Schwelle, Automatisierung in laufende Lagerumgebungen zu bringen.

Im E-Commerce ist das besonders wichtig. Nachfrage schwankt, Sortimente verändern sich, Kampagnen laufen kurzfristig, saisonale Spitzen kommen zuverlässig unzuverlässig. Wer hier nur auf starre Kapazität setzt, baut entweder zu knapp oder zu teuer.

In unserem Beitrag zur Logistik im E-Commerce ging es schon um diesen Druck: Fulfillment ist längst kein Hintergrundprozess mehr. Es entscheidet darüber, ob ein digitales Geschäftsmodell im Alltag funktioniert.

AMR statt starrer Fördertechnik: Was der Unterschied ist

Fördertechnik hat einen Ruf wie ein alter Industriemeister: zuverlässig, stark, aber nicht besonders spontan. Wenn Prozesse stabil und Volumen berechenbar sind, kann sie großartig sein. Wenn sich Abläufe ändern, kann sie zum Käfig werden.

AMR-Systeme arbeiten anders. Sie navigieren autonom, werden softwareseitig orchestriert und können Aufgaben dynamischer übernehmen. Im Fall HelloFresh spricht Locus Robotics von einer AMR-Orchestrierungsplattform, die Kommissionierung, Nachschub, Sortierung und Verpackung in ein System aus Robotik, Steuerung und angewandter KI einbindet.

Der Vorteil liegt nicht nur im Roboter selbst. Entscheidend ist die Orchestrierung. Ein einzelner Roboter ist nett. Eine Flotte, die Aufträge sinnvoll verteilt, Laufwege reduziert und sich an wechselnde Lasten anpasst, ist operativ relevant.

HelloFresh evaluierte laut Mitteilung zunächst mehrere Automatisierungsansätze und entschied sich dann für einen Proof of Concept mit Locus Robotics. Das reduzierte die Anfangsinvestition und gab dem Team praktische Erfahrung in einer laufenden, temperaturgeführten Fulfillment-Umgebung. Genau das ist wichtig: Automatisierung muss nicht im perfekten Showroom funktionieren, sondern im echten Betrieb.

Brad Mesloh, Associate Director Strategic Design bei HelloFresh, hebt in der Mitteilung hervor, dass viele Tests bereits vor dem Go-live virtuell abgeschlossen wurden und die abschließende Validierung nach dem Einsatz der Roboter nur wenige Tage dauerte. Das klingt nach einem Detail, ist aber für operative Teams ein großer Unterschied. Lange Inbetriebnahmen blockieren Ressourcen und Nerven.

Gekühlte Fulfillment-Prozesse stellen besondere Anforderungen an mobile Roboter (Symbolbild)

Roboter lösen keine Strategie, aber sie machen sie ausführbar

Bei Automatisierung wird gern so getan, als sei die Technik selbst die Strategie. Das ist selten richtig. Roboter beantworten nicht die Frage, welche Marken HelloFresh ausbauen will, wie viel Auswahl Kundinnen und Kunden wünschen oder welche Margen im Kochboxgeschäft erreichbar sind. Sie machen bestimmte Strategien aber operativ ausführbarer.

Mehr SKU-Kapazität bedeutet nicht automatisch mehr Umsatz. Sie erlaubt aber mehr Sortimentstiefe, schnellere Variantenbildung und bessere Anpassung an Nachfrage. Für ein Unternehmen mit mehreren Marken kann das ein echter Hebel sein.

Gleichzeitig entstehen neue Abhängigkeiten. Wer Lagerprozesse stärker softwaregesteuert organisiert, muss Datenqualität, Prozessmonitoring und Wartung im Griff haben. Eine AMR-Flotte ist kein magisches Personalersatzprogramm. Sie ist eine technische Infrastruktur mit eigenen Anforderungen.

Hier zeigt sich ein Muster, das auch bei anderen E-Commerce-Themen auftaucht. Im Beitrag zu Subscription-Commerce und Versandkosten ging es um Retention-Modelle, Margendruck und operative Kosten. Fulfillment-Automatisierung ist ein anderer Hebel derselben Gleichung: Wie bleibt ein Modell wirtschaftlich, wenn Kundenerwartungen steigen?

Kühlkette macht Fehler teurer

In einem normalen Lager ist ein falsch gepickter Artikel ärgerlich. In gekühlten Prozessen kann ein Fehler schneller teuer werden. Ware ist temperaturempfindlicher, Zeitfenster sind enger, Nacharbeit ist komplizierter. Dazu kommt: Lebensmittel-Fulfillment arbeitet mit Vertrauen. Wer Frische verspricht, darf operativ nicht schludern.

Deshalb ist die Kombination aus Tempo und Nachverfolgbarkeit so wichtig. Locus Robotics unterstützt bei HelloFresh laut Mitteilung eine gekühlte Kommissionierfläche von rund 1.115 Quadratmetern, darunter zwei Hochgeschwindigkeitslinien für Kochboxen. In einigen Workflows bewegen die Roboter Aufträge direkt vom Einlagerungsstandort bis zur Abgabe.

Das reduziert Schnittstellen. Und Schnittstellen sind oft die Stellen, an denen Fehler entstehen: Übergaben, Zwischenlager, manuelle Umwege, unklare Prioritäten. Je weniger ein Auftrag unterwegs „liegen bleibt“, desto besser lässt sich der Prozess steuern.

Natürlich ersetzt das nicht Qualitätskontrollen. Aber es kann die Prozessführung enger machen. Gerade im gekühlten Umfeld ist das wertvoll, weil jede unnötige Verzögerung an der falschen Stelle Auswirkungen auf Kapazität und Verlässlichkeit haben kann.

Für andere Händler ist der konkrete HelloFresh-Fall nicht eins zu eins kopierbar. Ein Kochboxlager in Phoenix ist kein deutscher Fashion-Versender, kein Drogerie-Online-Shop und kein 3PL-Standort. Trotzdem ist die Logik übertragbar: Wenn Sortiment und Volumen dynamischer werden, muss die Lagerautomatisierung mitwachsen können.

Was der Fall für deutsche Händler bedeutet

Deutsche E-Commerce-Unternehmen schauen bei Robotik oft zuerst auf Kosten. Verständlich. Automatisierung muss sich rechnen. Aber die reine Investitionsbetrachtung greift zu kurz, wenn sie Flexibilität ignoriert.

Die spannendere Frage lautet: Welche Prozesse bremsen Wachstum, Sortimentserweiterung oder Lieferqualität? Wenn die Antwort in Laufwegen, Kommissionierengpässen oder schwankender Auslastung liegt, kann mobile Robotik interessant werden. Wenn das Problem dagegen in schlechter Stammdatenpflege, chaotischer Bestandsführung oder unklaren Forecasts steckt, fährt auch der beste Roboter nur elegant durch ein Durcheinander.

Das ist der nüchterne Teil. AMR-Systeme brauchen saubere Prozesse, klare Artikelstrukturen und eine vernünftige Integration in Lagerverwaltung und Auftragssteuerung. Sonst wird aus Flexibilität nur bewegliche Komplexität.

Gleichzeitig steigt der Druck auf Händler, Logistik nicht mehr als reine Kostenstelle zu behandeln. Lieferqualität, Retouren, Verpackung, Verfügbarkeit und Zustelloptionen sind Teil des Produkterlebnisses. Das sieht man auch an der Debatte um die letzte Meile und Out-of-Home-Netze: E-Commerce endet nicht am Kaufen-Button.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist genau das der größere Trend. Händler optimieren nicht mehr nur den Shop. Sie müssen den gesamten Weg von Sortiment über Lager bis Zustellung verstehen. Automatisierung ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um Komplexität beherrschbar zu halten.

Warum Robotik im Fulfillment leiser reift als KI im Marketing

Bei KI im Marketing reichen manchmal ein paar Prompts, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. In der Lagerrobotik ist das anders. Dort zählen Durchsatz, Fehlerquote, Wartung, Akkuverhalten, Sicherheit, Schulung und Integration. Ein schönes Demo-Video sagt wenig aus, wenn der Roboter in der Nachtschicht bei Kälte zickt.

Gerade deshalb ist der HelloFresh-Fall interessant. Er dreht sich nicht um eine futuristische Vision, sondern um einen ziemlich konkreten Prozess: gekühlte Kommissionierung, mehr SKUs, weniger starre Technik, schnellere Validierung.

Locus Robotics verweist darauf, dass mehr als 150 Unternehmen an über 350 Standorten auf das Robots-as-a-Service-Modell des Unternehmens setzen. Solche Modelle können Investitionshürden senken, weil Unternehmen Automatisierung schrittweise ausbauen können. Aber auch hier gilt: RaaS löst keine Prozessprobleme automatisch. Es macht Kapazität flexibler beschaffbar.

Das kann für volatile Märkte wichtig sein. Wenn Volumen schwankt, Personal schwer planbar ist und Auftragsprofile wechseln, ist Flexibilität mehr wert als eine perfekte Maschine für den Durchschnittstag. Durchschnittstage sind im E-Commerce selten das Problem. Die Ränder sind es.

Was bleibt?

HelloFresh und Locus Robotics zeigen, wohin sich Fulfillment im E-Commerce bewegt: weg von reiner Mechanisierung, hin zu softwaregesteuerter, anpassbarer Automatisierung. Besonders in gekühlten Umgebungen ist das anspruchsvoll, weil Technik, Temperatur und Takt zusammenspielen müssen.

Die Verfünffachung der SKU-Kapazität ist dabei mehr als eine Zahl für die Pressemitteilung. Sie steht für die operative Voraussetzung, Kunden mehr Auswahl zu geben, ohne dass das Lager unter der Variantenlast zusammenbricht.

Roboter machen daraus noch kein gutes Geschäftsmodell. Aber sie können ein gutes Geschäftsmodell davor bewahren, an seinen eigenen Prozessdetails zu scheitern.