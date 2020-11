Die wichtigsten Videokonferenz-Tools für das Home-Office

Ein Großteil der Arbeitnehmer ist ebenso wie viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie zum ersten Mal gezwungen, ein effizientes Konzept für die Arbeit im Home-Office zu entwickeln. Systeme für Videokonferenzen erweisen sich dabei als äußerst hilfreich, um wichtige Gespräche, Konferenzen und Meetings weiterhin führen zu können. Welche Videokonferenz-Tools dabei in den aktuellen Zeiten am wichtigsten sind, zeigt der folgende Beitrag.

Videokonferenz-Tools: Das sind die wichtigsten Funktionen

Die Arbeitswelt wurde durch die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus völlig verändert. Da die meisten Mitarbeiter nun von zu Hause aus arbeiten, stehen natürlich die Fragen im Raum, wie die Zusammenarbeit zukünftig organisiert und Teammeetings dennoch abgehalten werden können.

Durch Videokonferenz-Systeme wird der Arbeitsalltag im Home-Office maßgeblich unterstützt. Diese Tools ermöglichen es, dass sich mehrere Teilnehmer in der Konferenz in Echtzeit per Video austauschen können. Jedoch bieten einige Programme nicht nur die Funktion des Online-Meetings, sondern auch eine vollständige Projektverwaltung oder einen unkomplizierten Datenaustausch.

Microsoft Teams

Das Tool Microsoft Teams bietet in nur einer App die Möglichkeiten für Datenaustausch, Online-Meetings und Chats. Dabei kann die Erstellung von verschiedenen Teams vorgenommen werden, deren Austausch an auf einem entsprechenden Gruppen-Channel ermöglicht wird.

Jeder Kanal erhält dabei eine individuelle E-Mail-Adresse, wodurch es möglich wird, dass Nachrichten direkt über Microsoft Outlook an diese Adresse gesendet werden können. Darüber können in den verschiedenen Teams Video- und Audiokonferenzen gestartet werden. Ebenfalls ist es möglich, Word-, Power Point- oder Excel-Dokumente mit den Mitgliedern der Teams auszutauschen und diese live anzuschauen. Ein besonders großer Vorteil von Microsoft Teams besteht darin, dass die Dokumente, welche innerhalb der Chats versendet wurden, allen Empfängern automatisch auf einem SharePoint Laufwerk verfügbar gemacht werden.

Da Microsoft Outlook und Teams sehr eng miteinander verknüpft sind, können Meetings so auch zentral planbar organisiert werden. Darüber hinaus ist eine Einbindung von Microsoft Planner möglich, sodass Aufgaben definiert und den entsprechenden Mitgliedern zugewiesen werden können. Doch installiert man dieses Tool, fällt einem beim Hochfahren des Computers oft der Autostart von Microsoft Teams auf. Deshalb sollte man wissen, wie man den Autostart von Microsoft Teams deaktiviert und wieder aktiviert.

Zoom

Bei Zoom handelt es sich um einen Dienst für Videochats, der sich aktuell besonders großer Beliebtheit erfreut. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass der Kontakt zu einer Vielzahl unterschiedlicher Kollegen ermöglicht wird.

Um eine Videokonferenz zu starten, muss eine Anmeldung mit der E-Mail-Adresse erfolgen, danach kann ein entsprechender Link geteilt werden. Die Besprechung kann dann über den Link von allen Teilnehmern aufgerufen werden – ein eigener Account der Teilnehmer ist dafür nicht nötig.

Darüber hinaus werden von Zoom auch Upgrades angeboten, über die das Abhalten von Webinaren und Telefonate mit noch mehr Teilnehmern ermöglicht werden. In der Demoversion, die kostenfrei ist, sind allerdings nur Gruppenkonferenzen und persönliche Gespräche von maximal 40 Minuten inkludiert. Pro Moderator starten die darüberhinausgehenden Angebote bei 13,99 Euro.

Skype

Weltweit ist das Tool für Videokonferenzen Skype bereits seit mehr als 15 Jahren bekannt. Telefonieren können über das Programm bis zu 50 Teilnehmer und das einfach, schnell und kostenfrei. Um zu starten, muss lediglich ein Account bei Skype erstellt und die jeweiligen Kontakte in die Adressliste aufgenommen werden.

Skype ermöglicht einen sehr unkomplizierten Einstieg in die Welt der Videokonferenzen und ist vor allem für den Privatgebrauch bestens geeignet. Leider wird oft die Qualität der Übertragung kritisiert, da es häufig zu Übersteuerungen oder Tonaussetzern kommt.

Weitere Videokonferenz-Tools als Alternative

Microsoft Teams, Zoom und Skype sind nur drei von sehr vielen Möglichkeiten Videokonferenzen zu führen. Es gibt noch sehr viel mehr, doch sind diese drei, die wohl am meisten genutzten.