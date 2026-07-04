Neulich wollte ich nur schnell ein Hotel für ein Wochenende in Lissabon buchen. Fünf Minuten später hatte ich in ChatGPT ein Zimmer gefunden, eine Spotify-Playlist für die Fahrt zusammengestellt und ein Figma-Board mit Reise-Ideen skizziert. Ohne eine einzige App zu wechseln. Krass, oder?

Genau das ist der Moment, in dem man merkt: Da passiert gerade etwas Größeres. OpenAI hat mit den neuen „Apps im Chat“ und dem dazugehörigen ChatGPT Apps SDK eine Tür aufgestoßen, durch die plötzlich Booking.com, Spotify, Figma, Canva, Coursera, Expedia und Zillow direkt in die Chat-Oberfläche spazieren. Tatsächlich fühlt sich das nicht wie ein weiteres Feature-Update an. Es fühlt sich an wie der Anfang einer neuen App-Logik.

Was steckt hinter dem ChatGPT Apps SDK?

Okay, erst mal die Basics. Das Apps SDK von OpenAI ist offiziell als Preview gestartet. Das heißt: Entwickler können damit Anwendungen bauen, die nicht mehr neben ChatGPT existieren, sondern mitten im Gespräch auftauchen. Kein Tab-Wechsel, kein App-Icon-Suchen, kein Login-Screen, der einen aus dem Gedankenfluss reißt.

Das Prinzip ist einfach erklärt, technisch aber ziemlich clever gelöst. Entwickler bauen einen sogenannten MCP-Server, der die eigentliche App-Funktionalität bereitstellt. ChatGPT bindet diesen Server dann als App ein, inklusive eigener Widget-Oberflächen. Manche Apps erscheinen als kleine Karten im Chat, andere öffnen sich als Vollbild-Ansicht. Die Widget-Runtime des ChatGPT Apps SDK sorgt dafür, dass sich das Ganze nicht wie ein rohes API-Ergebnis anfühlt, sondern wie eine echte, durchdachte Bedienoberfläche.

Moment mal, ist das nicht einfach ein neuer Plugin-Store? Nein, tatsächlich nicht ganz. Die alten ChatGPT-Plugins waren eher stille API-Aufrufe im Hintergrund. Die neuen Apps sind sichtbar, interaktiv, und sie verstehen natürliche Sprache direkt im Gesprächsverlauf. Man tippt nicht zwingend einen Befehl, ChatGPT schlägt die passende App oft von selbst vor, wenn der Kontext passt.

Wichtig ist dabei, wie stark sich die Erwartungshaltung an ChatGPT dadurch verschiebt. Wer bislang gewohnt war, mit dem Chatbot ausschließlich Texte zu formulieren oder Fragen zu klären, muss sich jetzt daran gewöhnen, dass mitten im Gespräch plötzlich Buchungsmasken, Bildergalerien oder Design-Vorschauen auftauchen können. Das verändert auch, wie man mit dem Tool spricht. Wer präzise Ergebnisse aus einer App im Chat herausholen will, profitiert davon, seine Anfragen etwas konkreter zu formulieren, ähnlich wie es sich schon bei klassischen Textaufgaben zeigt, für die es längst bewährte Strategien für gute Prompts gibt.

Die Launch-Partner: Wer schon jetzt integrierte Services bietet

Zum Start sind sieben Namen dabei, die man kennt: Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify und Zillow. Das ist keine willkürliche Liste. Jeder dieser Partner deckt einen Alltagsbereich ab, in dem Menschen ständig zwischen Apps hin- und herspringen: Reisen, Musik, Design, Lernen, Immobiliensuche.

Bei Booking.com und Expedia lässt sich die Hotelsuche direkt im Chat starten, inklusive Filtern nach Datum, Budget und Lage. Spotify bringt Musikempfehlungen und Wiedergabe in die Unterhaltung, ohne dass man die App separat öffnen muss. Figma und Canva erlauben erste Design-Interaktionen mitten im Gespräch, was besonders für schnelle Entwürfe praktisch ist. Coursera wiederum positioniert sich als Lernpartner, der Kurse und Inhalte direkt vorschlägt. Zillow rundet das Bild mit Immobiliensuche ab.

Das Muster dahinter: Diese integrierten Services sind allesamt Aufgaben-getrieben. Man will etwas erledigen, nicht einfach nur eine App öffnen. Und genau da setzt ChatGPT jetzt an. Diese Verschiebung ist übrigens kein Zufall, sondern folgt einer Logik, die auch schon in anderen Bereichen des ChatGPT-Ökosystems zu beobachten war, etwa bei der wachsenden Zahl an KI-Agenten, die Unternehmen inzwischen anstelle klassischer Chatbots einsetzen.

Ein Beispiel aus dem echten Alltag

Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Präsentation für die Arbeit. Sie fragen ChatGPT nach Recherche-Stichpunkten, lassen sich parallel ein Canva-Layout vorschlagen und bitten Spotify um passende Konzentrationsmusik für die nächsten zwei Stunden. Drei unterschiedliche Dienste, eine einzige Unterhaltung. Früher wären das drei offene Browser-Tabs und mindestens zwei Logins gewesen.

Weitere Praxis-Szenarien, die sich anbahnen

Ähnliche Muster lassen sich für mehrere Alltagssituationen durchdenken, auch wenn nicht jede Funktion schon in voller Tiefe verfügbar ist. Wer beispielsweise gerade umziehen möchte, könnte künftig über Zillow direkt im Chat nach passenden Immobilien fragen und die Ergebnisse gleich mit Pendelzeiten oder Budgetüberlegungen abgleichen, die man vorher besprochen hat. Wer sich beruflich weiterbilden will, könnte über Coursera Kursvorschläge erhalten, die inhaltlich zu einem zuvor beschriebenen Karriereziel passen, statt erst mühsam auf einer separaten Plattform zu suchen. Und wer an einem Pitch-Deck arbeitet, könnte Text, Recherche und erste Design-Bausteine in einem einzigen Gesprächsfaden zusammenhalten, statt zwischen Notiz-App, Suchmaschine und Design-Tool zu pendeln. Wie zuverlässig und ausgereift diese Abläufe im Alltag tatsächlich funktionieren, muss sich erst noch zeigen, aber die Richtung, in die das zielt, ist klar erkennbar.

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Mobile Consumer AI: Der Alltag auf dem Smartphone verändert sich

Auf dem Handy wird der Effekt noch deutlicher spürbar. Die offizielle ChatGPT-App für Android und iOS bringt diese neue App-Logik direkt auf den Homescreen-Alltag. Und genau hier zeigt sich, warum das Thema Mobile Consumer AI gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt: Menschen wollen unterwegs schnell etwas erledigen, nicht drei Apps öffnen, drei Ladezeiten aushalten und sich dreimal neu orientieren.

Wer im Zug sitzt und schnell einen Flug umbuchen will, tippt das einfach in den Chat. Wer nebenbei eine neue Playlist braucht, fragt danach, während die eigentliche Unterhaltung über etwas völlig anderes läuft. Diese Form von Mobile Consumer AI fühlt sich weniger wie „eine App bedienen“ an und mehr wie „mit einem Assistenten sprechen, der zufällig Zugriff auf ziemlich viele nützliche Werkzeuge hat“.

Ich finde das persönlich ziemlich einleuchtend, weil es genau das Problem löst, das mich am Smartphone-Alltag seit Jahren nervt: die App-Zersplitterung. Zehn Apps für zehn Mini-Aufgaben, jede mit eigenem Design, eigenem Login, eigener Logik. Wenn ChatGPT das bündelt, ist das für viele Alltagssituationen tatsächlich easy statt anstrengend.

Die Meta-App-These: Wird ChatGPT zum Overlay über allen Apps?

Hier wird es spannend, und auch ein bisschen kontrovers. Tech-Beobachter wie The Decoder beschreiben die Entwicklung als Schritt weg vom reinen Chatbot, hin zu einer echten KI-Plattform für Apps und Agenten. Das ist eine Einschätzung, keine offizielle OpenAI-Formulierung, aber sie trifft ziemlich genau, was viele gerade beobachten.

Die Idee einer Meta-App ist im Kern simpel: Statt zehn Apps auf dem Homescreen zu haben, gibt es eine zentrale Oberfläche, die bei Bedarf die passenden Dienste einblendet. Android und iOS bleiben zwar die technische Basis, aber die eigentliche Nutzungsebene verschiebt sich in den Chat. Man könnte fast von einer Art Overlay-Betriebssystem sprechen, das über den klassischen Mobile-Plattformen liegt.

Ist das übertrieben? Ein bisschen, ja. Aktuell handelt es sich um ein kuratiertes Ökosystem mit ausgewählten Pilotpartnern, nicht um einen vollwertigen App-Store nach dem Vorbild von Google Play oder dem Apple App Store. Es gibt einen Review-Prozess, klare UX-Richtlinien und ein noch überschaubares Angebot. Von „ChatGPT ersetzt alle Apps“ sind wir also weit entfernt. Aber die Richtung, in die das zeigt, ist trotzdem bemerkenswert.

Ergänzend dazu hat OpenAI mit AgentKit ein weiteres Werkzeug vorgestellt, das nicht verwechselt werden sollte mit dem Apps SDK. Während das Apps SDK die sichtbare Oberfläche und Interaktion liefert, geht es bei AgentKit um automatisierte Abläufe im Hintergrund. Beide Bausteine zusammen ergeben ein Bild, in dem ChatGPT nicht mehr nur antwortet, sondern zunehmend selbst handelt. Wer sich für die technische Seite solcher KI-Systeme interessiert, findet in Diskussionen rund um alternative Modell-Ökosysteme wie das von Mistral AI einen interessanten Vergleichspunkt, weil dort ganz ähnliche Fragen zu Offenheit und Integration diskutiert werden.

Hinter jeder Chat-App steckt ein MCP-Server, der die Funktionalität liefert. (Symbolbild)

Verfügbarkeit, Geoblocking und die EU-Frage

Jetzt zum Haken, denn den gibt es tatsächlich. Apps in ChatGPT sind aktuell nicht in der EU, im EWR, in der Schweiz und in Großbritannien verfügbar. Wer in Deutschland, Österreich oder anderen EU-Ländern sitzt, kann die neuen integrierten Services also noch nicht direkt ausprobieren. Das betrifft die Pläne Free, Go, Plus und Pro gleichermaßen, unabhängig vom Abo.

Warum genau diese Einschränkung? Offiziell kommuniziert wird das nicht groß begründet, aber es liegt nahe, dass regulatorische Anforderungen im europäischen Raum, etwa rund um Datenschutz und Plattformregeln, hier eine Rolle spielen. Wer schon mit anderen KI-Diensten europäische Sonderregeln erlebt hat, kennt dieses Muster: Erst außerhalb der EU starten, dann später nachziehen, wenn die rechtlichen Fragen geklärt sind.

Für Business-, Enterprise- und Edu-Kunden gibt es laut OpenAI zusätzlich eine separate Preview-Phase, die zeitlich nach dem ursprünglichen Consumer-Start kam. Das zeigt, dass der Rollout Schritt für Schritt erfolgt und nicht als großer Knall für alle gleichzeitig gedacht ist.

Für Nutzer in Deutschland bedeutet das konkret: Es lohnt sich, die offiziellen Ankündigungen von OpenAI im Blick zu behalten, statt auf inoffizielle Workarounds zu setzen. Wer über einen ausländischen Account oder eine VPN-Verbindung versucht, die Sperre zu umgehen, bewegt sich in einer rechtlichen und praktischen Grauzone, die weder besonders stabil noch empfehlenswert ist. Geduld ist hier vermutlich die realistischere Strategie, zumal sich frühere Feature-Rollouts von OpenAI in der Vergangenheit ebenfalls oft mit einigen Monaten Verzögerung auch in Europa niedergeschlagen haben.

Wer Booking-Daten, Spotify-Vorlieben oder Figma-Projekte über eine App im Chat teilt, gibt Informationen an einen Drittanbieter-Dienst weiter, der wiederum mit ChatGPT verknüpft ist. Login-Flows und Authentifizierung laufen über die jeweiligen Backends der Partner, nicht einfach durch OpenAI selbst. Genau deshalb dürfte die EU-Zurückhaltung kein Zufall sein: Bevor solche Datenflüsse europaweit freigegeben werden, wird vermutlich genauer hingeschaut, wie Logging, Speicherung und Weitergabe an Drittanbieter im Detail aussehen.

Sobald die Funktion auch hierzulande verfügbar ist, dürfte es sich lohnen, ein paar grundlegende Schritte zu beachten, bevor man sensible Daten über eine App im Chat teilt. Dazu gehört ein kurzer Blick in die Berechtigungen, die eine App anfragt, ein bewusster Umgang mit Verknüpfungen zu bestehenden Accounts wie Spotify oder Booking.com, und im Zweifel ein Vergleich, ob eine Aufgabe wirklich über die Chat-Integration laufen muss oder ob die klassische App-Nutzung für bestimmte, besonders sensible Vorgänge weiterhin die sicherere Wahl ist.

Chancen und Risiken der neuen App-Logik

Die Chance liegt auf der Hand: weniger App-Wechsel, weniger Reibung, mehr Tempo im Alltag. Wer viel plant, recherchiert und organisiert, dürfte von integrierten Services in einer einzigen Oberfläche profitieren. Gerade für Menschen, die ohnehin schon viel mit KI-Tools arbeiten und sich mit guten Prompts auskennen, ist das ein logischer nächster Schritt.

Das Risiko ist aber genauso real. Wenn eine einzige Plattform zum zentralen Zugangspunkt für Reisebuchung, Musik, Design und Lernen wird, entsteht eine enorme Abhängigkeit. Was passiert, wenn ChatGPT down ist? Was, wenn ein Partner die Integration wieder beendet? Und wie viel Marktmacht sammelt sich bei OpenAI, wenn immer mehr Alltagsaufgaben über diese eine Oberfläche laufen?

Meiner Meinung nach ist das der Punkt, an dem man nüchtern bleiben sollte, so spannend die Technik auch ist. Eine zentrale KI-Oberfläche für praktisch alles bringt Komfort, aber sie bündelt auch Macht und Daten an einer Stelle. Das sollte man nicht kleinreden, nur weil die Buchung eines Hotels gerade so angenehm easy geworden ist.

Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie viel Sinn diese Entwicklung im Kontext der gesamten ChatGPT-Plattform-Expansion macht. Erst kamen bessere Prompts und Produktivitäts-Workflows, dann kamen KI-Agenten als Ersatz für klassische Chatbots, jetzt kommen ganze integrierte Services direkt in die Oberfläche. Das ist keine einzelne Funktion, das ist eine konsequente Linie.

Kritische Stimmen und berechtigte Gegenargumente

Nicht jeder ist von der Idee begeistert, und das mit guten Gründen. Skeptiker verweisen gerne darauf, dass frühere Versuche, einen Chatbot als zentrale Plattform zu etablieren, nicht immer wie erwartet funktioniert haben. Der ursprüngliche Plugin-Store von OpenAI etwa erreichte nie die Reichweite, die man sich davon versprochen hatte, weil die Integration zu technisch und wenig alltagstauglich wirkte. Ob die neue, deutlich sichtbarere und interaktivere Variante mit dem Apps SDK dieses Schicksal vermeidet, lässt sich aktuell noch nicht sicher sagen.

Ein weiterer Einwand betrifft die Entwicklerseite. Wer eine App für ChatGPT baut, macht sich in gewissem Maß von den Richtlinien und dem Review-Prozess von OpenAI abhängig, ähnlich wie es Entwickler schon von den etablierten App-Stores kennen. Das kann für einzelne Anbieter durchaus riskant sein, wenn sich Regeln ändern oder eine Integration ohne viel Vorlauf angepasst werden muss. Und schließlich bleibt die grundsätzliche Frage, ob Nutzer wirklich wollen, dass so viele unterschiedliche Lebensbereiche über eine einzige, von einem einzelnen Unternehmen kontrollierte Oberfläche laufen. Diese Bedenken sind nicht aus der Luft gegriffen, sie gehören zu einer ehrlichen Einordnung der aktuellen Entwicklung genauso dazu wie die Begeisterung über den gewonnenen Komfort.

Wie entwickelt man selbst eine App fürs ChatGPT Apps SDK?

Für alle mit Entwickler-Ambitionen: Der Weg ist grob dreistufig. Erst identifiziert man einen sinnvollen Use Case, also eine Aufgabe, die im Chat-Kontext wirklich Sinn ergibt. Dann baut man einen MCP-Server, der die eigentliche Funktionalität bereitstellt, samt Tools, Templates und der nötigen Backend-Anbindung. Am Ende steht das Deployment, und bei Freigabe erscheint die App im ChatGPT-Ökosystem für andere Nutzer sichtbar.

Das Ganze ist bewusst so gestaltet, dass sich Apps „native to ChatGPT“ anfühlen, wie OpenAI es in der Entwicklerdokumentation formuliert. Kein Fremdkörper, sondern ein Teil der Unterhaltung. Wer bereits mit klassischen APIs gearbeitet hat, wird den Umstieg vermutlich schnell schaffen, weil viele Grundprinzipien ähnlich bleiben, nur eben mit einer neuen UI-Schicht obendrauf.

Was bleibt von der großen Meta-App-Vision?

Ganz ehrlich: Noch ist das kein fertiges Meta-App-Betriebssystem, sondern eine Preview mit sieben Partnern und einer klaren Geo-Einschränkung. Aber die Richtung ist gesetzt, und sie ist konsequent. Integrierte Services im Chat, Mobile Consumer AI als Alltagsversprechen, ein Apps SDK, das laufend wächst. Für Nutzer in der EU bleibt vorerst nur das Zuschauen, für alle anderen beginnt schon jetzt ein anderer App-Alltag.

Bleibt die Frage, die sich eigentlich jeder stellen sollte, der viel Zeit am Smartphone verbringt: Wollen wir wirklich eine einzige KI-Oberfläche für fast alles, oder ist die App-Vielfalt am Ende doch mehr Freiheit als Last? Diese Diskussion dürfte gerade erst richtig anfangen.