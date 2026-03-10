Widerrufsbutton ab 2026 Pflicht: Was Online-Händler jetzt wissen müssen

Rund 50.000 Euro Bußgeld – so viel kann es kosten, wenn Online-Händler ab dem 19. Juni 2026 keinen Widerrufsbutton in ihrem Shop anbieten. Die EU-Richtlinie 2023/2673 macht Schluss mit versteckten Widerrufsformularen und umständlichen E-Mail-Prozeduren. Was genau auf Shop-Betreibende zukommt, welche Daten sie abfragen dürfen und warum die technische Umsetzung weniger trivial ist als gedacht – Klartext.

Wer in den letzten Jahren mal versucht hat, eine Online-Bestellung zu widerrufen, kennt das Spiel: Erst durch drei Unterseiten klicken, dann ein PDF herunterladen, ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail zurückschicken. Oder noch besser – den Widerruf per Brief erklären, weil der Shop kein Formular anbietet. In einer Zeit, in der ein Kauf mit zwei Fingertipps erledigt ist, wirkt das wie ein schlechter Witz. Genau hier setzt der Widerrufsbutton an, der ab dem 19. Juni 2026 EU-weit zur Pflicht wird.

Die Grundidee ist bestechend einfach: Der Widerruf soll genauso unkompliziert funktionieren wie der Vertragsabschluss selbst. Ein Klick, ein kurzes Formular, fertig. Klingt logisch, oder? Trotzdem dürfte die Umsetzung für viele Shop-Betreibende zum echten Stresstest werden – denn die Details haben es in sich.

Widerrufsbutton: Was die EU-Richtlinie 2023/2673 konkret verlangt

Die rechtliche Grundlage ist die EU-Richtlinie 2023/2673 zur Stärkung der Verbraucherrechte, die alle Mitgliedsstaaten bis spätestens Dezember 2025 in nationales Recht überführen mussten. In Deutschland liegt der entsprechende Referentenentwurf vor. Für Online-Händler selbst wird die Pflicht zur Bereitstellung des Widerrufsbuttons ab dem 19. Juni 2026 wirksam – also in knapp drei Monaten.

Der Begriff „Widerrufsbutton“ hat sich eingebürgert, auch wenn der Gesetzestext genauer von einer „elektronischen Widerrufsfunktion“ spricht. Schlicht und einfach: Jede Website oder App, über die Verträge mit Verbrauchenden geschlossen werden, muss eine klar sichtbare, hervorgehobene Schaltfläche oder einen Link anbieten, über den der Widerruf direkt eingeleitet werden kann. Kein Suchen, kein Scrollen durch Unterseiten, kein Download. Wer schon mal erlebt hat, wie die Button-Lösung beim Bestellprozess den Checkout verändert hat, ahnt, wohin die Reise geht.

Die Richtlinie betrifft explizit den B2C-Bereich. Reine B2B-Geschäfte sind nicht betroffen. Aber Achtung: Wer sowohl an Geschäftskundschaft als auch an Privatpersonen verkauft, muss den Button trotzdem integrieren – für die Verbrauchenden unter der Kundschaft.

Wen trifft die Pflicht zum Widerrufsbutton?

Die kurze Antwort: Praktisch jeden, der online an Verbrauchende verkauft. Die etwas längere Fassung umfasst folgende Bereiche:

Klassische Online-Shops – Egal ob Modehändler, Elektronikversand oder Nischen-Shop für handgemachte Kerzen: Wer Waren über eine Online-Benutzeroberfläche an Privatpersonen verkauft, braucht den Button. Digitale Dienstleistungen und Inhalte – E-Books, Online-Kurse, Streaming-Abos, Software-Downloads – all das fällt unter die Regelung, sofern ein Widerrufsrecht besteht. Plattformen mit Abonnements – SaaS-Angebote, Mitgliedschaften, wiederkehrende Dienstleistungen. Wer Verbrauchenden regelmäßige Leistungen in Rechnung stellt, ist dran. Finanzdienstleistungen – Kredite, Versicherungen, Geldanlagen, die online abgeschlossen werden.

Das Problem dabei: Es gibt keine Bagatellgrenze. Weder Umsatzhöhe noch Unternehmensgröße spielen eine Rolle. Ob Ein-Personen-Shop auf Etsy oder Konzern mit 50.000 SKUs – die Pflicht gilt für alle gleichermaßen. Auch Chatbots und KI-Assistenten, über die Vertragsabschlüsse möglich sind, können unter die Regelung fallen. Wer sich fragt, was alles zum E-Commerce zählt, sollte das breite Spektrum kennen.

Entwarnung gibt es nur in wenigen Fällen: Wenn der Vertragsschluss nicht online stattfindet – also telefonisch, per Post oder im Ladengeschäft –, greift die Pflicht nicht. Und natürlich: Kein Widerrufsrecht, kein Widerrufsbutton. Individuell angefertigte Waren, entsiegelte Hygieneartikel, verderbliche Lebensmittel oder Eventtickets mit festem Termin sind typische Ausnahmen.

Technische Anforderungen: Wie der Widerrufsbutton aussehen muss

Der Gesetzgeber lässt bewusst Spielraum bei der konkreten Gestaltung – was gleichzeitig Fluch und Segen ist. Denn „Spielraum“ heißt in der Praxis meistens: Unsicherheit. Trotzdem gibt es klare Leitplanken, an denen sich Shop-Betreibende orientieren müssen.

Gestaltung und Platzierung

Der Widerrufsbutton muss gut sichtbar und hervorgehoben sein. Das bedeutet konkret: farbliche Abhebung vom restlichen Design, ausreichend Kontrast und eine klare Abgrenzung – etwa durch eine Umrahmung. Wer den Button in Schriftgröße 8 irgendwo zwischen Impressum und Cookie-Hinweis im Footer versteckt, wird schnell Post vom Anwalt bekommen. Die Beschriftung muss eindeutig sein: „Vertrag widerrufen“ oder eine vergleichbar klare Formulierung. Bezeichnungen wie „Kontakt“, „Serviceanfrage“ oder „Stornieren“ reichen ausdrücklich nicht aus.

Wichtig: Der Button darf nicht ausschließlich hinter einem Login im Kundenbereich platziert werden. Er muss auch für Gastbestellende zugänglich sein – schließlich gibt es Shops, die eine Bestellung ohne Kundenkonto ermöglichen. Am besten platzieren Sie die Widerrufsfunktion prominent im Footer jeder Seite, ergänzend dann auch im eingeloggten Kundenbereich. Wir bei digital-magazin.de haben uns diverse Shops angeschaut und festgestellt: Die Mehrheit hat aktuell keinen vergleichbaren Button. Die Umstellung wird also flächendeckend nötig.

Zweistufiges Verfahren: Klick, Formular, fertig

Die EU verlangt ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Schritt klickt die kaufende Person auf den Widerrufsbutton. Dieser öffnet ein Formular, in dem die relevanten Daten eingegeben werden. Im zweiten Schritt wird der Widerruf durch einen weiteren Klick bestätigt. Danach muss der Shop unverzüglich – und das meint wirklich ohne schuldhaftes Zögern – eine Eingangsbestätigung per E-Mail versenden, inklusive Datum und Uhrzeit des Widerrufs.

Klingt simpel? Ist es im Kern auch. Aber die Tücke steckt im Detail, speziell bei der Frage, welche Daten im Formular abgefragt werden dürfen.

Datenabfrage: Was erlaubt ist und was nicht

Hier wird es heikel – denn wer zu viel abfragt, riskiert DSGVO-Probleme, und wer zu wenig abfragt, kann den Widerruf nicht zuordnen. Erlaubt und sinnvoll sind nach aktuellem Stand:

Name der widerrufenden Person

der widerrufenden Person Bestell- oder Vertragsnummer

E-Mail-Adresse (für die Eingangsbestätigung)

Das war’s. Mehr dürfen Sie nicht verlangen. Telefonnummer? Nein. Geburtsdatum? Nein. Adresse? Nur wenn sie für die Rückabwicklung zwingend erforderlich ist – und selbst das ist umstritten. Die IT-Recht Kanzlei hat in ihrem umfangreichen FAQ zum Widerrufsbutton klargestellt, dass auch die Abfrage des Widerrufsgrundes zwar möglich, aber nicht verpflichtend für Verbrauchende sein darf. Sprich: Sie können ein optionales Feld anbieten, aber niemanden zwingen, den Grund anzugeben.

Das ist für viele Händler bitter – denn gerade die Widerrufsgründe liefern wertvolle Daten für Produktverbesserungen und Retourenmanagement. Aber der Datensparsamkeitsgrundsatz der DSGVO setzt hier klare Grenzen. Wer mehr erhebt als nötig, sammelt nicht nur Daten, sondern auch Abmahnrisiken.

Das zweistufige Verfahren: Klick auf den Widerrufsbutton, Daten eingeben, bestätigen

Verfügbarkeit während der gesamten Widerrufsfrist: Das unterschätzte Problem

Eine Anforderung klingt auf den ersten Blick harmlos, ist aber technisch knifflig: Der Widerrufsbutton muss während der gesamten Widerrufsfrist verfügbar sein. Bei Waren beträgt die Frist in der Regel 14 Tage ab Erhalt der Ware, bei Dienstleistungen 14 Tage ab Vertragsschluss.

Das Problem dabei: Woher weiß der Shop, wann die Widerrufsfrist für eine konkrete Bestellung abläuft? Bei Waren hängt das vom Lieferdatum ab – und das variiert je nach Versanddienstleister, Region und Jahreszeit. Ein Shop mit 10.000 Bestellungen pro Monat müsste theoretisch für jede einzelne Bestellung individuell berechnen, wie lange der Button verfügbar bleiben muss.

Die pragmatische Lösung, die sich abzeichnet: Den Button schlicht dauerhaft verfügbar lassen. Ja, das bedeutet, dass auch nach Ablauf der Widerrufsfrist noch ein Widerrufsversuch gestartet werden könnte – der dann natürlich abgelehnt werden darf. Aber so vermeiden Shop-Betreibende das Risiko, den Button zu früh zu deaktivieren und damit gegen die Vorschrift zu verstoßen. Eine dauerhafte Verfügbarkeit wird nach herrschender Meinung nicht als Verlängerung des Widerrufsrechts gewertet.

Lehren aus dem Kündigungsbutton: Was man jetzt schon wissen muss

Erinnern Sie sich an den Kündigungsbutton? Seit Juli 2022 müssen Unternehmen mit online abgeschlossenen Dauerschuldverhältnissen einen Kündigungsbutton anbieten. Die Parallelen zum Widerrufsbutton sind offensichtlich – und die Erfahrungen aus der Praxis lehrreich.

Was beim Kündigungsbutton zu Abmahnungen geführt hat, wird beim Widerrufsbutton genauso relevant sein:

Button nur hinter Login – Mehrere Gerichte haben klargestellt, dass ein Kündigungsbutton, der erst nach Anmeldung im Kundenkonto erreichbar ist, den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Beim Widerrufsbutton wird es nicht anders sein. Versteckte Platzierung – Ein Link irgendwo in einer langen Linkliste im Footer, ohne farbliche Hervorhebung? Reicht nicht. Der Button muss sich vom umgebenden Content abheben. Irreführende Beschriftung – „Hilfe“ oder „Support“ statt „Vertrag widerrufen“? Das ist ein Abmahnklassiker. Umständliche Zwischenschritte – Wer vor dem eigentlichen Widerruf erst durch eine Retention-Strecke mit Rabattangeboten und „Sind Sie sicher?“-Dialogen leitet, bewegt sich auf dünnem Eis.

Wer bereits einen Kündigungsbutton implementiert hat, kann teilweise auf bestehende UX-Strukturen zurückgreifen. Die Logik ist ähnlich: prominent, klar beschriftet, zweistufig, automatische Bestätigung. Das Team von digital-magazin.de hat sich angeschaut, wie verschiedene große Shops den Kündigungsbutton umgesetzt haben – und die Bandbreite reicht von vorbildlich bis peinlich.

Konsequenzen bei Nichtumsetzung: Bußgelder, Abmahnungen und mehr

Wer den Widerrufsbutton am 19. Juni 2026 nicht oder fehlerhaft implementiert hat, riskiert gleich mehrere Probleme auf einmal:

Bußgelder bis zu 50.000 Euro – Das ist kein theoretischer Maximalwert, sondern die im Referentenentwurf vorgesehene Obergrenze pro Verstoß. Bei systematischer Nichtbeachtung können sich die Beträge summieren.

– Das ist kein theoretischer Maximalwert, sondern die im Referentenentwurf vorgesehene Obergrenze pro Verstoß. Bei systematischer Nichtbeachtung können sich die Beträge summieren. Abmahnungen durch Wettbewerber und Verbraucherschutzverbände – Die Erfahrung mit dem Kündigungsbutton zeigt: Abmahnvereine reagieren schnell. Und eine Abmahnung kostet in der Regel zwischen 500 und 3.000 Euro Anwaltskosten – pro Fall.

– Die Erfahrung mit dem Kündigungsbutton zeigt: Abmahnvereine reagieren schnell. Und eine Abmahnung kostet in der Regel zwischen 500 und 3.000 Euro Anwaltskosten – pro Fall. Verlängerte Widerrufsfrist – Wird die Informationspflicht nicht korrekt erfüllt, kann sich die Widerrufsfrist von 14 Tagen auf bis zu 12 Monate und 14 Tage verlängern. Für die Marge ein Albtraum.

– Wird die Informationspflicht nicht korrekt erfüllt, kann sich die Widerrufsfrist von 14 Tagen auf bis zu 12 Monate und 14 Tage verlängern. Für die Marge ein Albtraum. Vertrauensverlust – In einer Branche, in der Conversion von Vertrauen lebt, ist ein fehlender Widerrufsbutton ein Signal an die Kundschaft: Dieser Shop nimmt Verbraucherrechte nicht ernst.

Mal Klartext: 50.000 Euro Bußgeld klingen für einen kleinen Shop existenzbedrohend – und das sind sie auch. Die Verbraucherrechte-Richtlinie lässt wenig Interpretationsspielraum, und die Behörden werden nach den Erfahrungen mit dem Kündigungsbutton diesmal wahrscheinlich schneller durchgreifen.

Widerrufsbutton und DSGVO: Was bei der Datenverarbeitung zu beachten ist

Die Einführung des Widerrufsbuttons bringt zwangsläufig eine neue Datenverarbeitung mit sich. Personenbezogene Daten werden erhoben, verarbeitet und gespeichert – und das muss DSGVO-konform geschehen. Konkret bedeutet das:

Datensparsamkeit – Nur die absolut notwendigen Daten erheben. Name, Bestellnummer, E-Mail. Punkt. Zweckbindung – Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für die Abwicklung des Widerrufs verwendet werden. Keine Marketing-Auswertung, kein Profiling. Speicherbegrenzung – Die Widerrufsdaten nur so lange speichern, wie für die Vertragsabwicklung notwendig. Datenschutzerklärung aktualisieren – Die neue Datenverarbeitung muss in der Datenschutzerklärung beschrieben werden: Welche Daten, zu welchem Zweck, auf welcher Rechtsgrundlage, wie lange.

Klingt nach Standardprogramm? Ist es im Prinzip auch. Aber erfahrungsgemäß scheitern viele Shops an genau solchen vermeintlich einfachen Anpassungen. Wer es richtig machen will, sollte die Datenschutzerklärung zusammen mit dem technischen Rollout aktualisieren – nicht erst drei Monate später, wenn die erste Abmahnung ins Haus flattert.

Praktische Umsetzung: Schritt für Schritt zum Widerrufsbutton

Genug Theorie. Hier die konkrete Checkliste für alle, die jetzt loslegen wollen – und das sollten Sie, denn drei Monate vergehen schneller als gedacht:

1. Bestandsaufnahme machen

Prüfen Sie zunächst, welche Vertragsarten Sie anbieten und für welche ein Widerrufsrecht besteht. Verkaufen Sie ausschließlich individuell angefertigte Waren? Dann sind Sie raus. Verkaufen Sie Standardware an Privatpersonen? Dann brauchen Sie den Button. Mischsortiment? Dann brauchen Sie ihn auch – und müssen im Formular sauber differenzieren.

2. Technische Integration planen

Je nach Shopsystem variiert der Aufwand erheblich. Für Shopify, WooCommerce und Magento werden voraussichtlich Plugins verfügbar sein – einige sind es bereits. Eigenentwicklungen erfordern mehr Aufwand. Planen Sie mit einem Entwicklungszeitraum von 2 bis 6 Wochen, je nach Komplexität Ihres Setups. Wer auf einer der großen Plattformen für den digitalisierten Einzelhandel unterwegs ist, hat es tendenziell leichter.

3. Button und Formular gestalten

Erstellen Sie einen deutlich sichtbaren Button mit der Beschriftung „Vertrag widerrufen“. Platzieren Sie ihn im Footer – sichtbar auf jeder Seite. Das Formular dahinter sollte genau drei Felder enthalten: Name, Bestellnummer und E-Mail. Optional können Sie ein nicht-verpflichtendes Feld für den Widerrufsgrund ergänzen. Wichtig: Ein Teilwiderruf sollte ebenfalls möglich sein, wenn Sie Sammelbestellungen anbieten.

4. Bestätigungsprozess automatisieren

Nach Absenden des Formulars muss sofort eine automatische Bestätigungs-E-Mail verschickt werden. Diese enthält: Datum und Uhrzeit des Widerrufs, die widerrufene Bestellung oder den widerrufenen Vertrag und den Hinweis auf die nächsten Schritte zur Rückabwicklung. Testen Sie diesen Prozess gründlich – eine fehlende oder verspätete Bestätigung ist ein Verstoß.

5. Rechtstexte anpassen

Aktualisieren Sie Ihre Widerrufsbelehrung, die AGB und die Datenschutzerklärung. Die Widerrufsbelehrung muss künftig auf den Button hinweisen. Die Datenschutzerklärung muss die neue Datenverarbeitung abbilden. Wenn Sie dafür rechtliche Beratung brauchen – und das brauchen die meisten –, beauftragen Sie jetzt eine auf E-Commerce-Recht spezialisierte Kanzlei oder nutzen Sie Portale wie eRecht24.

6. Testen, testen, testen

Bevor Sie live gehen: Testen Sie den kompletten Prozess. Funktioniert der Button auf allen Endgeräten? Kommt die Bestätigungs-E-Mail an? Ist das Formular auch ohne Login erreichbar? Wird der Widerruf korrekt im Backend erfasst? Planen Sie mindestens eine Woche für QA-Tests ein.

Widerrufsbutton auf Marktplätzen: Wer ist verantwortlich?

Eine Frage, die viele Händler umtreibt: Was ist mit Amazon, eBay, Etsy und Co.? Wer trägt dort die Verantwortung für den Widerrufsbutton – die Plattform oder die einzelnen Händler?

Die Antwort ist differenziert. Grundsätzlich sind die Plattformbetreibenden in der Pflicht, die technische Infrastruktur bereitzustellen. Allerdings bleibt die rechtliche Verantwortung für die korrekte Umsetzung der Widerrufspflichten bei den einzelnen Händlern. In der Praxis heißt das: Amazon und eBay werden wahrscheinlich eine zentrale Widerrufsfunktion anbieten – aber ob diese den individuellen Anforderungen jedes Händlers genügt, muss jeder selbst prüfen.

Besonders heikel wird es bei scheinprivaten Händlern, die professionell auf Plattformen verkaufen, aber vorgeben, Privatpersonen zu sein. Diese umgehen damit nicht nur das Widerrufsrecht – sie werden auch keinen Widerrufsbutton anbieten. Für Verbrauchende ein echtes Risiko.

Was der Widerrufsbutton für die Conversion bedeutet

Jetzt mal die andere Seite der Medaille. Viele Händler sehen den Widerrufsbutton als Bedrohung: Macht es den Widerruf nicht zu einfach? Steigen die Retourenquoten? Leidet die Marge?

Die ehrliche Antwort: Kurzfristig möglicherweise ja. Wenn der Widerruf einfacher wird, werden mehr Leute davon Gebrauch machen – das ist logisch. Aber langfristig könnte der Button sogar die Conversion verbessern. Der Grund: Vertrauen. Kaufende, die wissen, dass sie im Zweifelsfall unkompliziert widerrufen können, bestellen eher. Das kennt man von großzügigen Rückgaberichtlinien – die Retourenquote steigt leicht, aber der Gesamtumsatz überproportional.

Zalando hat das vor Jahren vorgemacht: Kostenlose Retouren als Conversion-Treiber. Die Logik beim Widerrufsbutton ist ähnlich. Wer den Button nicht als lästige Pflicht, sondern als Vertrauenssignal begreift, kann daraus sogar einen Wettbewerbsvorteil machen. Mal ehrlich: Ein gut sichtbarer „Vertrag widerrufen“-Button zeigt der Kundschaft, dass Sie nichts zu verbergen haben.

Und dann gibt es noch einen Aspekt, den viele übersehen: Wer den Widerrufsprozess digitalisiert, gewinnt Daten. Nicht über die Gründe – die sind optional. Aber über Muster: Welche Produkte werden häufig widerrufen? In welchem Zeitraum? Nach welcher Bestellmethode? Diese Informationen sind Gold wert für die Sortimentsoptimierung und die Reduktion typischer Onlinehandel-Probleme.

Zeitplan: Was bis zum 19. Juni 2026 passieren muss

Drei Monate klingen nach viel Zeit. Sind sie aber nicht – vor allem, wenn man bedenkt, dass technische Umsetzung, rechtliche Prüfung und QA-Tests parallel laufen müssen. Hier der realistische Zeitplan:

Sofort (März 2026): Bestandsaufnahme. Welches Shopsystem nutzen Sie? Gibt es bereits ein Plugin? Brauchen Sie externe Entwicklung? Rechtsberatung beauftragen.

Bestandsaufnahme. Welches Shopsystem nutzen Sie? Gibt es bereits ein Plugin? Brauchen Sie externe Entwicklung? Rechtsberatung beauftragen. April 2026: Technische Entwicklung und Integration. Button-Design, Formular-Logik, E-Mail-Automatisierung. Parallel: Rechtstexte aktualisieren lassen.

Technische Entwicklung und Integration. Button-Design, Formular-Logik, E-Mail-Automatisierung. Parallel: Rechtstexte aktualisieren lassen. Mai 2026: Testphase. Funktionalität auf allen Geräten prüfen, Edge Cases testen (Gastbestellungen, Teilwiderrufe, abgelaufene Fristen). Barrierefreiheit sicherstellen.

Testphase. Funktionalität auf allen Geräten prüfen, Edge Cases testen (Gastbestellungen, Teilwiderrufe, abgelaufene Fristen). Barrierefreiheit sicherstellen. Juni 2026 (vor dem 19.): Go-Live. Monitoring der ersten Widerrufe. Prozesse nachjustieren.

Wer bei der E-Rechnungspflicht schon zu spät dran war, sollte diesmal nicht den gleichen Fehler machen. Die Bußgelder beim Widerrufsbutton sind höher, und Abmahnvereine stehen quasi schon in den Startlöchern.

Und jetzt? Warum der Widerrufsbutton mehr ist als eine Pflicht

50.000 Euro Bußgeld, Abmahnrisiko, verlängerte Widerrufsfristen – ja, die Peitsche ist real. Aber der Widerrufsbutton ist mehr als eine regulatorische Schikane. Er ist ein längst überfälliger Schritt in Richtung fairer Checkout-Prozesse.

Denken Sie mal darüber nach: Seit Jahren optimiert die E-Commerce-Branche den Kaufprozess bis zur Perfektion. One-Click-Ordering, gespeicherte Zahlungsdaten, Sofort-Kauf-Buttons überall. Die Rückseite dieser Medaille – der Widerruf – war dagegen oft absichtlich umständlich gestaltet. Dark Patterns, versteckte Formulare, Telefonhotlines mit 45 Minuten Wartezeit. Der Widerrufsbutton macht damit Schluss.

Für die Kundschaft ist das ein Gewinn. Für Händler, die ohnehin sauber arbeiten, ändert sich wenig – außer dass sie jetzt einen Button brauchen. Und für alle anderen? Nun, die haben drei Monate Zeit. Das sollte reichen. Knapp, aber es reicht.

Die Empfehlung von digital-magazin.de: Fangen Sie heute an. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Prüfen Sie Ihr Shopsystem, sprechen Sie mit Ihrer Agentur, holen Sie sich rechtlichen Rat. Der 19. Juni 2026 kommt schneller, als Ihnen lieb ist. Und 50.000 Euro Bußgeld lassen sich deutlich sinnvoller investieren – zum Beispiel in eine Conversion-Optimierung, die den neuen Widerrufsbutton gleich als Vertrauenssignal nutzt.