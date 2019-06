Für mehr als 70 Prozent der Online-Händler ist fehlende Zeit die größte Hürde bei der Content-Erstellung.

Zeitmangel ist der am häufigsten genannte Grund aus dem Betreiber von Online-Shops vor der Erstellung eigener Inhalte zurückschrecken. Das hat eine mehrmonatige Online-Umfrage des Content-Automation-Spezialisten uNaice ergeben. Demnach urteilten über 70 Prozent der 152 antwortenden Vertreter von E-Commerce-Unternehmen, dass die zeitliche Komponente für sie das größte Hindernis im Zusammenhang mit der Erstellung von Produkttexten darstellt. Zudem ist für knapp die Hälfte – 49 Prozent der Befragten, Mehrfachantworten möglich – der Kostenaspekt bei der Erstellung von Inhalten ein ernstes Problem.

Für 37 Prozent der Teilnehmer der Online-Befragung bedeutet das, dass sie aus den oben genannten Gründen stets zu wenig Content in Form von Produktbeschreibungen und Kategorietexten zur Verfügung haben. Aus der Not heraus greifen viele Online-Händler zu Herstellertexten, was zu Duplicate Content und dieser zu Problemen bei der Sichtbarkeit durch Suchmaschinen führt. Das bestätigten 26 Prozent der Antwortenden. Suchmaschinen entwerten die ähnlichen oder gar identischen Inhalte verschiedener Shops und Microsites gegeneinander, sodass keiner der Produkttexte es auf einen der vordersten Plätze in den Suchergebnislisten (SERPs) bei Google schafft.

Als weiteres, aber angesichts der Internationalisierung von Onlinehändlern durchaus wichtiges Problem, sahen die befragten Handelsexperten die Erstellung von Produktbeschreibungen in weiteren Sprachen. Immerhin noch 15 Prozent urteilten, dass die Mehrsprachigkeit der Inhalte eine ihrer größten Expansionsbremsen ist.

„Mit Hilfe eines Textroboters können die von den Onlineshops genannten Herausforderungen gemeistert werden. In Summe können bis zu 75 Prozent der Arbeitszeit eingespart werden und es entstehen bessere Texte für Mensch und Suchmaschine.“, erklärt Christian Meyer, Geschäftsführer von uNaice, Anbieter für intelligente Content-Automatisierungslösungen. „Mit dem Einsatz eines Textroboters werden Online-Shops in die Lage versetzt, aus den vorhandenen Produktdaten vollautomatisch binnen Sekunden individuelle, einzigartige und SEO-relevante Texte in vielen Sprachen zu erzeugen. Damit können alle Ausgabekanäle wie Online-Shops, Marktplätze, Newsletter oder auch Print-Produkte mit erstklassigen Texten befüllt werden. Ein Textroboter löst die Content-Handbremse in einem Unternehmen ein für allemal, die Skalierungseffekte sind enorm.“

Als zertifizierter Gold Solution Partner von AX Semantics versetzt uNaice Online-Shops in die Lage, mit Hilfe eines Textroboters die Content-Produktion zu automatisieren und zu digitalisieren und so Kosten und Aufwand deutlich zu senken. Die ganz nach Kundenwunsch in puncto Sprachstil, Tonalität, Duktus und strukturellem Aufbau generierten Texte sind nicht von handgefertigten Texten zu unterscheiden und von immer gleichbleibender Qualität. Durch den Einsatz semantischer Regelwerke (Natural Language Generation, NLG) ist der von einem Textroboter generierte Content von Menschenhand geschrieben Texten mindestens ebenbürtig. Vorbei sind die Zeiten, in denen fehlender oder mangelhafter Content sich negativ auf die Conversion im Online-Shop und die Retourenquote auswirkte. Auch versetzt ein Textroboter Unternehmen in die Lage, ihre E-Commerce-Aktivitäten schnell und einfach zu internationalisieren, da der Content in nahezu allen Sprachen produziert werden kann.

Die Zielgruppe, die auf die Unterstützung von uNaice setzt, reicht von E-Commerce-Unternehmen der unterschiedlichen Branchen über international agierende Konzerne bis hin zu Portalbetreibern, Medienhäusern und Verlagen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie die Metro-Gruppe, die OTTO Group, mytheresa.com, SSI Schäfer Shop, flaschenpost.ch sowie eine Vielzahl weiterer großer und kleinerer B2C- und B2B-Online-Shops aus den unterschiedlichen Branchen.

