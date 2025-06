Digital ready in Tagen statt Monaten – GEC und soffico beschleunigen Produktionsdigitalisierung

Schneller Zugang zu Catena-X und mehr Transparenz in der Produktion

Limburg, 26. Juni 2025 – Mittelständische Zulieferer stehen unter wachsendem Druck, ihre Produktionsdaten sowohl für interne Optimierungen als auch für den standardisierten Austausch mit digitalen Ökosystemen wie Catena-X nutzbar zu machen. Die German Edge Cloud (GEC) und die soffico GmbH bieten dafür eine modulare Lösung, mit der sich heterogene Maschinenparks schnell integrieren lassen. In einem realisierten Anwendungsszenario konnten innerhalb von nur vier Wochen rund 80 Prozent der Maschinen digital angebunden und produktionsrelevante Daten standardisiert bereitgestellt werden – eine wichtige Voraussetzung für Transparenz, Effizienzsteigerung und die Teilnahme an Wertschöpfungsnetzwerken wie Catena-X.

„Die Automobilindustrie setzt zunehmend auf vernetzte, transparente und standardisierte Datenflüsse entlang der Lieferkette. Ohne Catena-X-Anbindung droht Zulieferern der Ausschluss aus modernen Wertschöpfungsnetzwerken“

, erklärt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud.

Die Lösung bietet das Catena-X-zertifizierte ONCITE Digital Production System (DPS) von GEC, das als zentrale Datendrehscheibe dient: Es erfasst Daten aus Maschinen, Anlagen und Energiesensoren, bringt sie in ein standardisiertes Format und stellt sie zentral bereit – für interne Anwendungen wie Energie-Monitoring ebenso wie für die externe Nutzung in Catena-X. Die Anbindung an das Catena-X-Netzwerk erfolgt über das ONCITE DPS CX-Gateway von GEC.

Eine Schlüsselrolle bei der schnellen Maschinenintegration spielt der ONCITE DPS Integration Service powered by Orchestra von soffico. Orchestra ist eine etablierte Integrationsplattform, die den Datenaustausch zwischen unterschiedlichsten Systemen ermöglicht – von Maschinensteuerungen über ERP- und MES-Systeme bis hin zu modernen Cloud-Anwendungen. Selbst in heterogenen und historisch gewachsenen IT-Landschaften lässt sich damit eine durchgängige Datenverfügbarkeit schaffen.

„Unser Ansatz ist es, die Erfassung und Verarbeitung von Produktionsdaten massiv zu vereinfachen – mit einem standardisierten Vorgehen, das sich schnell umsetzen lässt und den laufenden Betrieb nicht behindert“

, sagt Rica Holzmann, Geschäftsführerin der soffico GmbH.

80% Maschinen-Digitalisierung in 4 Wochen – ohne Großprojekt

Ein Anwendungsszenario, in dem 80 Prozent der Maschinen innerhalb von vier Wochen digital angebunden wurden, zeigt das große Potenzial des Ansatzes: Unternehmen gewinnen nicht nur in kürzester Zeit Transparenz über Produktions- und Energiedaten, sondern schaffen auch die technische Basis für die Teilnahme an digitalen Ökosystemen wie Catena-X – ohne langwierige Großprojekte oder Stillstand im Betrieb.

„Viele mittelständische Unternehmen sind gar nicht in der Lage, Mammutprojekte oder riesige Initialkosten für eine Digitalisierung ihrer Fabriken zu stemmen“

, so Meuser.

„Mit unserem SaaS-Modell senken wir die Einstiegshürden sowie die Kosten dramatisch – und bringen auch kleinere Betriebe innerhalb kürzester Zeit in die digitale Zukunft.“

Dank des modularen Aufbaus des ONCITE DPS kann die Lösung flexibel an bestehende Infrastrukturen angepasst und liefert oft bereits binnen weniger Tage wertvolle Ergebnisse. Unternehmen erhalten so sehr schnell Zugriff auf entscheidende Produktionskennzahlen, identifizieren Optimierungspotenziale und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit in hochdynamischen und zunehmend vernetzten Märkten wie der Automobilindustrie.

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

www.gec.io

