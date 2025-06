Kleinanzeigen PRO erweitert Features: Drei neue Funktionen für mehr Effizienz

Kleinanzeigen PRO bekommt ein ordentliches Update spendiert: Mit einem verbesserten Kontaktformular, einer Follower-Verwaltung und der Möglichkeit, Anzeigen als Vorlagen zu speichern, wird das Leben gewerblicher Nutzer deutlich einfacher. Diese drei neuen Features sollen unnötige Anfragen reduzieren und Zeit sparen – endlich!

Kennen Sie das auch? Da stellt man eine Anzeige bei Kleinanzeigen PRO ein, beschreibt akribisch alle Details – und trotzdem hagelt es Anfragen von Interessenten, die offensichtlich nur die Bilder angeschaut haben. „Können Sie das auch für die Hälfte machen?“, „Liefern Sie bis nach München?“ oder „Ist das noch verfügbar?“ bei einer drei Stunden alten Anzeige. Für diese alltäglichen Ärgernisse hat Kleinanzeigen PRO jetzt endlich eine Lösung parat.

Am 26. Juni 2025 hat die Plattform drei neue Features eingeführt, die das Leben gewerblicher Nutzer spürbar verbessern sollen. Diese Neuerungen zeigen, dass Kleinanzeigen PRO die Bedürfnisse seiner Nutzer ernst nimmt und kontinuierlich an der Optimierung der Marktplatz-Funktionalitäten arbeitet.

Was bringen die neuen Kleinanzeigen PRO Funktionen?

Die drei neuen Features adressieren konkrete Probleme, mit denen sich gewerbliche Nutzer täglich herumschlagen müssen. Während das verbesserte Kontaktformular die Qualität der eingehenden Anfragen verbessern soll, sorgt die Follower-Verwaltung für mehr Kontrolle über das eigene Profil. Die dritte Neuerung – Anzeigen als Vorlagen zu speichern – dürfte besonders Händler freuen, die regelmäßig ähnliche Produkte einstellen.

Diese Updates sind Teil einer größeren Strategie: Kleinanzeigen (ehemals eBay Kleinanzeigen) positioniert sich zunehmend als professionelle Plattform für E-Commerce und Online-Handel. Seit der Namensänderung 2024 arbeitet das Unternehmen konsequent daran, sowohl die Nutzerführung als auch die verfügbaren Tools zu verbessern.

Verbessertes Kontaktformular: Endlich Schluss mit sinnlosen Anfragen

Das neue Kontaktformular ist vermutlich das Feature, auf das PRO-Nutzer am sehnlichsten gewartet haben. Bevor Interessenten jetzt ihre Nachricht verfassen können, bekommen sie eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Anzeigeninformationen präsentiert. Diese erscheint direkt über dem Nachrichtenfenster und enthält alle relevanten Details auf einen Blick.

Die Übersicht zeigt unter anderem:

Den aktuellen Verkaufspreis

Den Zustand des Artikels

Lieferoptionen (Abholung oder Versand)

Wichtige Produktdetails

Informationen über den Anbieter

Diese scheinbar simple Neuerung könnte einen erheblichen Unterschied machen. Wer schon einmal versucht hat, auf Kleinanzeigen PRO ein hochwertiges Produkt zu verkaufen, weiß: Ein erheblicher Teil der Anfragen kommt von Personen, die entweder den Preis nicht gelesen oder grundlegende Anzeigendetails übersehen haben.

Aktuell ist diese Funktion zunächst in den mobilen Apps verfügbar. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Nutzer Kleinanzeigen über mobile Geräte verwenden, ist das eine logische Entscheidung. Eine Ausweitung auf die Desktop-Version dürfte folgen.

Follower-Verwaltung: Mehr Kontrolle über das eigene Profil

Die zweite wichtige Neuerung betrifft die Follower-Verwaltung. Bisher konnten Kleinanzeigen PRO Nutzer nur sehen, wie viele Personen ihrem Profil folgen – aber nicht, wer diese Follower eigentlich sind. Das ändert sich jetzt grundlegend.

PRO-Nutzer können ab sofort:

Die Namen aller Follower einsehen

Unerwünschte Follower diskret entfernen

Wettbewerber oder andere störende Accounts blockieren

Ihre Follower-Liste privat verwalten

Besonders interessant: Das Entfernen von Followern geschieht völlig diskret. Die betroffenen Nutzer werden nicht darüber informiert, dass sie „entfolgt“ wurden. Das ist besonders nützlich, wenn Konkurrenten das eigene Profil zu genau beobachten oder wenn man sich von aufdringlichen Interessenten befreien möchte.

Zusätzlich arbeitet Kleinanzeigen bereits an einer Funktion, mit der Nutzer dauerhaft blockiert werden können. Das zeigt, dass die Plattform die Bedenken ihrer gewerblichen Nutzer bezüglich Datenschutz und Konkurrenzschutz ernst nimmt.

Diese Transparenz bei den Followern war übrigens bereits im Februar 2025 für private Nutzer eingeführt worden. Dass diese Funktion jetzt auch für PRO-Accounts verfügbar ist, unterstreicht das Bestreben, beiden Nutzergruppen die gleichen Kontrollmöglichkeiten zu bieten.

Anzeigen als Vorlagen speichern: Zeitersparnis für Serienhändler

Die dritte Neuerung dürfte vor allem Händler begeistern, die regelmäßig ähnliche Produkte verkaufen: die Funktion „Als Vorlage verwenden“. Sie ist sowohl über die Rubrik „Meine Anzeigen“ als auch direkt auf der jeweiligen Anzeigenseite verfügbar.

So funktioniert das neue Feature:

Bestehende Anzeige auswählen Auf „Als Vorlage verwenden“ klicken Anzeigeninhalte nach Bedarf anpassen Direkt veröffentlichen oder als Entwurf speichern

Alle Elemente der ursprünglichen Anzeige werden übernommen – von der Beschreibung über die Bilder bis hin zu Preis und Kategorie-Zuordnung. Besonders praktisch ist das für Händler, die verschiedene Varianten eines Produkts anbieten oder wiederkehrende Standardinformationen wie Öffnungszeiten, Lieferbedingungen oder Zusatzleistungen in ihre Anzeigen einbauen müssen.

Bisher mussten Verkäufer diese Informationen manuell aus bestehenden Anzeigen kopieren oder Bilder erneut hochladen – ein zeitraubender Prozess, der bei größeren Warensortiments schnell frustrierend werden kann. Die neue Vorlagenfunktion reduziert diesen Aufwand auf wenige Klicks.

Dass die erstellten Anzeigen zunächst als Entwurf gespeichert werden können, ist ein weiterer Pluspunkt. So lassen sich mehrere Anzeigen vorbereiten und dann strategisch zu optimalen Zeiten veröffentlichen.

Warum diese Updates für Kleinanzeigen PRO wichtig sind

Diese drei neuen Features sind mehr als nur nette Zusätze – sie adressieren fundamentale Herausforderungen des digitalen Handels auf Marktplätzen. In einer Zeit, in der Online-Verkaufen immer professioneller wird, müssen auch die Tools entsprechend mithalten.

Das verbesserte Kontaktformular beispielsweise kann die Conversion-Rate erheblich verbessern. Wenn Interessenten bereits vor dem ersten Kontakt alle relevanten Informationen haben, sind sie besser qualifiziert und eher kaufbereit. Das spart nicht nur Zeit bei der Kommunikation, sondern führt auch zu mehr erfolgreichen Abschlüssen.

Die Follower-Verwaltung hingegen gibt gewerblichen Nutzern mehr Kontrolle über ihr digitales Geschäftsumfeld. In einem Markt, in dem Wettbewerber gerne die Strategien und Preise der Konkurrenz beobachten, ist diese Transparenz und Kontrollmöglichkeit ein echter Vorteil.

Die Vorlagenfunktion schließlich adressiert ein klassisches Skalierungsproblem: Je mehr Produkte ein Händler anbietet, desto aufwendiger wird die Anzeigenerstellung. Wer bisher Stunden damit verbracht hat, ähnliche Anzeigen zu erstellen, kann diese Zeit jetzt in andere geschäftliche Aktivitäten investieren.

Wie Kleinanzeigen PRO gegen die Konkurrenz besteht

Diese Updates zeigen auch, dass Kleinanzeigen PRO im Wettbewerb mit anderen Marktplätzen bestehen will. Während Amazon und eBay mit ausgereiften Seller-Tools punkten, muss sich die deutsche Plattform durch Benutzerfreundlichkeit und regionale Stärke differenzieren.

Die neuen Features sind ein Schritt in diese Richtung. Sie machen Kleinanzeigen PRO attraktiver für professionelle Verkäufer, ohne die Plattform zu überladen oder zu kompliziert zu machen. Das ist ein wichtiger Balanceakt, denn viele Nutzer schätzen gerade die Einfachheit von Kleinanzeigen im Vergleich zu komplexeren E-Commerce-Lösungen.

Interessant ist auch, dass Kleinanzeigen PRO immer mehr Features erhält, die früher größeren E-Commerce-Plattformen vorbehalten waren. Die Plattform entwickelt sich damit von einem einfachen Kleinanzeigenmarkt zu einem vollwertigen Tool für kleine und mittlere Unternehmen.

Was kostet Kleinanzeigen PRO und für wen lohnt es sich?

Angesichts der neuen Features stellt sich die Frage: Für wen lohnt sich Kleinanzeigen PRO überhaupt? Die Antwort hängt stark vom Geschäftsmodell und der Anzahl der Verkäufe ab.

Kleinanzeigen PRO ist ausschließlich für gewerbliche Nutzer verfügbar und startet bei 35 Euro monatlich (zzgl. MwSt.) für das Basic-Paket. Dafür erhalten Nutzer:

Mehr Anzeigenplätze (je nach Paket bis zu 400+)

Detaillierte Anzeigenstatistiken

Professionelle Präsentationsmöglichkeiten

Erweiterte Verwaltungstools

Und jetzt eben auch die drei neuen Features

Für Händler, die regelmäßig mehr als ein paar Artikel verkaufen, kann sich das schnell amortisieren. Allein die Zeitersparnis durch die Vorlagenfunktion und die höhere Qualität der Anfragen durch das verbesserte Kontaktformular können den monatlichen Beitrag rechtfertigen.

Besonders interessant ist Kleinanzeigen PRO für Branchen wie:

Gebrauchtwagenhändler

Antiquitätenhändler

Elektronik-Reseller

Handwerker und Dienstleister

Vintage- und Second-Hand-Shops

Die monatliche Kündigungsmöglichkeit macht das Angebot auch für saisonale Geschäfte attraktiv, die nur zeitweise größere Mengen verkaufen möchten.

Häufige Fragen zu den neuen Features

Sind die neuen Features in allen PRO-Paketen verfügbar?

Ja, alle drei neuen Funktionen stehen allen Kleinanzeigen PRO Nutzern unabhängig vom gewählten Paket zur Verfügung.

Kann ich als privater Nutzer die neuen Features nutzen?

Nein, diese spezifischen Features sind exklusiv für gewerbliche PRO-Nutzer. Private Nutzer haben allerdings bereits Zugang zur Follower-Transparenz.

Funktioniert das verbesserte Kontaktformular auch am Desktop?

Aktuell ist die Funktion nur in den mobilen Apps verfügbar. Eine Ausweitung auf die Desktop-Version ist aber wahrscheinlich.

Können entfernte Follower das mitbekommen?

Nein, das Entfernen von Followern geschieht komplett diskret. Die betroffenen Nutzer werden nicht benachrichtigt.

Gibt es Limits für die Anzahl der Vorlagen?

Kleinanzeigen hat bisher keine Limits für die Anzahl der Vorlagen kommuniziert. Die Funktion scheint unbegrenzt nutzbar zu sein.

Kleinanzeigen PRO wird erwachsen

Die drei neuen Features markieren einen wichtigen Entwicklungsschritt für Kleinanzeigen PRO. Die Plattform entwickelt sich von einem einfachen Kleinanzeigenmarkt zu einem professionellen Verkaufstool, das durchaus mit etablierten E-Commerce-Lösungen konkurrieren kann.

Besonders beeindruckend ist, dass Kleinanzeigen dabei seine Stärken beibehält: Die Einfachheit in der Bedienung, den regionalen Fokus und die direkte Kommunikation zwischen Käufern und Verkäufern. Die neuen Features erweitern diese Basis, ohne sie zu überladen.

Für gewerbliche Nutzer, die bisher gezögert haben, auf Kleinanzeigen PRO umzusteigen, könnten diese Updates der entscheidende Anstoß sein. Die Kombination aus zeitsparen der Vorlagenfunktion, qualitativ besseren Anfragen und mehr Kontrolle über das eigene Profil adressiert die wichtigsten Schmerzpunkte professioneller Verkäufer.

Es bleibt spannend zu beobachten, welche weiteren Features Kleinanzeigen in den kommenden Monaten einführen wird. Mit diesen drei Neuerungen hat die Plattform jedenfalls gezeigt, dass sie die Bedürfnisse ihrer PRO-Nutzer ernst nimmt und bereit ist, kontinuierlich in deren Erfolg zu investieren. Und das ist – bei allem berechtigten Ärger über schlecht durchdachte Anfragen – definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.