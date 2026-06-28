ETF trifft Algorithmus: Wer glaubt, passive Fonds seien das statische Gegenstück zu aktivem Management, irrt sich gewaltig. Hinter Robotik- und KI-ETFs stecken hochgradig datengetriebene Indexmethodiken – und große Vermögensverwalter rüsten ihre Rebalancing-Systeme gerade massiv mit Machine Learning auf. Was das konkret für Sparpläne bedeutet, rechnen wir nach.

Der Mythos vom schlafenden Index

„Passiv“ klingt nach Autopilot. Einmal kaufen, liegen lassen, fertig. Der Haken: Was für einen MSCI World noch weitgehend stimmt, gilt für thematische ETFs auf Robotik und KI schon lange nicht mehr. Hier konstruieren Indexanbieter ihre Auswahlregeln mit Umsatzfiltern, Liquiditätsschwellen, ESG-Scores und regelbasierten Gewichtungsverfahren – alles algorithmisch. Konkret bedeutet das: Ein Unternehmen landet im Index nicht, weil es irgendwie „mit KI zu tun hat“, sondern weil es einen definierten Mindestanteil seines Umsatzes in Robotik- oder KI-Segmenten erzielt. Wer das Factsheet nicht liest, kauft die Katze im Sack.

Ich halte diese Intransparenz für eines der größten Kommunikationsprobleme der ETF-Branche im Moment. Marketingbotschaften suggerieren umfassende Abdeckung des KI-Kosmos. Die Realität: Viele Robotik-ETFs sind fokussierte Portfolios mit 40 bis 50 Titeln, die stark auf Industrieautomation und asiatische Zulieferer ausgerichtet sind. Cloud-Anbieter, Plattformunternehmen oder spezialisierte KI-Softwarefirmen fehlen häufig oder sind unterrepräsentiert.

Das hat Konsequenzen für die Performance. Wer auf breites KI-Exposure hofft und dabei einen reinen Industrie-Robotik-ETF kauft, dürfte in Phasen überrascht werden, in denen Hyperscaler und Large-Language-Model-Anbieter die Kursgewinne einfahren – während der eigene ETF seitwärts läuft.

Konkrete Produkte, konkrete Kosten – rechnen wir nach

Zwei Produkte stehen exemplarisch für den Markt. Der Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN IE00BLCHJB90) bildet Unternehmen aus Industrie-, Medizin- und Spracherkennungsrobotik physisch nach. Fondsvolumen: rund 128 Millionen Euro. Laufende Kosten: 0,50 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Ein klassischer MSCI World ETF kostet bei großen Anbietern mittlerweile weniger als 0,10 Prozent jährlich. Das macht bei einem Sparplan von 300 Euro monatlich über zehn Jahre bei angenommenen sechs Prozent Rendite einen Unterschied von rund 1.400 Euro allein durch den Kostenfaktor – Zinseszins eingerechnet.

Der Global X BOTZ ETF (ISIN US37954Y7159) bildet den Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index nach, hält 46 Positionen und kostet 0,68 Prozent jährlich. Aufgelegt wurde er im September 2016 – er hat also immerhin eine knapp neunjährige Historie, was für Themen-ETFs schon beachtlich ist. Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,73 Prozent, ausgeschüttet halbjährlich. Unter dem Strich: Wer mehr als einen MSCI World im Depot halten und gezielt auf Automatisierung setzen möchte, zahlt eine spürbare Prämie. Ob die gerechtfertigt ist, hängt entscheidend davon ab, wie die Indexmethodik hinter diesem ETF künftig mit Marktveränderungen umgeht.

Für den laufenden Jahrgang 2026 notiert der UCITS-Ableger laut aktuellen Plattformdaten mit einer negativen Jahresperformance von rund minus 4,75 Prozent. Das ist kein Einzelfall: Thematische ETFs schwanken deutlich stärker als breite Marktindizes. Wer das nicht einkalkuliert, sollte ehrlich mit sich sein, ob ein solcher ETF ins eigene Risikoprofil passt.

Wie KI die Indexkonstruktion verändert

Interessanter als die Produkte selbst ist die Frage, wie Indexanbieter und Vermögensverwalter KI inzwischen einsetzen, um zu entscheiden, welche Unternehmen überhaupt in einen thematischen ETF aufgenommen werden. Klassisch lief das über Branchen-Klassifikationssysteme wie GICS oder SIC-Codes. Das Problem: KI-Unternehmen verteilen sich quer über alle Sektoren. Ein Halbleiterhersteller sitzt in der Technologiebranche, ein Logistikroboter-Anbieter im Industrie-Sektor, ein medizinischer Bilderkennungsspezialist im Gesundheitsbereich.

Moderne Themen-Mapping-Ansätze nutzen deshalb Textanalyse und Natural Language Processing, um Geschäftsberichte, Patentdatenbanken und Analystenkommentare automatisiert auszuwerten. So lässt sich quantifizieren, welcher Anteil des Unternehmensumsatzes tatsächlich aus KI- oder Robotik-Anwendungen stammt. Das klingt präziser als Branchen-Codes – ist aber keineswegs fehlerfrei. Overfitting und Modellabhängigkeit sind reale Risiken: Wenn sich Marktregimes verschieben und ein ML-Modell auf historischen Mustern trainiert wurde, kann es systematisch falsch klassifizieren.

Laut einer Analyse des ETF-Blog.com ermöglicht KI im ETF-Research zwar effizientere Prozesse und innovativere Produkte – Fachleute warnen dort aber explizit davor, dass Modellabhängigkeit zu Fehlsteuerungen führen kann, wenn sich Marktbedingungen grundlegend ändern. Das ist keine abstrakte Theorie, sondern ein konkretes Konstruktionsrisiko, das Anleger bei thematischen ETFs einpreisen sollten.

Algorithmisches Rebalancing: Was steckt wirklich dahinter?

Das Rebalancing-Regelwerk ist der zweite große Bereich, in dem Algorithmen die Richtung vorgeben. Bei einem Standard-ETF auf den S&P 500 ist das simpel: Vierteljährlich wird geprüft, ob Marktkapitalisierungsgewichte noch stimmen, und geringfügig angepasst. Bei einem KI-/Robotik-ETF ist der Prozess komplexer. Welche Unternehmen erfüllen den Umsatzschwellenwert noch? Welche sind gewachsen und verdienen eine höhere Gewichtung? Welche haben ihr KI-Exposure strategisch aufgegeben?

Automatisierte Rebalancing-Systeme – von einfachen regelbasierten Algorithmen bis zu Machine-Learning-Ansätzen – sollen diese Entscheidungen schneller, günstiger und konsistenter treffen als menschliche Analysten. Eine Kurzstudie der FCR zum KI-Einsatz im Investmentprozess zeigt, dass KI inzwischen alle Phasen abdeckt: Datenanalyse, Signal-Generierung, Portfolio-Konstruktion, Risiko-Monitoring und Handel. Konkret bedeutet das für ETF-Strukturen: Die Grenze zwischen passivem Indexfonds und regelbasiert-aktivem Produkt wird fließend.

Der Haken liegt in der Transparenz. Anleger sehen das Ergebnis des Rebalancings – die neue Zusammensetzung des Index – aber nicht den algorithmischen Entscheidungsweg dahin. Viele Finanzhäuser nutzen proprietäre oder interne ML-Modelle, deren genaue Funktionsweise nicht offengelegt wird. Wer in KI-gesteuerte Finanzprodukte investiert, vertraut also einer Black Box. Das ist legitim – sollte aber bewusst geschehen. Wie weit autonome Handelssysteme und agentenbasierte KI-Architekturen dabei bereits in den Finanzmarkt vorgedrungen sind, zeigt, wie schnell sich die Grenzen zwischen menschlicher Entscheidung und algorithmischer Ausführung verschieben.

Indexmethodik lesen lohnt sich: Welche Regeln steuern das Rebalancing Ihres thematischen ETF? (Symbolbild)

Robo-Advisor und personalisierte ETF-Portfolios

Ein dritter Bereich, in dem KI und ETF zusammenfinden, ist das automatisierte Portfolio-Management für Privatanleger. Robo-Advisor kombinieren thematische ETFs – darunter auch Robotik- und KI-ETFs – mit breiten Marktindizes zu individuellen Risikoprofilen. Das algorithmische Asset-Management übernimmt dann die dynamische Allokation: Bei steigender Marktvolatilität wird das Robotik-Exposure automatisch reduziert, bei günstigen Einstiegssignalen erhöht.

Klingt elegant. Rechnen wir nach, was das kostet. Ein Robo-Advisor verlangt typischerweise 0,50 bis 0,75 Prozent jährlich als Verwaltungsgebühr, hinzu kommen die TER der enthaltenen ETFs von ebenfalls 0,10 bis 0,50 Prozent, je nach Themenmix. Wer aktiv thematische ETFs im Depot hat, zahlt also schnell 0,70 bis 1,25 Prozent Gesamtkosten pro Jahr. Bei einem Depot von 50.000 Euro sind das 350 bis 625 Euro jährlich – nur für die Kosten. Gegenüber einem simplen MSCI-World-Sparplan für 0,10 Prozent TER ohne Robo-Aufschlag ist das ein erheblicher Renditeabzug, der durch Überperformance erst einmal verdient werden muss.

Die entscheidende Frage: Liefert algorithmisches Portfolio-Management mit thematischen KI-ETFs tatsächlich eine höhere Rendite? Studien und Handelsblatt-Recherchen weisen darauf hin, dass empirische Belege über längere Zeiträume noch begrenzt sind. Überrenditen sind nicht garantiert. Wer in KI in der Finanzabteilung oder im Asset-Management investiert, sollte diese Unsicherheit explizit in seine Erwartungen einbauen.

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Der Paragraphen-Check: Was Anleger rechtlich wissen sollten

ETFs in der EU unterliegen der UCITS-Direktive (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Das bedeutet unter anderem: Diversifikationsvorschriften, Prospektpflicht und regelmäßige Veröffentlichung des Fondsvermögens. Konkret schreibt das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die europäische PRIIPs-Verordnung vor, dass Privatanleger vor dem Kauf ein Key Information Document (KID) erhalten müssen, das Kosten, Risiken und Szenarien transparent macht.

Was das KID nicht leistet: Es erklärt nicht, welche algorithmischen Entscheidungsregeln dem zugrunde liegenden Index zugrunde liegen. Gemäß § 297 KAGB muss der Jahresbericht eines Investmentfonds zwar wesentliche Informationen zur Anlagestrategie enthalten – aber die Granularität eines ML-Modells zur Indexkonstruktion ist regulatorisch bisher nicht gefordert. Das könnte sich ändern: Regulierungsbehörden beobachten den Einsatz von KI in Finanzprodukten mit zunehmendem Interesse. Anleger sollten also nicht nur Kosten und Rendite, sondern auch die Indexmethodik aus dem Factsheet herauslesen und verstehen, bevor sie einen thematischen ETF kaufen.

Robotik-ETF versus breiter KI-ETF: Was passt wann ins Depot?

Nicht jeder thematische ETF ist gleich. Wer konkret investieren möchte, sollte die Unterschiede kennen. Reine Robotik- und Automations-ETFs wie der BOTZ konzentrieren sich auf Industrieautomation, medizinische Robotik und spezifische KI-Komponenten – sie sind oft stark in Japan und anderen asiatischen Märkten gewichtet, weil dort die Industrierobotik-Champions beheimatet sind. Breiter aufgestellte KI-ETFs beziehen Halbleiter, Cloud-Infrastruktur und Softwareplattformen ein, was automatisch zu einer höheren US-Gewichtung führt.

Für einen langfristigen Sparplan gilt die klassische Faustregel: Ein breiter Weltmarkt-ETF als Kern, thematische ETFs als Beimischung mit maximal 10 bis 20 Prozent des Portfoliovolumens. Der Grund ist simpel: Thematische Fonds haben historisch höhere Drawdown-Risiken und sind stärker von Sektorrotationen abhängig. Wer 100 Prozent auf KI und Robotik setzt, wettet nicht auf eine Wirtschaft, sondern auf ein Subsegment der Wirtschaft.

Meine persönliche Einschätzung: Die Indexmethodik ist bei thematischen ETFs wichtiger als der Name auf dem Produkt. Ein ETF, der Umsatzanteile aus Robotik- und KI-Anwendungen sauber quantifiziert und regelbasiert filtert, ist einem ETF, der sich auf vage Branchen-Klassifikationen stützt, strukturell überlegen – auch wenn das der Anleger beim Blick auf die TER nicht sieht.

Praktische Checkliste: So prüfen Sie Ihren thematischen ETF

Bevor Sie einen KI- oder Robotik-ETF in den Sparplan aufnehmen, lohnt es sich, fünf konkrete Punkte im Factsheet und der Indexmethodik zu klären. Dieser Kurzcheck dauert weniger als 15 Minuten und kann langfristig erhebliche Renditeunterschiede ausmachen.

Umsatzschwelle: Wie hoch ist der Mindestanteil am Umsatz, den ein Unternehmen aus KI- oder Robotik-Anwendungen erzielen muss, um im Index zu verbleiben? Werte unter 30 Prozent deuten auf ein weit gefasstes Thema hin, das auch Unternehmen mit nur marginaler KI-Aktivität einschließt.

Wie hoch ist der Mindestanteil am Umsatz, den ein Unternehmen aus KI- oder Robotik-Anwendungen erzielen muss, um im Index zu verbleiben? Werte unter 30 Prozent deuten auf ein weit gefasstes Thema hin, das auch Unternehmen mit nur marginaler KI-Aktivität einschließt. Rebalancing-Frequenz: Wird der Index quartalsweise, halbjährlich oder jährlich überprüft? Je seltener das Rebalancing, desto länger können veraltete Positionen im Portfolio bleiben.

Wird der Index quartalsweise, halbjährlich oder jährlich überprüft? Je seltener das Rebalancing, desto länger können veraltete Positionen im Portfolio bleiben. Geografische Konzentration: Liegt der Schwerpunkt auf Japan und Asien oder auf den USA? Beide Ausrichtungen haben unterschiedliche Währungs- und Konjunkturrisiken.

Liegt der Schwerpunkt auf Japan und Asien oder auf den USA? Beide Ausrichtungen haben unterschiedliche Währungs- und Konjunkturrisiken. Titelanzahl: Weniger als 40 Positionen bedeuten ein hoch konzentriertes Portfolio mit entsprechend hohem Einzeltitelrisiko. Breit diversifizierte Indizes mit 80 oder mehr Titeln streuen das Risiko deutlich breiter.

Weniger als 40 Positionen bedeuten ein hoch konzentriertes Portfolio mit entsprechend hohem Einzeltitelrisiko. Breit diversifizierte Indizes mit 80 oder mehr Titeln streuen das Risiko deutlich breiter. Tracking Difference: Die tatsächliche Abweichung des ETF von seinem Index ist oft aussagekräftiger als die TER. Eine negative Tracking Difference bedeutet, dass der ETF seinen Index sogar geschlagen hat – etwa durch Wertpapierleihe.

Diese fünf Punkte bilden keine vollständige Due Diligence, aber sie schärfen den Blick dafür, was hinter einem Produktnamen wirklich steckt. Wer sie konsequent anwendet, vermeidet die häufigsten Fehler beim Kauf thematischer ETFs.

Gegenargument: Rechtfertigt das Thema die Mehrkosten?

Es gibt ein legitimes Gegenargument zur These, dass thematische KI- und Robotik-ETFs grundsätzlich zu teuer sind. Wer bereits einen breit diversifizierten MSCI World oder FTSE All-World-ETF bespart, ist über diesen automatisch in den größten KI-Titeln – Nvidia, Microsoft, Alphabet, ASML – investiert, da diese Unternehmen aufgrund ihrer Marktkapitalisierung einen erheblichen Anteil dieser breiten Indizes ausmachen. Ein zusätzlicher KI-ETF würde also teilweise Positionen doppeln und das Gesamtportfolio einseitig in Richtung Technologie verschieben.

Wer hingegen gezielt auf kleinere, spezialisierte Automatisierungsunternehmen setzen möchte, die in einem MSCI World kaum vorkommen – etwa japanische Industrieroboter-Hersteller, spezialisierte Sensorik-Zulieferer oder medizinische Bildgebungsspezialisten –, bekommt durch einen Robotik-ETF tatsächlich ein anderes Exposure. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht pauschal, ob thematische ETFs sinnvoll sind, sondern ob das spezifische Thema im eigenen Portfolio bereits ausreichend abgedeckt ist oder eine echte Ergänzung darstellt.

Eine ehrliche Bestandsaufnahme des eigenen Depots ist dabei unerlässlich: Wie viel Technologie-Exposure besteht bereits? Wie hoch ist die Bereitschaft, kurzfristige Drawdowns von 30 Prozent oder mehr auszusitzen? Und wie lange ist der Anlagehorizont? Wer diese drei Fragen klar beantworten kann, ist in einer deutlich besseren Position, um die Mehrkosten eines thematischen ETFs zu rechtfertigen – oder eben nicht.

Was bleibt – und welche Frage niemand stellt

Algorithmisches Asset-Management und passive ETF-Strukturen verschmelzen stärker, als die Produktnamen vermuten lassen. Das ist kein Widerspruch, sondern die logische Konsequenz aus einer Finanzwelt, in der Datenmengen manuell nicht mehr beherrschbar sind. Unter dem Strich ändert das aber nichts an der Kernfrage, die sich jede Anlegerin und jeder Anleger stellen sollte: Verstehe ich, nach welchen Regeln dieser ETF mein Geld anlegt – und bin ich bereit, diesen Regeln auch dann zu vertrauen, wenn der Markt gegen mich läuft?

Die spannendere Frage, die kaum jemand stellt, ist diese: Wenn immer mehr ETFs und Robo-Advisor dieselben KI-Modelle für Rebalancing und Titelselektion nutzen, entstehen dann systemische Korrelationsrisiken, die bisher niemand in den Prospekten ausweist? Das wäre ein Regulierungsthema für die nächsten Jahre – und ein gutes Argument, das eigene Portfolio gelegentlich auf algorithmische Monokultur zu prüfen.

Welche Methodik steckt im ETF, den Sie gerade im Sparplan haben – haben Sie das zuletzt nachgeschaut?