Was ist Blended Learning? Integriertes Lernen kombiniert Präsenzveranstaltungen und E-Learning. Eine Definition.

Wenn Sie in irgendeiner Weise mit E-Learning vertraut sind, haben Sie zweifellos schon von Blended Learning gehört. Es ist ein Konzept, das in den letzten Jahren, besonders während der Corona-Krise, an Popularität gewonnen. Die Vorteile werden von E-Learning-Experten und Lernenden gleichermaßen gelobt. Trotz der Akzeptanz der Effektivität von Blended Learning gibt es nach wie vor eine gewisse Unklarheit bezüglich der Definition. Was genau ist also Blended Learning? Im heutigen Beitrag gehen wir näher darauf ein, was Blended Learning ist und welche Vorteile es für Unternehmen und Lernende bietet. Wir gehen auch auf einige Fallstricke ein, die es zu vermeiden gilt, und erkunden, wie Sie Blended Learning als Teil Ihrer E-Learning-Strategie einsetzen können.

Definition: Was ist Blended Learning?

Die Art und Weise, wie Blended Learning angewandt wird, hängt in der Regel von den jeweiligen Situation ab, sodass eine allgemeingültige, allumfassende Definition schwer zu finden ist. Wikipedia bietet die folgende Definition an:

„Der Begriff integriertes Lernen (oder englisch Blended Learning) bezeichnet eine Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden. Blended Learning ist ein Bildungsansatz, der Online-Bildungsmaterialien und Möglichkeiten zur Online-Interaktion mit traditionellen, ortsgebundenen Unterrichtsmethoden kombiniert. Es erfordert die physische Anwesenheit sowohl des Lehrers als auch des Schülers, mit einigen Elementen der Kontrolle des Schülers über Zeit, Ort, Weg oder Platz.“

Wenn es jedoch um E-Learning geht, können die „ortsbezogenen Unterrichtsmethoden“ durch Webinare ersetzt werden, was das Lernen noch zugänglicher und bequemer macht. Ich glaube, dass Blended Learning die Personalisierung der E-Learning-Erfahrung fördert, indem es die besten Aspekte des Präsenzunterrichts mit technologiebasierten E-Learning-Methoden kombiniert. Es erweitert die Erfahrung des Lernenden, indem es das Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort unterstützt und die Rolle des Dozenten umgestaltet. Beim E-Learning ist Blended Learning wiederum von den Umständen abhängig, beinhaltet aber in der Regel Folgendes:

Ein Teil des Lernens findet online statt, wobei der Teilnehmer sein Lerntempo selbst bestimmen kann.

Ein anderer Teil des Lernens wird von einem Dozenten geleitet, der in der Regel Webinare durchführt, sodass auch Teilnehmer aus der Ferne leichter teilnehmen können.

Im Wesentlichen ergänzen sich beim Blended Learning Online- und Präsenztraining und schaffen eine integrierte Lernumgebung.

Video: Blended Learning – Was ist das überhaupt?

Quelle: YouTube.com / IHK-Akademie Koblenz e.V.

Vorteile von Blended Learning

Ein Blended-Learning-Modell ist zweifelsohne eine großartige Möglichkeit, die Erfahrung des Lernenden zu erweitern, aber die Vorteile gehen darüber hinaus. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter, Partner oder Kunden schulen, Unternehmen und Institutionen, die Blended Learning einsetzen, werden von vielen Vorteilen profitieren. Werfen wir einen Blick auf einige der Vorteile für Lernende, Unternehmen und Institutionen:

Vorteile für Lernende

Blended Learning bietet den Lernenden Bequemlichkeit und Flexibilität; sie haben die Möglichkeit, ihr Lerntempo selbst zu bestimmen und aus der Ferne zu lernen.

Akademische Untersuchungen legen nahe, dass Blended Learning den Lernenden ein umfassenderes Verständnis der Kursinhalte vermittelt.

Da Blended Learning den Lernenden die Möglichkeit gibt, mit den Dozenten und anderen Lernenden zu interagieren, wird das soziale Lernen unterstützt.

Vorteile für Unternehmen und Institutionen

Blended Learning reduziert die Kosten für Präsenzschulungen, wie z. B. Reisekosten, Unterbringung und gedruckte Schulungsunterlagen.

Unternehmen können unterschiedliche E-Learning-Methoden einsetzen, wie z. B. Webinare, Gamification usw., was zu einem besseren Engagement der Lernenden führt.

Da Blended Learning eine effizientere und kostengünstigere Art der Schulung ist, werden Sie einen schnelleren und größeren Return on Investment sehen.

Es ist auch einfacher, genau zu verfolgen, wer die Schulung absolviert hat und wer nicht.

Tücken des Blended Learning

Bevor Sie nun Blended Learning in Ihrer Schulungsstrategie einsetzen, möchte ich Ihnen zunächst noch einige wichtige Stolperfallen aufzeigen, die Sie vermeiden sollten.

Das Wichtigste, das Sie vermeiden sollten, ist die Verwendung eines LMS (Learn Management System), das Ihren Anforderungen nicht gerecht wird. Sie benötigen ein LMS, das Ihre Blended-Learning-Strategie verwalten und bereitstellen kann, einschließlich der Integration von Webinar-Software.

Denken Sie daran, dass das, was für Präsenzschulungen funktioniert, nicht unbedingt für Online-Schulungen geeignet ist. Sie sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass bestehende Kurse für das integrierte Lernen geeignet sind. Analysieren Sie, wer Ihre Lernenden sind, identifizieren Sie, was sie wissen müssen, überprüfen Sie Ihre Kursinhalte und nutzen Sie diese Analyse, um eine Blended-Learning-Strategie zu formulieren.

Wenn Sie von einem reinen Präsenzkurs zu einer Blended-Learning-Strategie wechseln, sollten Sie sich bei der Integration von Blended Learning in Ihre Lernstrategie Zeit lassen. Wenn Sie langsam beginnen, können Sie nicht nur beurteilen, was aus inhaltlicher Sicht funktioniert und was nicht, sondern geben Ihren Lernenden auch Zeit, sich allmählich an das Blended-Learning-Konzept anzupassen.

Natürlich ist es wichtig, dass Blended Learning nicht einfach nur um seiner selbst willen eingesetzt wird. Sobald Sie Ihre Lernziele identifiziert haben, können Sie darüber nachdenken, wie jedes Ziel in einer Online- und/oder Offline-Umgebung erreicht werden könnte.

Webinare: ein einfacher Weg zum Blended Learning

Um mit Blended Learning zu beginnen, können Sie Webinare im lehrergeleiteten Teil Ihres Kurses einsetzen. Um ein Webinar durchzuführen, benötigen Sie ein Webinar-Tool. Es gibt viele Optionen. Sie müssen nur diejenige finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Bei der Auswahl eines Webinar-Tools sollten Sie die Größe Ihrer Zielgruppe, deren Anforderungen und die Erfahrung der Lernenden berücksichtigen.

Einige Webinar-Tool-Optionen sind:

Zoom

GoToWebinar

Cisco WebEx

Adobe Connect

Google Hangouts

AnyMeeting

Microsoft Teams

Google Meet

BigBlueButton

Jitsi

Diese Tools lassen sich in den meisten LMS integrieren, um Einrichtung, Registrierung und Anwesenheitsberichte zu synchronisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie jede Sitzung aufzeichnen, damit Sie diese Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt verwenden können. Dies ist ein guter Weg, um wiederverwendbare Schulungsinhalte zu generieren. Diese Videos können dann zu E-Learning-Kursen hinzugefügt und Ihren Lernenden zur Verfügung gestellt werden.

Was sind die Vorteile der Integration eines Webinar-Tools in Ihr LMS?

Wenn Webinar-Sitzungen Teil Ihrer Blended-Learning-Strategie sind, ist die Integration eines geegneten Tools in Ihr LMS sinnvoll. Dies ermöglicht Ihnen Folgendes:

Planen Sie Sitzungen in Ihrem LMS, die sich automatisch in Ihrem Webinar-Tool widerspiegeln. Das bedeutet, dass Sie eine Sitzung nur einmal einrichten müssen und es keine Terminkonflikte gibt.

Registrieren Sie Ihre Teilnehmer über Ihr LMS, wobei die Daten automatisch an Ihr Webinar-Tool gesendet werden.

Überwachen Sie die Anwesenheitsdaten, die automatisch an Ihr LMS zurückübertragen werden, sodass Sie keine Zeit mit der manuellen Aktualisierung dieser Informationen verschwenden müssen.

Stoppen Sie die Wiederholung von Aufgaben, verbessern Sie das Reporting, straffen Sie Arbeitsabläufe usw. Außerdem ist es super einfach einzurichten.

Eine Umfrage unter 196 deutschen Hochschulen hat ergeben, dass Moodle, ILIAS uns Stud.IP die meisten verwendeten Lean Management Systeme sind:

Quelle: doodle.com

Wenn Sie Blended Learning nutzen möchten, sollten Sie bedenken, dass das Ziel darin besteht, die Stärken von traditionellen und Online-Lernmethoden zu kombinieren, um Ihren Lernenden eine ansprechendere Lernerfahrung zu bieten. Durch Blended Learning nutzen Sie das Beste aus beiden Welten, wovon sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden profitieren. Learn-Management-Systeme, wie z.B. Moodle, machen es einfach, Blended-Learning-Kurse einzurichten, die eine beliebige Kombination aus Präsenz- und Online-Trainingskomponenten enthalten.