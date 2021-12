TBAuctions auf dem Weg zu einer der größten Online-Auktionsplattformen in Europa

Private Equity Fonds übernehmen Online-Auktionshaus

Das Online-Auktionshaus TBAuctions, das 2018 aus der Fusion von Troostwijk Auctions (B2B-Auktionen) und BVA Auctions (B2C-Auktionen) hervorgegangen ist, wird von Fonds übernommen, die von Castik Capital verwaltet werden. Durch die Übernahme kann TBAuctions sein Wachstum auf dem europäischen Online-Auktionsmarkt beschleunigen. Seit der Fusion im Jahr 2018 hat TBAuctions erheblich in die Entwicklung der hochmodernen, skalierbaren IT-Plattform ATLAS investiert, die es dem Unternehmen ermöglicht, künftige Akquisitionen in ganz Europa nahtlos zu integrieren. Zu TBAuctions gehört auch das in Hamburg ansässige Auktionshaus Dechow.

Die geplante Übernahme muss noch vom Betriebsrat und der niederländischen Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) genehmigt werden. Der Abschluss wird für Ende dieses Jahres erwartet. Castik Capital ist ein Manager von Private-Equity-Fonds, der sich auf Partnerschaften mit starken Management-Teams konzentriert, um durch organisches Wachstum und Buy & Build Marktführer zu kreieren.

ATLAS ist ein wichtiger Baustein für TBAuctions, um das Wachstum im Bereich der Online-Auktionen voranzutreiben. “Wir sehen, dass andere Auktionshäuser ihr Wachstum und den Übergang von physischen Auktionen zu Online-Auktionen nur durch erhebliche Investitionen in ihre IT erreichen können”, so Herberth Samsom, CEO von TBAuctions. “Mit der Unterstützung von Castik Capital können wir eine der führenden europäischen Online-Auktionsplattformen werden. Ich sehe ein weiteres Wachstum des Online-Auktionsmarktes in Europa voraus, bei dem TBAuctions eine wichtige Rolle spielen wird.”

Starker IT-Backbone ermöglicht breiteren Marktzugang

Die Wachstumsambitionen von TBAuctions (bereits in acht europäischen Ländern vertreten) haben bereits zu mehreren Zukäufen geführt. Die jüngste Akquisition ist die Übernahme des belgischen Unternehmens Vavato, einem der größten Online-Auktionsanbieter auf dem belgischen B2B- und B2C-Markt. Vavato wird wie Troostwijk Auctions und BVA Auctions weiterhin mit seiner eigenen Marke innerhalb der TBAuctions-Gruppe operieren. Dies passt ideal zur Strategie von TBAuctions, eine eigene skalierbare IT-Plattform zu nutzen, um verschiedene Güter versteigern zu können – von kleinen Konsumgütern bis hin zu kompletten industriellen Lagerbeständen und Immobilien. Zugekaufte Unternehmen werden schnell und effizient in die Plattform von TBAuctions integriert und können sofort von der Größe und Effizienz sowie der Marketing- und Back-Office-Unterstützung von TBAuctions profitieren. Für Verkäufer bedeutet dies einen noch besseren Service und einen breiteren Marktzugang, für Käufer eine noch größere Vielfalt an angebotenen Artikeln.

Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Konsum als Ziel

Laut Michael Phillips, Investment Partner bei Castik Capital, spielt TBAuctions eine wichtige Rolle in der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft. “TBAuctions treibt nachhaltigen Konsum aktiv voran, indem es Second-Hand-Gütern ein neues Zuhause und ein “zweites Leben” ermöglicht. Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt der globalen ESG-Agenda. Castik freut sich, den eingeschlagenen Weg von TBAuctions unterstützen zu können und ist überzeugt, dass das Unternehmen sich in einer sehr guten Position befindet, um sich als eine der führenden Online-Auktionsplattformen in Europa zu etablieren. Gerade jetzt, wo wir aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette mit einer Verknappung der Verfügbarkeit von Materialien konfrontiert sind, ist TBAuctions die Online-Plattform, die Angebot und Nachfrage in Europa und darüber hinaus zusammenbringt. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir mit unserer jüngsten Partnerschaftsinvestition in TBAuctions einen wichtigen Beitrag dazu leisten können.”

Beschleunigtes Wachstum und europaweite Marktkonsolidierung im Fokus

“Nach der Fusion im Jahr 2018 haben wir uns stark auf das organische Wachstum von Verkäufern und Bietern sowie die Effizienz unserer Prozesse konzentriert. Der wichtigste Aspekt dabei war die Entwicklung unserer proprietären IT-Plattform ATLAS”, so Samsom. “Wenn man sich die Digitalisierung des E-Commerce im Allgemeinen anschaut, fällt auf, dass die Welt des ‘Second Hand’ im Hinblick auf den Digitalisierungsgrad hinterherhinkt. Dies bietet uns einzigartige Möglichkeiten auf dem Markt. Wir sind nun in der Lage, unser Wachstum gemeinsam mit unserem neuen Partner Castik Capital zu beschleunigen. Castik ist dafür bekannt, stark in organisches und anorganisches Wachstum zu investieren, was perfekt mit unseren Ambitionen und Zielen übereinstimmt.”

Eine von Castik Capital durchgeführte umfassende Markt-Due-Diligence ergab, dass der europäische Online-Auktionsmarkt stark fragmentiert ist und größtenteils aus “lokalen Champions” mit stark regionalem Fokus und begrenzter internationaler Reichweite besteht. “Die spannende Vision, die sich dabei herauskristallisierte, ist, dass wir am Anfang einer potenziellen europaweiten Marktkonsolidierung stehen, die durch die technologische Entwicklung vorangetrieben wird”, so Michael Phillips von Castik Capital.

Das Management-Team und die Mitarbeiter von TBAuctions werden weiterhin bedeutende Anteilseigner der Gruppe bleiben. Das Management hat einstimmig erklärt, dass es in den kommenden Jahren starkes Wachstum anstrebt. Samsom: “Wir werden uns zunächst ganz auf den fragmentierten europäischen Auktionsmarkt konzentrieren. Danach werden wir sehen, wohin die Reise geht.”

TBAuctions wurde bei der Übernahme von Rothschild & Co beraten. Castik wurde von BCG, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Emendo, PwC, Houthoff, Netlight, Houlihan Lokey, und Etribes beraten.

Über TBAuctions

TBAuctions ist eine führende Online-Auktionsplattform sowie ein Marktplatz für Second-Hand- and Second-Chance-Güter. Der Vertrieb erfolgt über die Marken Troostwijk Auctions (B2B) und BVA Auctions (B2C) und seit November 2021 auch über die belgische Marke Vavato. TBAuctions versteigert bewegliche und unbewegliche Güter im Auftrag Dritter über ATLAS, eine proprietäre IT-Plattform für intelligente Auktionen (IA). Mit über 13.000 Auktionen und 2,75 Millionen Posten pro Jahr und über 10 Millionen Website-Besuchern pro Monat ist TBAuctions eines der größten Online-Auktionshäuser in Europa.

Über Castik Capital

Castik Capital verwaltet private Kapitalbeteiligungen. Castik Capital ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft, die Mehrheitsbeteiligungen an privaten und börsennotierten Unternehmen erwirbt, bei denen durch aktive Partnerschaften mit Management-Teams langfristige Werte geschaffen werden können. Castik Capital wurde 2014 gegründet, hat seinen Sitz in Luxemburg und konzentriert sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa. Berater von Castik Capital ist die Castik Capital Partners GmbH mit Sitz in München. Die Investitionen werden von dem in Luxemburg ansässigen Fonds EPIC II getätigt, dem zweiten von Castik verwalteten Fonds, der im Oktober 2020 mit 1,25 Milliarden Euro abgeschlossen wurde. Weitere Informationen über Castik unter https://www.castik.com/

