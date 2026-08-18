SharePoint als Intranet ist für viele mittelständische Unternehmen naheliegend, weil Microsoft 365 bereits vorhanden ist. Entscheidend sind Konzept, Governance und Nutzerführung.

Das Intranet war lange dieser Ort, an dem alte Organigramme, Reisekostenformulare und ein paar Geburtstagsmeldungen lagen. Man öffnete es, wenn man musste. Nicht, weil es half. Hybride Arbeit hat diese Gleichgültigkeit ziemlich brutal beendet: Wenn Teams über Büro, Homeoffice, Außendienst und mehrere Standorte verteilt sind, braucht ein Unternehmen einen digitalen Bezugspunkt. Einen Ort, an dem Kommunikation, Wissen und tägliche Arbeitswege zusammenlaufen.

Genau deshalb erlebt SharePoint als Intranet eine zweite Karriere. Nicht, weil SharePoint plötzlich sexy geworden wäre. Ist es nicht. Aber viele mittelständische Unternehmen nutzen Microsoft 365 ohnehin: Teams für Abstimmungen, Outlook für E-Mail, OneDrive für Dateien, Entra ID für Identitäten, teilweise Power Platform für einfache Workflows. Die technische Grundlage ist also oft schon vorhanden. Der Knackpunkt liegt woanders: Aus dieser Grundlage muss ein Arbeitsplatz entstehen, den Menschen freiwillig öffnen.

Wir bei digital-magazin.de halten diese Unterscheidung für wichtiger, als sie auf den ersten Blick wirkt. Ein Intranet ist keine schönere Startseite. Es ist ein Betriebssystem für interne Orientierung. Wer es nur als Projekt der IT betrachtet, bekommt am Ende meist Technik. Wer es nur als Projekt der internen Kommunikation betrachtet, bekommt oft hübsche News ohne stabile Struktur. Beides reicht nicht.

Warum das Intranet wieder im Zentrum steht

Hybride Arbeit hat eine alte Schwäche sichtbar gemacht: Viele Unternehmen wussten gar nicht genau, wo ihr internes Wissen liegt. Ein Teil in Teams-Kanälen, ein Teil in persönlichen OneDrive-Ordnern, ein Teil im Dateiserver, ein Teil in PDF-Handbüchern, ein Teil im Kopf erfahrener Beschäftigter. Solange alle im selben Gebäude saßen, wurde diese Unordnung durch Zuruf abgefedert. Jemand wusste schon, wen man fragen musste.

Im verteilten Arbeitsalltag funktioniert das schlechter. Neue Mitarbeitende brauchen Orientierung, ohne sich durch zwanzig Chatverläufe zu graben. Führungskräfte wollen Richtlinien, Termine und Prioritäten nicht mehrfach erklären. HR möchte Informationen aktuell halten, ohne jedes Mal ein Ticket bei der IT zu öffnen. Und Beschäftigte ohne festen Bildschirmarbeitsplatz wollen nicht abgehängt werden, nur weil die wichtigste Meldung wieder in einem Desktop-Portal liegt.

Das moderne Intranet sitzt deshalb näher am Arbeitsfluss. Es erklärt nicht nur, was im Unternehmen passiert, sondern führt zu den Orten, an denen Arbeit erledigt wird: Projektbereichen, Formularen, Serviceprozessen, Fachanwendungen, Wissensartikeln, Teams-Räumen und Dokumenten. Ein gutes Intranet beantwortet nicht jede Frage selbst. Es bringt Menschen schnell an die richtige Stelle.

SharePoint als Intranet beginnt mit einem Rollenwechsel

Der technische Reflex lautet oft: „Wir haben SharePoint, also bauen wir dort eine Startseite.“ Das ist verständlich. Aber zu kurz gedacht. SharePoint als Intranet funktioniert nur, wenn Unternehmen vorher klären, welche Rolle dieser Ort spielen soll. Ist er Nachrichtenportal? Wissenshub? Einstieg in Fachanwendungen? Serviceplattform? Oder alles zusammen?

Die Antwort darf nicht aus einem Workshop mit fünf Führungskräften allein kommen. Sie muss aus echten Nutzungsfällen entstehen. Wie findet eine neue Kollegin den Urlaubsprozess? Wo sucht ein Servicetechniker unterwegs nach einer Sicherheitsanweisung? Wie erfährt ein Standort von einer IT-Umstellung? Welche Informationen unterscheiden sich nach Rolle, Land, Sprache oder Abteilung? Erst wenn diese Fragen sauber beantwortet sind, lohnt sich die Diskussion über Seitenvorlagen, Navigation und Webparts.

Drei Faktoren entscheiden besonders häufig über Erfolg oder Frust. Erstens: Personalisierung. Ein Standort, eine Funktion oder eine Schicht braucht nicht dieselben Hinweise wie alle anderen. Zweitens: Auffindbarkeit. Suche, Schnellzugriffe und klare Begriffe sind wichtiger als verschachtelte Ordner. Drittens: mobile Nutzung. Wer im Lager, in der Produktion, im Außendienst oder auf Reisen arbeitet, darf nicht zum Intranet-Gast zweiter Klasse werden.

Wir sehen hier eine Parallele zu anderen Enterprise-Themen: Software gewinnt selten durch Funktionsfülle allein. Sie gewinnt, wenn sie Reibung aus dem Alltag nimmt. Das gilt bei Workflow-Automation mit Microsoft-nahen Werkzeugen genauso wie bei interner Kommunikation.

Warum Microsoft 365 für viele Unternehmen naheliegt

Für den Mittelstand ist Microsoft 365 oft kein neues strategisches Experiment, sondern Alltag. Die Lizenzen sind da. Die Identitäten sind da. Gruppen, Rechte, Teams-Strukturen und Sicherheitsrichtlinien sind zumindest teilweise eingerichtet. Ein Intranet auf SharePoint kann diese Umgebung nutzen, statt eine weitere isolierte Plattform einzuführen, die eigene Logins, eigene Rechte und eigene Pflegeprozesse mitbringt.

Microsoft beschreibt moderne SharePoint-Intranets als Zusammenspiel aus Kommunikationswebsites, Hubsites, Suche und zielgerichteten Inhalten. Das klingt nach Produktarchitektur, ist aber im Alltag ziemlich konkret. Eine Kommunikationswebsite kann Unternehmensnews bündeln. Hubsites verbinden Themenbereiche. Zielgruppensteuerung hilft dabei, Inhalte nach Rolle, Standort oder Funktion auszuspielen. Die Suche greift auf Inhalte im Microsoft-365-Tenant zu, sofern Berechtigungen sauber gesetzt sind.

Das ist der große Vorteil: SharePoint muss nicht neben Teams, OneDrive und Microsoft 365 stehen. Es kann deren strukturierter Eingang werden. Gerade in Unternehmen, die ohnehin stark mit Microsoft arbeiten, spart das Integrationsaufwand. Die Belegschaft muss nicht lernen, noch eine Plattform zusätzlich zu öffnen. Sie bekommt einen klareren Einstieg in eine Umgebung, die sie meist schon nutzt.

Wie Unternehmen ihre bestehende Microsoft-365-Umgebung konkret dafür nutzen, zeigen diese SharePoint als Intranet-Beispiele aus der Praxis, von der Personalisierung der Startseite bis zur Einbindung von Fachanwendungen.

Der Haken: SharePoint ist kein fertiges Intranet

Hier wird es unbequem. SharePoint ist ein Baukasten. Kein fertiges Intranet. Wer ohne Konzept startet, baut schnell eine zweite Dateiablage mit hübscheren Kacheln. Technisch sieht das zunächst ordentlich aus: Startseite, Newsbereich, Dokumentbibliothek, ein paar Links. Nach drei Monaten ist die Hälfte veraltet. Nach sechs Monaten gibt es zehn neue Unterseiten, deren Besitz unklar ist. Nach einem Jahr fragt niemand mehr, ob etwas ins Intranet gehört, weil die Antwort ohnehin niemanden interessiert.

Das Problem ist selten SharePoint selbst. Das Problem ist fehlende Produktverantwortung. Ein digitales Intranet braucht eine redaktionelle Leitung, technische Leitplanken und klare Eigentümerschaft für Inhalte. Wer darf News veröffentlichen? Wer prüft alte Seiten? Welche Bereiche sind offiziell, welche sind Teamräume? Wie lange bleiben Meldungen sichtbar? Welche Sprache gilt? Wie werden Standorte, Rollen und Länder abgebildet?

Microsoft empfiehlt für die Planung eines SharePoint-Intranets ausdrücklich Governance, Rollen, Zielgruppen und Informationsarchitektur. Das klingt nüchtern. Ist es auch. Aber genau diese Nüchternheit verhindert später Chaos. Ohne Governance entstehen doppelte Inhalte, widersprüchliche Aussagen und Seiten, die niemand löschen will, weil sie „vielleicht noch gebraucht werden“.

Governance, Suche und klare Zuständigkeiten entscheiden, ob ein Intranet im Alltag genutzt wird. (Symbolbild)

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Interne Kommunikation darf nicht an der IT-Schlange hängen

Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Pflege. Wenn jede kleine Änderung über die IT laufen muss, altert das Intranet schneller als ein Druckerhandbuch aus dem Jahr 2013. Interne Kommunikation, HR, Standortverantwortliche und Fachbereiche brauchen die Möglichkeit, Inhalte selbst zu aktualisieren. Natürlich nicht regellos. Aber ohne permanente technische Abhängigkeit.

Das verlangt ein anderes Betriebsmodell. Die IT definiert Berechtigungen, Sicherheit, Namenskonventionen, Lebenszyklen und technische Grenzen. Die Kommunikation steuert Tonalität, Newslogik, Themenplanung und redaktionelle Qualität. Fachbereiche liefern Inhalte, die sie verantworten. Klingt einfach. Ist in vielen Organisationen aber politisch heikel, weil es Zuständigkeiten verschiebt.

Gerade deshalb sollte ein SharePoint-Intranet nicht als einmaliges Einführungsprojekt verkauft werden. Es ist ein internes Produkt. Es braucht Rollen, Backlog, regelmäßige Reviews und die Bereitschaft, schlechte Seiten abzuschalten. Ein Intranet, in dem nichts gelöscht wird, wird irgendwann unbenutzbar. Suchen Sie mal in einer zehn Jahre alten Ordnerstruktur nach „aktuelle Vorlage“. Genau.

Auffindbarkeit schlägt hübsche Startseiten

Viele Intranet-Projekte beginnen mit Designfragen. Welche Farben? Welche Kacheln? Welches Header-Bild? Das ist nicht unwichtig. Aber die wichtigste Designfrage lautet: Finden Beschäftigte das, was sie suchen?

Eine gute Startseite hilft, wenn sie echte Einstiege liefert. „Top-Links“ müssen gepflegt werden. News müssen relevant sein. Schnellzugriffe brauchen klare Begriffe. Die Suche muss getestet werden, nicht nur technisch funktionieren. Wenn Mitarbeitende nach „Urlaub“, „Ferien“, „Abwesenheit“ oder „Freizeitausgleich“ suchen, dürfen sie nicht vier unterschiedliche Antworten bekommen. Sprache ist Infrastruktur.

Hier zeigt sich auch, warum Personalisierung nicht einfach ein nettes Extra ist. Wer jeden Tag irrelevante Meldungen sieht, blendet das Intranet aus. Ein Standort in München braucht nicht dauerhaft Meldungen aus Hamburg. Ein Vertriebsteam braucht nicht jede interne IT-Wartungsnotiz. Und Beschäftigte in der Produktion brauchen Informationen in einem Format, das auf mobilen Geräten schnell lesbar ist.

Das Team von digital-magazin.de beobachtet bei digitalen Plattformen immer wieder dasselbe Muster: Akzeptanz entsteht nicht durch eine große Ankündigung, sondern durch kleine verlässliche Erfahrungen. Ein Formular ist auffindbar. Eine Richtlinie ist aktuell. Eine Meldung betrifft mich wirklich. Danach kommt man wieder.

Der digitale Arbeitsplatz endet nicht bei News

Wenn SharePoint als Intranet nur Unternehmensmeldungen ausspielt, bleibt viel Potenzial liegen. Der digitale Arbeitsplatz entsteht erst, wenn das Intranet als Einstieg in Prozesse funktioniert. Typische Beispiele sind HR-Services, Onboarding, IT-Hilfe, Qualitätsmanagement, Projektvorlagen, Wissensdatenbanken, Schulungsinhalte, Standortinformationen und Freigabeprozesse. Gerade bei größeren Service-Landschaften zeigt sich, warum ITSM- und Workflow-Systeme klare Einstiegspunkte brauchen, statt irgendwo neben der internen Kommunikation zu stehen.

Wichtig ist dabei die Erwartungshaltung. Das Intranet muss nicht jede Fachanwendung ersetzen. Es muss den Weg dorthin verkürzen. Niemand gewinnt etwas, wenn SharePoint plötzlich ein halbes ERP nachbauen soll. Sinnvoller ist ein klarer Einstieg: Wo finde ich was? Welche Anwendung ist verbindlich? Wer ist zuständig? Welche Version ist aktuell? Welche Schritte kommen als Nächstes?

Wer gerade über Microsoft-365-Alternativen und digitale Souveränität nachdenkt, sollte diese Ebene nicht vergessen. Plattformfragen sind wichtig. Doch im Alltag entscheidet oft etwas Prosaischeres: Sind die Arbeitswege nachvollziehbar? Wissen Beschäftigte, wo sie starten? Haben Teams Vertrauen in die Informationen, die dort stehen?

Typische Fehler beim SharePoint-Intranet

Der erste Fehler ist Überambition. Unternehmen wollen gleich alles lösen: News, Wissensmanagement, HR, IT, Projektarbeit, Social Features, App-Integration, Suche, Analytics, Mehrsprachigkeit. Das Ergebnis ist ein Mammutprojekt, das spät startet und früh ermüdet. Besser ist ein enger Start mit einem klaren Nutzenversprechen.

Der zweite Fehler ist falsche Besitzlogik. Wenn niemand eine Seite besitzt, gehört sie am Ende allen und niemandem. Dann wird sie nicht gepflegt. Jede wichtige Inhaltsfläche braucht eine verantwortliche Rolle, ein Prüfintervall und eine klare Entscheidung, wann sie archiviert wird.

Der dritte Fehler ist die Verwechslung von Migration und Verbesserung. Alte Dateistrukturen eins zu eins nach SharePoint zu kippen, löst wenig. Man verschiebt Unordnung nur in die Cloud. Vor einer Migration sollten Teams prüfen, welche Inhalte wirklich gebraucht werden, welche veraltet sind und welche besser als Wissensartikel, Prozessseite oder FAQ neu aufgebaut werden.

Der vierte Fehler: fehlende Messung. Ohne Nutzungsdaten bleibt das Intranet Bauchgefühl. Welche Seiten werden geöffnet? Wo brechen Nutzende ab? Welche Suchbegriffe führen zu keinem Treffer? Welche Inhalte werden mobil gelesen? Wer solche Signale ignoriert, fliegt blind.

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Klein starten, aber richtig messen

Ein guter Start kann erstaunlich unspektakulär sein. Eine saubere Unternehmensstartseite. Ein HR-Servicebereich. Ein Wissenshub für Führungskräfte. Ein Standortportal. Oder ein Onboarding-Bereich, der neuen Beschäftigten die ersten Wochen erleichtert. Entscheidend ist, dass der Nutzen klar erkennbar ist.

Dazu gehören einfache Kennzahlen. Wie viele Menschen öffnen die Startseite? Welche Bereiche werden wiederholt genutzt? Wie viele Suchanfragen enden ohne Treffer? Welche News werden gelesen, welche nicht? Wie viele Supportfragen sinken, weil Informationen auffindbar sind? Nicht jede Zahl erzählt die ganze Wahrheit. Aber ohne Zahlen wird das Intranet schnell zur Glaubensfrage.

Ein zweiter Messpunkt ist qualitativ. Kurze Interviews, Feedback-Buttons, Tests mit neuen Mitarbeitenden und Gespräche mit Standortverantwortlichen zeigen oft mehr als ein Dashboard. Wenn drei Personen dieselbe Information nicht finden, ist das kein Bedienfehler. Dann ist die Struktur schlecht.

Was bleibt?

SharePoint als Intranet ist für viele Unternehmen eine naheliegende Wahl, weil Microsoft 365 bereits im Maschinenraum steht. Das spart Einstiegshürden, macht Rechteverwaltung einfacher und verbindet Kommunikation mit bestehenden Arbeitswerkzeugen. Aber die Plattform allein baut keinen digitalen Arbeitsplatz.

Der Unterschied entsteht durch Konzept, Governance und Pflege. Wer SharePoint nur installiert, bekommt SharePoint. Wer Rollen, Inhalte, Suche, mobile Nutzung und Messung ernst nimmt, bekommt ein Intranet, das den Arbeitsalltag wirklich erleichtert. Vielleicht nicht glamourös. Aber nützlich. Und genau das ist im Unternehmensalltag oft der größere Gewinn.

Die beste Frage vor dem Start lautet deshalb nicht: „Welche Funktionen können wir aktivieren?“ Besser ist: „Welche Wege im Arbeitsalltag sollen kürzer werden?“ Wenn diese Antwort klar ist, kann SharePoint als Intranet mehr sein als ein Portal. Dann wird es zum brauchbaren Eingang in den digitalen Arbeitsplatz.