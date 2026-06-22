Hochwertige Ergebnisse für effizientere tägliche Geschäftsabläufe

London, Großbritannien, 22. Juni 2026 – PFU Limited („PFU“), das den weltweiten Marktanteil Nr. 1 bei Dokumentenscannern¹ hält, hat die Ricoh SP‑2240N und Ricoh SP‑2230N vorgestellt – zwei kompakte Dokumentenscanner, die effizientes und zuverlässiges Scannen für den täglichen Geschäftsbetrieb bieten. Basierend auf der bewährten Technologie der Ricoh fi Series bieten die neuen Modelle eine ausgewogene Kombination aus Qualität und Wirtschaftlichkeit für Unternehmen jeder Größe, mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 40 ppm beim SP‑2240N und 30 ppm beim SP‑2230N.

Da routinemäßige Dokumentenaufgaben weiterhin wertvolle Zeit beanspruchen, suchen Unternehmen nach einfacheren und effizienteren Möglichkeiten zur Digitalisierung von Informationen. Diese Scanner sind darauf ausgelegt, den administrativen Aufwand zu reduzieren und tägliche Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

Wichtige Funktionen 1. Vereinfachte tägliche Arbeitsabläufe durch hochwertiges, leistungsstarkes Scannen

Die Scanner vereinfachen routinemäßige Dokumentenaufgaben, indem sie eine zuverlässige Leistung bieten, die Wirtschaftlichkeit und gleichbleibende Qualität verbindet – ideal für kostenbewusste Unternehmen. Für den regelmäßigen täglichen Einsatz entwickelt, verhindert die Paper Protection‑Funktion mit Echtzeit‑Bildüberwachungstechnologie Beschädigungen und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb ohne Unterbrechungen. Die vielseitige Dokumentenverarbeitung unterstützt Standardgeschäftsdokumente, Plastikkarten sowie in der Mitte gefaltete A3‑Dokumente. Ihr kompaktes Design und der 80‑Blatt‑ADF ermöglichen es Teams, auch in räumlich eingeschränkten Arbeitsumgebungen produktiv zu bleiben.

2. Hohe Genauigkeit und klare Bildqualität

Erweiterte OCR‑ und Bildverarbeitungsfunktionen wandeln gescannte Dokumente schneller und mit weniger manuellen Korrekturen in nutzbare Daten um, wodurch Nacharbeit und Verzögerungen in nachgelagerten Prozessen reduziert werden. Dank der PFU Clear Image Capture‑Technologie liefern die Scanner klare und konsistente Ergebnisse, die eine schnellere Datenextraktion und eine höhere betriebliche Effizienz unterstützen. Die intelligente Bildverarbeitung übernimmt automatisch Anpassungen wie die Erkennung des Papierformats und die automatische Ausrichtung, sodass unabhängig vom Dokumenttyp oder der Orientierung präzise Ergebnisse erzielt werden. Durch die Verringerung von Fehlern und unnötigen Arbeitsschritten verkürzt sich die Gesamtverarbeitungszeit und Arbeitsabläufe bleiben effizient.

3. Schnelle und einfache PC‑gestützte Digitalisierung mit intuitiver Bedienung

Die neuen Scanner ermöglichen eine komfortable, ein-Klick-basierte Dokumentendigitalisierung. Mit der erweiterten PaperStream ClickScan‑Software können Nutzer Dateien sofort scannen und speichern, indem sie im Rechtsklick‑Menü Scan auswählen und vordefinierte Einstellungen nutzen. Alternativ lässt sich der Scanvorgang per Tastendruck direkt am Gerät starten, sodass sowohl PC‑basierte als auch gerätebasierte Digitalisierung schneller und unkomplizierter wird.

4. Das neue iiGA ermöglicht flexibles, PC‑loses Scannen in gemeinsam genutzten Arbeitsumgebungen

Angetrieben vom neuen iiGA Next‑Generation‑SoC (System on a Chip) ermöglicht die erweiterte DirectScan‑Funktion²³ schnelles und intuitives PC‑loses Scannen direkt vom Gerät. Auch in gemeinsam genutzten Büroumgebungen hält iiGA hohe Scangeschwindigkeiten aufrecht und unterstützt gleichzeitig fortschrittliche Bildverarbeitung, einschließlich automatischer Bildausrichtung.

Zielorte wie Speicherorte oder E‑Mail‑Empfänger können den drei Gerätetasten zugewiesen werden, sodass sich komfortable One‑Touch‑Workflows einrichten lassen. Gescannte Dateien können zudem sofort an E‑Mails angehängt werden, sodass Teams Dokumente mit weniger manuellen Schritten digitalisieren und weitergeben können. Das Ergebnis ist ein reibungsloses, effizientes und flexibles Scan‑Erlebnis, das für moderne, kollaborative Arbeitsumgebungen entwickelt wurde.

Hinweise für Redaktionen

Preise

2240N (RRP): 612 Euro/ GBP531 / USD711

2230N (RRP): 480 Euro/ GBP416 / USD558

Über PFU

PFU Limited wurde 1960 in Japan gegründet. Auf Basis der im Bereich Computerentwicklung erworbenen Kompetenzen entwickeln und liefern wir Produkte und Dienstleistungen rund um die Dokumentenbildverarbeitung, darunter Bildscanner. Zudem bieten wir Supportleistungen für den Aufbau und Betrieb von IT‑Infrastrukturen, die zur Sicherheit unserer Kunden beitragen.

Wir bei PFU werden unsere Edge‑Geräte weiterentwickeln, um die Geschäftsprozessoptimierung und digitale Transformation unserer Kunden zu unterstützen, die dafür benötigten Services bereitzustellen und zur Entwicklung einer nachhaltigen Welt beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.pfu.ricoh.com/global/

Über Ricoh

Ricoh ist ein weltweit tätiger Integrator im Bereich der Arbeitsplatztransformation, der in rund 200 Ländern und Regionen vertreten ist und seinen Hauptsitz in Tokio hat. Zur Unterstützung der Wertschöpfung seiner Kunden bietet Ricoh Dienstleistungen und Lösungen für den Arbeitsplatz an, die es Unternehmen ermöglichen, durch fortschrittliche Technologien – einschließlich KI – in Verbindung mit langjähriger, im Druckbereich verwurzelter Expertise smarter zu arbeiten. Ricoh betreibt zudem Geschäfts- und Industriedruckunternehmen und liefert neue Lösungen auf Basis der Tintenstrahltechnologie. Im Geschäftsjahr, das im März 2026 endete, erzielte die Ricoh-Gruppe einen weltweiten Umsatz von 2.608 Milliarden Yen (ca. 16,4 Milliarden USD).

Seit ihrer Gründung vor 90 Jahren hält Ricoh an ihrer Mission und Vision fest, Menschen zu befähigen, Erfüllung durch Arbeit zu finden – und dieses Engagement gilt auch heute noch. Indem wir die Arbeitsweise der Menschen verstehen und transformieren, setzen wir ihr Potenzial und ihre Kreativität frei, um eine nachhaltige Zukunft zu verwirklichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ricoh.com/

Kontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Strasse 14

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+491728650982

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Video: http://www.youtube.com/watch?v=Y_4IqBwHcRc

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