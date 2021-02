reybex Cloud ERP – Das ERP-System mit integrierter Finanzbuchhaltung [Sponsored]

Cloud-Software ist weit verbreitet und erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders ERP-Software aus der Cloud treibt die Digitalisierung in Unternehmen voran und ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation. Alle in einem Unternehmen vorhandenen Kernprozesse laufen in einem System zusammen. Da die Anforderungen an den Handel zunehmend steigen, ist ein gut funktionierendes ERP-System ein bedeutender Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit einem ERP-System aus der Cloud lässt sich bequem von jedem Standort arbeiten. Vergleicht man die Anbieter auf dem deutschen Markt, so sticht eine Software-Lösung besonders hervor: reybex Cloud ERP.

Das alles kann reybex!

reybex ist ein Cloud-ERP-System für den Handel und den E-Commerce. Es bietet viele verschiedene, branchenübergreifende Komplettlösungen, die zu einer Optimierung und Automatisierung aller Unternehmensprozesse beitragen. Der modulare Aufbau ermöglicht es, gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen und entsprechende Funktionen individuell hinzuzubuchen, sobald sie benötigt werden. Zu dem Funktionsumfang gehören neben den ERP-Modulen Artikelstamm, Vertrieb, CRM, Einkauf, Warenwirtschaft, Lager, Versand, Produktion und Finanzbuchhaltung auch das vielseitige E-Commerce-Modul mit zahlreichen Schnittstellen. Hierzu zählen Anbindungen zu verschiedenen Shop-Systemen, wie Magento, Shopware, Shopify oder WooCommerce, und Marktplätzen, wie Amazon und eBay. Schnittstellen zu diversen Versanddienstleistern (DHL, DPD, UPS,GLS, Dachser, DB Schenker) sind ebenfalls integriert.

Der stationäre Einzelhandel profitiert außerdem vom reybex internen Kassensystem, sodass Kassenbuchungen sofort an passender Stelle in die Finanzbuchhaltung übergeben werden und der Bestand immer auf dem aktuellsten Stand ist. Bestände müssen nie mehr zwischen Warenwirtschaft und Kasse abgeglichen werden. Zusätzlich enthalten ist das Projektmanagement, welches die Koordination von Aufgaben ermöglicht, Termine verwaltet und auf Wunsch die Zeiten erfasst. Um für einen optimalen Support zu sorgen, unterstützt Sie das Ticketsystem, welches direkt aus Ihren E-Mails Support-Tickets erstellt. Interessenten haben die Möglichkeit, die Software 14 Tage kostenlos zu testen.

Alles auf einen Blick mit der integrierten Finanzbuchhaltung

Besonders hervorzuheben ist die umfangreiche integrierte Finanzbuchhaltung. reybex bietet Schnittstellen zu allen Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zu unterschiedlichen Zahlungsdienstleistern. Hierzu gehören unter anderem Klarna, PayPal, eBay Pay und Amazon Pay.

Mit der integrierten Finanzbuchhaltung haben Sie auf einen Blick einen Überblick über Ihre Finanzen. Auf Wunsch können alle Buchungen automatisch von reybex durchgeführt werden und dies erspart Ihnen somit einen Großteil der lästigen Buchführung. reybex automatisiert 70% all Ihrer Buchungen, sodass Sie wertvolle Zeit im Tagesgeschäft sparen. Auch den Zahlungsabgleich mit Ihren Banken und Zahlungsdienstleistern übernimmt die Software. Alle Zahlungsein- und ausgänge werden von Ihren Konten importiert und über das Modul Zahlungsabgleich Online mit Ihren Kundenaufträgen oder Ausgangsrechnungen abgeglichen.

Der Status Ihrer Zahlungen wird Ihnen ebenfalls direkt im System angezeigt. So erkennen Sie auf einen Blick, welche Beträge noch offen und welche bereits vollständig bezahlt sind. Die Standardkontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind komplett in reybex abgebildet, können jedoch auch individuell ergänzt werden. Außerdem gehört auch das Forderungsmanagement zu dem Funktionsumfang. Hier können offene Posten bequem verwaltet und für unterschiedliche Kunden verschiedene Mahnstufen eingerichtet werden. Bei Nicht-Einhaltung der entsprechenden Fristen sendet reybex automatisiert Mahnungen an Ihre Kunden.

Die Finanzbuchhaltung Professional: Die Lösung für mittlere und große Unternehmen

Besonders für mittlere und große Unternehmen dürfte das zusätzliche Modul “Finanzbuchhaltung Professional” von Interesse sein. Dieses ist das umfangreichere Erweiterungsmodul der Grundfunktionen. Neben den Basisfunktionen enthält die Finanzbuchhaltung Professional unter anderem einen BWA-Report, Summen- und Saldenlisten, die Kostenstellenrechnung und die Fremdwährungsverwaltung.

Die Umsatzsteuervoranmeldung kann ebenfalls direkt aus dem ERP-System vorgenommen werden. Eine Zusammenfassung Ihrer Umsätze erhalten Sie direkt aus dem System. Alle Geschäftsvorfälle werden unveränderlich, und damit GOBD-konform, verbucht. Einzelne Finanzperioden können zudem getrennt verwaltet werden, um diese voneinander abzugrenzen. Mithilfe der integrierten ELSTER-Schnittstelle übergeben Sie Ihre Daten bequem an das zuständige Finanzamt. Die Übergabe an den Steuerberater kann zudem mittels DATEV/ DATEVconnect online stattfinden.

Dafür steht reybex

reybex steht für über 20 Jahre ERP-Erfahrung und über 400 internationale Projekte. Wir setzen auf Digitalisierung, Innovation, Automatisierung und Skalierbarkeit. Für unsere Kunden wollen wir möglichst niedrige Einführungskosten und eine schnelle Implementierung bis zum Go Live ermöglichen. Vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen wollen wir dabei helfen, Ihre Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren und den Arbeitsalltag so einfach wie möglich zu gestalten. So bleibt mehr Zeit für andere To-dos. Durch die Verfügbarkeit in der Cloud schaffen wir zudem Flexibilität und ermöglichen ein standortunabhängiges Arbeiten. Besonders wichtig ist uns hierbei die Datensicherheit. Unsere Software wird auf deutschen Servern gehostet, die strengen Datenschutzrichtlinien unterliegen. Unser Rechenzentrum weist die international anerkannte Zertifizierung ISO/ IEC 27001 auf und wird 24/7 überwacht.