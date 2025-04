Von 0 auf 100.000: Revocit beschleunigt grüüüns Erfolg im Energiemarkt – Radikal digital und kompromisslos erfolgreich mit Technologie, Tempo und Haltung

Goldkronach, 19.03.2025 – Die Münch Gruppe stellt mit grüüün die Strombranche auf den Kopf. Das ambitionierte Ziel: 2025 will das Unternehmen in die Top 10 der deutschen Stromanbieter aufsteigen. Dass dieser radikale Ansatz funktioniert, zeigen die Zahlen. Seit Oktober hat grüüün mehr als 100.000 Neukunden gewonnen und gehört damit bereits jetzt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern Deutschlands.

Die Menschen in Deutschland können derzeit unter circa 1.400 Stromlieferanten wählen, doch nur wenige Wettbewerber haben mehr als 100.000 Kund:innen. Zu diesen gehören die bekannten Konzernriesen wie RWE, EnBW und E.ON, bei denen mehr als die Hälfte aller Kund:innen unter Vertrag sind – und nun auch grüüün. Nach nur 120 Tagen zählt der Stromversorger bereits zu den größten 80 Stromversorgern in Deutschland. Nächstes Ziel: Rein in die Top 10! Der Beleg dafür, dass Revocits kompromisslose Digitalisierung das ehrgeizige Ziel greifbar macht.

Revocit hat die digitale Basis für das nachhaltige Geschäftsmodell von grüüün geschaffen. Das Unternehmen agierte nicht nur als technischer Partner, sondern als Geburtshelfer der Marke. Von der strategischen Markenentwicklung über die digitale Infrastruktur bis hin zur provokanten Kommunikation.

„Geburtshelfer einer Stromrebellion“

„Revocit war von Anfang an mehr als ein Dienstleister. Vincenzo Sollecito und sein Team haben uns nicht einfach eine Plattform geliefert, sie haben uns bei der Umsetzung des digitalen Geschäftsmodells unterstützt“

, sagt Mario Münch, Gründer und Geschäftsführer der Münch Gruppe.

Er beschreibt eine Schlüsselsituation während der Zusammenarbeit:

„In einem Meeting hat Vincenzo mich gefragt, ob wir den Mut hätten, auf alle analogen Prozesse zu verzichten. Damals dachte ich: Das geht nicht. Heute bin ich sicher: Ohne diesen radikalen Ansatz wären wir nicht da, wo wir sind. Revocit hat uns mit seiner Klarheit, seinem Tempo und seiner Haltung inspiriert und bewiesen, dass echte Partnerschaft die Grundlage für große Veränderungen ist.“

Digitalisierung radikal neu gedacht: Revocits Beitrag zu grüüüns Erfolg

Um grüüüns ehrgeizige Ziele zu erreichen, hat Revocit eine Digital-First-Plattform geschaffen, die in der Branche Maßstäbe setzt:

Schnelligkeit durch Effizienz:

Schnelligkeit durch Effizienz:

Eine digitale Infrastruktur, die alle Services schlank und unkompliziert abbildet. Vom Tarifrechner bis zum Kundenportal wurde alles auf maximale Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit optimiert. Der Stromtarifwechsel gelingt in unter 90 Sekunden.

Klarheit durch Haltung:

Statt Wohlfühlbotschaften setzt grüüün auf provokante Kommunikation. Die Kampagnen und das Markendesign von Revocit rütteln wach und motivieren (Neu-)Kunden, Teil der „Stromrebellion" zu werden.

Technologie als Treiber:

Neben der Entwicklung der Website von grüüün hat Revocit auch das Kundenportal entwickelt, um so eine Customer-Experience zu bieten, die sonst nur größere Anbieter liefern können. Dazu gehörte auch die Gestaltung der Dokumente im Output-Management (z. B. Rechnungen, E-Mail-Templates).

Werte als Fundament:

Die Zusammenarbeit basierte auf einer gemeinsamen Vision: eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen, die fair, effizient und zukunftsfähig ist. Diese geteilten Werte ermöglichten eine offene, ehrliche Kritikkultur – die Grundlage für Höchstleistungen.

Kampfansage an die Big Player

Mit seinem disruptiven Ansatz macht grüüün keinen Hehl aus seiner Zielsetzung: Die etablierten Anbieter herauszufordern.

15 % Preisvorteil für Kunden: grüüün gibt den Preisvorteil direkt an die Verbraucher weiter.

10 Jahre Preisgarantie: Das einzigartige Modell sorgt für langfristige Stabilität – unabhängig von geopolitischen Spannungen.

Das einzigartige Modell sorgt für langfristige Stabilität – unabhängig von geopolitischen Spannungen. Keine analogen Prozesse: Analoge Kommunikation kostet extra – Kund:innen profitieren direkt von den Einsparpotenzialen digitaler Prozesse.

Revocit: Aufrichtigkeit und Tempo als Erfolgsfaktoren

„Mit grüüün haben wir nicht einfach eine Marke geschaffen, sondern sind zu Wegbereitern einer Bewegung geworden“

, sagt Vincenzo Sollecito, Geschäftsführer von Revocit.

„Wir glauben, dass ehrliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe der Schlüssel ist, um Märkte zu verändern. grüüün ist der Beweis, dass man mit Mut, Technologie und klaren Werten selbst die größten Branchen aufmischen kann.“

Revocit widerlegt ungeschriebene Gesetze im Dienstleistungssektor: Tempo statt Trägheit, Ehrlichkeit statt Höflichkeitsfloskeln. Der radikale, technologiegetriebene Ansatz und die geteilte Vision einer fairen, nachhaltigen Energiewirtschaft machen das Unternehmen zum Treiber der Transformation.

Die Energiebranche vor einem Wendepunkt

Mit grüüün zeigt die Münch Gruppe, wie radikale Vereinfachung, technologische Exzellenz und eine starke Markenidentität den Strommarkt nachhaltig verändern können. Die „Stromrevolution“ hat begonnen. grüüün macht mit Unterstützung von Revocit klar, dass diese Bewegung nicht nur ein disruptiver Impuls ist, sondern ein langfristiger Paradigmenwechsel.

Über grüüün

grüüün ist eine Marke der Münch Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Rugendorf, Bayern und erweitert seit 2024 das Unternehmensportfolio der Münch Gruppe um nachhaltige Angebote für Privatkunden. Das Ziel: Mit grüüün den Strommarkt, transparent, fair und nachhaltig gestalten und damit gänzlich neu definieren. Dem Endverbraucher wird nachhaltiger Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien, hauptsächlich aus den eigenen Photovoltaik- und Windkraftanlagen der Unternehmensfamilie, angeboten. Der neue Stromanbieter verzichtet komplett auf Zwischenhändler und kann so unkalkulierbare Kosten vermeiden und günstige Tarife mit einer Preisgarantie von 10 Jahren gewährleisten. Damit werden konkrete Anreize für nachhaltiges und soziales Handeln geschaffen. Die Mission von grüüün: Vision vor Profit – Ökostrom muss bezahlbar sein.

Weitere Informationen unter: www.grüüün.de

Über Revocit

Die Revocit GmbH mit Sitz in Goldkronach, Oberfranken, ist seit 2006 spezialisiert auf Markendesign und Unternehmensentwicklung. Das Team von Revocit löst mit ganzheitlicher, service- und technologiebasierter Markenarbeit die Herausforderungen hinter den Wachstumsambitionen zukunftsorientierter Unternehmen – immer mit dem Ziel, die Umsatzentwicklung nachhaltig positiv zu beeinflussen, direkt oder indirekt.

In der Rolle als Impulsgeber und strategischer Partner mit produktivem Mitunternehmerverständnis begleitet Revocit Unternehmen bei der Entwicklung tragfähiger Zukunftsstrategien rund um die eigene Marke, der Medienarbeit für Marketing- und Vertriebsaufgaben sowie individuellen Lösungen für moderne Digital- und Technologiekomplexe.

Weitere Informationen: https://revocit.de/

Pressekontakt:

Maren Fliegner

E-Mail: presse@revocit.de

Tel: +49 (0)151 – 43 34 35 16