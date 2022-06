Die Digitalisierung im Mittelstand ist eine wichtige Aufgabe in diesem Jahrzehnt. Nur so kann der “Motor der deutschen Wirtschaft” langfristig dem internationalen Konkurrenzdruck standhalten. Dabei geht es aber nicht nur um die Digitalisierung in der Fertigung, das Marketing muss genauso neue Wege einschlagen. Die eigene Website ist dabei Dreh- und Angelpunkt.

Manufacturing Digital Marketing Award

Vor diesem Hintergrund hat suxeedo gemeinsam mit W&V, OMT und Searchmetrics den “Manufacturing Digital Marketing Award” ausgelobt. Alle mittelständischen Unternehmen sind zur Teilnahme aufgerufen.

Die Infos im Überblick:

Was? Manufacturing Digital Marketing Award

Manufacturing Digital Marketing Award Wer? Teilnahme für alle mittelständischen Unternehmen

Teilnahme für alle mittelständischen Unternehmen Zeitraum? Einsendung bis zum 31.08.2022

Einsendung bis zum 31.08.2022 Veranstalter und Partner? suxeedo, W&V, OMT, Searchmetrics

suxeedo, W&V, OMT, Searchmetrics Preis? Umfangreiche Beratung zur Umsetzung einer Digital Marketing Strategie

Umfangreiche Beratung zur Umsetzung einer Digital Marketing Strategie Hier geht es zur Teilnahme: https://suxeedo.de/manufacturing-award/

So funktioniert es: Alle interessierten Unternehmen müssen ein Formular ausfüllen, mit dem sie ihre Startseite einreichen und optional ein paar Worte zu ihrer Digital Strategie verlieren können. Die Jury bewertet die Einsendungen nach festgelegten Kriterien: die Seitenstruktur, die visuelle Gestaltung, Conversion Optimierung, User Experience und das SEO Potenzial werden bewertet. Die Gewinner können sich dann über eine umfassende Beratung durch die Experten freuen und gemeinsam ihre Digital Strategie ausbauen.

Viel Erfolg und Spaß bei der Teilnahme!