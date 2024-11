Wachsende Nachfrage nach IT-Dienstleistungen, doch versierte Fachkräfte mit Branchenkenntnissen fehlen. Litauische IT-Lösungen für deutsche KMU könnten die Lösung sein.

Angesichts des wachsenden Drucks ist der Bedarf an neuen IT-Lösungen in Deutschland enorm. Doch viele kleine und mittlere Unternehmen haben aufgrund des Fachkräftemangels Schwierigkeiten, erfahrene IT-Spezialisten zu finden. Die Lösung kommt jetzt aus Litauen: Centric IT Solutions Lithuania (Centric) bietet sein breites Dienstleistungsportfolio rund um digitale Transformation und IT-Sicherheit seit kurzem auch hierzulande an. Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Handel, Logistik und Finanzen können von den fundierten IT- und Branchenkenntnissen des rund 100-köpfigen Teams profitieren.

In den vergangenen sechs Jahren war Centric als Kompetenz- und Innovationszentrum für die niederländische Centric-Gruppe tätig, einem der größten IT-Dienstleister in den Niederlanden. Seit diesem Jahr bietet die Geschäftseinheit ihre Dienstleistungen auch direkt Kunden in Deutschland an. Centric spricht dabei vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland an, um ihnen bei der Lösung ihrer geschäftlichen Probleme zu helfen und dabei Zeit und finanzielle Ressourcen zu sparen.

Litauische IT-Lösungen: vielfältige Leistungsfelder, branchenspezifische Prozesskenntnisse

Die Tätigkeitsfelder von Centric reichen von den Bereichen Cybersecurity, Dataservices, Cloudtransformation und Datenmigration bis hin zur Entwicklung kundenspezifischer, KI-gestützter Softwarelösungen. Zu den Stärken des Dienstleisters zählt unter anderem die Automatisierung veralteter Systeme, die es Unternehmen ermöglicht, Daten besser zu nutzen, Kosten zu senken und die Effizienz und Qualität von Entscheidungsprozessen zu steigern. Eine Besonderheit ist zudem die langjährige Erfahrung mit branchenspezifischen Prozessen in Handel, Logistik und Finanzwesen, über die das Expertenteam aus Litauen verfügt.

„Wir sehen unser Engagement in Deutschland nicht nur als Chance für uns, sondern auch für deutsche Unternehmen, denn auf dem deutschen Markt besteht noch ein großer Bedarf an neuen Akteuren und Innovationen“

, so Dainius Aksinavicius, Geschäftsführer von Centric IT Solutions Lithuania. „Außerdem ist die deutsche Kultur der litauischen Kultur sehr ähnlich, wie wir aus unseren eigenen Erfahrungen in anderen Ländern wissen. Wir möchten die Herausforderungen der Unternehmen in diesem Land verstehen und effektive Lösungen anbieten.“

Neue Geschäftsmodelle, Cybersecurity und Kostendruck treiben die Nachfrage

Dainius Aksinavicius:

„Der Bedarf an IT-Lösungen ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Während der Corona-Pandemie interessierten sich Unternehmen verstärkt für IT-Lösungen für E-Commerce und andere innovative Geschäftsmodelle. Auch die Nachfrage nach Cybersicherheit wächst, da es immer mehr verschiedene Cyberangriffe und andere Fälle im Zusammenhang mit Phishing und Datenlecks gibt. Nun wird die digitale Transformation zusätzlich durch KI befeuert, deren Potenzial zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung spätestens seit dem Start von ChatGPT für jeden erkennbar wurde.“

Centric IT Solutions Lithuania ist eine Geschäftseinheit der niederländischen Centric-Gruppe, einem der größten IT-Dienstleister der Niederlande. Am Firmensitz in Kaunas sind derzeit rund 100 Personen beschäftigt, die Kernbelegschaft besteht aus Fachkräften mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Dienstleistungszentren. Die Centric-Gruppe beschäftigt an ihren Standorten in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Norwegen, Schweden, Rumänien und Litauen insgesamt rund 3.700 Personen. Kundenbeispiele sind die Antea Group (u.a. Bereitstellung datengestützter Insights), Girteka (Entwicklung einer Proof-of-Concept-Lösung für maschinelles Lernen) sowie As Watson, Coop, Spar und Vanderlande.

