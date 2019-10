internationalpodcastday – Tag des Podcasts startet mit Knaller

In eigener Sache: audionatives.com - die Podcast Marketing Plattform - startet heute!

Heute ist „International Podcast Day“ – vielleicht ein Datum, das in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn Podcasts erfreuen sich, obwohl es sie bereits seit 2004 gibt, größter Beliebtheit bei den Hörenden.

Podcasts sind die neuen Blogs

Über die Behauptung, dass Podcasts die neuen Blogs sein könnten, stößt man immer wieder, wenn nach Podcasts recherchiert. Ja, vielleicht sind sie das sogar, denn vom Format her ähneln sie sich stark. Beide lassen sich jederzeit – sozusagen „on demand“ – abrufen, haben meist einen lockeren Stil, obwohl sie thematisch sehr in die Tiefen gehen können und kaum Fragen bei den Hörenden offen lassen. Vorteil bei Podcasts ist da noch, dass man die Augen für andere Dinge nutzen kann, als zum Lesen, während man seine Lieblingsinhalte konsumiert.

International Podcast Day

Der Internationale Podcast Day™ ist der 30. September und ein internationaler „Feiertag“, der die Podcasts feiert! Der Internationale Podcast Day ist eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Podcastern, Podcast-Hörern, Podcast-Enthusiasten und Führungskräften der Podcast-Industrie zu treffen. Sie können helfen, Podcasts und die Idee dahinter zu verbreiten, indem Sie Ihren Freunden davon erzählen, den „Internationalen Podcast Day“ auf Ihren Podcasts und Social Media Feeds teilen und den Hashtag #InternationalPodcastDay nutzen.

Die Geschichte des International Podcast Day

So wie sich Podcasts im Laufe der Jahre entwickelt haben, so hat auch der Internationale Podcast Tag das Gleiche getan. Im Jahr 2014 wurde der National Podcast Day mit 6 Stunden Sendezeit gefeiert. Nachdem die Kraft von Podcasts international schnell erkannt wurde, wurde auch der Name geändert zum Internationalen Podcast Tag. Zwischen 2015 und 2019 wurden Hunderte von Stunden rund um den Globus gesendet und Podcaster und Branchenführer aus 55 verschiedenen Ländern eingeladen, ihre Podcast-Reisen, persönlichen Geschichten und ihr Fachwissen auszutauschen.

International Podcast Day in Deutschland

In Deutschland ist der Internationale Podcast Day noch nicht ganz so bekannt. Doch auch hierzulande passiert heute etwas Bemerkenswertes in der Podcastszene. Die Audiostruct GmbH launcht heute die, nach eigene Aussagen, weltweit erste automatisierte Plattform für Podcast Marketing auf audionatives.com.

native Werbung in Podcast leicht gemacht

Die Plattform fungiert als Marktplatz, auf dem sich Podcaster kostenlos anmelden und von Werbetreibenden, sogenannten Advertisern, gefunden werden können. Advertiser sollen auf dem Marktplatz viele Podcaster finden können, die für Sponsoring-Kooperationen zur Verfügung stehen. Die komplette Abwicklung des Podcast-Sponsorings wird über die Plattform audionatives.com abgewickelt. Die Betreiber der Plattform wollen immer mehr Advertiser akquirieren, sodass den Podcastenden viele Sponsoring-Angebote zur Auswahl stehen. Laut der Webseite stehen als Werbeformate ausschließlich „native Ads“ in Form von Pre-, Mid- und Post-Rolls zur Wahl. Das sind von Podcast-Host eingesprochene Werbebotschaften, die so vom Hörer besser akzeptiert werden als zum Beispiel Werbeformate, die automatisch eingespielt werden. Solche „Programmatic Ads“ bieten dem Podcaster meist auch ein geringeres Einkommen, als die native Ads.

Vergleichbar ist das vielleicht mit den Werbeformaten AdWords von Google und einem Advertorial in Blogs mit eher geringer Reichweite. Währen AdWords bei geringer Leserschaft nur ein paar Cent bis wenige Euros einbringt, kann ein Advertorial nicht nur mehr Content für den Blog liefern, sondern auch wesentlich höhere Einnahmen für den Publisher.

Podcast Marketing Plattform startet heute

Laut der Webseite audionatives.com starte die weltweit erste automatisierte Plattform für native Ads in Podcasts heute, dem 30.09.2019. Interessierte Podcastende und Advertiser können sich jedoch schon jetzt zum jeweiligen Infoletter anmelden, um den Start nicht zu verpassen, bzw. Informationen zur Plattform und zum Thema Podcast Marketing zu erhalten.

