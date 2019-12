Wertschöpfung in Bayern: immer mehr Unternehmen arbeiten digital

Einer Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) zufolge, nimmt die Zahl der digitalisierten Unternehmen in Bayern kontinuierlich zu. Das wirkt sich auf die Wertschöpfung in dem Bundesland aus und führt zu steigenden Umsatzzahlen. Mit rund 20% ist die Zahl der erfolgreich durchgeführten digitalen Transformationen jedoch noch vergleichsweise gering, sodass Luft nach oben besteht. Deswegen gibt die Vereinigung klare Handlungsempfehlungen für die Zukunft, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben und effizient nutzen zu können.

Die Studie der vbw

Die Studie „Neue Wertschöpfung durch Digitalisierung“ der vbw beschäftigt sich mit der Digitalisierung der bayerischen Wirtschaft. Sie dient als Grundlage für die Arbeit des Zukunftsrats und gibt einen guten Überblick darüber, wie erfolgreich digitale Transformationen in Bayern ablaufen. Im Rahmen der Studie zeigte sich deutlich, dass die Zahl der digitalisierten Unternehmen wächst und dass genau solche Unternehmen in der aktuellen bayerischen Wirtschaft besonders erfolgreich sind.

Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer zeichnen ganz unterschiedliche Bilder vom Erfolg der digitalen Transformation in ihren jeweiligen Unternehmen. Einige machen deutlich, dass die digitale Wertschöpfung immer mehr an Bedeutung gewinnt, während andere sagen, dass Prozesse zur Digitalisierung in ihren Betrieben gerade erst einmal begonnen haben. Die Studie zeigt, dass sich bei den Unternehmen mit einer vorangeschritten Digitalisierung die Erwartungen übererfüllt haben und das bei den Firmen, die sich noch nicht intensiv mit der Digitalisierung beschäftigt haben, Potenziale ungenutzt bleiben. Außerdem ist ein Ergebnis der Studie, dass eine optimale Vernetzung der Wertschöpfungsketten massiven Einfluss auf den Erfolg eines Betriebs hat.

Die Zahl der digitalisierten Unternehmen in Bayern wächst

Sowohl im gesamten Bundesgebiet als auch speziell in Bayern nimmt die Zahl der digitalen Unternehmen kontinuierlich zu. Aktuell sind in Bayern 20,7% der vorhandenen Unternehmen digitalisiert, wohingegen es in Gesamtdeutschland lediglich 19% sind. Das entspricht einer deutlichen Steigerung, allerdings ist der Wert noch ausgesprochen niedrig. Immerhin haben vier Fünftel aller deutschen Betriebe noch keine erfolgreiche digitale Transformation hinter sich gebracht. Um zu einem digitalen Industrieland zu werden, müssen daher noch viele Schritte gegangen werden.

Im Bereich der Wertschöpfung zeigt sich die Fokussierung auf den digitalen Bereich ebenfalls. So erfolgt in Bayern 19,6 % der Wertschöpfung digital. Das entspricht einer deutlichen Steigerung zu 2016, als es noch lediglich 13,8% waren. In Deutschland wurden 2018 16,4 % der Wertschöpfung digital erwirtschaftet. Auch hier besteht also noch Handlungsbedarf, um die vorhandenen Chancen der Digitalisierung bestmöglich ergreifen zu können.

Digitalisierte Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher

Die digitale Wertschöpfung in Bayern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie beträgt aktuell 65 Milliarden Euro in der Industrie und den industriellen Dienstleistungen. Das entspricht einer Steigerung um etwa 55% im Vergleich zum Jahr 2016. Wenn diese Zahlen auf die bayerische Gesamtwirtschaft hochgerechnet werden, ergibt sich hieraus eine Wertschöpfung von etwa 111 Milliarden Euro. Die Digitalisierung hat somit großen Einfluss auf den Erfolg Bayerns und sollte von den Unternehmen daher aktiv vorangetrieben werden.

Handlungsempfehlungen für die Zukunft

Die vbw gibt einige Handlungsempfehlungen für die Zukunft, um die Potenziale der Digitalisierung für die Unternehmen voll ausschöpfen zu können. Hierzu gehört unter anderem eine umfassende Digitalisierungsstrategie. Die Betriebe dürfen nicht einfach irgendwie digitalisieren, sondern müssen ein konkretes Konzept und einen klaren Plan verfolgen, um erfolgreich sein zu können. Hierzu gehört nicht zuletzt ein professionelles Monitoring. Über dieses ist es möglich, die Funktionsmechanismen der Wirtschaft optimal einzuschätzen und zu klären, welche Digitalisierungsaktivitäten welchen Nutzen mit sich bringen. Hierdurch lassen sich Services optimieren und die gewählten Strategien immer wieder auf Funktionalität hin prüfen.

Die in der Studie erhobenen Zahlen belegen, dass sich eine erfolgreiche digitale Transformation für die Unternehmen im Einzelnen und die bayerische Wirtschaft im Gesamten sehr lohnt. Deswegen empfiehlt die vbw dringend, keinesfalls in den Bemühungen um eine erfolgreiche Digitalisierung nachzulassen. Immerhin bestünde im internationalen Vergleich noch sehr viel Handlungsbedarf. Viele Unternehmen in anderen Ländern seien bereits weiter als die deutschen. Der Zukunftsrat macht im Rahmen der Studie, die sich hier herunterladen lässt, zahlreiche Empfehlungen, welche Maßnahmen vonseiten des Staates und vonseiten der Unternehmen zu ergreifen sind, um für noch mehr Innovationen und eine verbesserte Wertschöpfung zu sorgen und den Wirtschaftsstandort Deutschland hierdurch zu verbessern.