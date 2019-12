FOCUS-Business zeichnet Top Anbieter für Weiterbildung 2020 aus

Erstmalig hat das Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business die Top-Anbieter für Erwachsenen-Weiterbildung ausgezeichnet. 92 von insgesamt 20 000 Anbietern für die berufliche Fortbildung wurden in der Magazinausgabe 03/2019 in einem Best-of-Ranking präsentiert. Als einer der Top-Anbieter wurde die eMBIS-Akademie für Online-Marketing ausgezeichnet. Seit 2002 bietet der Erwachsenenweiterbilder deutschlandweit offene Präsenzseminare sowie Inhouse-Schulungen an. Schwerpunkte der Fortbildungen sind die unterschiedlichsten Themen im Bereich Online Marketing.

Online-Analyse mittels Social Listening

Die Top-92 Anbieter wurden durch eine Social Listening Analyse in Kooperation mit dem Spezialisten für Social Media Monitoring, VICO Research & Consulting, ermittelt. Im Rahmen einer Social Listening Analyse wird herausgefiltert und analysiert, was und wie und wie häufig über Unternehmen, Marken oder Personen im Internet sowie in den sozialen Medien geschrieben wird. Die Ergebnisse der Analyse bieten einen umfassenden Überblick über die Unternehmenskommunikation durch das Medium Internet sowie über die Online-Unternehmensreputation.

Bewertungskriterien: Reputation, Bekanntheit und Kundennähe

Bewertungskriterien waren bei der FOCUS-Business Online-Analyse die Faktoren Reputation, Bekanntheit und Kundennähe. Gemeinsam spiegeln diese Kriterien sowohl die Quantität wie auch die Qualität der Kundenkommunikation sowie der Weiterbildungsangebote wider. Gemessen wurden zum einen, wie viele Fans und Follower die Anbieter im Internet haben. Des Weiteren wurde analysiert wie Schulungs-Teilnehmer und Interessenten in den sozialen Medien über die Anbieter sprechen, wie oft sie diese bewerten und wie häufig sie online mit ihnen interagieren.

Hilfe bei der Suche nach dem passenden Weiterbildungsanbieter

Den Impuls für die Studie haben, laut FOCUS-Business, die Anforderungen einer veränderten Arbeitswelt gegeben. Diese machen heute und in Zukunft lebenslanges Lernen unverzichtbar. Das Ranking der Top-92 professionellen Weiterbilder soll die Suche nach der passenden Maßnahme beim besten Anbieter erleichtern. Ermittelt wurden die 92 Top-Anbieter im Zeitraum von 01.05.2019 bis 15.05.2019. Berücksichtigt wurden ausschließlich professionelle Anbieter im Bereich der beruflichen Weiterbildung mit einer Mindestzahl an Teilnehmer-Bewertungen. Ausgenommen waren reine Apps, Online-Schulungen und Präsenz-Hochschulen.

Die eMBIS Akademie mit Hauptsitz im bayerischen Hallbergmoos bietet seit 2002 deutschlandweit spezielle praxisorientierte Seminare rund um das Online-Marketing und die moderne Telekommunikation an. Kleine Seminargruppen, ausführliche Seminarunterlagen mit Arbeitsblättern und Checklisten sowie erfahrene Trainer mit hohem Praxisbezug, sichern den Anspruch und die hohe Qualität der eMBIS-Seminare. Das Schulungsangebot eignet sich gleichermaßen für Profis wie für Neulinge und Quereinsteiger. Die klare Struktur und Verständlichkeit der Inhalte, auch ohne technische Vorkenntnisse, zeichnet die eMBIS-Seminare aus.

Kontakt

eMBIS GmbH – Akademie für Online-Marketing

Markus Bockhorni

Blumenstr. 25

85399 Hallbergmoos

0811 / 993366-0

mail@embis.de

http://www.embis.de