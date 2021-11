Die Vorteile von Bitcoin im E-Commerce

Exposition gegenüber einem breiteren Markt

Sofortige Zahlungsabwicklung

Kostengünstige Geldtransfers

Sichere Transaktionen

Genaue und transparente Transaktionsaufzeichnungen

Bessere Kontrolle über Ihr Geld

Mehr über Blockchain, Bitcoins und und andere Kryprowährungen:

Jüngste Statistiken zeigen, dass es weltweit mehr als 300 Millionen Nutzer von Kryptowährungen gibt, mit einer durchschnittlichen Besitzrate von 3,9 %. Außerdem nutzen derzeit über 18.000 Unternehmen Kryptowährungen, wobei Bitcoin die meisten Nutzer hat. Die Integration von Bitcoin als Zahlungsmethode kann Ihnen also Zugang zu einem größeren globalen Markt verschaffen. Damit können Sie viel mehr Kunden aus aller Welt ansprechen, die bereits Kryptowährungen, aber keine lokal üblichen Zahlungsmethoden verwenden. Allein die Anzahl der aller monatlichen Bitcoin-Transaktionen weltweit, hat sich in den letzten vier Jahren mehr als verdreifacht:Alle Bitcoin-Transaktionen werden über die Blockchain abgewickelt, die es den Nutzern ermöglicht, Zahlungen innerhalb von Minuten zu senden und zu empfangen. Das ist bequemer als bei Kreditkarten, bei denen die Ausführung von Zahlungen sogar Tage dauern kann. Die schnelle Zahlungsabwicklung würde es Ihnen ermöglichen, mehrere Kunden nahtlos zu bedienen und damit Ihre Geschäftsabläufe erheblich zu verbessern. Durch die Einführung von Bitcoin können Sie auch schnell Zahlungen an Lieferanten senden, die Kryptowährungen akzeptieren, wenn Sie neue Produkte für Ihr Geschäft bestellen müssen.Beim Senden oder Empfangen von Geld in Bitcoin sind keine Dritten wie Banken oder andere Finanzdienstleister beteiligt. Bitcoin unterliegt auch nicht den saftigen Gebühren, die bei Kreditkarten erhoben werden. Deshalb ist es immer günstiger, Bargeld in Bitcoin zu senden und zu empfangen. So kann Ihr Unternehmen Kosten einsparen und den Cashflow rationalisieren, ohne anstrengende Strategien anwenden zu müssen. Die Gebühren können jedoch variieren, je nachdem, ob Sie Bitcoin direkt in Ihrem Wallet akzeptieren oder über einen Dienstleister bereitstellen. Dennoch sind die mit Bitcoin-Transaktionen verbundenen Kosten relativ niedriger als bei anderen elektronischen Zahlungsmethoden.Außerdem bietet Bitcoin durch private Schlüssel und Datenverschlüsselung mehr Sicherheit für alle Nutzer. Die Blockchain-Technologie verwendet Knotenpunkte, d. h. über die ganze Welt verteilte Computer, um Transaktionen zu validieren. Sie verschlüsselt die Transaktionsdaten in Blöcken und stellt sicher, dass Nutzer Zahlungen nach der Validierung nicht mehr rückgängig machen können. Außerdem sind an den Transaktionen keine Mittelsmänner beteiligt, so dass Online-Geschäfte vor Risiken wie Betrug geschützt sind. Die verschlüsselten privaten Schlüssel zu Ihrer Bitcoin-Brieftasche ermöglichen es Ihnen auch, die Gelder vor Eindringlingen zu schützen.Im Gegensatz zu Bargeld- oder Kreditkartenzahlungen, bei denen Sie getrennte Aufzeichnungen führen müssen, werden bei der Bitcoin zugrunde liegenden Technologie alle Transaktionsdaten im Netzwerk erfasst. Es wird ein öffentliches digitales Hauptbuch mit aktuellen Informationen über alle Transaktionen im Zusammenhang mit Ihrem Konto erstellt. Jeder Knoten innerhalb des Netzwerks enthält eine Kopie des Katalogs, so dass es für jeden unmöglich ist, die Daten zu verändern. Alle Bitcoin-Nutzer können über ihre privaten Schlüssel jederzeit auf das Hauptbuch zugreifen. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Bitcoin-Transaktionen mit Kunden und Lieferanten verfolgen.Bitcoin ist eine virtuelle, dezentralisierte Währung, die keinen staatlichen Vorschriften oder Finanzinstituten unterliegt. Das gibt Ihnen mehr Flexibilität, wie Sie Ihr Geld ausgeben können. Sie können sich entscheiden, die Bitcoin gegen Bargeld einzutauschen, sie für den Handel mit Kryptowährungen oder für den Erwerb von Investitionen zu verwenden. Sie können auch die Gewinne in Bitcoin als separate langfristige Investition anhäufen. Die Annahme von Bitcoin-Zahlungen in Ihrem eCommerce-Shop kann alle oben genannten Vorteile bieten. Es wäre jedoch hilfreich, wenn Sie ein wenig mehr recherchieren würden, um mehr über den Krypto-Markt und die effektivsten Möglichkeiten zur Integration von Bitcoin in Ihr Online-Geschäft zu erfahren.