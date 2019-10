Das 2-tägige Marketing Event in der Arena Berlin löst sich von der Kommerzialisierung, die im Marketing um sich greift, und fokussiert sich auf echte Leidenschaft für das Thema. Top-Speaker Insights und Tipps. Vom 23.09. bis 29.09 erhalten unsere Leserinnen und Leser 10% Rabatt auf die Eintrittspreise. Mehr Informationen

Der Lengow Day hat den Anspruch, die Trends und Entwicklungen von morgen im E-Commerce vorherzusehen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Zu diesem Zweck finden den ganzen Tag über ansprechende Konferenzen statt, an denen namhafte Speaker teilnehmen. Mehr Informationen

Besonders Menschen im Customer Experience Management, im Marketing und CRM profitieren von den Vorträgen und Angeboten. Aber auch für Personen aus dem Vertrieb, dem Innovationsmanagement, der Entwicklung und dem Service ist das Customer Experience Forum hervorragend geeignet. Mehr Informationen

Das Product Management Festival Europe findet in diesem Jahr am 13+14 November in Zürich statt. Wenn es im Bereich des Produktmanagements etwas Neues gibt, dann ist auf dem PMF zum ersten Mal die Rede davon. Unter anderem sind Jacob Bank von Google, Scott Eblen von Twitter, Aditya Agashe von Microsoft und Vijay Rangarajan von Facebook vertreten. Mehr Informationen

Top Experten und renommierte Speaker liefern spannende, unterhaltsame und brandaktuelle Insights aus E-Commerce und Digitalisierung in Workshops und Vorträgen. Bei Fingerfood und leckeren Drinks ist das E-Commerce Forum die Plattform, um Inspiration zu finden, Ideen auszutauschen und Innovationen zu diskutieren. Mehr Informationen

Die Konferenz richtet sich an Unternehmen und Interessierte, die beruflich mit Daten und künstlicher Intelligenz versuchen, Kunden für sich zu begeistern. Mehr als 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten ansprechende Keynotes von 110 Speakern auf sieben Bühnen. Workshops und mehr als 60 Sessions runden das Angebot ab. Mehr Informationen