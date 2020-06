Apple CarPlay – Podcasts und Webradio für das Auto

Die Radioplattform radio.de ist seit einem iOS Update mit Apple CarPlay kompatibel. Somit stehen den Nutzern sehr viele Sender und Podcasts während ihrer Autofahrten zur Verfügung. Hierdurch sind sie unabhängig von Frequenzen und können an jedem Ort alle verfügbaren Sender hören. Gleichzeitig stehen ihnen regionale Informationen zu Verkehr, Wetter und weiteren Themen zur Verfügung. Das gesamte Angebot ist so ausgelegt, dass eine hohe Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet bleibt.

Eine große Auswahl an Sendern und Podcasts

Dadurch, dass radio.de mit Apple CarPlay kompatibel ist, stehen den Nutzern rund 30.000 Sender und 900.000 Podcasts zur Auswahl, berichtet radio.net. Diese können zudem über Autoradios und Entertainment Systeme abgespielt werden, die mit CarPlay kombinierbar sind. Die Anwender können sich somit entscheiden, ob sie auf ihren Fahrten ihre Lieblingsmusik hören oder sich zu einem bestimmten Thema in einem Podcast informieren oder sich gut unterhalten lassen wollen.

Das Ziel ist es, den Hörern die Handhabung so einfach wie möglich zu machen. Aus diesem Grund werden die letzten angehörten Folgen eines Podcasts angezeigt, damit genau an der Stelle weiter gehört werden kann, an der bei der letzten Fahrt abgebrochen wurde. Außerdem bietet CarPlay eine angenehm einfache Bedienung und eine übersichtliche Menüführung. Es ist somit leicht möglich, die gewünschten Sender oder Podcast-Folgen zu finden und anzuhören.

Unabhängig und regional

Nutzer profitieren bei der Kooperation von radio.de und Apple CarPlay unter anderem davon, dass sie unabhängig werden. Sie sind bei ihrem Radiokonsum nicht auf die UKW-Frequenzen angewiesen, die sich in ihrer Reichweite befinden. Stattdessen können sie über das Internet alle Sender nutzen, die von der Plattform zur Verfügung gestellt werden. Selbst im Urlaub oder auf Geschäftsreisen muss niemand auf sein Lieblingsprogramm verzichten.

Trotz des weltweiten Angebots stehen regionale Informationen und Services zur Verfügung. So können sich die Anwender beispielsweise über die Verkehrslage in einer Region informieren oder aktuelle Wetterdaten nutzen. Des Weiteren können regionale Nachrichten angehört werden, um zu erfahren, was es in einer Stadt, einem Landkreis oder einer Region aktuell Neues gibt.

Sicherheit im Straßenverkehr wird großgeschrieben

Die Handhabung von Apple CarPlay und radio.de ist denkbar einfach. Die einzelnen Symbole sind angenehm groß designt, wodurch die Menüführung und die Suche nach einzelnen Sendern und Podcasts schnell und einfach gelingt. Das wirkt sich positiv auf die Fahrsicherheit aus, da nur wenig Aufmerksamkeit für die Programmauswahl investiert werden muss. Gleichzeitig ist das Programm sehr vielfältig und erlaubt individuelle Einstellungen und Anpassungen.

Beispielsweise können verschiedene Sender nach Beliebtheit, Land, Musikrichtung, Sprache, Stadt oder Thema sortiert werden. Hierdurch verkürzt sich noch einmal die Zeit, bis die Wunschsender gefunden und ausgewählt wurden. Die Plattform unternimmt somit viele Schritte, um die Nutzer möglichst wenig abzulenken und dafür zu sorgen, dass sie sich ganz auf den Verkehr konzentrieren können.