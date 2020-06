Digitale Plattform SALES 360™ beflügelt Performance der Markenartikelhersteller

Markenartikelhersteller setzen im Einzelhandel oft auf strategische Verkaufsförderung, um aufmerksamkeitswirksam ihre Waren am Point of Sale (POS) zu präsentieren. Dazu bedarf es einer zielorientierten, taktisch und strategisch ausbalancierten Vorgehensweise. Sei es zur dauerhaften oder nur zur temporären publikumsträchtigen Produktinszenierung: Jede Verkaufsaktion muss von A bis Z schnell und reibungslos gemanagt werden, da die Dynamik der Abläufe am Verkaufspunkt hoch ist. Dafür sorgt die digitale Vernetzung aller Beteiligten. Sie handhaben in Echtzeit die Produktplatzierung und die effiziente Arbeit am Regal im Kontext mit allen aktuellen und geplanten Verkaufs- und Marketingaktivitäten.

Die Experten der SIG Sales aus Ettlingen setzen dabei mit durchdachten Aktionen die erforderlichen Schwerpunkte für einen erfolgreichen Auftritt und Abverkauf der Markenprodukte am Point of Sale.

Verkaufsförderung im Einzelhandel wird in Echtzeit realisiert

Der Dienstleister agiert bei seiner konsequenten Digitalisierung aller Geschäftsprozesse mit seiner eigens entwickelten SALES 360™-Systemlösung. Diese digitale Prozess- und Kommunikationsplattform erfasst alle wichtigen Daten und Arbeitsprozesse. In Echtzeit werden die Effekte der Vertriebslösungen gemessen und kontrolliert. Wo erforderlich, wird am POS zeitnah nachgesteuert. Hersteller und Händler operieren mit den für sie ausschlaggebenden Kennzahlen. Sie steuern so effektiv und zielorientiert ihre Vertriebsteams. Deren umgehenden Rückmeldungen gewährleisten wiederum einen reibungslosen Workflow.

Der Einsatz digitaler Tools und cleverer Software-Lösungen der SIG Sales GmbH & Co. KG ermöglicht diese derart leistungsstarke strategische Verkaufsförderung. Markenartikelhersteller verschiedenster Branchen profitieren bei der Positionierung und Vermarktung ihrer Waren vom umfassenden SIG Sales-Know-how. Die Verkaufsteams der Vertriebsprofis aus Ettlingen planen und realisieren für ihre Vertragspartner an mehr als 7000 Point of Sales die erfolgreiche Performance der Markenprodukte im Einzelhandel. Das schließt eine dauerhafte oder auf Verkaufsaktionen zeitlich begrenzte ganzheitliche Pflege komplexer Markenwelten mit ein.

Eine derart mit digitalen Instrumenten professionell geleistete Vertriebsarbeit im Einzelhandel setzt höchste Maßstäbe – mit Blick auf den Einsatz von Zeit und Mitteln für die erfolgreiche Performance der Markenartikelhersteller am Point of Sale.