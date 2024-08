PETA und die Technologieagentur Demodern haben gemeinsam die immersive VR-Anwendung „When They Came For Us” entwickelt. Diese innovative Anwendung nutzt VR und KI, um das Bewusstsein für die Rechte und das Leid von Tieren zu schärfen.



PETA, die weltweit größte Tierrechtsorganisation, setzt in ihrem 30. Jubiläumsjahr auf die neuesten Technologien, um das Bewusstsein für die Rechte von Tieren zu erhöhen. In Zusammenarbeit mit der renommierten Technologieagentur Demodern wurde die VR-KI-Anwendung „When They Came For Us” entwickelt, die im Quest Store für die VR-Brillen Meta Quest 2 und 3 erhältlich ist. Diese Anwendung ermöglicht es den Nutzern, die Situation von Tieren in der Tierindustrie durch ein intensives, immersives Erlebnis nachzuempfinden.

Virtuelle Realität und KI in der Tierrechtsbildung

„When They Came For Us” versetzt den Spieler in die Rolle eines Menschen, der von einer fremden Spezies entführt wird. Diese überlegenen Aliens sind entschlossen, den Gefangenen nach ihrem Willen zu nutzen. Das Spiel besteht aus einem intensiven Dialog zwischen dem Spieler und dem Alien, in dem der Spieler versucht, seine Freiheit zurückzugewinnen. Durch die innovative Nutzung von VR und KI wird die Interaktion realistisch und emotional intensiv gestaltet, sodass der Spieler ein tiefes Verständnis für die Hilflosigkeit und das Leid von Tieren entwickeln kann.

Christian Coslar, Marketing- und Kreativchef bei PETA Deutschland, erläutert:

Unser Ziel ist es, durch dieses immersive Rollenspiel die Menschen zum Nachdenken über ihren Umgang mit Tieren anzuregen und den veganen Lebensstil als einfache Möglichkeit für positive Veränderung zu präsentieren. Die dargestellten Situationen spiegeln das tägliche Leid der Tiere in der Industrie wider, wobei die Spieler im Gegensatz zu den Tieren unversehrt bleiben.

Technologie hinter „When They Came For Us”

Das immersive Erlebnis von „When They Came For Us” wird ausschließlich durch die Stimme des Spielers gesteuert. Die KI-gestützten Antworten der Aliens werden durch die neueste Version von ChatGPT-4o in Kombination mit einer Vektor-Datenbank generiert. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht ein dynamisches und individuelles Spielerlebnis, bei dem die KI auf komplexe Weise auf die Argumente des Spielers reagiert. Dadurch entstehen einzigartige Dialoge, die jedes Spiel zu einer neuen Erfahrung machen.

Antispeziesismus durch Argumentation fördern

Die Kombination aus VR und KI schafft eine intensive, immersive soziale Simulation, die Spieler nachhaltig zum Nachdenken und zur Reflexion anregen soll. Alexander El-Meligi, Co-Gründer und Managing Partner von Demodern, betont:

Die Anwendung zeigt eindrucksvoll, welche Möglichkeiten der KI-gestützte Einsatz von Charakteren für Unternehmen und Marken eröffnet. Als Innovations- und Technologieagentur wollen wir diesen Trend aktiv mitgestalten.

Über PETA und Demodern

PETA, die weltweit größte Tierrechtsorganisation, setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden. Das Ziel von PETA ist es, das Mitgefühl für Tiere zu stärken, Tierquälerei zu stoppen und Tierrechte zu etablieren.

Demodern, Deutschlands am häufigsten ausgezeichnete Agentur für kreative Technologien, entwickelt seit 2008 kommunikative Lösungen für das digitale Zeitalter. Mit einem breiten Leistungsspektrum, das von immersiven Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Erlebnissen bis hin zu KI-Anwendungen reicht, unterstützt Demodern internationale Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien.

