Vorstellungsgespräche per Videokonferenz erfordern aber trotz des Aufenthalts in den eigenen vier Wänden ein gewisses Maß an Vorbereitung und Sorgfalt, um beim jeweiligen Personaler einen optimalen Eindruck zu hinterlassen. Mit ein paar kurzen Tipps und Tricks steht einer erfolgreichen Jobsuche nichts mehr im Weg.

Videokonferenzen sind längst ein fester Bestandteil der täglich stattfindenden Bewerbungsprozesse. So finden viele Erstgespräche nur noch auf Zoom, Teams und Co. statt und erst im weiteren Verlauf kommt es wirklich zu einem persönlichen Treffen zwischen Bewerbenden und zukünftigen Chefs.

Die ideale Vorbereitung: Schauplatz und Technik

In der modernen Arbeitswelt sind virtuelle Bewerbungsgespräche zur Norm geworden. Damit die Präsentation gelingt, ist die Wahl des richtigen Raumes essenziell. Ein ruhiger, gut beleuchteter Raum ohne Ablenkungen bildet die ideale Grundlage. Eine neutrale Hintergrundgestaltung ohne störende Elemente wie unaufgeräumte Regale oder persönliche Gegenstände schafft einen professionellen Eindruck. Die Lichtquelle sollte sich vor dem Gesicht und nicht dahinter befinden, um unschöne Schatten zu vermeiden. Ein Ringlicht kann hier Abhilfe schaffen und sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung.

Technische Vorbereitung: Geräteeinstellungen und Probeläufe

Um technische Schwierigkeiten während des Meetings zu vermeiden, ist ein vorheriger Testlauf unerlässlich. Dazu gehören Computer, mobile Endgeräte, Mikrofon und eine stabile Internetverbindung. Die Kamera sollte auf Augenhöhe platziert sein, um einen natürlichen Blickwinkel und Augenkontakt zu gewährleisten. Ein Testanruf mit Freunden oder Familie kann helfen, mögliche technische Probleme im Vorfeld zu erkennen. Während des Interviews sollte das Handy im Flugmodus oder ausgeschaltet sein, um Unterbrechungen zu vermeiden. Eine gründliche inhaltliche Vorbereitung auf die angestrebte Position und das Unternehmen gehört ebenfalls dazu.

Optimale Audioeinstellungen und zwischenmenschliche Interaktion

Nachdem die technische Ausstattung geprüft wurde, müssen Bewerberinnen und Bewerber die optimale Lautstärke-Einstellung des Mikrofons und der Lautsprecher sicherstellen. Viele Videokonferenztools bieten Funktionen zur Minimierung von Hintergrundgeräuschen. In größeren Meetings gilt oft die Regel, sich beim Betreten stumm zu schalten, bis man etwas zu sagen hat. Bei Bewerbungsgesprächen steht man jedoch im Fokus der Aufmerksamkeit und sollte jederzeit ohne Verzögerung antworten können. Durch die geringe Teilnehmerzahl und klare Sprechverteilung kommt es zudem zu weniger Rückkopplungen und Störgeräuschen.

Blickkontakt und natürliche Präsentation

Blickkontakt ist ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation, auch in der digitalen Welt. Forscher der finnischen Tampere University betonen die Wichtigkeit von Blickkontakt in Videokonferenzen, um Vertrauen und Verständnis zu vermitteln. Wer in die Kamera schaut, erweckt den Eindruck, direkten Augenkontakt zu halten. Allerdings geht dadurch die Beobachtung der Reaktionen des Gegenübers verloren, was die Interpretation von Mimik und Gestik erschwert. Softwarelösungen wie Casablanca.AI können hier helfen, indem sie einen natürlichen Blickkontakt simulieren und so die Gesprächsqualität verbessern.

Zusätzliche Tipps für den virtuellen Bewerbungserfolg

Dresscode beachten: Auch im Homeoffice sollte die Kleidung professionell und dem Anlass entsprechend gewählt werden. Ein gepflegtes Äußeres trägt zum positiven Gesamteindruck bei.

Körpersprache bewusst einsetzen: Eine aufrechte Sitzhaltung und freundliche Mimik unterstreichen das Selbstbewusstsein und die Kommunikationsfähigkeiten.

Notizen vorbereiten: Wichtige Punkte und Fragen an den Arbeitgeber sollten griffbereit sein, um das Gespräch gezielt und strukturiert zu führen.

Pünktlichkeit: Frühzeitiges Einloggen in die Videokonferenz vermeidet Hektik und zeigt Professionalität.

Fazit: Gut vorbereitet zum virtuellen Bewerbungserfolg

Virtuelle Bewerbungsgespräche sind eine feste Größe in der modernen Arbeitswelt. Durch die richtige Vorbereitung, sowohl technisch als auch inhaltlich, können Bewerberinnen und Bewerber einen überzeugenden und authentischen Eindruck hinterlassen. Ein ruhiger, gut beleuchteter Raum, funktionierende Technik und die Beachtung von Blickkontakt und Körpersprache sind entscheidende Faktoren. Mit diesen Tipps steht dem Erfolg im virtuellen Bewerbungsgespräch nichts im Wege.